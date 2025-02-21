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Физика

Коэффициент полезного действия (КПД)

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Магомедова Патимат

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Содержание

    Любое устройство, совершающее какую-либо работу, имеет определенную эффективность. Этот показатель можно оценивать с интуитивной точки зрения. Например, чем меньше автомобиль потребляет топлива, чтобы проехать некоторое расстояние, тем он эффективнее.

    В физике эффективность выполняемой работы оценивается с помощью коэффициента полезного действия — КПД.

    КПД: понятие коэффициента полезного действия

    Величина КПД показывает, насколько эффективно используется энергия, затраченная на производство работы, которая считается нужной.

    Для обозначения КПД традиционно используется греческая буква η («эта»). Значение рассчитывается по формуле:

    η = (А / Q) • 100%, где

    • А — полезная работа;
    • Q — энергия, затраченная для выполнения А.

    КПД всегда оказывается меньше 100%, так как при производстве работы неизбежно присутствуют энергетические потери.

    Вместо работы в формулу можно подставлять значения мощности:

    η = полезная / Рполная) • 100%.

    Полезная работа

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    Полезная работа — это часть той работы, выполненной устройством, которая идет непосредственно на достижение нужного результата. Пусть, например, нам нужно поднять груз массой m на высоту h. Тогда полезной будет работа, направленная на преодоление силы тяжести, то есть Ап = mgh. Если мы используем для подъема блок, то нам нужно будет преодолевать силу трения, тратить энергию на приведение в движение частей блока. Поэтому затраченная работа обязательно будет превышать величину Ап.

    КПД в механике

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    Универсальная формула для расчета КПД выглядит следующим образом:

    η = полезная / Азатраченная) • 100%.

    Она справедлива не только для механики, но и для любого другого раздела физики.

    Продемонстрируем применение этой формулы при решении задачи.

    Задача. Чтобы втащить груз массой m = 40 кг по наклонной плоскости на высоту h = 3 м, человек приложил силу F = 120 Н. Найти КПД этого процесса, если длина наклонной плоскости равна L = 20 м. Значение ускорения свободного падения принять равным 10 м/с2.

    Ради чего все это затеяли?

    Прежде всего находим полезную работу. Она равна увеличению потенциальной энергии груза в результате подъема.

     Аполезная = mgh = 40 •10 •3 = 1200 Н.

    За счет чего процесс происходит?

    Подъем груза происходит за счет его движения по наклонной плоскости. При этом перемещение груза составляет L = 20 м, и на всем пути действует сила F = 120 Н. Следовательно, затраченная работа будет иметь значение:

    Азатраченная = F• L = 120 • 20 =2400 Н.

    Находим значение КПД:

    η = (Аполезная / Азатраченная) • 100%.

    η = 1200 / 2400 • 100%.

    η = 50%.

    Ответ: КПД равен 50%.

    КПД в термодинамике

    Коэффициент полезного действия термодинамических процессов тоже вычисляется как выраженное в процентах отношение Ап к затраченной работе. Численное значение коэффициента позволяет оценивать эффективность разнообразных тепловых машин: двигателей внутреннего сгорания, холодильников, паровых турбин.

    Для расчетов КПД в термодинамике также применяется формула:

    η = (Q1 − Q2) / Q1100%.

    где Q1количество теплоты, полученное от нагревателя; Q2 количество теплоты, переданное холодильнику.

    Идеальная тепловая машина: цикл Карно

    Тепловая машина представляет собой устройство, которое преобразует полученную тепловую энергию в механическую работу. Этот процесс происходит за счет передачи холодильнику тепла, полученного от нагревателя. Передача осуществляется через рабочее тело — газ или жидкость.

    Идеальной тепловой машиной, обладающей максимально возможным КПД, является цикл Карно. Цикл состоит из четырех последовательных процессов:

    1. Изотермическое расширение рабочего тела при температуре нагревателя Тн.
    2. Адиабатическое расширение, температура снижается до температуры холодильника Тх.
    3. Изотермическое сжатие при температуре холодильника Тх.
    4. Адиабатическое сжатие с повышением температуры до Тн.

    Формула КПД тепловой машины Карно:

    η = (Q1 − Q2) / Q1100% = (Тн - Тх) / Тн100%.

    КПД в электродинамике

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    Коэффициент полезного действия в электродинамике характеризует эффективность преобразования электрической энергии в другие виды энергии.

    КПД источника тока можно рассчитывать, используя следующие формулы:

    η = U/εI • 100% = U/ε 100% = R/(R + r) 100%,

    где ε — ЭДС источника тока, U — напряжение на внешней цепи, I — сила тока, R — сопротивление на внешней цепи, r — сопротивление источника тока.

    Заключение

    КПД — это основная характеристика эффективности процесса преобразования энергии. Этот коэффициент показывает, какая доля поступающей энергии успешно превращается в полезную работу. Достижение стопроцентного значения для КПД практически неосуществимо. Этому препятствуют как физические законы, так и технические возможности.

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    Магомедова Патимат

    Молодой и энергичный учитель математики, которая превращает сложные уравнения и теоремы в увлекательные головоломки. Для неё физика — это не просто цифры и формулы, а настоящий мир, полный загадок и открытий. Она верит, что каждый может полюбить физику, если найти к ней правильный подход

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