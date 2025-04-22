Между уроками, репетиторами, кружками и соцсетями современные школьники живут в режиме «белки в колесе». К концу дня не остаётся сил даже на любимые сериалы, а про сон и говорить нечего. Колесо жизненного баланса — простой инструмент, который поможет понять, какая сфера «проседает», и найти время на то, что действительно важно. Рассказываем, как его использовать.