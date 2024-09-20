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В русском языке насчитывается около 150 000 слов литературного языка и почти 500 000 живого разговорного. Для образования такого громадного разнообразия оказывается достаточно знать примерно 4500 корней.
Корень есть у каждого слова (у некоторых их даже несколько, например, в слове «биомагнитогидродинамика» их четыре). Исключение составляет только бескоренной глагол «вынуть» и группа служебных частей речи (предлоги, союзы, междометия), которых в сумме набирается не более одной тысячи.
Некоторые из корней обладают чередующимися гласными. При чередовании гласные буквы меняются по четким правилам. Но, к сожалению, при произнесении слова далеко не всегда удается однозначно определить, какие именно безударные гласные в корне нужно написать.
Чередоваться могут безударные гласные «о»-«а» и «е»-«и». Проверка ударением в этих случаях невозможна. Как бы мы ни изменяли слово, поставить проблемные чередующиеся гласные под ударение не получается. Всего в русском языке насчитывается несколько десятков корней с тем или иным типом чередования.
Нужная буква в чередующихся корнях выбирается в зависимости от разных условий:
- особенности ударения;
- наличие или отсутствие определенного суффикса;
- буква, на которую оканчивается корень;
- смысл слова.
Чередования, где буква зависит от ударения
Такой тип чередования гласных характерен для следующих корней.
|
Корень
|
Под ударением
|
Без ударения
|
Исключения
|
-гор-/гар
|
-гар-,
(нагар, загар, угарный)
|
-гор-,
(гора, подгорать, угореть)
|
изгарь, выгарки, пригарь — везде безударная гласная «а»
|
-зор-/зар-
|
под ударением пишется то, что слышится,
(зори, зарево)
|
-зар-,
(озарять, озарения)
|
зоревать — безударная гласная «о»
|
-клан-/-клон-
|
под ударением пишется то, что слышится,
(наклон, кланяйся, клон, клан)
|
-клон-,
(поклонились, отклонились, склонение, преклонение)
|
|
-твар-/твор-
|
под ударением пишется то, что слышится,
(творчество, творческий, тварь)
|
-твор-,
(творец, творить)
|
утварь — безударная гласная «а»
На первый взгляд может показаться, что слово «гараж» является исключением, так как в безударной позиции пишется -гар-. Но на самом деле в этом слове корень вовсе не -гар-, а «гараж».
Корни с чередованием, которые зависят от наличия суффикса -а-
Чередование гласных этого типа присутствует в следующих корнях:
|
Корень
|
Суффикс «-а-» отсутствует
|
Суффикс «-а-» присутствует
|
Исключения
|
-лож-/-лаг
|
безударная гласная «о»,
(изложение, положение, расположение,
приложение)
|
безударная гласная «а»,
(излагать, располагаться, прилагательное)
|
|
-кос-/-кас-
|
-кос-,
(прикосновение, коснуться, соприкосновение,
коса (в этом слове «-а» не суффикс, а окончание))
|
-кас-,
(касание, касательная, соприкасаться)
|
|
-бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -мер-/-мир-, -пер-/-пир-, -тер-/-тир-, -блест-/блист-, -жег-/-жиг-, -стел-/-стил-, -чет-/-чит-
|
пишется буква «е»,
(замереть, блестеть, выжегший, вычет, постелить, поджег)
|
пишется буква «и»,
(замирать, блистать, сжигать, вычитать, застилать, поджигатель)
|
сочетать, сочетание
|
корни, содержащие –а-(-я-)/-им-, -а-(-я-)/-ин-
|
пишется «-им-» или «-ин-»,
(сжимать, обнимать, начинать)
|
пишется буква «-а-» или «-я-»,
(сжать, обнять, начать)
|
Следует подчеркнуть, что в производных формах от слов, в корне которых появилось «-им-», корень меняться не будет даже при исчезновении суффикса «-а-». Например: снимать, сними, подними.
Чередования гласных в корне, зависимые от последующих согласных букв
Чередующиеся гласные в корне (буква «о» и буква «а») в некоторых случаях определяются теми согласными, которые следуют за ними. Таких корней с чередующимися «о» и «а» несколько. К ним относятся -рос-/-раст-/-ращ- и -скак-/-скоч-.
Чтобы определить, как нужно писать безударные гласные в корне -рос-/-раст-/-ращ-, нужно обратить внимание на согласную, следующую сразу после гласной буквы, а также на букву, стоящую после этой согласной.
Если за безударной чередующейся гласной в корне стоит «-ст-» или «-щ-», то пишем «а»: растение, возраст, произрастает, выращивать. Исключения составляют следующие слова: вырост, выросток, выростной, заросток, прорость, ростовой, ростовщик, подростковый.
Если корень оканчивается не на двухбуквенное сочетание «-ст-», а на «-с-», то пишем гласную «о»: недоросль, водоросли, выросший. Исключение: отрасль и все образованные от нее слова (межотраслевой, отраслевой и т.д.).
Похожее правило действует и для -скоч-/-скач-. Если конечная буква корня «к», то будет писаться безударная «-а-», если же «ч» — то «-о-». Примеры: на скаку, подскочу.
Есть два исключения: скачу и скачок. Обратите внимание на то, что «скачка» не является исключением, так как в этом слове буква «а» является ударной.
Чередования гласных в корне, зависимые от значения
Чередующаяся гласная корня может зависеть от смысла слова. Это справедливо для слов, имеющих корень «-равн-» или «-ровн-».
В словах, имеющих значение «одинаковый, эквивалентный», следует писать «-равн-»: приравнять, уравнять, уравнение, сравнение.
Если же слово имеет значение «гладкий, прямой, плоский», то пишем -ровн-.
Например: «неравные части следует уравнять», «неровную поверхность следует выровнять». «Ты себя с ним не равняй, он тебе не ровня!»
Слово «равняйсь!» является исключением.
Анализировать смысл нужно и при написании слов с корнями -мак-/-мок- и -крап-/-кроп-.
Если слово имеет значение «пропитаться жидкостью», то выбираем корень «-мок-»: намокание, промокнуть, промокашка.
У слов со значением «погрузить в жидкость» корень — «-мак-»: макать, обмакнуть. Например: «мы обмакнули губку в воду, и она сразу же вымокла», «промокнуть промокашкой мокрую книгу».
В -кроп-/-крап- приходится следить как за значением, так и за ударным слогом. Так, ударным может быть только «-крап-». Такие слова, как «крапинка», «крапчатый», трудностей не вызывают. Но в словах «вкрапленный», «крапать» (о мелком дожде) довольно часто допускаются ошибки. Написание подобных слов требует внимательности: «накрапывающий дождик окропил крапчатую кошку».
В безударных корнях гласная «о» пишется, если слово близко по значению к «брызгать, покрывать мелкими каплями»: окропить, кропило, кропотливо.
Безударный «-крап-» входит в состав слов, близких по значению к «покрывать(ся) веснушками, мелкими пятнами»: вкрапление, крапленый.
Корни с чередованием, которые нужно запомнить
Чередование гласных в -плав-/-плов-/-плыв- не подчиняется каким-либо четким правилам. Правописание слов с ними нужно просто заучить. К ним относятся: пловец, пловчиха, плавучий, плавучесть, плавник, поплавок, выплыть, плывун.
Итак, причины, влияющие на правописание гласных, можно свести в следующую таблицу:
|
Причина
|
Корни
|
Ударение
|
-гор-/гар-,
-зар-/зор-,
-твор-/твар-,
-клон-/клан-
|
Суффикс «–а-»
|
-кос-/-кас-,
-лож-/-лаг-,
-бер-/-бир-,
-дер-/-дир-,
-мер-/-мир-,
-пер-/-пир-,
-тер-/-тир-,
-блест-/блист-,
-жег-/-жиг-,
-стел-/-стил-,
-чет-/-чит-,
–а-(-я-)/-им-,
-а-(-я-)/-ин-
|
Конечные согласные
|
-рос-/-раст-/-ращ-,
-скак-/-скоч-
|
Значение слова
|
-равн-/-ровн-,
-мак-/-мок-,
-крап-/-кроп-
|
Нет правил, нужно запомнить
|
-плав-/-плов-/-плыв-