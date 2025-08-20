Замысел юмористического рассказа о забывчивости и путанице с фамилиями вызревал у писателя довольно долго. Первоначальный неопубликованный вариант, которым Чехов делился со своими знакомыми, строился не на лошадиной, а на «птичьей» фамилии. Друг главного героя предлагает варианты Петухов, Соколов, Синицын. Но, в конце концов, правильной фамилией оказывается Вербицкий — ведь птицы садятся на вербу, следовательно, это «птичья» фамилия.

Вполне вероятно, что на создание рассказа повлияла история, которую Чехов слышал в родном Таганроге: однажды в городскую гостиницу поселились два зажиточных постояльца — Кобылин и Жеребцов. Их фамилии были записаны крупными буквами на доске регистрации рядом друг с другом, что очень насмешило всех жителей Таганрога.

Кроме того, в рассказе отражается личный медицинский опыт писателя. Ведь Чехов был практикующим врачом на протяжении почти 20 лет.

Сюжет

Основное действие рассказа разворачивается в доме отставного генерал-майора Булдеева, у которого разболелся зуб. Перепробовав массу народных средств, генерал не почувствовал никакого облегчения, а только довел себя до тошноты.

Верный приказчик Булдеева — Иван Евсеевич — советует обратиться к знаменитому знахарю, обладающему удивительным даром — исцелять пациентов на расстоянии. Для этого нужно всего лишь отправить на имя знахаря телеграмму.

Генерал-майор очень не хочет вырывать зуб, как ему рекомендует сделать доктор, поэтому соглашается обратиться к знахарю. Однако тут возникает сложность: Иван Евсеевич не может припомнить фамилию — помнит только, что она связана с лошадьми.

Вся семья Булдеева вместе с самим генералом начинает выдумывать всевозможные лошадиные фамилии, но угадать правильную никто не может. Промучившись до утра, генерал приглашает врача, и тот вырывает больной зуб. Боль быстро проходит.

Возвращаясь домой, доктор случайно встречается с Иваном Евсеичем и просит продать ему овса. Тут приказчик вспоминает фамилию знахаря — Овсов. Стремглав бросается он к генералу сообщить радостную весть. Но Булдееву больше не нужна лошадиная фамилия. В «благодарность» за хлопоты он подносит к лицу незадачливого приказчика два кукиша.

Персонажи