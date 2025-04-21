Экватор (или нулевая параллель) — один из основных элементов градусной сетки. Это воображаемая линия, проходящая ровно посередине планеты. Экватор находится на равном расстоянии от Северного и Южного полюсов. Он служит точкой отсчета широты. Севернее экватора находится Северное полушарие, южнее — Южное.

Параллель — воображаемая линия, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от экватора. На плоской карте параллели выглядят как горизонтальные линии.

Как и экватор, параллели представляют собой окружности, центры которых лежат на земной оси.

Экватор имеет наибольшую длину окружности среди параллелей. Она приблизительно равна 40 075 км.

Чем ближе параллель к полюсу, тем меньше длина ее окружности. На самих полюсах параллели стягиваются в точки.

Каждой параллели присвоено свое числовое значение, которое называется широтой и выражается в градусах, минутах и секундах. Экватор — это нулевая параллель, поэтому его значение составляет 0°. От экватора вверх (к северу) и вниз (к югу) отсчитываются значения для северных и южных параллелей. Широта Северного полюса имеет значение +90°, а Южного — -90°.

В любой точке земного шара можно провести одну-единственную параллель и узнать ее широту. Некоторые параллели получили специальные названия:

Полярные круги (66°33’ северной и южной широты) — границы регионов, где ежегодно наблюдаются полярные дни и ночи.

Тропики (23°26’16” северной и южной широты) — границы территорий, где Солнце в полдень оказывается в зените (то есть прямо над головой наблюдателя). Северный тропик носит дополнительное название — тропик Рака, а южный — тропик Козерога.

Эти общеизвестные параллели служат дополнительными ориентирами и облегчают описание географических зон. Строго говоря, положение полярных кругов и тропиков не является строго фиксированным. Оно зависит от наклона земной оси, который подвержен некоторым изменениям.

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