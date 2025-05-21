В устной речи «несмотря» и «не смотря» звучат абсолютно одинаково. Но на письме используются разные формы написания: раздельная и слитная. Выбор формы зависит от ее смысла, контекста и грамматической структуры конкретного предложения. Правила о слитном и раздельном написании достаточно просты и интуитивно понятны, но их применение требует внимательности.
Конструкция «несмотря на» как предлог всегда пишется слитно
В русском языке существует фразеологизм «несмотря на», который используется в качестве отглагольного предлога (то есть предлога, который образован от глагола). Он употребляется в значении «вопреки чему-либо». Например: «Несмотря на холодное и засушливое лето, урожай клубники был богатым».
«Не смотря на» пишется раздельно, если это деепричастие
Устойчивое сочетание с использованием деепричастия всегда пишется раздельно.
Например: «Он прошел мимо, не смотря на старого знакомого».
Правило «несмотря»
Чтобы понять, как нужно писать в данном конкретном случае, прежде всего определяют часть речи. Для этого проверяют возможность заменить конструкцию с «несмотря» на синонимы:
- невзирая на;
- вопреки;
- хотя.
Если это возможно, то «несмотря» пишется слитно.
Примеры
Несмотря на усталость, она пошла на танцы. (Вопреки усталости она пошла на танцы.)
Несмотря на сильный шторм, яхта вышла в море. (Невзирая на сильный шторм, яхта вышла в море.)
Она продолжала шить, несмотря на отсутствие наперстка. (Она продолжала шить, хотя наперстка не было.)
Несмотря на надвигающуюся грозу, он развернулся и двинулся опять в поле.
Правило «не смотря»
Определяем часть речи. Если устойчивое сочетание имеет смысл «не глядя на что-либо, что можно увидеть глазами», значит, перед нами деепричастие, и писать нужно раздельно: «не смотря на».
Примеры
Он продолжал рисовать, не смотря на результат (не глядя на результат).
Она быстро бежала по дороге, не смотря на грязь под ногами (не глядя на грязь).
Пунктуация с оборотом «несмотря ни на что»
Фразеологизм «несмотря ни на что» обычно выделяется запятыми. Но если он очень тесно связан со сказуемым, то выделение запятыми не требуется.
Она сильно натерла ногу, но продолжала упрямо идти несмотря ни на что.
Каша сильно подгорела, но мы очень проголодались и съели все до последней крошки, несмотря ни на что.
Заключение
Таким образом, слитное или раздельное написание зависит от контекста: слитное — в случае предлога «несмотря»; раздельное — в случае деепричастия «не смотря». Чтобы избежать ошибок, нужно внимательно проанализировать фразу.
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