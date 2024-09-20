В русском языке насчитывается около 150 000 слов литературного языка и почти 500 000 живого разговорного. Для образования такого громадного разнообразия оказывается достаточно знать примерно 4500 корней.

Корень есть у каждого слова (у некоторых их даже несколько, например, в слове «биомагнитогидродинамика» их четыре). Исключение составляет только бескоренной глагол «вынуть» и группа служебных частей речи (предлоги, союзы, междометия), которых в сумме набирается не более одной тысячи.

Некоторые из корней обладают чередующимися гласными. При чередовании гласные буквы меняются по четким правилам. Но, к сожалению, при произнесении слова далеко не всегда удается однозначно определить, какие именно безударные гласные в корне нужно написать.

Чередоваться могут безударные гласные «о»-«а» и «е»-«и». Проверка ударением в этих случаях невозможна. Как бы мы ни изменяли слово, поставить проблемные чередующиеся гласные под ударение не получается. Всего в русском языке насчитывается несколько десятков корней с тем или иным типом чередования.

Нужная буква в чередующихся корнях выбирается в зависимости от разных условий:

особенности ударения;

наличие или отсутствие определенного суффикса;

буква, на которую оканчивается корень;

смысл слова.

Чередования, где буква зависит от ударения

Такой тип чередования гласных характерен для следующих корней.

Корень Под ударением Без ударения Исключения -гор-/гар -гар-, (нагар, загар, угарный) -гор-, (гора, подгорать, угореть) изгарь, выгарки, пригарь — везде безударная гласная «а» -зор-/зар- под ударением пишется то, что слышится, (зори, зарево) -зар-, (озарять, озарения) зоревать — безударная гласная «о» -клан-/-клон- под ударением пишется то, что слышится, (наклон, кланяйся, клон, клан) -клон-, (поклонились, отклонились, склонение, преклонение) -твар-/твор- под ударением пишется то, что слышится, (творчество, творческий, тварь) -твор-, (творец, творить) утварь — безударная гласная «а»

На первый взгляд может показаться, что слово «гараж» является исключением, так как в безударной позиции пишется -гар-. Но на самом деле в этом слове корень вовсе не -гар-, а «гараж».

Корни с чередованием, которые зависят от наличия суффикса -а-

Чередование гласных этого типа присутствует в следующих корнях:

Корень Суффикс «-а-» отсутствует Суффикс «-а-» присутствует Исключения -лож-/-лаг безударная гласная «о», (изложение, положение, расположение, приложение) безударная гласная «а», (излагать, располагаться, прилагательное) -кос-/-кас- -кос-, (прикосновение, коснуться, соприкосновение, коса (в этом слове «-а» не суффикс, а окончание)) -кас-, (касание, касательная, соприкасаться) -бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -мер-/-мир-, -пер-/-пир-, -тер-/-тир-, -блест-/блист-, -жег-/-жиг-, -стел-/-стил-, -чет-/-чит- пишется буква «е», (замереть, блестеть, выжегший, вычет, постелить, поджег) пишется буква «и», (замирать, блистать, сжигать, вычитать, застилать, поджигатель) сочетать, сочетание корни, содержащие –а-(-я-)/-им-, -а-(-я-)/-ин- пишется «-им-» или «-ин-», (сжимать, обнимать, начинать) пишется буква «-а-» или «-я-», (сжать, обнять, начать)

Следует подчеркнуть, что в производных формах от слов, в корне которых появилось «-им-», корень меняться не будет даже при исчезновении суффикса «-а-». Например: снимать, сними, подними.

Чередования гласных в корне, зависимые от последующих согласных букв

Чередующиеся гласные в корне (буква «о» и буква «а») в некоторых случаях определяются теми согласными, которые следуют за ними. Таких корней с чередующимися «о» и «а» несколько. К ним относятся -рос-/-раст-/-ращ- и -скак-/-скоч-.

Чтобы определить, как нужно писать безударные гласные в корне -рос-/-раст-/-ращ-, нужно обратить внимание на согласную, следующую сразу после гласной буквы, а также на букву, стоящую после этой согласной.

Если за безударной чередующейся гласной в корне стоит «-ст-» или «-щ-», то пишем «а»: растение, возраст, произрастает, выращивать. Исключения составляют следующие слова: вырост, выросток, выростной, заросток, прорость, ростовой, ростовщик, подростковый.

Если корень оканчивается не на двухбуквенное сочетание «-ст-», а на «-с-», то пишем гласную «о»: недоросль, водоросли, выросший. Исключение: отрасль и все образованные от нее слова (межотраслевой, отраслевой и т.д.).

Похожее правило действует и для -скоч-/-скач-. Если конечная буква корня «к», то будет писаться безударная «-а-», если же «ч» — то «-о-». Примеры: на скаку, подскочу.

Есть два исключения: скачу и скачок. Обратите внимание на то, что «скачка» не является исключением, так как в этом слове буква «а» является ударной.

Чередования гласных в корне, зависимые от значения

Чередующаяся гласная корня может зависеть от смысла слова. Это справедливо для слов, имеющих корень «-равн-» или «-ровн-».

В словах, имеющих значение «одинаковый, эквивалентный», следует писать «-равн-»: приравнять, уравнять, уравнение, сравнение.

Если же слово имеет значение «гладкий, прямой, плоский», то пишем -ровн-.

Например: «неравные части следует уравнять», «неровную поверхность следует выровнять». «Ты себя с ним не равняй, он тебе не ровня!»

Слово «равняйсь!» является исключением.

Анализировать смысл нужно и при написании слов с корнями -мак-/-мок- и -крап-/-кроп-.

Если слово имеет значение «пропитаться жидкостью», то выбираем корень «-мок-»: намокание, промокнуть, промокашка.

У слов со значением «погрузить в жидкость» корень — «-мак-»: макать, обмакнуть. Например: «мы обмакнули губку в воду, и она сразу же вымокла», «промокнуть промокашкой мокрую книгу».

В -кроп-/-крап- приходится следить как за значением, так и за ударным слогом. Так, ударным может быть только «-крап-». Такие слова, как «крапинка», «крапчатый», трудностей не вызывают. Но в словах «вкрапленный», «крапать» (о мелком дожде) довольно часто допускаются ошибки. Написание подобных слов требует внимательности: «накрапывающий дождик окропил крапчатую кошку».

В безударных корнях гласная «о» пишется, если слово близко по значению к «брызгать, покрывать мелкими каплями»: окропить, кропило, кропотливо.

Безударный «-крап-» входит в состав слов, близких по значению к «покрывать(ся) веснушками, мелкими пятнами»: вкрапление, крапленый.

Корни с чередованием, которые нужно запомнить

Чередование гласных в -плав-/-плов-/-плыв- не подчиняется каким-либо четким правилам. Правописание слов с ними нужно просто заучить. К ним относятся: пловец, пловчиха, плавучий, плавучесть, плавник, поплавок, выплыть, плывун.

Итак, причины, влияющие на правописание гласных, можно свести в следующую таблицу: