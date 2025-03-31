Африка — второй по величине континент мира. Своей площадью она уступает только Евразии. Также этот континент занимает второе место по численности населения. Сегодня там проживает около 18,5% землян, а в Евразии — более 70% (причем около 60% приходится на Азию).

По данным 2025 года, численность населения африканского континента составило 1535182375 человек. Все страны континента имеют высокие показатели рождаемости. Самый высокий показатель рождаемости имеет Нигер (почти 7 детей на каждую женщину). Но так как это одна из беднейших стран мира, увеличение общей численности происходит довольно медленно (она составляет около 23 млн человек) из-за высокой детской смертности и малой продолжительности жизни.

Беднейшей африканской страной в 2025 была признана Бурунди. Коэффициент рождаемости здесь составляет 5,18, но из-за высокой смертности численность населения растет медленно. В настоящий момент оно составляет около 11 млн.

Субрегионы Африки