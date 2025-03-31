Африка — второй по величине континент мира. Своей площадью она уступает только Евразии. Также этот континент занимает второе место по численности населения. Сегодня там проживает около 18,5% землян, а в Евразии — более 70% (причем около 60% приходится на Азию).
По данным 2025 года, численность населения африканского континента составило 1535182375 человек. Все страны континента имеют высокие показатели рождаемости. Самый высокий показатель рождаемости имеет Нигер (почти 7 детей на каждую женщину). Но так как это одна из беднейших стран мира, увеличение общей численности происходит довольно медленно (она составляет около 23 млн человек) из-за высокой детской смертности и малой продолжительности жизни.
Беднейшей африканской страной в 2025 была признана Бурунди. Коэффициент рождаемости здесь составляет 5,18, но из-за высокой смертности численность населения растет медленно. В настоящий момент оно составляет около 11 млн.
Субрегионы Африки
Континент принято делить на пять субрегионов:
- Северный. Охватывает территорию от атлантического океана до Красного моря. Включает в себя 7 стран (Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко), а также спорную территорию Западная Сахара. В этом регионе сосредоточено арабское население. Имеются богатые запасы нефти и газа. Хорошо развит туризм.
- Западный. Занимает территории вдоль Атлантического побережья между Мавританией и Нигерией. Включает в себя Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия и другие государства. Климат разнообразен: от саванн до тропических лесов. Этнический состав населения тоже очень разнообразный: племена фульбе, йоруба, хауса и др. Важнейшие отрасли экономики: сельское хозяйство, добыча нефти, золота, бокситов.
- Восточный. Обширный регион, включающий в себя Кению, Танзанию, Уганду, Эфиопию, Сомали, Джибути, Эритрею и Судан. Обладает огромным биоразнообразием и богатейшим историческим наследием. Экономика основывается на сельском хозяйстве, добыче нефти, газа, алмазов, угля, железной руды.
- Центральный. Занимает территорию вокруг бассейна реки Конго и включает Демократическую Республику Конго (ДРК), Анголу, Камерун, Чад, ЦАР и другие страны. Здесь много тропических лесов, есть крупные месторождения алмазов, меди, кобальта и других минералов. Это самый нестабильный из африканских регионов. Особенно сильны политические конфликты между ДРК и ЦАР.
- Южный. Включает в себя Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Лесото, Свазиленд и другие страны. Наиболее экономически развитый регион континента. Большую прибыль дает туристическая индустрия. Ведется добыча золота, платины, угля, алмазов.
Несмотря на существующие проблемы, африканские регионы обладают огромным потенциалом для развития.
Народы Африки
На африканском континенте проживают сотни различных этнических групп. При этом каждая страна здесь является многонациональной.
Языковое разнообразие африканских народов колоссально. Официальными языками разных стран являются арабский, французский, английский, испанский, португальский, африкаанс, суахили. В некоторых государствах языки коренных народов тоже имеют статус дополнительных государственных. К ним относятся свати, шона, ндебеле, овамбо, свесото, сетсвана, кирунди и другие.
Среди множества африканских этнических групп выделяются такие крупные народы, как хауса-фулани в Западной Африке, зулусы в Южной Африке, амхара в Эфиопии и сомалийцы в Восточной Африке. Каждая группа имеет собственную систему управления, социальные структуры и традиционные занятия.
Плотность населения
Плотность населения Африки весьма неоднородна. Среднее значение — всего лишь 49 человек на кв. км. Но в Намибии этот показатель составляет 3,2 чел./км2, а в Маврикии — 635 чел./км2. В самым густонаселенным странам относятся Руанда, Бурунди, Марокко, Тунис, Алжир, Эфиопия, Уганда, Нигерия, Замбия.
Природные богатства
Африканский континент чрезвычайно богат разнообразными природными ресурсами. Здесь находятся огромные запасы нефти, газа, алмазов, благородных металлов, драгоценных камней, меди.
В Сахаре расположены крупные месторождения фосфатов, в Центральном регионе — кобальта и урана.
Реки Нил, Конго, Замбези служат источниками пресной воды и электроэнергии.
Экорегионы саванна Серенгети и дельта Окаванго обладают уникальным биоразнообразием.
Заключение
Разнообразие африканских народов — это бесценное достояние человечества. В нем отражена многотысячелетняя история развития Homo sapiens. Бережное отношение к этому наследию и усилия по его сохранению помогут преодолеть все политические разногласия и построить гармоничное, процветающее общество.
Географ, исследователь природных зон, автор статей о климатических изменениях и геополитике. Любит делиться фактами о странах и особенностях их природы