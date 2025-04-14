Область определения функции — это одно из ключевых математических понятий. Оно используется не только в математическом анализе, но и при решении множества прикладных задач.

Область определение функции — понятие

Напомним определение функции.

Функция — это правило, устанавливающее соответствие между элементами двух множеств. При этом каждому элементу одного множества ставится в соответствие один элемент другого множества.

Если у нас есть два множества Х и Y, и каждому элементу множества Х поставлен в соответствие один элемент из множества Y, то говорят, что на множестве Х задана функция. При этом используется краткая запись y = f(x), а также названия:

х — независимая переменная или аргумент;

независимая переменная или аргумент; y — зависимая переменная или функция.

Теперь сформулируем понятия области определения.

Область определения функции — это множество всех значений ее аргумента.

Сформулируем более развернутое определение. Пусть есть два множества Х и Y, и каждому элементу х ∈Х поставлен в соответствие один элемент y ∈Y, который обозначается как f(x). Тогда множество Х называется областью определения функции f, а Y — множеством значений.

Область определения функции y = f(x) можно обозначать как D(f) либо D(y).

Область определения есть у всех функций без исключения.

Области определения элементарных функций

К основным элементарным функциям относятся:

степенные функции y = kx n , где n — некоторое вещественное число, k — ненулевое число;

где — некоторое вещественное число, — ненулевое число; показательные функции y = а х , где а — неотрицательное число;

где — неотрицательное число; логарифмические функции y = log a x, где а — неотрицательное число, неравное единице;

где — неотрицательное число, неравное единице; тригонометрические функции y = sin(x), y = cos(x), y = tg(x), y = ctg(x).

Функции, которые можно получить из основных элементарных функций при помощи конечного числа арифметических действий, называются элементарными. Проанализируем их D(y).

Область определения постоянной функции

Постоянные функции имеют вид y = с, где с — некоторое действительное число (константа).

Область определения постоянной функции — множество всех действительных чисел: D(y) = R. Также можно записать D(y) = (-∞; +∞).

Область определения линейной функции

Линейная функция имеет вид y = kx + b, где k (угловой коэффициент) и b (свободный коэффициент) — некоторые вещественные числа.

Область определения линейной функции такая же, как и у постоянной функции: D(y) = R или D(y) = (-∞; +∞).

Область определения степенной функции

Строго говоря, степенной является функция вида y = kxn, где n может быть любым вещественным числом. Но обычно под степенной подразумевают функцию, у которой показатель степени выражен целым числом.

В этом случае D(y) зависит от знака n.

Если n ≥ 0, то D(y) включает в себя все действительные числа D(y) = (-∞; +∞).

Если n — отрицательное число, то D(y) будет состоять из любых действительных чисел, отличных от нуля D(y) = (-∞; 0) U (0; +∞). Нуль приходится исключить из D(y), так как на 0 делить нельзя.

Область определения корневой функции

Под корневой функцией понимают функцию вида: