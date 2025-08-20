Антон Павлович Чехов представил читателям остроумную миниатюру под названием «Лошадиная фамилия» в 1885 году. Произведение наполнено не только тонким юмором, но и глубоким смыслом. С одной стороны, это мастерски рассказанная смешная история о том, как забывчивый приказчик Иван Евсеич отчаянно пытается припомнить фамилию знахаря, известного умением избавлять от зубной боли.
Но с другой стороны, за внешним забавным сюжетом скрыты очень важные проблемы. Писатель убедительно подчеркивает пороки общества своего времени: глубокую пропасть между сословиями, необразованность представителей высших чинов, раболепие служащих.
История создания
Замысел юмористического рассказа о забывчивости и путанице с фамилиями вызревал у писателя довольно долго. Первоначальный неопубликованный вариант, которым Чехов делился со своими знакомыми, строился не на лошадиной, а на «птичьей» фамилии. Друг главного героя предлагает варианты Петухов, Соколов, Синицын. Но, в конце концов, правильной фамилией оказывается Вербицкий — ведь птицы садятся на вербу, следовательно, это «птичья» фамилия.
Вполне вероятно, что на создание рассказа повлияла история, которую Чехов слышал в родном Таганроге: однажды в городскую гостиницу поселились два зажиточных постояльца — Кобылин и Жеребцов. Их фамилии были записаны крупными буквами на доске регистрации рядом друг с другом, что очень насмешило всех жителей Таганрога.
Кроме того, в рассказе отражается личный медицинский опыт писателя. Ведь Чехов был практикующим врачом на протяжении почти 20 лет.
Сюжет
Основное действие рассказа разворачивается в доме отставного генерал-майора Булдеева, у которого разболелся зуб. Перепробовав массу народных средств, генерал не почувствовал никакого облегчения, а только довел себя до тошноты.
Верный приказчик Булдеева — Иван Евсеевич — советует обратиться к знаменитому знахарю, обладающему удивительным даром — исцелять пациентов на расстоянии. Для этого нужно всего лишь отправить на имя знахаря телеграмму.
Генерал-майор очень не хочет вырывать зуб, как ему рекомендует сделать доктор, поэтому соглашается обратиться к знахарю. Однако тут возникает сложность: Иван Евсеевич не может припомнить фамилию — помнит только, что она связана с лошадьми.
Вся семья Булдеева вместе с самим генералом начинает выдумывать всевозможные лошадиные фамилии, но угадать правильную никто не может. Промучившись до утра, генерал приглашает врача, и тот вырывает больной зуб. Боль быстро проходит.
Возвращаясь домой, доктор случайно встречается с Иваном Евсеичем и просит продать ему овса. Тут приказчик вспоминает фамилию знахаря — Овсов. Стремглав бросается он к генералу сообщить радостную весть. Но Булдееву больше не нужна лошадиная фамилия. В «благодарность» за хлопоты он подносит к лицу незадачливого приказчика два кукиша.
Персонажи
Все действующие лица рассказа описаны лаконично, но очень ярко. Наряду со страдальцем-генералом и лебезящим перед ним приказчиком в повествовании присутствует множество эпизодических героев, принимающих активное участие в разгадывании лошадиной фамилии.
Главные герои
Центральная фигура рассказа — отставной генерал-майор Булдеев. Его фамилия недвусмысленно намекает на слово «балда», что создает дополнительный комический эффект.
Не желая расставаться с больным зубом, Булдеев пробует лечить его разными народными способами. Доведенный до отчаяния болью, он соглашается на самое нелепое «лечение» — заговор зуба по почте.
В финале, избавившись от мучившего его зуба, генерал ведет себя как ребенок, тыкая кукишами в лицо приказчика, из-за которого ему пришлось страдать целую ночь.
Иван Евсеич — приказчик, стремящийся помочь генералу излечиться от зубной боли. Делает он это не только из подхалимства. Он действительно проявляет доброту и заботу. Забавная деталь заключается в том, что отчество Ивана Евсеевича перекликается с фамилией знахаря.
Яков Васильевич Овсов — ранее служил акцизным чиновником, а теперь он знахарь. Играет ключевую роль в рассказе, но сам лично в произведении не появляется. Все сведения о нем сообщает приказчик. Это уволенный мелкий чиновник, живущий у тещи, сильно пьющий и зарабатывающий на жизнь знахарством.
Доктор — анонимный, но важный герой. Представляя здравый смысл и рациональность, он выступает антагонистом пьяного знахаря. Также он помогает Ивану Евсеичу наконец-то вспомнить лошадиную фамилию.
Тема и проблемы
Центральная тема рассказа — проблема социального неравенства, проявляющаяся в различных формах взаимодействия персонажей. Главный герой, Булдеев, демонстрирует презрительное отношение к своим подчиненным, особенно к приказчику, воспринимая его как низшее существо. В свою очередь, приказчик вынужден демонстрировать чрезмерную почтительность и угодничество.
Другой важный аспект произведения — критика недостаточной образованности высших слоев российского общества. Генерал-майор, представляющий «элиту страны», оказывается крайне доверчивым и легкомысленным, полагаясь на нелепые способы решения проблем со здоровьем.
Также Чехов акцентирует внимание на низкой медицинской грамотности населения. Вместо обращения к квалифицированному врачу, герой сначала использует народные средства, затем знахарство, и лишь окончательно измучившись, принимает настоящее лечение.
Чему учит эта история
История генерала Булдеева служит ярким примером последствий поспешных решений и поверхностного анализа ситуации. Столкнувшись с необходимостью небольшой хирургической операции (удаление зуба), герой предпринимает самые нелепые действия, чтобы ее избежать. Он соглашается на лечение только после того, как измучился сам, измучил домочадцев и подчиненных.
Образ приказчика Ивана Евсеича дополняет картину безалаберности. Этот герой воплощает пассивность и нерасторопность — он находит нужную информацию лишь тогда, когда надобность в ней полностью отпадает.
Вместо заключения
Рассказ А. П. Чехова «Лошадиная фамилия» остро высмеивает человеческие пороки, включая нерешительность, неспособность самостоятельно анализировать ситуацию, легкомысленное отношение к собственным обязанностям. Комичная природа конфликта на самом деле убедительно доказывает, что умение правильно оценивать обстоятельства и принимать взвешенные решения — залог успешного преодоления жизненных трудностей, в то время как суеверия становятся источником страданий.
Рассказ настолько ярок, что его название превратилось во фразеологизм. Сегодня под «лошадиной фамилией» часто понимают ситуацию, когда нужно вспомнить какое-нибудь слово, но это никак не удается сделать, и «лошадиная фамилия» вертится на языке, не давая покоя.
