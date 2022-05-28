Последний звонок в Доме Знаний

Вот и завершилась самая беззаботная школьная пора и для наших выпускников, и для них прозвучал последний школьный звонок!

Этот волнительный день вместе с ребятами провела вся команда нашей онлайн-школы. Творческие номера, трогательные речи, письма ученикам и педагогам стали основной частью праздника.

Мы поздравляем наших выпускников со вступлением во взрослую жизнь и желаем только побед, только удачи и стремления для достижения своих целей.