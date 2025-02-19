Лучшие приложения для учебы

Начало нового тысячелетия ознаменовалось стремительным проникновением цифровых технологий во все сферы жизни. Сегодня школы по всему миру активно внедряют методы обучения, основанные на использовании компьютеров и мобильных устройств. Бригады программистов вместе с педагогами разрабатывают приложения, которые способны адаптировать учебные материалы для каждого конкретного ученика и максимально повысить эффективность обучения.

Лучшие приложения делают учебу более интересной и увлекательной. Использование геймификации, виртуальной реальности, разнообразных интерактивных методов повышает мотивацию школьников, улучшает их вовлеченность в учебный процесс.

Учебных приложений уже создано так много, что это затрудняет их выбор. В этой статье будут рассмотрены самые лучшие варианты, которые помогают школьникам максимально продуктивно использовать время и быстро достигать отличных успехов.

Программы-органайзеры для учебы

Сегодня ученики вынуждены выполнять множество разнообразных задач. Например, у пятиклассника одних только школьных предметов более десятка. Если же ребенок занимается еще и в каких-нибудь кружках, музыкальной или художественной школе, то количество задач еще больше. Распределить свое время между ними оптимально — трудная задача даже для взрослого.

При таком обилии задач программы-органайзеры становятся полезнейшим инструментом. Они значительно облегчают процесс планирования, и школьник может справиться с составлением собственного расписания без помощи взрослых.

Программы-органайзеры позволяют распределять задания по дням недели, отслеживать процесс выполнения, отслеживать прогресс. Их красочное оформление делает учебу похожей на компьютерные игры, которые так нравятся современным детям.

Wunderlist

Простой и полезный инструмент для планирования задач. Обладает интуитивно понятным интерфейсом. Оформление — минималистичное, но очень приятное для глаз. Отсутствие излишней пестроты помогает ребенку сконцентрироваться.

С помощью Wunderlist очень удобно составлять списки задач, сортировать задания по категориям, срокам выполнения, степени важности. Приложение вовремя напоминает о приближении важных событий, что минимизирует опасность срыва сроков.

Поддерживается синхронизация между различными устройствами. Если ученик начинает работу над списком задач, например на компьютере, то затем он может продолжать ее на смартфоне или другом гаджете, который есть в его распоряжении.

Приложение позволяет работать в группе, делиться списком задач с одноклассниками, родителями, учителями. Участникам группы разрешается вносить правки, комментарии.

Wunderlist поддерживает добавление файлов и ссылок. При необходимости пользователь прикрепляет к задаче учебные пособия, ссылки на сайты, фотографии. Это делает подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, а также контрольным более эффективной.

One Big Thing

Приложение идеально приспособлено для напоминания о самых важных делах, которые нужно сделать сегодня. Помогает избежать перегрузки и распыления внимания.

Для каждого дня школьник выбирает главную задачу «One Big Thing». Это может быть что угодно: подготовка к экзаменам, написание отчета, спортивные соревнования, поход в театр и т. п. Напоминание об этой задаче будет выведено на экран смартфона, что не даст забыть о ней.

Помимо основной задачи, предусмотрена возможность добавлять второстепенные. Они располагаются ниже главной.

Есть функция настройки повторяющихся напоминаний для выполнения задач, интеграции с календарем, сбора статистики и проведения аналитики. Для повышения концентрации внимания приложение предлагает режим фокусировки, который временно блокирует доступ к другим приложениям. Это помогает ученику полностью погрузиться в работу над главной задачей.

iStudiez Pro

Универсальное приложение, которое подходит как школьникам, так и студентам. Это очень удобный электронный ежедневник, работающий не хуже квалифицированного личного секретаря. Обеспечивает удобное управление созданием расписания занятий. Пользователь быстро создает списки уроков, экзаменов, тестов и других важных для него дел, устанавливает напоминания. Это снижает стресс и повышает эффективность работы.

Приложение позволяет вести учет заданий и проектов, задавать сроки выполнения, добавлять комментарии, прикреплять файлы. Есть функция отслеживания успеваемости — ученик вводит свои оценки, а средний балл рассчитывается автоматически. Вывод динамики успеваемости создает эффект геймификации — школьник начинает соревноваться сам с собой.

iШкола

Приложение очень похоже на iStudiez Pro, но оно проще и ориентировано главным образом на школьников. В нем предусмотрен удобный способ составления расписания занятий, списков домашних заданий и полученных оценок. Есть такие дополнительные функции, как электронный дневник и журнал успеваемости.

Приложение позволяет создавать уведомления о важных делах (например, предстоящих тестах и контрольных), допускает интеграцию с системой электронного школьного журнала.

Интерфейс предельно простой, доступный даже младшим школьникам. Удобная навигация по всем основным функциям: расписание, дневник, домашние задания. Разрешается добавлять PDF-файлы, электронные учебники, можно записывать лекции с помощью диктофона.

Поддерживается не только русский, но и ряд других языков.

MicrosoftToDo

Предельно простой планировщик, способствующий повышению организованности и продуктивности. Интерфейс настолько интуитивно понятен, что даже первоклашки осваивают работу с приложением в течение нескольких минут.

Список задач создается с помощью заполнения строк. По мере выполнения задач ставится соответствующая отметка. Для каждой дисциплины разрешается создавать собственные списки, включать в них подзадачи, примечания, вложения, добавлять ссылки, документы, фотографии.

MicrosoftToDo способно отправлять push-уведомления на различные устройства, а также посылать напоминания на электронную почту.

При желании школьник может интегрировать приложение с другими продуктами Microsoft.

Notion

Очень полезный многофункциональный цифровой инструмент. Сочетает в себе функции блокнота, календаря, базы данных и органайзера. Предоставляет пользователям возможность создавать страницы, списки, таблицы, календари и многое другое, организуя при этом удобный доступ ко всей необходимой информации.

Школьникам Notion помогает быстро составлять ежедневные и еженедельные планы, устанавливать напоминания о сроках сдачи работ и тестов. Кроме того, поддерживается построение таблиц и баз данных, что удобно для ведения учета выполненных заданий и оценок. Допускается совместное редактирование документов несколькими пользователями, добавление комментариев, обсуждение задач.

Приложение доступно как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Trello

Популярное облачное ПО для управления проектами. Доступно на всех популярных платформах, включая iOS и Android. Одинаково хорошо подходит менеджерам крупных компаний, студентам и школьникам.

Основная особенность — использование специальных досок, списков и карточек для визуализации задач и их прогресса. Каждый пользователь создает доски, добавляет в них списки и карточки, назначает сроки выполнения задач, прикрепляет файлы, оставляет комментарии. Например, доска «Русский язык» содержит списки «Домашнее задание», «Контрольные работы», «Проекты».

Каждая карточка — это отдельная задача или элемент списка. Карточки разрешается дополнять описаниями, метками, вложенными файлами.

Приложение способно уведомлять о появлении новых комментариев, изменениях сроков и других событиях, связанных с досками и карточками.

Мультидисциплинарные приложения для учебы

Сегодня мультидисциплинарные образовательные приложения стали важными помощниками в учебе. Эти программные продукты одновременно охватывают несколько школьных предметов и обеспечивают интегрированный подход к усвоению материала. При этом знания из одной области облегчают запоминание информации из другой.

Многие такие приложения включают в себя элементы математики, физики, биологии, истории и других дисциплин. У такого подхода есть множество преимуществ:

комплексное понимание предметов и их взаимосвязи;

формирование целостной картины окружающего мира;

улучшение мотивации, подготовка к реальной жизни. Интеграция различных дисциплин делает процесс обучения более увлекательным, школьник учится применять знания в различных, самых неожиданных ситуациях.

Обучающие мультидисциплинарные мобильные приложения — это мощный инструмент для повышения качества образования. Их использование не только поднимает успеваемость и повышает информированность в разных областях знаний, но также формирует умение использовать полученные знания на практике.

Xmind

Программа предназначена для создания электронных ментальных карт, визуализирующих идеи, планы, замыслы. Ментальные карты (их еще называют интеллект-картами) — это графические схемы, помогающие структурировать информацию, быстрее ее запоминать.

Приложение предоставляет инструменты для быстрого построения сложных наглядных диаграмм, содержащих изображения, текстовые заметки и другие элементы. Благодаря им процесс обучения становится более наглядным.

Создание ментальных карт требует активной умственной работы, стимулирует развитие творческого мышления. Во время их составления школьник самостоятельно систематизирует учебный материал, разбивает его на темы.

Xmind поддерживает функции, позволяющие ученикам совместно готовить большой проект. Это улучшает командные навыки и способствует обмену знаниями.

Elevate

Приложение бесплатное, но есть и платные аккаунты. Отличный помощник в саморазвитии и повышении успеваемости. Приложение направлено на тренировку когнитивных способностей. В бесплатной версии доступна «прокачка» трех навыков, в платной набор расширяется до 14.

Пользователям предлагаются занимательные задачи и головоломки, решение которых развивает аналитическое мышление, помогает лучше усваивать основные школьные предметы. Ученики, регулярно пользующиеся приложением, лучше справляются со школьной программой по физике, математике, информатике и английскому языку.

Имеются специальные упражнения, направленные на тренировку краткосрочной и долговременной памяти, а также на улучшение концентрации внимания.

Google Docs

Этот облачный редактор пользуется большой популярностью у школьников всего мира. Очень удобен для создания и редактирования документов онлайн. Обеспечивает удобный доступ с любого устройства, имеющего доступ к интернету.

Документы сохраняются в облаке автоматически, что исключает потерю данных и избавляет от необходимости сохранять информацию вручную. Сервис бесплатный, интегрируется с рядом других продуктов Google.

Пользователям предоставлен большой набор средств форматирования текста. Допускаются вставки медиафайлов. Поддерживается возможность совместного редактирования документа несколькими пользователями одновременно, поэтому сервис идеально подходит для групповых школьных проектов.

OBS Studio

Это бесплатное ПО для потоковой передачи и записи видео. Изначально предназначалось для стримеров и геймеров, но сегодня приобрело популярность у учителей и школьников. Оно улучшает коммуникативные навыки учеников, развивает творческие способности, облегчает процесс дистанционного обучения.

Программа прекрасно приспособлена для проведения онлайн-уроков, дискуссий, собственных шоу, интервью, видеоблогов, демонстрации презентаций, взаимодействия с аудиторией в реальном времени. Это особенно удобно для проведения семинаров, мастер-классов.

Имеется богатая коллекция различных фильтров и видеоэффектов для видеоклипов и презентаций.

Поддерживается функция совместной работы нескольких пользователей над каким-либо проектом. Созданные материалы сохраняются.

Forest: Будь сосредоточенным

Считается одним из лучших приложений для учебы, помогающих сосредоточиться и повышающих продуктивность. Основывается на разделении рабочего времени на небольшие интервалы, чередующиеся с кратким отдыхом.

Игровое оформление программы очень нравится школьникам. Пользователю предлагается «посадить дерево», устанавливая таймер на определенное количество минут. Пока таймер работает, нельзя пользоваться телефоном, иначе дерево «засохнет». Если же пользователь успешно выдерживает установленное время без отвлечений, дерево вырастает и добавляется в виртуальный лес.

«Выращивание леса» помогает школьнику не отвлекаться во время выполнения заданий на социальные сети и игры. Установив таймер, ученик полностью фокусируется на учебной задаче.

Castle quiz

«Замок викторин» — интересно оформленное образовательное приложение для проверки знаний и тренировки умственных способностей. Предлагает множество тестов и викторин по предметам школьной программы, начиная от математики и заканчивая историей и литературой.

Тесты занимательны, воспринимаются школьниками как игры, что помогает повторять пройденный материал без зубрежки. Обратная связь действует мгновенно. Сразу после прохождения теста пользователь получает результаты, видит свои ошибки.

Поддерживается рейтинговая система, позволяющая ученикам сравнивать свои результаты с результатами друзей и одноклассников. Это пробуждает здоровый азарт, создает дополнительный стимул к обучению и помогает стремиться к лучшим результатам.

Scanbot

Многофункциональное приложение для сканирования документов. Обеспечивает быструю и качественную оцифровку, поддерживает самые распространенные форматы файлов, включая PDF, JPG. Также способно распознавать текст (OCR), что позволяет редактировать отсканированные тексты.

К другим полезным функциям относятся:

создание многостраничных PDF-файлов;

интеграция с популярными облачными сервисами, такими как Google Drive, Dropbox, OneDrive. Благодаря этой функции отсканированный документ можно посылать непосредственно в облако, что обеспечивает доступ с любого устройства;

поддержка QR-кодов и штрихкодов;

редактирование, комментирование, выделение важных моментов в документе.

Все это делает работу с документом интерактивной и удобной.

Quizlet

Это образовательная интернет-платформа, открывающая перед учениками широкие возможности для улучшения образовательного процесса. Позволяет пользователям создавать и изучать наборы карточек (flashcards) для запоминания терминов, определений, формул и другой информации. Доступна как в веб-версии, так и в виде мобильного приложения для устройств на базе iOS и Android.

Подходит для изучения самых разнообразных дисциплин, начиная от иностранных языков и заканчивая математикой, историей и естественными науками. Основные функции:

создание наборов карточек. Пользователь сам добавляет карточки с терминами, определениями, любой нужной ему информацией;

различные режимы обучения, направленные на проработку навыков правописания, развития памяти;

система тестов;

образовательные игры и соревнования.

Приложение ведет статистику успехов ученика, показывая, сколько карточек было изучено, сколько было сделано ошибок, какой процент материала усвоен.

Zoom

Эффективная технология дистанционного обучения и платформа для видеоконференций. Активно используется образовательными учреждениями во всем мире. Позволяет проводить встречи, лекции, семинары и совещания в реальном времени.

Предлагает широкий спектр функциональных возможностей: видео- и аудиосвязь, демонстрация экрана, общение в чате, запись встреч, деление на группы, проведение опросов.

Мобильное приложение Zoom позволяет участвовать в занятиях из любой точки мира, имея лишь доступ к интернету и устройство с камерой и микрофоном. Видеоконференции создают ощущение присутствия в классе.

Обеспечивает высокий уровень безопасности данных, защищая личные сведения пользователей и информацию, передаваемую во время конференций. Помогает поддерживать социальные связи, развивает у школьников технические навыки.

FigJam

Бесплатное приложение для учебы, совместного творчества и коллективного мозгового штурма. Сочетает в себе инструменты для рисования, заметок, схем. Доступно как в браузере, так и в качестве приложения для мобильных устройств на базе iOS и Android, что позволяет учащимся работать вместе независимо от местонахождения.

Пользователям предлагается множество полезных инструментов и функций: рисование; создание заметок, стикеров, шаблонов; встроенный таймер; проведение голосования; совместная работа в реальном времени; экспорт готовых проектов в различные форматы.

Интерфейс интуитивно понятен и удобен, не требует никаких специальных знаний или навыков.

Duolingo

Мобильное приложение для изучения иностранных языков. Обучение осуществляется в форме игры. Предлагаются разнообразные упражнения, направленные на развитие навыков чтения, письма, аудирования и говорения.

За правильные ответы начисляются очки опыта, которые позволяют покупать бонусы и улучшения. Также есть система уровней и достижений, что стимулирует учеников продолжать обучение.

Кроме английского, изучать можно испанский, французский, немецкий и другие языки. Уроки составлены из небольших блоков. Навыки восприятия речи развиваются с помощью занимательных аудио- и видеоматериалов. Регулярные тесты и проверки помогают ученикам закрепить полученные знания и выявить слабые места.

Codecademy

Онлайн-платформа, которая помогает освоить базовые и более сложные концепции программирования. Пользователям предлагаются курсы по самым популярным языкам программирования, таким как Python, JavaScript, HTML/CSS и другим.

Спектр функций Codecademy очень широк. К самым полезным относятся:

интерактивные уроки, сопровождающиеся пошаговыми инструкциями, примерами применения кода, практическими заданиями;

автоматическая проверка кода после выполнения задания, советы по исправлению ошибок;

задачи для закрепления пройденного материала;

присвоение уровней и наград, мотивирующих продолжать освоение программирования.

По завершении курсов пользователи получают сертификаты, подтверждающие их знания и навыки. Эти сертификаты оказываются полезными при поступлении в вуз и поиске работы.

Photomath

Приложение предназначено для обучения решению разных задач по математике, уравнениям. Особое удобство заключается в том, что Photomath способно работать без подключения к интернету.

Распознает математические выражения с помощью камеры смартфона (технология OCR). После распознавания отсканированной задачи предоставляет пошаговое решение с объяснением каждого шага. При необходимости создает графики.

Сохраняет историю всех решенных задач, что позволяет школьникам возвращаться к ранее решенным задачам и пересматривать их решения. Это очень ценно при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, разным тестам.

SpeechTexter

Одно из самых удобных приложений, преобразовывающих речь в текст. Автоматически записывает сказанное в виде текста. Распознает русский, английский и ряд других языков. Поддерживает различные форматы файлов, такие как DOCX, PDF и TXT.

Можно сказать, что это приложение создано для обучения написанию эссе и сочинений. Школьник сначала надиктовывает свои мысли, а затем редактирует текст. Это значительно ускоряет и упрощает выполнение задания. Кроме того, диктовка способствует развитию навыков устной речи, улучшая дикцию и уверенность в себе. Это особенно полезно для подготовки к выступлениям перед классом или экзаменам, где требуется умение четко и красиво говорить.

HandWriter

Считается одним из лучших приложений для преобразования рукописного текста в цифровой формат. Пользователи могут писать прямо на экране своего устройства — написанное автоматически конвертируется в печатный текст. HandWriter поддерживает русский, английский и другие распространенные языки.

Пользователям предлагается множество инструментов редактирования: изменение толщины линий, стили кисти, богатая цветовая палитра, возможность добавлять графику. Благодаря этому приложение становится отличным помощником для создания нестандартных презентаций, учебных материалов, личных записей.

Lingvist

Это приложение помогает эффективнее усваивать материал школьной программы по иностранным языкам. Основная цель — освоить основы языка за минимальное время. Благодаря адаптивным алгоритмам, анализирующим активность пользователя, предлагаются персонализированные задания, соответствующие уровню знаний.

Главное достоинство приложения — фокусировка на наиболее употребительных словах и фразах, используемых в повседневной жизни. Обилие мультимедийных элементов делает процесс обучения более увлекательным, помогает запоминать информацию без зубрежки.

Активно используются элементы геймификации. Ученики зарабатывают очки за правильные ответы, проходят уровни и получают награды.

Химикэт

Отличный помощник изучающим химию. Полноценный интерактивный учебник. Содержит теоретическую информацию для 9-11 классов. Помогает разобраться с расстановкой коэффициентов в реакциях. Быстро вычисляет молярные массы любых веществ.

Содержит множество тестов и задач на закрепление пройденных теоретических материалов. Идеально подходит для выполнения домашних заданий, самостоятельных занятий, подготовке к экзаменам и контрольным.

Приложения для младшей школы

Сегодня смартфоны есть у большинства младших школьников. Мобильные гаджеты можно и нужно использовать для того, чтобы сделать учебу более интересной и эффективной. Для этого создано немало образовательных приложений. Они основаны на игровом формате, что хорошо стимулирует интерес детей к учебе. Школьники с азартом решают задачки, проходят уровни, зарабатывают бонусы, получают медали, соревнуются друг с другом.

Обучающие приложения предлагают множество занимательно оформленных материалов по школьной программе. Ученики могут выбирать разные уровни сложности, отслеживать свои успехи, управлять своим временем. С помощью приложений для учебы младшеклассники быстрее осваивают основы математики, чтения, письма и логического мышления.

Буковки

Развивающее приложение специально создано для изучения алфавита и развития навыков чтения. Превращает учебу в увлекательную игру. Разобраться с буквами маленьким пользователям помогают единорожка Лучик и другие смешные персонажи. Красочные награды за правильно выполненные задания стимулируют у ребенка стремление к новым достижениям.

Задания разнообразны: составление слов из букв, отгадывание загадок, игры. В разработке приложения принимала участие логопед-дефектолог О. Карабута, поэтому игровой контент полностью адаптирован к потребностям младших школьников.

ПиктоМир

Уникальная разработка, созданная по заказу Российской академии наук. Знакомит детей с основами программирования. Рекомендована для пользователей 7-15 лет.

В приложении используется простейший алгоритмический язык КуМир. С его помощью пользователи осваивают блочное программирование. Программы создаются из готовых функций. Также есть большой набор разных команд и операций. Ребенок выбирает нужные блоки, соединяет их вместе и получает компьютерную программу, которая немедленно выполняется.

ПиктоМир наглядно показывает важнейшие основы программирования, не вдаваясь в сложные теоретические объяснения.

«География мира»

Приложение-викторина для детей, увлекающихся географией. Делает подготовку к олимпиадам особенно эффективной. Полезна как младшим школьникам, так и старшеклассникам.

Содержит четыре уровня сложности, а общее количество вопросов достигает 6000. В игровой форме помогает запомнить базовую информацию по 400 странам. По результатам игры вычисляется рейтинг, который можно сравнивать с показателями других пользователей.

Информация подается в такой форме, которая интересна и доступна как младшим, так и старшим школьникам. Для младшеклассников это увлекательная викторина, а для старшеклассников — эффективное дополнение к учебникам.

AdobeScan

Приложение для быстрого сканирования любых документов. Обеспечивает преобразование в PDF-файлы страниц книг, табличную и графическую информацию. Допускает редактирование отсканированных документов.

Обладает системой настроек, улучшающих изображение, делающих его более разборчивым. Отсканированный документ можно сразу отправлять в облако или по электронной почте.

Одной из самых полезных функций Adobe Scan является оптическое распознавание символов (OCR). Приложение способно преобразовывать отсканированный текст в редактируемый формат, что позволяет копировать и вставлять фрагменты текста без необходимости повторного ввода. Это экономит время и усилия, особенно при обработке текстов большого объема.

Математика для детей

Преподносит азы математики в красочной, увлекательной форме. Учит детей считать, знакомит с цифрами, сложением и вычитанием чисел. Предлагает решать простые примеры. Забавное оформление делает устный счет похожим на увлекательную игру.

Задания рассортированы по уровням сложности. Это облегчает усвоение новых знаний, а постепенное усложнение защищает ребенка от перегрузки, создает ощущение побед, что очень важно для поддержки мотивации.

Скороболтушки

Основная цель — развитие речи, освоение труднопроизносимых звуков, развитие культуры речи. Практика показывает, что каждый второй младшеклассник сталкивается с немалыми трудностями при произнесении некоторых звуков. Это приложение помогает в игровой форме освоить правильное произношение.

В приложении собрана обширная коллекция смешных скороговорок, стихов, веселых упражнений, направленных на тренировку артикуляции и улучшение дикции. «Скороболтушки» не только избавляют ребенка от дефектов речи, но и повышают его уверенность в себе, помогает преодолеть страх перед публичным выступлением.

Заключение

Набор мобильных развивающих и обучающих приложений превращает смартфон в мощный инструмент, значительно повышающий успеваемость школьников. С его помощью ученики получают удобный доступ к огромному количеству наглядной учебной информации, а также средствам планирования времени, составлению расписаний, сортировке задач по важности и срочности.

Качественные приложения способствуют всестороннему развитию школьников, успешной подготовке к экзаменам и поступлению в вуз.