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Как вернуть 13% за обучение ребёнка в 2025 году: новый порядок и важные изменения

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Автор

3 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Как вернуть 13% за обучение ребёнка в 2025 году: новый порядок и важные изменения

Родители, оплачивающие образование детей, могут вернуть часть денег через налоговый вычет. В 2025 году правила остались прежними, но появились новые удобные способы подачи документов. Разбираемся, кто может получить возврат, какие нужны справки и как оформить заявление без ошибок.

1. Кто имеет право на налоговый вычет за обучение ребёнка?

  • Родители, опекуны и попечители, если ребёнок учится очно и ему не больше 24 лет.
  • Учебное заведение должно иметь лицензию (включая частные школы, вузы и даже иностранные учреждения).
  • Максимальная сумма возврата6 500 ₽ в год (13% от 50 000 ₽, которые можно заявить).

❗ Важно: Если вы платите за двух детей, лимит считается отдельно на каждого.

2. Какие документы нужны для возврата налога?

  • Договор с образовательным учреждением (с указанием стоимости и формы обучения).
  • Лицензия вуза/школы (если её нет в договоре).
  • Платёжные документы (чеки, квитанции, выписки из банка).
  • Справка 2-НДФЛ от работодателя.
  • Заполненная декларация 3-НДФЛ (можно оформить онлайн).
  • Реквизиты счёта для перевода денег.

3. Как оформить вычет в 2025 году? 3 простых способа

Способ 1: Через личный кабинет ФНС (самый быстрый)

  • Заполните 3-НДФЛ в электронном виде.
  • Прикрепите сканы документов.
  • Отправьте на проверку – ответ придёт в течение 30 дней.

    • Способ 2: Через Госуслуги (удобно для подтверждённой учётной записи)

    • Авторизуйтесь и перейдите в раздел "Налоги и финансы".
    • Заполните декларацию и загрузите документы.

      • Способ 3: Лично в налоговой (если нужна консультация)

      • Распечатайте декларацию и приложите копии документов.
      • Подайте в отделение ФНС по месту прописки.

        • 4. Сроки возврата денег и важные изменения

        • Проверка документов – до 3 месяцев.
        • Перевод денег – ещё 1 месяц.

        Нововведения 2025 года:

        • Можно подать заявление сразу за 3 года (если раньше не использовали вычет).
        • Работодатель может оформить вычет "авансом" (уменьшив НДФЛ с зарплаты).
        • Обучение за границей – можно получить вычет, если у заведения есть аккредитация.

        5. Частые ошибки при оформлении

        • Нет подтверждающих платежей (обязательно храните чеки!).
        • Ребёнок учится заочно – вычет дают только за очную форму.
        • Превышен лимит (нельзя вернуть больше 6 500 ₽ в год).

        Возврат налога за обучение – отличный способ сэкономить. Главное – правильно собрать документы и подать их через ФНС, Госуслуги или работодателя.

        💡 Онлайн-школа "Дом Знаний" предлагает актуальные скидки, акции и возможность получить налоговый вычет на обучение ребенка!

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        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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