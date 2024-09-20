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Русский язык

Корни с чередованием в русском языке

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    В русском языке насчитывается около 150 000 слов литературного языка и почти 500 000 живого разговорного. Для образования такого громадного разнообразия оказывается достаточно знать примерно 4500 корней.

    Корень есть у каждого слова (у некоторых их даже несколько, например, в слове «биомагнитогидродинамика» их четыре). Исключение составляет только бескоренной глагол «вынуть» и группа служебных частей речи (предлоги, союзы, междометия), которых в сумме набирается не более одной тысячи.

    Некоторые из корней обладают чередующимися гласными. При чередовании гласные буквы меняются по четким правилам. Но, к сожалению, при произнесении слова далеко не всегда удается однозначно определить, какие именно безударные гласные в корне нужно написать.

    Чередоваться могут безударные гласные «о»-«а» и «е»-«и». Проверка ударением в этих случаях невозможна. Как бы мы ни изменяли слово, поставить проблемные чередующиеся гласные под ударение не получается. Всего в русском языке насчитывается несколько десятков корней с тем или иным типом чередования.

    Нужная буква в чередующихся корнях выбирается в зависимости от разных условий:

    • особенности ударения;
    • наличие или отсутствие определенного суффикса;
    • буква, на которую оканчивается корень;
    • смысл слова.

    Чередования, где буква зависит от ударения

    Такой тип чередования гласных характерен для следующих корней.

    Корень

    Под ударением

    Без ударения

    Исключения

    -гор-/гар

    -гар-,

    (нагар, загар, угарный)

    -гор-,

    (гора, подгорать, угореть)

    изгарь, выгарки, пригарь — везде безударная гласная «а»

    -зор-/зар-

    под ударением пишется то, что слышится,

    (зори, зарево)

    -зар-,

    (озарять, озарения)

    зоревать — безударная гласная «о»

    -клан-/-клон-

    под ударением пишется то, что слышится,

    (наклон, кланяйся, клон, клан)

    -клон-,

    (поклонились, отклонились, склонение, преклонение)

    -твар-/твор-

    под ударением пишется то, что слышится,

    (творчество, творческий, тварь)

    -твор-,

    (творец, творить)

    утварь — безударная гласная «а»

    На первый взгляд может показаться, что слово «гараж» является исключением, так как в безударной позиции пишется -гар-. Но на самом деле в этом слове корень вовсе не -гар-, а «гараж».

    Корни с чередованием, которые зависят от наличия суффикса -а-

    Чередование гласных этого типа присутствует в следующих корнях:

    Корень

    Суффикс «-а-» отсутствует

    Суффикс «-а-» присутствует

    Исключения

    -лож-/-лаг

    безударная гласная «о»,

    (изложение, положение, расположение,

    приложение)

    безударная гласная «а»,

    (излагать, располагаться, прилагательное)

    -кос-/-кас-

    -кос-,

    (прикосновение, коснуться, соприкосновение,

    коса (в этом слове «-а» не суффикс, а окончание))

    -кас-,

    (касание, касательная, соприкасаться)

    -бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -мер-/-мир-, -пер-/-пир-, -тер-/-тир-, -блест-/блист-, -жег-/-жиг-, -стел-/-стил-, -чет-/-чит-

    пишется буква «е»,

    (замереть, блестеть, выжегший, вычет, постелить, поджег)

    пишется буква «и»,

    (замирать, блистать, сжигать, вычитать, застилать, поджигатель)

    сочетать, сочетание

    корни, содержащие –а-(-я-)/-им-, -а-(-я-)/-ин-

    пишется «-им-» или «-ин-»,

    (сжимать, обнимать, начинать)

    пишется буква «-а-» или «-я-»,

    (сжать, обнять, начать)

    Следует подчеркнуть, что в производных формах от слов, в корне которых появилось «-им-», корень меняться не будет даже при исчезновении суффикса «-а-». Например: снимать, сними, подними.

    Чередования гласных в корне, зависимые от последующих согласных букв

    Чередующиеся гласные в корне (буква «о» и буква «а») в некоторых случаях определяются теми согласными, которые следуют за ними. Таких корней с чередующимися «о» и «а» несколько. К ним относятся -рос-/-раст-/-ращ- и -скак-/-скоч-.

    Чтобы определить, как нужно писать безударные гласные в корне -рос-/-раст-/-ращ-, нужно обратить внимание на согласную, следующую сразу после гласной буквы, а также на букву, стоящую после этой согласной.

    Если за безударной чередующейся гласной в корне стоит «-ст-» или «-щ-», то пишем «а»: растение, возраст, произрастает, выращивать. Исключения составляют следующие слова: вырост, выросток, выростной, заросток, прорость, ростовой, ростовщик, подростковый.

    Если корень оканчивается не на двухбуквенное сочетание «-ст-», а на «-с-», то пишем гласную «о»: недоросль, водоросли, выросший. Исключение: отрасль и все образованные от нее слова (межотраслевой, отраслевой и т.д.).

    Похожее правило действует и для -скоч-/-скач-. Если конечная буква корня «к», то будет писаться безударная «-а-», если же «ч» — то «-о-». Примеры: на скаку, подскочу.

    Есть два исключения: скачу и скачок. Обратите внимание на то, что «скачка» не является исключением, так как в этом слове буква «а» является ударной.

    Чередования гласных в корне, зависимые от значения

    Чередующаяся гласная корня может зависеть от смысла слова. Это справедливо для слов, имеющих корень «-равн-» или «-ровн-».

    В словах, имеющих значение «одинаковый, эквивалентный», следует писать «-равн-»: приравнять, уравнять, уравнение, сравнение.

    Если же слово имеет значение «гладкий, прямой, плоский», то пишем -ровн-.

    Например: «неравные части следует уравнять», «неровную поверхность следует выровнять». «Ты себя с ним не равняй, он тебе не ровня!»

    Слово «равняйсь!» является исключением.

    Анализировать смысл нужно и при написании слов с корнями -мак-/-мок- и -крап-/-кроп-.

    Если слово имеет значение «пропитаться жидкостью», то выбираем корень «-мок-»: намокание, промокнуть, промокашка.

    У слов со значением «погрузить в жидкость» корень — «-мак-»: макать, обмакнуть. Например: «мы обмакнули губку в воду, и она сразу же вымокла», «промокнуть промокашкой мокрую книгу».

    В -кроп-/-крап- приходится следить как за значением, так и за ударным слогом. Так, ударным может быть только «-крап-». Такие слова, как «крапинка», «крапчатый», трудностей не вызывают. Но в словах «вкрапленный», «крапать» (о мелком дожде) довольно часто допускаются ошибки. Написание подобных слов требует внимательности: «накрапывающий дождик окропил крапчатую кошку».

    В безударных корнях гласная «о» пишется, если слово близко по значению к «брызгать, покрывать мелкими каплями»: окропить, кропило, кропотливо.

    Безударный «-крап-» входит в состав слов, близких по значению к «покрывать(ся) веснушками, мелкими пятнами»: вкрапление, крапленый.

    Корни с чередованием, которые нужно запомнить

    Чередование гласных в -плав-/-плов-/-плыв- не подчиняется каким-либо четким правилам. Правописание слов с ними нужно просто заучить. К ним относятся: пловец, пловчиха, плавучий, плавучесть, плавник, поплавок, выплыть, плывун.

    Итак, причины, влияющие на правописание гласных, можно свести в следующую таблицу:

    Причина

    Корни

    Ударение

    -гор-/гар-,

    -зар-/зор-,

    -твор-/твар-,

    -клон-/клан-

    Суффикс «–а-»

    -кос-/-кас-,

    -лож-/-лаг-,

    -бер-/-бир-,

    -дер-/-дир-,

    -мер-/-мир-,

    -пер-/-пир-,

    -тер-/-тир-,

    -блест-/блист-,

    -жег-/-жиг-,

    -стел-/-стил-,

    -чет-/-чит-,

    –а-(-я-)/-им-,

    -а-(-я-)/-ин-

    Конечные согласные

    -рос-/-раст-/-ращ-,

    -скак-/-скоч-

    Значение слова

    -равн-/-ровн-,

    -мак-/-мок-,

    -крап-/-кроп-

    Нет правил, нужно запомнить

    -плав-/-плов-/-плыв-

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