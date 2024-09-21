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Квадратными называются уравнения, имеющие вид:
ax2 + bx + c = 0,
где коэффициенты a, b, c — действительные числа, и a ≠ 0 (остальные коэффициенты могут быть нулевыми).
Термин «квадратные» указывает на тот факт, что в уравнении содержится переменная, возведенная во вторую степень (то есть «переменная в квадрате»), а более высоких степеней в уравнении нет.
Обратите внимание, что уравнения ax2 + c = 0 и x2 = 0 являются квадратными, но уравнение ax2 + c/х = 0 квадратным не является.
Квадратное уравнение обязательно содержит переменную в квадрате и может (но необязательно) содержать переменную в первой степени. Например:
-
25x2 + 17x + 2 = 0.
-
-26x2 + 8x -7 = 0.
-
6x2 + 7 = 0.
-
x2 = 0.
Основные понятия квадратных уравнений
В уравнении ax2 + bx + c = 0 коэффициент а называется старшим, b — вторым, с — свободным членом.
Например, для квадратного уравнения 15x2 – (2/3)x - 8 = 0 имеем:
-
старший коэффициент а = 15;
-
второй b = -2/3;
-
свободный член с = - 8.
Если в записи квадратного уравнения на первой позиции стоит член, содержащий переменную в квадрате, на второй — член, содержащий переменную в первой степени, на третьей — свободный член, то такая запись называется стандартной формой. Например:
-
7x2 + 8x + 2 = 0 — стандартная форма.
-
8x + 7x2 + 2 = 0 — не является стандартной формой.
-
8x + 2 = 7x2 — не является стандартной формой.
-
(х – 2)(х + 8) = 0 — не является стандартной формой.
В реальных задачах квадратные уравнения могут записываться в самых разнообразных формах.
Чтобы решить квадратное уравнение, нужно привести его к стандартному виду.
Если старший коэффициент равен единице (а = 1), то уравнение называется приведенным. Если а ≠ 1, то неприведенным.
Квадратные уравнения, все коэффициенты которых ненулевые, называются полными. Уравнения, в которых b или с равны нулю — неполные.
x2 + x + 2 = 0; -78 x2 + 15x – 2/3 = 0 — полные уравнения.
x2 + 2 = 0; -5x2 + x = 0 — неполные.
Корнями (или нулями) квадратного уравнения называются значения переменной, при подстановке которых в уравнение оно превращается в истинное равенство.
Квадратное уравнение может иметь два разных корня х1 ≠ х2, либо один корень х1 = х2, либо оно может не иметь ни одного корня.
Величина D = b2 – 4ac называется дискриминантом квадратного трехчлена ax2 + bx + c.
Значение этой величины показывает, сколько корней имеет уравнение:
-
D > 0 — два корня (х1 ≠ х2);
-
D = 0 — один корень (х1 = х2);
-
D < 0 — корней нет.
Решение квадратных уравнений с помощью формулы корней
Квадратные уравнения удобно решать с помощью общего алгоритма. Для этого сначала нужно вычислить D, а затем найти корни, используя формулу:
х1, 2 = [-b ± √D] / (2•a).
Воспользуемся этим алгоритмом для решения такого квадратного уравнения:
2х2 + 7х + 5=0.
Вычисляем D:
-
D = 72 - 4•2•5 = 9.
-
√D = √9 = 3
-
х1 = (-7+ 3) / (2•2) = -1.
-
x2 = (-7- 3) / (2•2) = -2,5.
Ответ: х1 =-1 ; x2 =-2,5.
Способы решения неполных квадратных уравнений
Для решения неполных квадратных уравнений можно пользоваться более удобным способом, не требующим вычислять D.
Неполные квадратные уравнения могут быть следующих типов:
-
ах2 = 0.
-
ах2 + c = 0.
-
ах2 + bx = 0.
Рассмотрим каждый из этих типов.
ах2 = 0. Квадратные уравнения такого вида имеют очевидное решение: х1 = x2 = 0
ах2 + c = 0. Для решения такого квадратного уравнения нужно выполнить следующее несложное преобразование:
х2 = -с/а.
Очевидно, что при -с/а < 0 решений нет, а при -с/а >0 корни можно получить по формуле х1, 2 = ±√(-с/а).
ax2+bx=0
x(ax+b)=0
x1=0; x2=-b/a
Продемонстрируем на примере:
2х2 + 5 = 0.
Преобразовываем:
х2 = -5/2 < 0.
Ответ: решений нет.
Другой пример:
-
2х2 - 18 = 0.
-
х2 = - (-18/2) = 9.
-
х1, 2 = ±√9 = ±3.
Ответ: х1 = 3, х2 = -3.
Теперь рассмотрим третий тип: ах2 + bx = 0. Вынесем в левой части общий множитель за скобки: х(ах + b) = 0. Получаем два очевидных корня: х1 = 0 и х2 = - b/а.
Решим пример: 0,4х2 +8х = 0.
Выносим х за скобки и получаем:
х(0,4х + 8) = 0.
Следовательно: х1 = 0, и х2 = -8 / 0,4 = -20.
Ответ: х1 = 0, х2 = -20.
Если коэффициенты а, b, с обладают рядом свойств, то для таких случаев тоже существуют сокращенные способы поиска корней. Так, если а + b + с = 0, то х1 = 1, а х2 = с/а.
Это любопытное свойство легко выводится, если использовать основную формулу. Проделаем эти несложные преобразования.
Так как а + b + с = 0, то мы можем записать: с = -а – b.
Учитываем это равенство, запишем D:
D = b2 – 4ac = b2 – 4a (-a – b) = b2 + 4a2 + 4b = (2a+b)2.
Следовательно:
√ D =±(2а + b).
Теперь находим корни:
-
х1 = (-b +√ D) / (2а) = (-b + 2а + b)/(2а) = 2а/(2а) = 1.
-
х2 = (-b -√ D) / (2а) = (-b – 2а – b)/(2а) = (-2b – 2а)/(2а) = 2(-а – b)/(2а) = с/а.
Знание этого свойства значительно упрощает вычисления.
Решим пример: 41х2 + 65х – 106 = 0. Если применять общую формулу, то придется иметь дело с громоздкими вычислениями. Но если заметить, что 41 + 65 – 106 = 0, то можно сразу записать ответ: х1 = 1, х2 = -106/41.
Если выполняется а + с = b, то имеем х = -1, х2 = -с/а. Это свойство тоже помогает избежать утомительных вычислений, особенно если числа большие.
Например: 225х2 + 869х + 1094 = 0. Так как 225 + 469 = 1094, мы можем сразу же записать ответ: х1 = -1, х2 =-1094/225.
Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета
Эта теорема тоже позволяет быстро находить корни, не вычисляя D. Ее особенно удобно использовать для приведенных случаев, когда а = 1.
Теорема утверждает, что для корней ax2 + bx + c = 0 справедливо следующее:
-
х1 + х2 = - b/а;
-
х1х2 = с/а.
Если а = 1, то эти формулы записываются кратко:
-
х1 + х2 = - b;
-
х1х2 = с.
Удобство формул Виета состоит в том, что когда а, b, с не слишком велики, то с помощью теоремы легко можно угадать корни. Если же коэффициенты громоздкие, то решать систему линейных уравнений проще, чем возиться с дискриминантом. Конечно, в эпоху мощных компьютеров упрощение вычислений не кажется актуальным, но тем не менее эти формулы важны, и знать их необходимо.
Продемонстрируем пользу формул на примерах. Решим:
х2 – х – 42 = 0.
Легко видеть, что 7• (-6) = 42, и что 7 + (-6) = 1. Следовательно, это и есть искомые корни.
Ответ: х1 = 7, х2 = -6.