Какие города входят в Урал

Урал всегда занимал особое место в географии и истории России. Именно в этом регионе проходит граница между двумя частями света — Европой и Азией. На Урале сосредоточены уникальные природные ресурсы, что обеспечило бурное развитие промышленности уже в начале XVIII века.

Следует подчеркнуть, что Урал и Уральский федеральный округ — это не одно и то же. УФО — это одна из административных единиц Российской Федерации, включающая в себя часть Урала и Западной Сибири. В состав УФО входит 4 области (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский — Югра, Ямало-Ненецкий).

В свою очередь, Урал — это географический регион, находящийся между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами, поэтому в основном Урал находится в России, а небольшая его часть принадлежит Казахстану.

Большую часть площади Урала занимают Уральские горы. При этом на его российской территории находятся Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Свердловская, Челябинская, Курганская и Оренбургская области. Таким образом, Башкортостан находится на Урале, но не входит в состав Уральского федерального округа. Он является частью Приволжского федерального округа.

Важнейшие промышленные города

На Урале находится 4 города с населением более миллиона человек:

  • Уфа (1 166 098);
  • Екатеринбург (1 548 187);
  • Челябинск (1 176 770);
  • Пермь (1 027 518).

Урал — один из основных промышленных регионов РФ. Здесь находятся крупнейшие металлургические комбинаты, машиностроительные предприятия, химические заводы, горнодобывающие комплексы. Многие уральские города тесно связаны с конкретными отраслями.

Отрасль

Город

Важнейшие предприятия

Металлургия

Магнитогорск

Магнитогорский металлургический комбинат. Выпускает широкий ассортимент стальных изделий.

Челябинск

Челябинский металлургический комбинат. Выпускает стальной прокат и полуфабрикаты из углеродистой и специальной стали.

Нижний Тагил

Нижнетагильский металлургический комбинат. Специализируется на коксохимической, доменной, сталеплавильной, прокатной продукции.

Новотроицк

Западно-Сибирский металлургический комбинат. Выпускает широкий ассортимент металлургической, коксохимической, прокатной продукции.

Машиностроение

Екатеринбург

«Уралмаш», «Уралхиммаш», «Уралэлектротяжмаш», заводы бурового и металлургического оборудования.

Орск

Предприятия, выпускающие оборудование для металлургии и горнорудной промышленности.

Пермь

Горно-шахтное машиностроение.

Уфа и Карпинск

Горное оборудование.

Химическая промышленность

Березники

Производство соды, калийных и азотных удобрений.

Соликамск

Калийные удобрения.

Пермь и Красноуральск

Фосфорные удобрения.

Оренбург

Азотохимия.

Топливно-энергетический комплекс

Уфа, Пермь, Салават

Нефтепереработка.

Оренбург

Оренбургский топливно-энергетический комплекс на базе местного газоконденсатного месторождения.

Южноуральск, Троицк, Пермь и др.

Крупные ГРЭС.

Добыча полезных ископаемых

Нижний Тагил, Кушва, Качканар, Первоуральск, Красноуральск, Дегтярск

Рудные полезные ископаемые.

Оренбург, Уфа, Пермь, Краснокамск

Нефтегазоконденсатное месторождение.

Асбест

Асбест.

Свердловск

Тальк.

 

Все эти города демонстрируют устойчивое развитие территорий с учётом специфики природного потенциала.

Екатеринбург

Крупнейший город Урала. Основан в XVIII веке Демидовыми. Сегодня — это административный центр Свердловской области; промышленный, научный, культурный центр Урала.

Город знаменит своими архитектурными памятниками, такими как собор Александра Невского, Большой Златоуст, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, управление Верх-Исетским заводом, Царский мост на улице Декабристов.

Также Екатеринбург известен современными бизнес-кластерами, развитым ИТ-сектором, Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Местоположение города делает его важным транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию.

Челябинск

Один из крупнейших промышленных центров России. Расположен на юге Урала. Основанный в XVIII веке, город был символом металлургии и машиностроения СССР.

Современный Челябинск сочетает богатое историческое наследие с активной деловой жизнью. Здесь находятся известные музеи, театры и концертные площадки. Особый интерес у туристов вызывает театр драмы им. Наума Орлова. Это здание имеет необычную овальную форму, а его фасад украшен чугунным каслинским литьём.

Большое внимание в Челябинске уделяется развитию инфраструктуры и улучшению экологии. Жители гордятся своим городом, называя его сердцем Урала.

Уфа

Столица Башкортостана, крупный экономический и культурный центр Южного Урала. Здесь сосредоточено около двухсот промышленных предприятий, работающих в нефтегазовой, химической, машиностроительной, пищевой отраслях.

Расположенный на слиянии рек Белая и Уфа, город славится своей уникальной архитектурой, сочетающей восточные мотивы и современные здания. Культурная жизнь представлена театрами, музеями и фестивалями, привлекающими туристов со всей страны.

Климат в Уфе континентальный, но мягче, чем в Екатеринбурге. Близость больших рек делает природу этого региона поистине роскошной.

Пермь

Старинный российский город на реке Кама, административный центр Пермского края. Основан в XVIII веке Василием Татищевым для развития горнорудной промышленности.

Сегодня Пермь известна как крупный транспортный узел, промышленный и образовательный центр.

Яркой особенностью города являются разнообразные культурные события: выставки, концерты, премьерные показы спектаклей. В конце лета в Перми проводится крупнейший мультижанровый фестиваль Пермского края — «Город встреч».

Алапаевск

Небольшой исторический городок Свердловской области, расположенный на берегу реки Нейва. Основан в XVII веке. В 1704 году здесь открылся Алапаевский металлургический завод — один из первых на Урале. Сегодня в городе работают станкостроительный, деревообрабатывающий, ЖБИ заводы, а также «Стройдормаш».

Сегодня Алапаевск сохраняет атмосферу старины благодаря сохранившимся историческим зданиям и уникальным храмовым ансамблям. Среди главных достопримечательностей — Свято-Троицкий собор, храм Святой Екатерины, музей истории Алапаевского металлургического завода, дом-музей П. И. Чайковского.

Нижний Тагил

Важный промышленный и культурный центр Среднего Урала, известный ещё с эпохи Петра I. Основанный Демидовыми, город вырос вокруг крупнейшего чугунолитейного производства империи. Сегодня Нижний Тагил продолжает оставаться одним из лидеров в области машиностроения и металлургии.

Также большую известность городу принесли уникальные памятники конструктивизма: здание банка, дом-коммуна инженерно-технических работников, здание бани-прачечной, гостиница «Северный Урал». Архитектура этих зданий демонстрирует характерные черты конструктивизма: асимметричную композицию, простые геометрические формы, функциональность, максимальное использование естественного освещения.

К не менее популярным достопримечательностям относятся знаменитый Музей-заповедник Гороблагодатского района и популярный краеведческий музей имени А. Н. Бахарева.

Верхотурье

Один из самых старых городов Урала. Основан в конце XVI века. Находится на севере Свердловской области среди живописных лесов и рек. Знаменит уникальными монастырями и храмами, особенно Верхотурским мужским монастырём, ставшим духовной святыней Урала.

Исторический облик Верхотурья бережно сохраняется, делая его привлекательным местом паломничества и туризма. Несмотря на удалённость, город живёт насыщенной жизнью, сохраняя традиции и особую провинциальную атмосферу.

Чердынь

Считается самым первым уральским городом, основанным русскими. Первое упоминание о нём датируется 1451 годом.

Несмотря на малые размеры (площадь всего 15 кв. км, население — менее 5 тыс. человек), в городе много интереснейших достопримечательностей, среди которых Троицкий холм, Вятский холм, музей православной веры, Всехсвятская церковь, собор Воскресения Христова, часовня Спаса Нерукотворного, Чердынская застава, памятник «Чердынский лось».

В хорошую погоду из города видны Уральские горы.

Заключение

Каждый город Урала обладает уникальной историей, культурой, экономическим значением. Все вместе уральские города вносят значительный вклад в развитие России. Будущее самого Урала и всей страны зависит от дальнейшего совершенствования инфраструктуры, сохранения природного богатства и решения демографических проблем этих городов.

