Универсальная формула для расчета КПД выглядит следующим образом:

η = (А полезная / А затраченная ) • 100%.

Она справедлива не только для механики, но и для любого другого раздела физики.

Продемонстрируем применение этой формулы при решении задачи.

Задача. Чтобы втащить груз массой m = 40 кг по наклонной плоскости на высоту h = 3 м, человек приложил силу F = 120 Н. Найти КПД этого процесса, если длина наклонной плоскости равна L = 20 м. Значение ускорения свободного падения принять равным 10 м/с2.

Ради чего все это затеяли?

Прежде всего находим полезную работу. Она равна увеличению потенциальной энергии груза в результате подъема.

А полезная = mgh = 40 •10 •3 = 1200 Н.

За счет чего процесс происходит?

Подъем груза происходит за счет его движения по наклонной плоскости. При этом перемещение груза составляет L = 20 м, и на всем пути действует сила F = 120 Н. Следовательно, затраченная работа будет иметь значение:

А затраченная = F• L = 120 • 20 =2400 Н.

Находим значение КПД:

η = (А полезная / А затраченная ) • 100%.

η = 1200 / 2400 • 100%.

η = 50%.

Ответ: КПД равен 50%.

КПД в термодинамике

Коэффициент полезного действия термодинамических процессов тоже вычисляется как выраженное в процентах отношение А п к затраченной работе. Численное значение коэффициента позволяет оценивать эффективность разнообразных тепловых машин: двигателей внутреннего сгорания, холодильников, паровых турбин.

Для расчетов КПД в термодинамике также применяется формула:

η = (Q 1 − Q 2 ) / Q 1 • 100%.

где Q 1 — количество теплоты, полученное от нагревателя; Q 2 — количество теплоты, переданное холодильнику.

Идеальная тепловая машина: цикл Карно

Тепловая машина представляет собой устройство, которое преобразует полученную тепловую энергию в механическую работу. Этот процесс происходит за счет передачи холодильнику тепла, полученного от нагревателя. Передача осуществляется через рабочее тело — газ или жидкость.

Идеальной тепловой машиной, обладающей максимально возможным КПД, является цикл Карно. Цикл состоит из четырех последовательных процессов:

Изотермическое расширение рабочего тела при температуре нагревателя Т н . Адиабатическое расширение, температура снижается до температуры холодильника Т х . Изотермическое сжатие при температуре холодильника Т х . Адиабатическое сжатие с повышением температуры до Т н .

Формула КПД тепловой машины Карно:

η = (Q 1 − Q 2 ) / Q 1 • 100% = (Т н - Т х ) / Т н • 100%.

КПД в электродинамике