Как вернуть 13% за обучение ребёнка в 2025 году: новый порядок и важные изменения

Родители, оплачивающие образование детей, могут вернуть часть денег через налоговый вычет. В 2025 году правила остались прежними, но появились новые удобные способы подачи документов. Разбираемся, кто может получить возврат, какие нужны справки и как оформить заявление без ошибок.

1. Кто имеет право на налоговый вычет за обучение ребёнка? Родители, опекуны и попечители , если ребёнок учится очно и ему не больше 24 лет .

, если ребёнок учится очно и ему . Учебное заведение должно иметь лицензию (включая частные школы, вузы и даже иностранные учреждения).

должно иметь лицензию (включая частные школы, вузы и даже иностранные учреждения). Максимальная сумма возврата – 6 500 ₽ в год (13% от 50 000 ₽, которые можно заявить). ❗ Важно: Если вы платите за двух детей, лимит считается отдельно на каждого.

2. Какие документы нужны для возврата налога? Договор с образовательным учреждением (с указанием стоимости и формы обучения).

с образовательным учреждением (с указанием стоимости и формы обучения). Лицензия вуза/школы (если её нет в договоре).

вуза/школы (если её нет в договоре). Платёжные документы (чеки, квитанции, выписки из банка).

(чеки, квитанции, выписки из банка). Справка 2-НДФЛ от работодателя.

от работодателя. Заполненная декларация 3-НДФЛ (можно оформить онлайн).

(можно оформить онлайн). Реквизиты счёта для перевода денег.

3. Как оформить вычет в 2025 году? 3 простых способа

Способ 1: Через личный кабинет ФНС (самый быстрый)

Заполните 3-НДФЛ в электронном виде.

Прикрепите сканы документов.

Отправьте на проверку – ответ придёт в течение 30 дней.

Способ 2: Через Госуслуги (удобно для подтверждённой учётной записи)

Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Налоги и финансы".

Заполните декларацию и загрузите документы.

Способ 3: Лично в налоговой (если нужна консультация)

Распечатайте декларацию и приложите копии документов.

Подайте в отделение ФНС по месту прописки.

4. Сроки возврата денег и важные изменения Проверка документов – до 3 месяцев .

– до . Перевод денег – ещё 1 месяц. Нововведения 2025 года: Можно подать заявление сразу за 3 года (если раньше не использовали вычет).

(если раньше не использовали вычет). Работодатель может оформить вычет "авансом" (уменьшив НДФЛ с зарплаты).

(уменьшив НДФЛ с зарплаты). Обучение за границей – можно получить вычет, если у заведения есть аккредитация.

5. Частые ошибки при оформлении Нет подтверждающих платежей (обязательно храните чеки!).

(обязательно храните чеки!). Ребёнок учится заочно – вычет дают только за очную форму.

– вычет дают только за очную форму. Превышен лимит (нельзя вернуть больше 6 500 ₽ в год).