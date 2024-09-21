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Квадратные уравнения: алгоритмы решения

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Содержание

    Квадратными называются уравнения, имеющие вид:

    ax2 + bx + c = 0,

    где коэффициенты a, b, c — действительные числа, и a ≠ 0 (остальные коэффициенты могут быть нулевыми).

    Термин «квадратные» указывает на тот факт, что в уравнении содержится переменная, возведенная во вторую степень (то есть «переменная в квадрате»), а более высоких степеней в уравнении нет.

    Обратите внимание, что уравнения ax2 + c = 0 и x2 = 0 являются квадратными, но уравнение ax2 + c/х = 0 квадратным не является.

    Квадратное уравнение обязательно содержит переменную в квадрате и может (но необязательно) содержать переменную в первой степени. Например:

    1. 25x2 + 17x + 2 = 0.

    2. -26x2 + 8x -7 = 0.

    3. 6x2 + 7 = 0.

    4. x2 = 0.

    Основные понятия квадратных уравнений

    В уравнении ax2 + bx + c = 0 коэффициент а называется старшим, b — вторым, с — свободным членом.

    Например, для квадратного уравнения 15x2 – (2/3)x - 8 = 0 имеем:

    • старший коэффициент а = 15;

    • второй b = -2/3;

    • свободный член с = - 8.

    Если в записи квадратного уравнения на первой позиции стоит член, содержащий переменную в квадрате, на второй — член, содержащий переменную в первой степени, на третьей — свободный член, то такая запись называется стандартной формой. Например:

    1. 7x2 + 8x + 2 = 0 — стандартная форма.

    2. 8x + 7x2 + 2 = 0 — не является стандартной формой.

    3. 8x + 2 = 7x2 — не является стандартной формой.

    4. (х – 2)(х + 8) = 0 — не является стандартной формой.

    В реальных задачах квадратные уравнения могут записываться в самых разнообразных формах.

    Чтобы решить квадратное уравнение, нужно привести его к стандартному виду.

    Если старший коэффициент равен единице (а = 1), то уравнение называется приведенным. Если а ≠ 1, то неприведенным.

    Квадратные уравнения, все коэффициенты которых ненулевые, называются полными. Уравнения, в которых b или с равны нулю — неполные.

    x2 + x + 2 = 0; -78 x2 + 15x – 2/3 = 0 — полные уравнения.

    x2 + 2 = 0; -5x2 + x = 0 — неполные.

    Корнями (или нулями) квадратного уравнения называются значения переменной, при подстановке которых в уравнение оно превращается в истинное равенство.

    Квадратное уравнение может иметь два разных корня х1 ≠ х2, либо один корень х1 = х2, либо оно может не иметь ни одного корня.

    Величина D = b2 – 4ac называется дискриминантом квадратного трехчлена ax2 + bx + c.

    Значение этой величины показывает, сколько корней имеет уравнение:

    • D > 0 — два корня (х1 ≠ х2);

    • D = 0 — один корень (х1 = х2);

    • D < 0 — корней нет.

    Решение квадратных уравнений с помощью формулы корней

    Квадратные уравнения удобно решать с помощью общего алгоритма. Для этого сначала нужно вычислить D, а затем найти корни, используя формулу:

    х1, 2 = [-b ± √D] / (2•a).

    Воспользуемся этим алгоритмом для решения такого квадратного уравнения:

    2 + 7х + 5=0.

    Вычисляем D:

    1. D = 72 - 4•2•5 = 9.

    2. √D = √9 = 3

    3.  х1 = (-7+ 3) / (2•2) = -1.

    4. x2 = (-7- 3) / (2•2) = -2,5.

    Ответ: х1 =-1 ; x2 =-2,5.

    Способы решения неполных квадратных уравнений

    Для решения неполных квадратных уравнений можно пользоваться более удобным способом, не требующим вычислять D.

    Неполные квадратные уравнения могут быть следующих типов:

    1. ах2 = 0.

    2. ах2 + c = 0.

    3. ах2 + bx = 0.

    Рассмотрим каждый из этих типов.

    ах2 = 0. Квадратные уравнения такого вида имеют очевидное решение: х1 = x2 = 0

    ах2 + c = 0. Для решения такого квадратного уравнения нужно выполнить следующее несложное преобразование:

    х2 = -с/а.

    Очевидно, что при -с/а < 0 решений нет, а при -с/а >0 корни можно получить по формуле х1, 2 = ±√(-с/а).

    ax2+bx=0

    x(ax+b)=0

    x1=0;          x2=-b/a      

    Продемонстрируем на примере:

    2 + 5 = 0.

    Преобразовываем:

    х2 = -5/2 < 0.

    Ответ: решений нет.

    Другой пример:

    1. 2 - 18 = 0.

    2. х2 = - (-18/2) = 9.

    3. х1, 2 = ±√9 = ±3.

    Ответ: х1 = 3, х2 = -3.

    Теперь рассмотрим третий тип: ах2 + bx = 0. Вынесем в левой части общий множитель за скобки: х(ах + b) = 0. Получаем два очевидных корня: х1 = 0 и х2 = - b/а.

    Решим пример: 0,4х2 +8х = 0.

    Выносим х за скобки и получаем:

    х(0,4х + 8) = 0.

    Следовательно: х1 = 0, и х2 = -8 / 0,4 = -20.

    Ответ: х1 = 0, х2 = -20.

    Если коэффициенты а, b, с обладают рядом свойств, то для таких случаев тоже существуют сокращенные способы поиска корней. Так, если а + b + с = 0, то х1 = 1, а х2 = с/а.

    Это любопытное свойство легко выводится, если использовать основную формулу. Проделаем эти несложные преобразования.

    Так как а + b + с = 0, то мы можем записать: с = -а – b.

    Учитываем это равенство, запишем D:

    D = b2 – 4ac = b2 – 4a (-a – b) = b2 + 4a2 + 4b = (2a+b)2.

    Следовательно:

    D =±(2а + b).

    Теперь находим корни:

    1. х1 = (-b + D) / (2а) = (-b + 2а + b)/(2а) = 2а/(2а) = 1.

    2. х2 = (-b - D) / (2а) = (-b – 2а – b)/(2а) = (-2b – 2а)/(2а) = 2(-а – b)/(2а) = с/а.

    Знание этого свойства значительно упрощает вычисления.

    Решим пример: 41х2 + 65х – 106 = 0. Если применять общую формулу, то придется иметь дело с громоздкими вычислениями. Но если заметить, что 41 + 65 – 106 = 0, то можно сразу записать ответ: х1 = 1, х2 = -106/41.

    Если выполняется а + с = b, то имеем х = -1, х2 = -с/а. Это свойство тоже помогает избежать утомительных вычислений, особенно если числа большие.

    Например: 225х2 + 869х + 1094 = 0. Так как 225 + 469 = 1094, мы можем сразу же записать ответ: х1 = -1, х2 =-1094/225.

    Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета

    Эта теорема тоже позволяет быстро находить корни, не вычисляя D. Ее особенно удобно использовать для приведенных случаев, когда а = 1.

    Теорема утверждает, что для корней ax2 + bx + c = 0 справедливо следующее:

    • х1 + х2 = - b/а;

    • х1х2 = с/а.

    Если а = 1, то эти формулы записываются кратко:

    • х1 + х2 = - b;

    • х1х2 = с.

    Удобство формул Виета состоит в том, что когда а, b, с не слишком велики, то с помощью теоремы легко можно угадать корни. Если же коэффициенты громоздкие, то решать систему линейных уравнений проще, чем возиться с дискриминантом. Конечно, в эпоху мощных компьютеров упрощение вычислений не кажется актуальным, но тем не менее эти формулы важны, и знать их необходимо.

    Продемонстрируем пользу формул на примерах. Решим:

    х2 – х – 42 = 0.

    Легко видеть, что 7• (-6) = 42, и что 7 + (-6) = 1. Следовательно, это и есть искомые корни.

    Ответ: х1 = 7, х2 = -6.

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