Глагол обозначает действие или состояние предмета, поэтому он относится к ключевым элементам языка. Морфологический анализ глагола играет очень важную роль в понимании речи и умении грамотно пользоваться как родным языком, так и любым иностранным.

Морфология занимается изучением частей речи, их форм и изменений в зависимости от контекста. При морфологическом разборе глагола фиксируются все его грамматические характеристики.

Когда люди общаются на родном языке, морфологический разбор (МР) любой части речи они делают молниеносно, на интуитивном уровне. Такие морфологические признаки глагола, как вид, время, лицо и наклонение, чрезвычайно сильно влияют на смысл фразы. Примером может служить следующий простейший случай:

«читаю книгу» — глагол (I спряжение, несовершенный, число единственное, переходный, в изъявительном наклонении, в настоящем времени) показывает, что сообщение делается от первого лица («я»), действие происходит в настоящий момент;

«читайте книгу» — глагол (I спряжение, переходный, несовершенного вида, в повелительном наклонении, во множественном числе, во втором лице) указывает на то, что фраза является повелительной.

Всего-навсего изменение нескольких морфологических признаков глагола полностью меняет смысл фразы.

К сожалению, часто даже носителю языка бывает трудно выполнить письменно МР и четко перечислить все морфологические признаки глагола, несмотря на то, что человек ими свободно оперирует, когда говорит на родном языке.

Чтобы научиться делать МР, необходимо потренироваться. Регулярная практика помогает быстро распознавать и правильно называть признаки, не заглядывая для этого в справочники.

Основные понятия