Оборот there is / there are относится к самым употребительным. Он используется как в повседневной речи, так и в литературном языке. Его основная функция заключается в выражении наличия или отсутствия чего-либо.
Несмотря на сравнительную простоту, конструкции «there is / there are» часто вызывают трудности у изучающих английский язык. Главная проблема заключается в том, что аналогичная структура в родном языке отсутствует.
В русском предложения, сообщающие о наличии чего-либо где-либо, как правило, начинаются с обстоятельства места: «На полке книги», «На столе ваза с фруктами». В английском же на первое место ставится конструкция «there is / there are»: «There are books on the shelf», «There is a vase of fruit on the table».
Необходимость полностью перестраивать предложение вызывает сложности у начинающих изучать английский. Но на самом деле все значительно проще, чем кажется. Достаточно внимательно проанализировать несколько характерных примеров, чтобы освоить «коварную» конструкцию «there is / there are».
Чтобы разобраться с этой конструкцией, нужно понять, какие функции в предложениях может выполнять слово «there». В одних случаях оно выступает в качестве наречия, в других — в качестве фиктивного местоимения.
Наречие there
Для английского языка характерна многофункциональность слов. В зависимости от контекста одно и то же слово нередко выполняет функции разных частей речи. Это явление называется конверсией. Оно делает язык гибким и выразительным, но создает трудности при его изучении.
Слово «there» в зависимости от контекста может выступать в роли наречия или фиктивного местоимения. Рассмотрим «there» как наречие. В этом случае основное значение слова «there» — «там». Оно используется для обозначения местонахождения некоторого объекта, особенно если этот объект уже упоминался.
He plans to move to Moscow. He likes living there. — Он планирует переехать в Москву. Ему нравится жить там.
В этом примере «there» (там) — это наречие, обозначающее «Москва».
Наречие «there» часто используется в телефонных разговорах, когда хотят узнать, доступно ли лицо, с которым хотят переговорить.
Hi, this is John. Is Lucy there? — Привет, это Джон. Люси там?
Наречие «there» может использоваться в разговорной речи для выражения согласия.
Weed control is very difficult. — I agree with you there. — Бороться с сорняками очень трудно. — Я с вами согласен.
Заметьте, что в данном случае при переводе на русский наречие «there» просто опускается.
В выражениях «there you are», «there you go» наречение «there» на русский не переводится. Эти разговорные конструкции используются говорящим для подтверждения своей безоговорочной правоты. На русский они переводятся выражением «вот так-то!» или аналогичными.
There you go! I told you you'd fail your exams! — Вот так-то! Я же говорил, что ты провалишься на экзаменах!
There you are! I am absolutely right in my concerns! — Вот так-то! Я абсолютно прав в своих опасениях!
В повествованиях выражения «there we were», «there she was» и т. д. означают подведение итогов сказанному.
And there they were, happy, living ever after. — И так они и жили, долго и счастливо.
Смысл there is и there are
В конструкциях «there is / there are» слово «there» выступает в роли фиктивного местоимения. Оно используется с глаголом «to be» единственного или множественного числа. Его функция заключается во введение в предложение подлежащего, которое следует после этой конструкции. Во всех этих случаях само слово «there» на русский не переводится.
There is a cat under the table. — Под столом кошка.
There are cups on the table. — На столе чашки.
There is the sun in the sky. — На небе солнце.
There are stars in the sky. — На небе звезды.
Конструкция «there is/are» используется в следующих ситуациях:
- указывается конкретное местонахождение объекта;
- констатируется факт существования объекта.
«There is» (глагол «to be» в единственном числе третьего лица) используется, когда речь идет только об одном объекте.
There is an avocado on the table. — На столе авокадо.
«There are» (глагол «to be» во множественном числе) используется, когда мы говорим о нескольких объектах.
There are two kittens on the sofa. — На диване два котенка.
There are puppies in the kennel. — В конуре щенки.
Если в предложении присутствует перечисление, то форма глагола «to be» определяется по существительному, которое следует сразу за оборотом.
There is one pineapple and two peaches on the table. — На столе один ананас и два персика.
There are two peaches and one pineapple on the table. — На столе два персика и один ананас.
С неисчисляемыми существительными используется «there is», после которого иногда ставится «some».
There is water in the jug. — В кувшине есть вода.
There is some salt in the salt shaker. — В солонке есть соль.
«There is» часто сокращается до «there’s» (но «there are» сокращается до «there're» только в устной речи).
There's little rice left in the pantry. — В кладовке осталось мало риса.
There's another little surprise under the New Year tree. — Тут еще маленький сюрприз под новогодней елкой.
В отрицательных предложениях правила сокращения следующие:
- there is not → there’s not или there isn’t;
- there are not → there aren’t.
There isn’t any butter in the refrigerator. — В холодильнике нет масла.
Правило перевода оборота there is/are на русский язык
Оборот выражает факт существования объекта в указанном месте. Но перевод зависит от контекста, поэтому фразу необходимо исследовать целиком, прежде чем переводить.
Если в предложении есть обстоятельство места (член предложения, отвечающие на вопросы «где?», «откуда?», «куда?»), то перевод начинают именно с него.
There are mushrooms in the forest. — В лесу есть грибы.
Важно запомнить, что когда оборот «there is/are» стоит в начале предложения, при переводе не используется слово «там».
Если в предложении отсутствует обстоятельство места, то перевод обычно начинают с глаголов «существует», «имеется» и т. п.
There are many options. — Существует много вариантов.
Рассмотрим ряд примеров, демонстрирующих разные варианты перевода.
There is a fireplace in the cottage. — В коттедже есть камин.
There are many ways to treat this disease. — Есть много способов лечения этой болезни.
There are three servings of mint cocktail in the fridge. — В холодильнике три порции мятного коктейля.
There is little time left. — Осталось мало времени.
There is something wrong with the computer. — Что-то не так с компьютером.
There is a carpet on the floor. — На полу лежит ковер.
There is no doubt about it. — В этом нет сомнений.
There is an error in the document. — В документе имеется ошибка.
There is a railway station nearby. — Рядом находится железнодорожный вокзал.
Эти примеры показывают, что в зависимости от контекста оборот «there is/are» переводятся с помощью совершенно разных глаголов.
Структура предложений с there is и there are
Наглядно самую распространенную структуру можно изобразить следующим образом.
Временные конструкции
Оборот «there is / there are» описывает события, происходящие в настоящем времени (Present Simple). Для описания ситуации в прошлом времени (Past Simple) используется there was / there were; в будущем (Future Simple) — there will be.
Утвердительные предложения
Утвердительные предложения начинаются с «there», затем следует подходящая форма глагола «to be», подлежащее и остальные члены предложения.
Поясним на примерах:
1. Present Simple.
There is a pastry shop near our house. — Рядом с нашим домом находится кондитерская.
There are two pastry shops near our house. — Рядом с нашим домом две кондитерских.
2. Past Simple.
There was a pastry shop near our house. — Рядом с нашим домом была кондитерская.
There were two pastry shops near our house. — Рядом с нашим домом находились два кондитерских.
3. Future Simple.
There will be a pastry shop next to our house. — Рядом с нашим домом будет кондитерская.
There will be two pastry shops near our house. — Рядом с нашим домом будет две кондитерских.
Вопросительные предложения
Чтобы превратить утвердительное предложение с конструкцией «there is / there are» в вопросительное, нужно всего лишь поменять местами «to be» и «there». Глагол окажется на первом месте, за ним будет следовать «there» и далее остальные члены предложения.
Is there a cat under the bed? — Кошка под кроватью?
Is there potato salad in the fridge? — В холодильнике есть картофельный салат?
Are there apple trees in the garden? — В саду есть яблони?
Were there Gauguin's paintings in the museum? — В музее были картины Гогена?
Will there be an attic in the house? — В доме будет чердак?
Ответом на подобный вопрос будет «Да» или «Нет». На английском ответы обычно имеют следующую структуру:
- «Да»: Yes, there + «to be» в соответствующей форме.
- «Нет»: No, there + «to be» в соответствующей форме + «not».
Если нас интересует количество предметов, то на первое место ставится «how many» (для исчисляемых) и «how much» (для неисчисляемых), затем существительное во множественном числе, затем «are there» и остальные члены предложения.
How many sparrows are there in the tree? — Сколько воробьев на дереве?
How much gasoline is there in the canister? — Сколько бензина в канистре?
Чтобы узнать, что именно находится, нужно вместо «how many» поставить «what».
What is there in the basement? — Что там в подвале?
Отрицательные предложения
Для построения отрицательного предложения сразу после соответствующей формы глагола «to be» ставится частица «not» либо «no» (в этом случае отрицание усиливается). Схема предложения — «There is/are no + существительное…» либо «There isn’t/aren’t any + noun…».
There is no sugar in the sugar bowl. — В сахарнице нет сахара.
There isn’t any reason to be afraid of her. — Нет никаких причин ее бояться.
There are no cherry trees in the garden. — В саду нет вишневых деревьев.
There aren’t any parrots in the zoo. — В зоопарке нет попугаев.
Обратите внимание: если в отрицательном предложении с «not» используется существительное во множественном числе либо неисчисляемое существительное, то перед ним нужно поставить «any».
There aren’t any poplars in the park. — В парке нет тополей.
There isn’t any flour in the bag. — В мешке нет муки.
Оборот there is / there are во временах Perfect
Конструкция «there is/are» во временах Perfect приобретает следующий вид:
«there» + «to be» в соответствующем времени Perfect.
Present Perfect
Recently there has been a huge interest in the microchip manufacturing. — В последнее время наблюдается огромный интерес к производству микрочипов.
There have been many scientific discoveries this year. — В этом году произошло много научных открытий.
Past Perfect
In recent years, there had been substantial progress in science. — За последние годы в науке достигнут значительный прогресс.
Up to this time there had been no written laws. — До этого времени не существовало писаных законов.
Future Perfect
At the end of 2025, there will have been 12 new movies. — К концу 2025 года выйдет 12 новых фильмов.
If that happens then there will have been progress. — Если это произойдет, то это будет означать прогресс.
Для образования отрицательной формы после «to be» в соответствующем времени Perfect ставится «no» или используется в соответствующей форме «have» + «not» + «been»
Present Perfect
Lately, there has been no (hasn’t been any) monitoring. — В последнее время мониторинг не проводился.
Yet, so far there have been no (haven’t been any) accidents. — Однако пока не было ни одного несчастного случая.
Past Perfect
At the time, there had been no (hadn’t been a) movie like it. — В то время подобного фильма еще не было.
At the same time, there had been no (hadn’t been any) complaints. — При этом никаких жалоб не поступало.
Future Perfect
There will have been no (won’t have been any) need for an umbrella if the weather forecast is accurate. — Если прогноз погоды точен, то зонтик не понадобится.
There will have been no (won’t have been any) signs of life on that planet by the time our mission arrives. — К моменту прибытия нашей миссии на этой планете не будет никаких признаков жизни.
Для образования вопросительной формы меняют местами «there» и соответствующую форму «have».
Present Perfect
Has there been any change in your plans recently? — Изменились ли в последнее время ваши планы?
Have there been any updates on the project schedule? — Были ли какие-либо обновления графика проекта?
Past Perfect
Had there been any sufficient evidence to convict the suspect? — Имелись ли достаточные доказательства для осуждения подозреваемого?
Had there been any problems with the equipment before it was replaced? — Были ли какие-либо проблемы с оборудованием до его замены?
Future Perfect
Will there have been enough time to complete the assignment by Friday? — Будет ли достаточно времени, чтобы выполнить задание к пятнице?
Will there have been any noticeable improvements in the economy by the end of the year? — Произойдут ли какие-либо заметные улучшения в экономике к концу года?
Заключение
Конструкция «there is / there are» нередко вызывает сложности у начинающих учеников, поскольку сильно отличается от привычных схем родного языка. Она действительно требует аккуратного подхода к анализу ее роли в предложении, выбора правильных форм глагола, умения различать похожие грамматические структуры. Однако внимание к нюансам и регулярная практика помогут быстро преодолеть трудности и быстро освоить эту необходимейшую грамматическую конструкцию.
Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам