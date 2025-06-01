Какие предметы добавляются в средней школе: что изучают ученики в 5, 6, 7, 8 классах

Список предметов, которые должен изучать пятиклассник, включает в себя следующие пункты:

русский язык;

математика;

литература;

иностранный язык;

география;

биология;

география;

история;

музыка;

ИЗО;

основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР);

разговоры о важном;

физкультура;

технология (труд).

Также некоторые школы вводят такие дополнительные предметы, как «второй иностранный язык» и «родной язык и литература».

В программе средней школы уже нет «литературного чтения» и «окружающего мира». Они заменяются на литературу, историю, географию и биологию.

Появляется и совершенно новый предмет: ОДНКНР. В соответствии с федеральным стандартом ФГОС, основы духовно-нравственной культуры школьники изучают с 5 по 9 класс включительно. Главная цель этого курса — развитие личности ребенка, формирование нравственно-духовных ориентиров, воспитание уважения к историческому наследию России. На уроках ученики знакомятся с особенностями русской национальной культуры, основными религиозными традициями различных этнических групп, усваивают принципы морали и этики, присущие российскому обществу.

С начала учебного года (2025) в расписании занятий пятиклассников становится больше уроков истории — теперь их три в неделю. Два часа посвящаются изучению мировой истории и один дополнительный час — знакомству с историей того региона, в котором находится конкретное образовательное учреждение.

Помимо обязательных предметов, учащимся предлагаются разнообразные дополнительные. Школы вправе самостоятельно решать, что именно включать в дополнительный список и какое количество часов им уделять. При этом суммарная учебная нагрузка должна соответствовать санитарным нормам и правилам (СанПиН). В качестве таких дополнений часто предлагаются разговорный английский, второй иностранный язык, расширенная (олимпиадная) математика.

Для всех пятиклассников предусмотрена процедура промежуточной аттестации по обязательным предметам. Порядок и форму проведения устанавливает сама школа. Это могут быть тесты, контрольные работы, защита творческих проектов, диктанты и другие формы контроля. Оценки выставляются по традиционной 5-балльной системе.

Школьники, обучающиеся дистанционно в онлайн-школах, обычно проходят аттестацию 3 раза в год. При отличной успеваемости ученика могут освободить от промежуточной аттестации. Если ученик также обучается в музыкальной или художественной школе или занимается в спортивной секции, то его могут освободить от аттестации по соответствующим предметам.

СанПиН устанавливают строгие ограничения учебной нагрузки для пятиклассников. Согласно действующим нормативам, аудиторные занятия не должны превышать 29 академических часов в неделю. Объем ежедневных домашних заданий ограничен двумя часами. Эти требования защищают школьников от переутомления и позволяют сохранить баланс между учебой и досугом.

Предметы в 6 классе средней школы