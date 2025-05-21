В русском языке существует фразеологизм «несмотря на», который используется в качестве отглагольного предлога (то есть предлога, который образован от глагола). Он употребляется в значении «вопреки чему-либо». Например: «Несмотря на холодное и засушливое лето, урожай клубники был богатым».

«Не смотря на» пишется раздельно, если это деепричастие

Устойчивое сочетание с использованием деепричастия всегда пишется раздельно.

Например: «Он прошел мимо, не смотря на старого знакомого».

Правило «несмотря»

Чтобы понять, как нужно писать в данном конкретном случае, прежде всего определяют часть речи. Для этого проверяют возможность заменить конструкцию с «несмотря» на синонимы:

невзирая на;

вопреки;

хотя.

Если это возможно, то «несмотря» пишется слитно.

Примеры

Несмотря на усталость, она пошла на танцы. (Вопреки усталости она пошла на танцы.)

Несмотря на сильный шторм, яхта вышла в море. (Невзирая на сильный шторм, яхта вышла в море.)

Она продолжала шить, несмотря на отсутствие наперстка. (Она продолжала шить, хотя наперстка не было.)

Несмотря на надвигающуюся грозу, он развернулся и двинулся опять в поле.

Правило «не смотря»