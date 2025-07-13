В повседневной жизни термины «вес» и «масса» используются как синонимы. Бытовые весы любой конструкции при взвешивании какого-либо предмета показывают «вес», выраженный в килограммах. Однако в физике «вес» и «масса» являются совершенно разными понятиями, хотя и тесно связанными друг с другом.

Если масса равна нулю, то значение веса тела тоже будет нулевым. Но в определенных условиях вес тела, обладающего ненулевой массой, может обнулиться. В этом случае массивный объект будет находиться в состоянии невесомости.

Сила веса: формула

Прежде всего, необходимо разобраться, что вес — это сила (измеряется в ньютонах), с которой тело действует на опору или подвес. Масса — это характеристика инерционных и гравитационных свойств объекта (измеряется в килограммах). Поэтому объект, обладающий постоянной ненулевой массой, может иметь разные значения веса в зависимости от окружающих условий.

Изменения собственного веса легко почувствовать, поднимаясь и опускаясь на лифте. Когда лифт ускоряется, двигаясь вверх, вес увеличивается, при ускорении во время движения вниз — вес уменьшается. Масса же при этом, очевидно, остается неизменной.

Обратите внимание на тот факт, что сила веса является векторной величиной, характеризуется модулем и направлением, в то время как масса — величина скалярная.

Если тело находится в состоянии покоя либо двигается равномерно и прямолинейно относительно земли, то формула веса тела выглядит следующим образом:

Р = mg,

где:

Р — вес (сила веса), выраженный в ньютонах (Н);

m — масса тела, выраженная в килограммах (кг);

g — ускорение свободного падения (у поверхности Земли оно приблизительно равно 9,81 м/с2).

Внешний вид формулы, по которой рассчитывают силу веса, может создать впечатление, что сила веса и сила тяжести (F т ) — это одно и то же. Но следует помнить, что это разные силы, имеющие разную природу.