Изучение английского языка включает в себя освоение множества различных аспектов грамматики, лексики, произношения и, конечно же, умения ориентироваться во времени. С необходимостью определять время по часам человек сталкивается ежедневно, поэтому слова и выражения на тему «часы» относятся к наиболее употребляемым.

Тема «время суток» охватывает не только названия временных интервалов, но и понимание 12-часового формата времени, принятого в англоговорящих странах.

Что значит AM и PM

АМ и РМ — это аббревиатуры, пришедшие из латинского языка:

АМ — ante meridiem — до полудня;

PM — post meridiem — после полудня.

Это деление суток использовалось в Древнем Риме. Световой день разделялся на 12 частей, а темное время суток — на 4 части. Таким образом, продолжительность дневных и ночных частей сильно зависела от времени года.

В чем разница между AM и PM

При использовании 12-часового формата сутки делятся на две части, каждая из которых содержит 12 часов. Часы в интервале от полуночи до полудня обозначаются АМ, а после полудня до полуночи — РМ. Например, 2:00 АМ — это 2 часа ночи; 2:00 РМ — 2 часа дня (или 14:00); 11:00 АМ — это 11 часов утра; 11:00 РМ — 11 часов вечера (или 23:00).

Полдень и полночь