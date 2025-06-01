Какие предметы добавляются в средней школе: что изучают ученики в 5, 6, 7, 8 классах

Согласно современным стандартам российского образования, к начальной школе относятся классы с первого по четвертый, а к средней — с пятого по восьмой.
В средней школе значительно усложняется учебный материал, появляются новые уроки и формы проведения занятий. С самыми резкими изменениями ребенок сталкивается, переходя из четвертого класса в пятый: приходится привыкать к постоянным перемещениям между кабинетами и к многочисленным учителям-предметникам. В шестом классе особых новшеств нет. Но в седьмом и восьмом классе нагрузка вновь возрастает: вводятся новые предметы, направленные на расширение знаний и подготовку подростка к выбору профильных направлений.
Каждый переход из одного класса в следующий выполняется в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Стандарт определяет структуру образовательных программ, устанавливает требования к количеству учебных часов, перечню обязательных дисциплин и регламентирует порядок оценки знаний учащихся. Обязательные предметы формируют основу подготовки выпускников, и по ним проводится государственная итоговая аттестация.
Предметы в 5 классе средней школы
Список предметов, которые должен изучать пятиклассник, включает в себя следующие пункты:
- русский язык;
- математика;
- литература;
- иностранный язык;
- география;
- биология;
- география;
- история;
- музыка;
- ИЗО;
- основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР);
- разговоры о важном;
- физкультура;
- технология (труд).
Также некоторые школы вводят такие дополнительные предметы, как «второй иностранный язык» и «родной язык и литература».
В программе средней школы уже нет «литературного чтения» и «окружающего мира». Они заменяются на литературу, историю, географию и биологию.
Появляется и совершенно новый предмет: ОДНКНР. В соответствии с федеральным стандартом ФГОС, основы духовно-нравственной культуры школьники изучают с 5 по 9 класс включительно. Главная цель этого курса — развитие личности ребенка, формирование нравственно-духовных ориентиров, воспитание уважения к историческому наследию России. На уроках ученики знакомятся с особенностями русской национальной культуры, основными религиозными традициями различных этнических групп, усваивают принципы морали и этики, присущие российскому обществу.
С начала учебного года (2025) в расписании занятий пятиклассников становится больше уроков истории — теперь их три в неделю. Два часа посвящаются изучению мировой истории и один дополнительный час — знакомству с историей того региона, в котором находится конкретное образовательное учреждение.
Помимо обязательных предметов, учащимся предлагаются разнообразные дополнительные. Школы вправе самостоятельно решать, что именно включать в дополнительный список и какое количество часов им уделять. При этом суммарная учебная нагрузка должна соответствовать санитарным нормам и правилам (СанПиН). В качестве таких дополнений часто предлагаются разговорный английский, второй иностранный язык, расширенная (олимпиадная) математика.
Для всех пятиклассников предусмотрена процедура промежуточной аттестации по обязательным предметам. Порядок и форму проведения устанавливает сама школа. Это могут быть тесты, контрольные работы, защита творческих проектов, диктанты и другие формы контроля. Оценки выставляются по традиционной 5-балльной системе.
Школьники, обучающиеся дистанционно в онлайн-школах, обычно проходят аттестацию 3 раза в год. При отличной успеваемости ученика могут освободить от промежуточной аттестации. Если ученик также обучается в музыкальной или художественной школе или занимается в спортивной секции, то его могут освободить от аттестации по соответствующим предметам.
СанПиН устанавливают строгие ограничения учебной нагрузки для пятиклассников. Согласно действующим нормативам, аудиторные занятия не должны превышать 29 академических часов в неделю. Объем ежедневных домашних заданий ограничен двумя часами. Эти требования защищают школьников от переутомления и позволяют сохранить баланс между учебой и досугом.
Предметы в 6 классе средней школы
В шестом классе учебная программа мало отличается от прошлогодней. Замедление увеличения сложности обеспечивает постепенное привыкание детей к новым условиям учебы.
Согласно требованиям федерального образовательного стандарта, образовательная программа 6 класса включает в себя следующие обязательные предметы:
- русский язык;
- литература;
- родной язык и родная литература (в школах республик РФ);
- иностранный язык;
- математика;
- география;
- история;
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- разговоры о важном;
- биология;
- ИЗО;
- музыка;
- технология;
- физическая культура.
В учебном плане 2025/2026 предусмотрено три урока истории в неделю. Академические часы распределяются следующим образом: 28 часов всемирной истории, 57 часов истории России, 17 часов истории родного края.
Учащиеся 6 класса должны пройти аттестации по всем обязательным предметам. Порядок проведения этих промежуточных испытаний устанавливает сама школа. Формы контроля разнообразны: письменные экзамены, тесты, практические задания, исследовательские работы, участие в проектной деятельности.
Школьникам, обучающимся дистанционно, в течение года предоставляется две возможности для прохождения аттестации. Если ученик проваливает обе попытки хотя бы по одному предмету, то он теряет право на продолжение дистанционного образования и должен вернуться в обычную школу.
Учебная нагрузка в шестом классе увеличивается незначительно. Санитарные нормы рекомендуют в неделю до 30 академических часов, и ежедневные домашние задания не более 2,5 часов.
Какие изменения ждут учеников в 7 классе?
Учеба в 7 классе для многих школьников становится серьезным испытанием. Школьная программа становится существенно сложнее, появляются новые предметы, по которым в 9 классе придется сдавать ОГЭ, а в 11 — ЕГЭ. Все это осложняется разгаром переходного возраста. Гормональная перестройка вызывает резкие изменения настроения, многие подростки в этот период теряют всякий интерес к учебе, что сильно затрудняет процесс усвоения новых знаний.
Математика в 7 классе разделяется на алгебру и геометрию. В расписании также появляется физика и информатика. Вместе с русским языком это основа подготовки будущих выпускников.
Самые главные изменения в жизни семиклассника обусловлены, во-первых, существенным увеличением сложности учебного материала, повышением нагрузки на память и внимание. Во-вторых, необходимостью начинать регулярно готовиться к предстоящим итоговым аттестациям. В-третьих, физиологической перестройкой организма, характерной для полового созревания. Быстрое взросление вызывает внутренние конфликты, что еще больше усложняет учебный процесс.
Для успешного преодоления трудностей седьмого класса родителям следует поддерживать тесный контакт с подростком, интересоваться его успехами и проблемами, создавать атмосферу доверительного общения. Особую важность приобретает правильная организация рабочего места и соблюдение режима дня.
Выполнение подростком домашних заданий следует регулярно контролировать, предлагать необходимую помощь. Поощряйте участие школьника во внеклассных мероприятиях и кружках, развивающих творческие способности и социальную активность.
Полный список школьных предметов в 7 классе:
Согласно ФГОС, действующему в 2025—2026 учебном году, в состав полного списка предметов входит следующее:
- русский язык;
- литература;
- родной язык и родная литература (в республиках РФ);
- иностранный язык;
- разговоры о важном;
- история;
- алгебра;
- геометрия;
- информатика;
- география;
- биология;
- физика;
- физкультура;
- технология.
Эти дисциплины являются обязательными. Кроме них, практически все образовательные учреждения предлагают школьникам выбирать еще и из множества дополнительных предметов.
Что нового ждёт школьников в 8 классе?
Переход в восьмой класс знаменуется не только дальнейшим усложнением программы, но и началом интенсивной подготовки к основному государственному экзамену ОГЭ, ведь школьникам уже в девятом классе нужно будет пройти аттестацию ГИА.
В 8 классе к текущему списку предметов добавляется химия. В одних школах основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) вводятся в восьмом, а других — в седьмом классе. Изучение основ этой науки нацелено на развитие навыков безопасного поведения и сознания ответственности перед страной и обществом.
Полный перечень обязательных базовых предметов, регламентированный ФГОС, выглядит следующим образом:
- русский язык;
- литература;
- алгебра;
- геометрия;
- информатика;
- родной язык и родная литература (в республиках РФ);
- основы безопасности и защиты Родины;
- разговоры о важном;
- иностранный язык;
- история;
- обществознание;
- география;
- биология;
- физика;
- химия;
- технология;
- физкультура.
На всех уроках учащимся предлагается углубленное изучение дисциплин, расширение предметных компетенций. Особое внимание уделяется русскому языку, литературе, математике и естественным наукам (физике, химии, биологии). Также очень важны история, обществознание, иностранные языки.
Рост нагрузки и начало серьезной подготовки к предстоящему ОГЭ требует от подростков хорошей концентрации внимания, самостоятельности, умения планировать свое время. Многие из них нуждаются в помощи родителей и репетиторов.
Такой дополнительный предмет, как химия, вызывает у многих большие сложности. Изучение химии требуется во всех российских школах. Оно направлено на формирование фундаментальных представлений о строении вещества и естественных процессах, протекающих в окружающем мире. Но обилие абсолютно новой для подростка терминологии, множество обозначений и уравнений реакций создает большую нагрузку на память. Особые трудности испытывают те учащиеся, которые предпочитают гуманитарные дисциплины.
Следует отметить, что Министерство просвещения РФ внесло некоторые поправки в учебный процесс, касающиеся изучения отечественной истории. Так, согласно приказу №704 ведомства, начиная с сентября 2025 г. восьмиклассники будут изучать историю первой четверти XIX столетия. Раньше этот материал проходили в девятом классе. Таким образом, школьники получат возможность познакомиться с важнейшими историческими событиями на один год раньше, что позволит лучше усвоить материал и расширить знания по данному временному отрезку истории.
Набор дополнительных факультативов для восьмиклассников каждое образовательное учреждение формирует самостоятельно. Школьникам часто предлагаются такие направления, как культурология, экология, программирование, практикумы по русскому языку, расширенное изучение математики, иностранных языков.
Промежуточная аттестация является обязательной для всех восьмиклассников. Учащиеся должны подтвердить достаточный уровень усвоенных знаний по основным предметам учебной программы. Форма проверки может быть разной, так как образовательное учреждение выбирает ее самостоятельно. Чаще всего это традиционные контрольные работы, комбинированные задания (тесты + практические упражнения), выполнение творческих проектов.
Учащиеся, занимающиеся дистанционно, тоже проходят соответствующую аттестацию.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся по математике, русскому языку и по 1-2 дополнительным предметам, которые образовательное учреждение выбирает самостоятельно. Выполнение может быть письменным либо на компьютере. Отказаться от ВПР или пересдать в случае неудачи нельзя. Но результаты не влияют ни на годовые оценки, ни на школьный аттестат.
Во втором полугодии начинается активная, целенаправленная подготовка к ОГЭ, который состоится в девятом классе. Учителя регулярно предлагают школьникам выполнять тесты, структура которых очень похожа на экзаменационный. На уроках подробно разбираются возникающие у подростков трудности, анализируются типы задания, характерные для итогового экзамена. Для углубленного изучения предметов, по которым будет сдаваться ОГЭ, предлагаются спецкурсы. Занятия на них обеспечивают глубокое понимание материала и эффективную подготовку к ГИА.
Согласно рекомендациям СанПин, предельная допустимая учебная нагрузка для учащихся восьмых классов составляет 33 академических часа в неделю. Нормативное оптимальное время, отводимое на выполнение домашней работы, не должно превышать 2,5 часа в день.
Заключение
Средняя школа требует от учащихся освоения множества новых дисциплин, направленных на расширение кругозора, развития аналитического мышления и приобретения базовых компетенций, необходимых для жизни в современном обществе.
Новые предметы вводятся постепенно. Начиная с пятого класса, ученики каждый год сталкиваются с чем-то принципиально новым для себя. Такая организация учебного процесса снижает уровень стресса и помогает подготовить уверенных, хорошо владеющих материалом выпускников, готовых не только успешно сдавать экзамены, но и решать жизненные задачи.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается