Квадратными называются уравнения, имеющие вид:

ax2 + bx + c = 0,

где коэффициенты a, b, c — действительные числа, и a ≠ 0 (остальные коэффициенты могут быть нулевыми).

Термин «квадратные» указывает на тот факт, что в уравнении содержится переменная, возведенная во вторую степень (то есть «переменная в квадрате»), а более высоких степеней в уравнении нет.

Обратите внимание, что уравнения ax2 + c = 0 и x2 = 0 являются квадратными, но уравнение ax2 + c/х = 0 квадратным не является.

Квадратное уравнение обязательно содержит переменную в квадрате и может (но необязательно) содержать переменную в первой степени. Например:

25x2 + 17x + 2 = 0. -26x2 + 8x -7 = 0. 6x2 + 7 = 0. x2 = 0.

Основные понятия квадратных уравнений

В уравнении ax2 + bx + c = 0 коэффициент а называется старшим, b — вторым, с — свободным членом.

Например, для квадратного уравнения 15x2 – (2/3)x - 8 = 0 имеем:

старший коэффициент а = 15 ;

второй b = -2/3 ;

свободный член с = - 8.

Если в записи квадратного уравнения на первой позиции стоит член, содержащий переменную в квадрате, на второй — член, содержащий переменную в первой степени, на третьей — свободный член, то такая запись называется стандартной формой. Например:

7x2 + 8x + 2 = 0 — стандартная форма. 8x + 7x2 + 2 = 0 — не является стандартной формой. 8x + 2 = 7x2 — не является стандартной формой. (х – 2)(х + 8) = 0 — не является стандартной формой.

В реальных задачах квадратные уравнения могут записываться в самых разнообразных формах.

Чтобы решить квадратное уравнение, нужно привести его к стандартному виду.

Если старший коэффициент равен единице (а = 1), то уравнение называется приведенным. Если а ≠ 1, то неприведенным.

Квадратные уравнения, все коэффициенты которых ненулевые, называются полными. Уравнения, в которых b или с равны нулю — неполные.

x2 + x + 2 = 0; -78 x2 + 15x – 2/3 = 0 — полные уравнения.

x2 + 2 = 0; -5x2 + x = 0 — неполные.

Корнями (или нулями) квадратного уравнения называются значения переменной, при подстановке которых в уравнение оно превращается в истинное равенство.

Квадратное уравнение может иметь два разных корня х 1 ≠ х 2 , либо один корень х 1 = х 2 , либо оно может не иметь ни одного корня.

Величина D = b2 – 4ac называется дискриминантом квадратного трехчлена ax2 + bx + c.

Значение этой величины показывает, сколько корней имеет уравнение:

D > 0 — два корня ( х 1 ≠ х 2 ) ;

D = 0 — один корень ( х 1 = х 2 ) ;

D < 0 — корней нет.

Решение квадратных уравнений с помощью формулы корней

Квадратные уравнения удобно решать с помощью общего алгоритма. Для этого сначала нужно вычислить D, а затем найти корни, используя формулу:

х 1, 2 = [-b ± √D] / (2•a).

Воспользуемся этим алгоритмом для решения такого квадратного уравнения:

2х2 + 7х + 5=0.

Вычисляем D:

D = 72 - 4•2•5 = 9. √D = √9 = 3 х 1 = (-7+ 3) / (2•2) = -1. x 2 = (-7- 3) / (2•2) = -2,5.

Ответ: х 1 =-1 ; x 2 =-2,5.

Способы решения неполных квадратных уравнений

Для решения неполных квадратных уравнений можно пользоваться более удобным способом, не требующим вычислять D.

Неполные квадратные уравнения могут быть следующих типов:

ах2 = 0. ах2 + c = 0. ах2 + bx = 0.

Рассмотрим каждый из этих типов.

ах2 = 0. Квадратные уравнения такого вида имеют очевидное решение: х 1 = x 2 = 0

ах2 + c = 0. Для решения такого квадратного уравнения нужно выполнить следующее несложное преобразование:

х2 = -с/а.

Очевидно, что при -с/а < 0 решений нет, а при -с/а >0 корни можно получить по формуле х 1, 2 = ±√(-с/а).

ax2+bx=0

x(ax+b)=0

x 1 =0; x 2 =-b/a

Продемонстрируем на примере:

2х2 + 5 = 0.

Преобразовываем:

х2 = -5/2 < 0.

Ответ: решений нет.

Другой пример:

2х2 - 18 = 0. х2 = - (-18/2) = 9. х 1, 2 = ±√9 = ±3.

Ответ: х 1 = 3, х 2 = -3.

Теперь рассмотрим третий тип: ах2 + bx = 0. Вынесем в левой части общий множитель за скобки: х(ах + b) = 0. Получаем два очевидных корня: х 1 = 0 и х 2 = - b/а.

Решим пример: 0,4х2 +8х = 0.

Выносим х за скобки и получаем:

х(0,4х + 8) = 0.

Следовательно: х 1 = 0, и х 2 = -8 / 0,4 = -20.

Ответ: х 1 = 0, х 2 = -20.

Если коэффициенты а, b, с обладают рядом свойств, то для таких случаев тоже существуют сокращенные способы поиска корней. Так, если а + b + с = 0, то х 1 = 1, а х 2 = с/а.

Это любопытное свойство легко выводится, если использовать основную формулу. Проделаем эти несложные преобразования.

Так как а + b + с = 0, то мы можем записать: с = -а – b.

Учитываем это равенство, запишем D:

D = b2 – 4ac = b2 – 4a (-a – b) = b2 + 4a2 + 4b = (2a+b)2.

Следовательно:

√ D =±(2а + b).

Теперь находим корни:

х 1 = (-b +√ D) / (2а) = (-b + 2а + b)/(2а) = 2а/(2а) = 1. х 2 = (-b -√ D) / (2а) = (-b – 2а – b)/(2а) = (-2b – 2а)/(2а) = 2(-а – b)/(2а) = с/а.

Знание этого свойства значительно упрощает вычисления.

Решим пример: 41х2 + 65х – 106 = 0. Если применять общую формулу, то придется иметь дело с громоздкими вычислениями. Но если заметить, что 41 + 65 – 106 = 0, то можно сразу записать ответ: х 1 = 1, х 2 = -106/41.

Если выполняется а + с = b, то имеем х = -1, х 2 = -с/а. Это свойство тоже помогает избежать утомительных вычислений, особенно если числа большие.

Например: 225х2 + 869х + 1094 = 0. Так как 225 + 469 = 1094, мы можем сразу же записать ответ: х 1 = -1, х 2 =-1094/225.

Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета

Эта теорема тоже позволяет быстро находить корни, не вычисляя D. Ее особенно удобно использовать для приведенных случаев, когда а = 1.

Теорема утверждает, что для корней ax2 + bx + c = 0 справедливо следующее:

х 1 + х 2 = - b/а;

х 1 х 2 = с/а.

Если а = 1, то эти формулы записываются кратко:

х 1 + х 2 = - b;

х 1 х 2 = с.

Удобство формул Виета состоит в том, что когда а, b, с не слишком велики, то с помощью теоремы легко можно угадать корни. Если же коэффициенты громоздкие, то решать систему линейных уравнений проще, чем возиться с дискриминантом. Конечно, в эпоху мощных компьютеров упрощение вычислений не кажется актуальным, но тем не менее эти формулы важны, и знать их необходимо.

Продемонстрируем пользу формул на примерах. Решим:

х2 – х – 42 = 0.

Легко видеть, что 7• (-6) = 42, и что 7 + (-6) = 1. Следовательно, это и есть искомые корни.