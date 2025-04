On the third day after the escape, the criminal was detained. — На третьи сутки после побега преступник был задержан.

During the day, a shrew eats twice its own weight. — За сутки землеройка съедает количество пищи, вдвое превышающее ее собственный вес.

There is a need of one-day stay in the clinic after the operation. — После операции необходимо провести сутки в клинике.

in the next 24 hours — в ближайшие сутки

at any hour of the day or night — в любое время суток