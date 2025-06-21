Язык — это не только набор правил, но и живой, постоянно меняющийся организм. Он полон скрытых связей и ассоциаций, которые делают нашу речь богатой и выразительной. Одним из таких мощных инструментов является метонимия. Возможно, вы используете ее каждый день, даже не задумываясь над термином. Давайте разберемся, что это за явление, как оно работает и почему является важным для понимания литературы и обогащения собственной речи.
Что такое метонимия
Метонимия — не просто лингвистический прием. Это способ нашего мышления, позволяющий быстро переключаться между связанными понятиями. Вместо того чтобы громоздко описывать ситуацию, мы используем меткое слово, которое по ассоциации вызывает в сознании нужный образ или явление. Это делает общение лаконичным и динамичным. В литературе же метонимия превращается в тонкий инструмент создания характеров, атмосферы и передачи глубоких смыслов. Она позволяет автору говорить «между строк», намекать, а не прямо заявлять.
Строго говоря, метонимия (от древнегреческого «переименование») — это перенос названия с одного объекта или явления на другое на основе их смежности. Что значит «смежность»? Это не сходство, как в метафоре, а какая-либо реальная связь или соседство, например:
- часть и целое;
- предмет и материал, из которого он сделан;
- автор и его произведение;
- место и люди, которые там находятся;
- сосуд и его содержимое;
- действие и его результат;
- учреждение и его сотрудники;
- символ и обозначаемое понятие.
Проще говоря, метонимия позволяет нам назвать предмет или явление другим, тесно связанным с ним понятием. Когда мы говорим «выпил стакан», мы имеем в виду не сам стеклянный предмет, а жидкость, которая в нем находилась. Связь здесь очевидна: стакан — это вместилище для напитка. Это и есть смежность.
Виды
Метонимические связи могут быть очень разными. Вот основные типы, которые встречаются чаще всего:
- Материал → Вещь. Название материала используется для обозначения предмета. Пример: «Его пальцы перебирали золото». (Имеется в виду золотые монеты или украшения.)
- Автор → Произведение. Имя автора заменяет название его книги, картины, музыкального произведения. Пример: «Всю ночь читал Толстого». (Читалась книга Толстого.)
- Сосуд → Содержимое. Название емкости используется для обозначения того, что в ней находится. Пример: «Выпейте еще одну чашку». (Имеется в виду напиток в чашке.)
- Место → Люди. Название города, дома, учреждения заменяет людей, которые там находятся или имеют к нему отношение. Пример: «Весь город вышел на площадь». (Жители города.)
- Событие → Время/Место. Название исторического события используется для обозначения периода времени или места, где оно произошло. Пример: «Помнить Бородино». (Имеется в виду битва при Бородино и связанные с ней события, время.)
Это не исчерпывающий список. Связи могут быть очень тонкими и контекстуальными.
Функции в речи
Почему мы используем метонимию? У нее есть несколько важных задач:
- Лаконичность и экономия. Метонимия позволяет выразить мысль короче и быстрее. «Читаю Пушкина» звучит компактнее, чем «Читаю произведение Александра Сергеевича Пушкина».
- Образность и выразительность. Она делает речь ярче, помогает создать живой образ или картину. «Весь зал взорвался аплодисментами» намного выразительнее, чем «Все люди в зале начали сильно аплодировать».
- Эмоциональное воздействие. Метонимия может нести сильный эмоциональный посыл, вызывая определенные ассоциации и чувства. «Кормить голодные рты» — это не просто констатация факта, это образ, вызывающий сострадание или негодование.
- Создание стиля и тона. Использование метонимии может придать тексту определенный стилистический оттенок — от разговорного («выпил чашку») до высокого и торжественного («Москва спаленная пожаром»).
- Характеристика. Через такой прием можно показать отношение автора или персонажа к чему-либо или даже раскрыть черты самого персонажа. Например, если герой часто говорит «сдал хвост» вместо «сдал экзамен», это характеризует его отношение к учебе.
- Юмор и ирония. Неожиданное или необычное использование метонимии может создавать комический эффект или иронию.
Примеры из художественной литературы
Писатели виртуозно владеют метонимией, используя ее для создания глубины и многогранности текста. Примеры:
- «Его мундир сверкал золотом» (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка») — имеется в виду золотое шитье на мундире;
- «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» (А. С. Пушкин, «Евгений Онегин») — имеется в виду, что читал произведения Апулея, но не читал произведения Цицерона;
- «Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет?» (Н. А. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо») — значит, что понесет книги Белинского и Гоголя;
- «Я три тарелки съел…» (И. А. Крылов, «Демьянова уха») — другими словами, съел три тарелки ухи;
- «Налейте полные бокалы!» (А. С. Пушкин) — то есть налейте напиток в бокалы;
- «Вся Россия помнит про день Бородина!» (М. Ю. Лермонтов, «Бородино») — означает, что все жители России помнят;
- «Перед елкой и в самую елку… я все встречал на улице… одного мальчишку» (Ф. М. Достоевский, «Мальчик у Христа на елке») — имеется в виду место празднества, на которое наряжают елку.
Эти примеры показывают, как метонимия делает текст живым, наполненным деталями и ассоциациями.
Правила анализа в тексте
Если хотите понять, как работает метонимия в конкретном отрывке, следуйте этим шагам:
- Обнаружение. Найдите слово или фразу, которое, как вам кажется, используется не в своем прямом значении, а замещает что-то другое.
- Определение прямого смысла. Установите, что именно подразумевается под этим словом или фразой на самом деле. (Например, под «золотом» — монеты, под «Пушкиным» — его произведения).
- Выявление связи. Определите, какой тип связи существует между словом в тексте и тем понятием, которое оно замещает, например, материал → вещь, автор → произведение, сосуд → содержимое.
- Анализ функции. Подумайте, зачем автор использовал именно эту метонимию. Какой эффект она создает? Делает ли текст лаконичнее, выразительнее, эмоциональнее? Добавляет ли иронии, юмора, определенного стиля?
В конце нужно определить связь с контекстом. Как эта метонимия работает в рамках всего предложения, абзаца или текста? Как она влияет на общее восприятие описываемой сцены, характера персонажа или темы?
Практические упражнения
Закрепим теорию на практике, чтобы было легче понять, как используется метонимия.
Упражнение 1. Найдите метонимию
Прочитайте предложения и найдите в них метонимию:
- В углу стоял старый рояль.
- Весь класс засмеялся.
- Она купила новый «Мерседес».
- Он предпочитает читать Булгакова.
- Зазвонил телефон.
Упражнение 2. Распознавание
В следующих предложениях определите, что замещает метонимия и какой тип связи используется:
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Выражение
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Метонимия/метафора
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Москва встречала гостей снегом
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Она носила только шелк
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Выкурить трубку мира
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Я съел целую тарелку
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Луна будет улыбаться весь вечер
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Упражнение 3. Замените прямое выражение метонимией
Переформулируйте предложения, используя метонимию:
- Жители столицы готовились к празднику.
- Она любит картины Айвазовского.
- Предметы из серебра стояли на столе.
- Ученики и учителя школы отправились в поход.
Упражнение 4. Творческое
Составьте по одному предложению, используя следующие типы метонимии:
- сосуд → содержимое;
- место → люди;
- автор → произведение;
- материал → вещь.
Упражнение 5. Анализ метонимии в художественном тексте
Прочитайте отрывок и проанализируйте метонимию, используя предложенный шаблон:
- Где применяется метонимия?
- Что именно замещается?
- Какой вид связи наблюдается?
- Какова роль этого приема в тексте?
Часто спрашивают
Есть два стилистических приема, которые часто путают с метонимией: синекдоха и метафора. Давайте разберемся в их отличиях, чтобы при выполнении заданий в ЕГЭ по литературе не допустить ошибок.
В чем различия синекдохи и метонимии
Синекдоха — это особый случай метонимии, основанный на количественной связи: часть вместо целого или целое вместо части:
- Синекдоха: «Гром гремел так, что весь зоопарк жалобно заскулил» (подразумевают единицы (зверей), а обозначают их множеством (зоопарк).
- Метонимия: «Деревня уснула» (место как «деревня» вместо «людей», но связь не количественная, а пространственная — люди находятся в деревне). «В шкафу сияет хрусталь» (материал вместо вещи).
Главное различие в том, что синекдоха — это всегда про количество (часть/целое), а метонимия — про любую другую связь по смежности (автор-произведение, материал-вещь, сосуд-содержимое и т.д.).
Какое основное отличие метонимии от метафоры
Метафора — это перенос названия, который основан на сходстве предметов или явлений. Пример: «золото волос» (волосы похожи на золото своим цветом и блеском). «Река времени» (время сравнивается с рекой по непрерывности, течению).
При метонимии перенос названия основан на смежности, реальной связи, а не на сходстве. Пример: «Перебирал золото» (имеются в виду золотые предметы, связь материал-вещь). «Шумит вышедшая из берегов река» (наименование реки переносится на ее воды).
Простой тест: метафору часто можно заменить сравнением с союзами «как», «будто», «точно», к примеру, «волосы как золото». Метонимию так заменить нельзя: нельзя сказать «читал как Гоголя» вместо «читал Гоголя».
Заключение
Метонимия — это мощный инструмент, который делает нашу речь точной, образной и выразительной. Умение ее видеть и использовать обогащает как понимание текстов, так и собственную способность к самовыражению. Использование ее в ЕГЭ по литературе придаст вашим работам яркости и свежести, продемонстрирует эрудицию и глубокое понимание языка.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей