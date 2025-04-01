Изучение английского языка включает в себя освоение множества различных аспектов грамматики, лексики, произношения и, конечно же, умения ориентироваться во времени. С необходимостью определять время по часам человек сталкивается ежедневно, поэтому слова и выражения на тему «часы» относятся к наиболее употребляемым.
Тема «время суток» охватывает не только названия временных интервалов, но и понимание 12-часового формата времени, принятого в англоговорящих странах.
Что значит AM и PM
АМ и РМ — это аббревиатуры, пришедшие из латинского языка:
- АМ — ante meridiem — до полудня;
- PM — post meridiem — после полудня.
Это деление суток использовалось в Древнем Риме. Световой день разделялся на 12 частей, а темное время суток — на 4 части. Таким образом, продолжительность дневных и ночных частей сильно зависела от времени года.
В чем разница между AM и PM
При использовании 12-часового формата сутки делятся на две части, каждая из которых содержит 12 часов. Часы в интервале от полуночи до полудня обозначаются АМ, а после полудня до полуночи — РМ. Например, 2:00 АМ — это 2 часа ночи; 2:00 РМ — 2 часа дня (или 14:00); 11:00 АМ — это 11 часов утра; 11:00 РМ — 11 часов вечера (или 23:00).
Полдень и полночь
Главная трудность заключается в том, что не существует единой утвержденной системы, однозначно закрепляющей, что значит «полночь» и «полдень». Поэтому в разных странах, использующих 12-часовой формат, 12 pm может означать как «12 часов ночи», так и «12 часов дня». Дополнительную путаницу вносит периодическое изменение рекомендаций. В соответствии с различными соглашениями 12 a.m. и 12 p.m. могут означать следующее:
|
Страна
|
Полдень
|
Полночь
|
США, 1953 год
|
12 m. (не a.m., а просто m.)
|
12 p.m.
|
США, 2000 год
|
12 a.m.
|
12 p.m.
|
США, 2008 год
|
12 p.m.
|
12 a.m. — если это начало новых суток
12 midnight — если это конец текущих суток
|
Япония (официальные рекомендации)
|
12 a.m.
|
0 a.m. — если это начало новых суток
12 a.m. — если это конец текущих суток
|
Япония (бытовое, общепринятое использование)
|
0 p.m.
|
0 a.m. — если это начало новых суток
12 p.m.— если это конец текущих суток
|
Канада
|
Noon
|
Midnight
|
Рекомендации Национального института стандартов и технологий США (NIST)
|
Noon
|
12:01 a.m. — если это начало новых суток
11:59 p.m.— если это конец текущих суток
Словарь английского языка American Heritage рекомендует обозначать полдень как 12 АМ и полночь как 12 РМ. Различные американские и британские руководства рекомендуют вообще избегать обозначений 12 АМ и 12 РМ, а вместо них писать просто Noon или Midnight, чтобы избежать путаницы. Но путаница все равно возникает, так как непонятно, к какой дате относится Midnight. Поэтому в США в расписании транспорта считается, что 12:01 a.m. — это 00:01 по 24-часовому формату, а 11:59 p.m.— это 23:59.
Очевидно, что 12-часовой формат неудобен и постоянно вызывает массу недоразумений, как у иностранцев, привыкших в 24-часовому формату, так и у тех, кто постоянно пользуется 12-часовым.
Как правильно писать и употреблять AM и PM
Допускается несколько вариантов написания: a.m. и p.m., am и pm, АМ и РМ, А.М. и Р.М.
Время записывается с помощью цифр, затем обязательно ставится пробел и буквы. Два нуля после часа можно не писать. Дополнительные уточнения, такие как in the morning/ afternoon/ evening, at night, o’clock, не указываются.
|
Правильно
|
Неправильно
|
10:00 a.m.
10 am
7:05 АМ
23:30 Р.М.
|
10:00a.m. (нет пробела)
Ten o'clock am
10 o'clock AM
10:05 a.m. in the morning
В разговорной речи сокращения АМ и РМ часто не произносятся. Вместо них используются традиционные словосочетания, обозначающие утро, день, вечер, ночь.
I'll come home at three o'clock in the afternoon. — Я приду домой в три часа дня.
See you at half past seven tonight. — Увидимся в половине восьмого вечера.
Yesterday I went to bed at a quarter to three in the morning. — Вчера я лег спать в без четверти три ночи.
Сравнительная таблица 24-часового и 12-часового форматов времени
Сегодня в США действуют следующее соответствие между 12- и 24-часовым форматами:
|
12-часовой формат
|
24-часовой формат
|
12 a.m
|
00:00
|
00:01 — 11:59 a.m
|
00:01 — 11:59
|
12 p.m.
|
12:00
|
00:01 — 11:59 p.m.
|
12:01 —23:59
Система настолько неудобная и так часто приводит к путанице, что в США для тех случаев, когда нужно узнать время быстро и без раздумий о том, с какой стороны «полудня» или «полуночи» мы находимся, используется система military time (военное время). Это разновидность 24-часового формата. Часы и минуты при этом не разделяются двоеточиями и произносятся как двузначные числа. Ровные часы произносятся как hundred (сотня).
0700 — zero seven hundred (7:00)
2345 — twenty-three forty-five (23:45)
Обозначение времени в английском языке
Отвечая на вопрос What time is it? (Который час?), следует использовать конструкцию «it's».
It's eight o'clock. — Сейчас восемь часов.
It's half past ten. — Сейчас пол-одиннадцатого.
It's a quarter past four now. — Сейчас четверть пятого.
It's eight o'clock in the evening. — Сейчас восемь часов вечера.
It's midnight. — Сейчас полночь.
Напомним, что для минут первой половины текущего часа используется конструкция с past (после); вместо «15 минут» можно говорить a quarter (четверть); вместо «30 минут» — half (половина). При этом указывается значение текущего часа.
It's now 10 minutes past three. — Сейчас 10 минут четвертого.
It's a quarter past three. — Сейчас четверть четвертого.
It's half past four. — Сейчас половина пятого.
Когда говорят о второй половине текущего часа, то используют конструкцию с to (до) и называют следующий час. Вместо «45 минут» можно говорить a quarter (четверть).
It's twenty to seven. — Сейчас без двадцати семь.
It's a quarter to six. — Сейчас без пятнадцати шесть.
Называем время на английском языке по часам: примеры предложений с AM и PM с переводом
I need to finish this work by 4 p.m. today. — Мне необходимо закончить эту работу сегодня к четырем часам дня.
I always go jogging at 7 am. — Я всегда выхожу на пробежку в 7 утра.
Every day at exactly 7:00 pm she does yoga. — Каждый день ровно в 19:00 она занимается йогой.
The football match starts at 3 pm tomorrow. — Футбольный матч начнется завтра в 15:00.
Our store is open from 8 am to 8 pm. — Наш магазин работает с 8 утра до 8 вечера.
The train departs at 4 pm. — Поезд отправляется в 16:00.
The flight to London is delayed until 11 am. — Вылет в Лондон задерживается до 11 утра.
Основные слова на тему времени
Когда речь идет о времени, часто используются следующие слова:
|
Слово
|
Перевод
|
Пример
|
hour
|
час
|
I'll come in an hour. — Я приду через час.
|
minute
|
минута
|
I need a few more minutes. — Мне нужно еще несколько минут.
|
second
|
секунда
|
Wait a second! — Подожди секунду!
|
half an hour
|
полчаса
|
Everything will be ready in half an hour. — Все будет готово через полчаса.
|
twenty four hours, natural day, day, full day
|
сутки (в английском нет точного аналога этого слова)
|
On the third day after the escape, the criminal was detained. — На третьи сутки после побега преступник был задержан.
During the day, a shrew eats twice its own weight. — За сутки землеройка съедает количество пищи, вдвое превышающее ее собственный вес.
There is a need of one-day stay in the clinic after the operation. — После операции необходимо провести сутки в клинике.
in the next 24 hours — в ближайшие сутки
at any hour of the day or night — в любое время суток
Если событие происходит в строго определенное время, то используется слово sharp:
Classes start at eight sharp. — Занятия начинаются ровно в восемь.
Для уточнения времени совершения события предлоги используются в следующих значениях:
|
Предлог
|
Перевод
|
Пример
|
in
|
через
|
Lunch will be ready in an hour. — Обед будет готов через час.
|
by
|
к
|
I need to have the room cleaned by noon. — Мне нужно успеть прибрать комнату к полудню.
|
from… to…
|
с… до…
|
I won't be home from 2 to 4 o'clock. — Меня не будет дома с 2 до 4 часов.
|
for
|
в течение
|
We waited for the plane to take off for three hours. — Мы ждали вылета самолета три часа.
|
until
|
до
|
The celebration lasted until midnight. — Праздник продолжался до полуночи.
Проверьте, как хорошо вы знаете слова по теме
Выберите из предложенных вариантов перевода правильный:
Hour
А) час
В) количество
С) сутки
Past
А) после
В) продолжение
С) старый
Quarter
А) острый
В) четверть
С) после
Sharp
А) минута
В) ровно
С) опоздать
For
А) указание на продолжительность действия или события
В) вилка
С) часы
O'clock
А) часов
В) продолжительность
С) в течение
In
А) через
В) половина
С) без
Half
А) половина
В) четверть
С) без десяти
Заключение
12-часовой формат времени широко используется во всем мире. Он уходит корнями в глубокую древность, поэтому может показаться не совсем удобным. Но небольшая тренировка поможет быстро освоить все его тонкости, и тогда вы будете пользоваться им с такой же легкостью, как и привычным 24-часовым форматом.
Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам