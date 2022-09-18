Если ребенку скучно на уроке?



Как же заинтересовать их учебой? Почему школьники вообще теряют естественное для детей желание познавать новое?

Ребенок не понимает материал.

Иногда достаточно отвлечься всего на 20 минут, и вот ты уже пропустил важное объяснение и перестал понимать, о чем вообще идет речь. Особенно это касается точных наук — математики, физики, химии. А нагнать класс очень непросто. Ведь учителю приходится работать с 30 детьми одновременно, и не получится каждому из них уделить много времени.

Непонимание нарастает как снежный ком, и ребенок впадает в ступор — он не просто не понимает предмет, но уже и не пытается его понять.

Что делать?

Самый очевидный вариант — заниматься с репетитором. Однако сами по себе индивидуальные занятия еще не гарантируют индивидуальный подход. Важно, чтобы репетитор сперва побеседовал с ребенком и родителями и помог поставить конкретные цели.

Они могут быть такими: закрыть пробелы в школьной программе и догнать класс, подготовиться к экзамену или олимпиаде, прокачать какой-то отдельный навык или даже поверить в себя. После этого репетитор составляет план на следующие несколько недель.

План должен быть краткосрочным, ведь в процессе обучения преподаватель сможет оценить умения ученика и подстроить учебную программу под его ритм и интересы, найти методы объяснения, которые ученик понимает хорошо, и так выстроить урок, чтобы он не стал проверкой на усидчивость.

Ребенок не видит своих успехов Если человек раз за разом не может справиться с заданием достаточно хорошо, он теряет интерес к делу и решает, что это «не его»: никому не нравится чувствовать себя неудачником. Но существующая школьная система оценок мало заточена под поощрение и мотивацию. Никто не говорит ребенку: «Молодец, сегодня ты выучил 10 новых слов». Он чаще слышит: «Всего 10, а надо было 20! Садись, тройка».

В идеальном мире оценка означает только то, что ученик усвоил тему и может переходить к следующей. Но в реальности оценка знаний нередко становится оценкой личности ребенка — отсюда пренебрежительное определение «троечник» и гордое «отличник».

Несмотря на то что в классической шкале баллов 5, значимыми являются только 3 из них. Единица и двойка — непроходные баллы, и между ними фактически нет разницы. Тройка может заключать в себе и предельные старания ребенка, которому тема не дается, и лень хорошиста.

Даже хорошие оценки мало говорят о прогрессе, которого добился ученик. А ведь есть еще и человеческий фактор — учителя могут «тянуть» любимчиков или ставить «четверки» из жалости.

Что делать?

Раз школьная система оценок не мотивирует почти никого, мало отражает реальные усилия и совсем ничего не говорит о конкретном прогрессе, нужна иная демонстрация достижений.

Не нравится учитель Иногда проблемы возникают на одних и тех же уроках — ребенок может увлеченно писать сочинения и решать уравнения, а на обществознании или физике буквально засыпать. Может, учитель не смог найти подход к вашему ребенку или его манера изложения материала действительно скучная.

Не у всех учителей есть педагогический талант. И мало кто из школьных преподавателей может найти время, чтобы разнообразить задания и добавить в урок искру: учителя в государственных школах перегружены работой с документами.

Что делать?

Увы, терпеть учителей, которые не верят в ребенка, иногда значит упустить благоприятный момент для его развития. Если есть причины не менять школу, стоит поменять преподавателя — и может оказаться, что ваш ребенок гораздо способнее, чем казалось предыдущему.

Возьмем, к примеру, школьные сочинения: преподаватель может показать, что писать хорошо — не талант, а навык: для этой задачи есть понятные правила и алгоритмы, которые не исключают творческий подход.

То же самое с математикой: если учитель перестанет твердить про «математический склад ума» и приведет ребенка к пониманию через диалог или игру, окажется, что у того все супер и с творчеством, и с абстрактным мышлением.

Слишком академический подход Школьная программа на самом деле может быть скучной — особенно в средних и старших классах. Почему-то считается, что если учеба увлекает, то это несерьезное обучение и пользы оно не принесет. Хотя психологи регулярно доказывают, что мы учимся быстрее, когда нам интересно и когда в процессе есть элемент игры.

Игровые механики используются даже в обучении взрослых. В обучающих языковых приложениях, рассчитанных на взрослую аудиторию, есть элементы сторителлинга, поощрения, игровые задания, квесты и соревнования с другими пользователями.

Но почему-то детям мы выдаем черно-белые учебники, полные формул и унылых упражнений, и ждем, что они поймут красоту математики и физики. Или полюбят великий русский язык, изучив тексты Тургенева и Пришвина, хотя они смотрят «Нетфликс» и слушают Моргенштерна.

Что делать?

Раз привычные материалы не выдерживают конкуренции с мультиками, сериалами, комиксами и видеоиграми, значит, нужно найти другие. Хорошо, если вы живете в большом городе — наверняка где-то по соседству есть музей, где проводят детские экскурсии и научные шоу. Они помогут заинтересовать детей физикой, химией, биологией и историей.

Обучающие реальные квесты тоже отлично подойдут, чтобы сделать игру полезной. Нет квестов — попробуйте настольные игры: среди них немало тех, которые помогут прокачать математику, геометрию, английский, русский, развить навыки логического мышления.

Нет мотивации Ребенок просто не понимает, зачем ему изучать двигатель внутреннего сгорания и сложноподчиненные предложения. Как это все поможет заработать денег, стать крутым блогером или завоевать авторитет в классе? Взрослые тоже не помогают, когда на все вопросы отвечают: «В жизни пригодится».

Что делать?

Важно показать, как знания помогут ребенку не в далеком будущем, а прямо сейчас. Если выучить английский, можно смотреть англоязычных тиктокеров и переводить любимые песни. Грамотность поможет блогеру сделать хороший контент.

Знание законов физики поможет передвинуть тяжелую коробку, почти не прикладывая усилий, и провернуть почти магические трюки — например, заставить шарик для пинг-понга левитировать.

Скука в школе — одна из самых больших проблем сегодня. Если не хочется учиться, что-то делать, то и успеваемость будет страдать, и новые знания не появятся.

Родителям важно не пускать все на самотек, не надеяться исключительно на учителей и их педагогические таланты. Нужно следить за тем, как учится ребенок, что его больше всего интересует, какие предметы нравятся. Это, в том числе, поможет выбрать профессию, специальность, которая станет любимой работой.













