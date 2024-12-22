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Глагол обозначает действие или состояние предмета, поэтому он относится к ключевым элементам языка. Морфологический анализ глагола играет очень важную роль в понимании речи и умении грамотно пользоваться как родным языком, так и любым иностранным.
Морфология занимается изучением частей речи, их форм и изменений в зависимости от контекста. При морфологическом разборе глагола фиксируются все его грамматические характеристики.
Когда люди общаются на родном языке, морфологический разбор (МР) любой части речи они делают молниеносно, на интуитивном уровне. Такие морфологические признаки глагола, как вид, время, лицо и наклонение, чрезвычайно сильно влияют на смысл фразы. Примером может служить следующий простейший случай:
- «читаю книгу» — глагол (I спряжение, несовершенный, число единственное, переходный, в изъявительном наклонении, в настоящем времени) показывает, что сообщение делается от первого лица («я»), действие происходит в настоящий момент;
- «читайте книгу» — глагол (I спряжение, переходный, несовершенного вида, в повелительном наклонении, во множественном числе, во втором лице) указывает на то, что фраза является повелительной.
Всего-навсего изменение нескольких морфологических признаков глагола полностью меняет смысл фразы.
К сожалению, часто даже носителю языка бывает трудно выполнить письменно МР и четко перечислить все морфологические признаки глагола, несмотря на то, что человек ими свободно оперирует, когда говорит на родном языке.
Чтобы научиться делать МР, необходимо потренироваться. Регулярная практика помогает быстро распознавать и правильно называть признаки, не заглядывая для этого в справочники.
Основные понятия
Глагол — одна из основных частей речи. В русском языке глаголы используются для выражения действий, состояний, процессов, отношений. При МР обязательно указывается ряд главных характеристик глагола. К ним относятся следующие:
- Инфинитив. Практически все глаголы имеют инфинитив (начальная или неопределенная форма). Исключение составляют некоторые безличные глаголы (например, «следует», «приходится») и неизменяемый глагол «нет».
- Вид. Он может быть несовершенным (действие не ограничено временными рамками, глагол отвечает на вопрос «что делать?») и совершенным (временные рамки ограничены, вопрос — «что сделать?»).
- Род — мужской, женский, средний. Проявляется только в прошедшем времени. Разбор глагола обязательно должен содержать этот пункт.
- Спряжение — особенности изменения глагола по лицам и числам. В зависимости от закономерностей в суффиксах и окончаниях выделяют первое и второе спряжения.
- Возвратность. Это один из ключевых признаков при морфологическом разборе. Он указывает на то, что действие направлено на самого исполнителя. Возвратный глагол образуется от невозвратного с помощью прибавления постфикса «-ся» (мыть — мыться, радовать — радоваться, стричь — стричься).
- Переходность. Этот признак определяет отношение действия к объекту. Действие, описываемое переходными глаголами, переходит на объект. Переходный глагол без предлога связан с прямым дополнением, которое отвечает на вопросы «кого? что?» (то есть стоит в винительном падеже). Например: «читать письмо», «сообщать новости», «печь пирог».
- Наклонение. Отражает отношение говорящего к действию: изъявительное («что делает / делал / сделает?» обозначает реальные действия); повелительное («что делай/сделай?» выражает просьбу, побуждение, приказ, не имеет временных форм); условное («что делал/сделал бы?» обозначает действие, которое могло бы произойти, требует частицы «бы»).
- Время. Указывает на временное соотношение действия и момента сообщения о нем. В русском используется три времени: настоящее (глагол изменяется по лицам и числам), прошедшее (изменяется по родам и числам), будущее (может быть простым, например «я прочту», и составным, например «я буду читать»).
- Синтаксическая роль в предложении. Может быть как главным, так и второстепенным членом предложения.
Порядок морфологического разбора глагола
План разбора для глаголов включает в себя следующие пункты:
- Указать, к какой части речи принадлежит слово (глагол), охарактеризовать значение.
- Привести инфинитив.
- Указать постоянные признаки: вид, переходность, возвратность, спряжение.
- Указать непостоянные признаки: время, наклонение, род, число, лицо.
- Определить синтаксическую роль, которую данный глагол выполняет в предложении.
На этом разбор глагола завершается.
Примеры морфологического разбора глагола
Выполним несколько разборов.
Пример 1
«Желание Андрея сбылось.»
План анализа глагола «сбылось»:
- «Сбылось» — глагол, обозначает результат процесса, отвечает на вопрос «что сделало?».
- Инфинитив (начальная форма) — сбыться.
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Морфологические признаки
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Постоянные признаки
Непостоянные признаки
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Совершенный вид
Возвратный
Непереходный
I спряжение
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Прошедшее время
Средний род
Единственное число
Изъявительное наклонение
Лицо —
- Синтаксическая роль в предложении: простое глагольное сказуемое.
Пример 2
«Там, на площади, вертится карусель.»
План МР глагола «вертится»:
- «Вертится» — глагол, обозначает действие, отвечает на вопрос «что делает?»
- Инфинитив (начальная форма) — вертеться.
- В данном случае постоянные признаки: возвратный, несовершенный вид, II спряжение, непереходный. Непостоянные признаки: единственное число, 3 лицо, настоящее время, изъявительное наклонение.
- Синтаксическая роль в предложении: простое глагольное сказуемое.
Пример 3
«Прочитайте эту книгу еще раз.»
План разобра глагола «прочитайте»:
- «Прочитайте» — глагол, выражает действие, отвечает на вопрос «что сделайте?»
- Инфинитив (начальная форма) — прочитать.
- В данном случае постоянные признаки: возвратный, совершенный вид, переходный, I спряжение. Непостоянные: повелительное наклонение, множественное число, второе лицо.
- Синтаксическая роль в предложении: простое глагольное сказуемое.
Заключение
Глаголу принадлежит одно из самых важных мест в структуре любого языка. Он может выражать действия и состояния, указывать на время и вид описываемого действия, выполняет функцию согласования с другими частями речи, выражает отношение говорящего к сообщению. Без глаголов невозможно создать сколько-нибудь связный текст, описывающий какие-либо события.
Морфологический разбор глагола помогает глубже осмыслить нюансы этой части речи. Благодаря ему развивается языковая интуиция и приобретается умение правильно строить фразы. Кроме того, владение навыком морфологического разбора необходимо всем, кто хочет успешно сдать ЕГЭ.