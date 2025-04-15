Оборот there is / there are относится к самым употребительным. Он используется как в повседневной речи, так и в литературном языке. Его основная функция заключается в выражении наличия или отсутствия чего-либо.

Несмотря на сравнительную простоту, конструкции «there is / there are» часто вызывают трудности у изучающих английский язык. Главная проблема заключается в том, что аналогичная структура в родном языке отсутствует.

В русском предложения, сообщающие о наличии чего-либо где-либо, как правило, начинаются с обстоятельства места: «На полке книги», «На столе ваза с фруктами». В английском же на первое место ставится конструкция «there is / there are»: «There are books on the shelf», «There is a vase of fruit on the table».

Необходимость полностью перестраивать предложение вызывает сложности у начинающих изучать английский. Но на самом деле все значительно проще, чем кажется. Достаточно внимательно проанализировать несколько характерных примеров, чтобы освоить «коварную» конструкцию «there is / there are».

Чтобы разобраться с этой конструкцией, нужно понять, какие функции в предложениях может выполнять слово «there». В одних случаях оно выступает в качестве наречия, в других — в качестве фиктивного местоимения.

Наречие there