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Новости "Дома Знаний"

Последний звонок в Доме Знаний

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    Вот и завершилась самая беззаботная школьная пора и для наших выпускников, и для них прозвучал последний школьный звонок!
    Этот волнительный день вместе с ребятами провела вся команда нашей онлайн-школы. Творческие номера, трогательные речи, письма ученикам и педагогам стали основной частью праздника.
    Мы поздравляем наших выпускников со вступлением во взрослую жизнь и желаем только побед, только удачи и стремления для достижения своих целей.
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