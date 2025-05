В конструкциях «there is / there are» слово «there» выступает в роли фиктивного местоимения. Оно используется с глаголом «to be» единственного или множественного числа. Его функция заключается во введение в предложение подлежащего, которое следует после этой конструкции. Во всех этих случаях само слово «there» на русский не переводится.

There is a cat under the table. — Под столом кошка.

There are cups on the table. — На столе чашки.

There is the sun in the sky. — На небе солнце.

There are stars in the sky. — На небе звезды.

Конструкция «there is/are» используется в следующих ситуациях:

указывается конкретное местонахождение объекта;

констатируется факт существования объекта.

«There is» (глагол «to be» в единственном числе третьего лица) используется, когда речь идет только об одном объекте.

There is an avocado on the table. — На столе авокадо.

«There are» (глагол «to be» во множественном числе) используется, когда мы говорим о нескольких объектах.

There are two kittens on the sofa. — На диване два котенка.

There are puppies in the kennel. — В конуре щенки.

Если в предложении присутствует перечисление, то форма глагола «to be» определяется по существительному, которое следует сразу за оборотом.

There is one pineapple and two peaches on the table. — На столе один ананас и два персика.

There are two peaches and one pineapple on the table. — На столе два персика и один ананас.

С неисчисляемыми существительными используется «there is», после которого иногда ставится «some».

There is water in the jug. — В кувшине есть вода.

There is some salt in the salt shaker. — В солонке есть соль.

«There is» часто сокращается до «there’s» (но «there are» сокращается до «there're» только в устной речи).

There's little rice left in the pantry. — В кладовке осталось мало риса.

There's another little surprise under the New Year tree. — Тут еще маленький сюрприз под новогодней елкой.

В отрицательных предложениях правила сокращения следующие:

there is not → there’s not или there isn’t;

there are not → there aren’t.

There isn’t any butter in the refrigerator. — В холодильнике нет масла.

Правило перевода оборота there is/are на русский язык