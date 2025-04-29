Как вернуть 13% за обучение ребёнка в 2025 году: новый порядок и важные изменения
Родители, оплачивающие образование детей, могут вернуть часть денег через налоговый вычет. В 2025 году правила остались прежними, но появились новые удобные способы подачи документов. Разбираемся, кто может получить возврат, какие нужны справки и как оформить заявление без ошибок.
1. Кто имеет право на налоговый вычет за обучение ребёнка?
- Родители, опекуны и попечители, если ребёнок учится очно и ему не больше 24 лет.
- Учебное заведение должно иметь лицензию (включая частные школы, вузы и даже иностранные учреждения).
- Максимальная сумма возврата – 6 500 ₽ в год (13% от 50 000 ₽, которые можно заявить).
❗ Важно: Если вы платите за двух детей, лимит считается отдельно на каждого.
2. Какие документы нужны для возврата налога?
- Договор с образовательным учреждением (с указанием стоимости и формы обучения).
- Лицензия вуза/школы (если её нет в договоре).
- Платёжные документы (чеки, квитанции, выписки из банка).
- Справка 2-НДФЛ от работодателя.
- Заполненная декларация 3-НДФЛ (можно оформить онлайн).
- Реквизиты счёта для перевода денег.
3. Как оформить вычет в 2025 году? 3 простых способа
Способ 1: Через личный кабинет ФНС (самый быстрый)
Способ 2: Через Госуслуги (удобно для подтверждённой учётной записи)
Способ 3: Лично в налоговой (если нужна консультация)
4. Сроки возврата денег и важные изменения
- Проверка документов – до 3 месяцев.
- Перевод денег – ещё 1 месяц.
Нововведения 2025 года:
- Можно подать заявление сразу за 3 года (если раньше не использовали вычет).
- Работодатель может оформить вычет "авансом" (уменьшив НДФЛ с зарплаты).
- Обучение за границей – можно получить вычет, если у заведения есть аккредитация.
5. Частые ошибки при оформлении
- Нет подтверждающих платежей (обязательно храните чеки!).
- Ребёнок учится заочно – вычет дают только за очную форму.
- Превышен лимит (нельзя вернуть больше 6 500 ₽ в год).
Возврат налога за обучение – отличный способ сэкономить. Главное – правильно собрать документы и подать их через ФНС, Госуслуги или работодателя.
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