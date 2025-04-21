Планета Земля имеет форму шара, слегка сплюснутого на полюсах. Чтобы однозначно определять местоположение любого объекта, находящегося на земной поверхности, была разработана специальная система координат — градусная сетка, состоящая из параллелей и меридианов.
Градусная сетка и ее элементы
На каждой карте мира или глобусе на схематической поверхности Земли нарисована сетка тонких линий: горизонтальных и вертикальных. Ни одной из этих линий в реальных местах не существует. Они являются воображаемыми и формируют так называемую градусную сетку, которая используется для точного определения местоположения объектов, находящихся на поверхности земного шара.
К элементам градусной сетки относятся:
- экватор;
- параллели;
- меридианы.
Градусная сетка покрывает всю поверхность Земли, и благодаря ей можно узнать координаты каждой точки.
Основа градусной сетки: экватор и нулевой меридиан.
Параллели
Экватор (или нулевая параллель) — один из основных элементов градусной сетки. Это воображаемая линия, проходящая ровно посередине планеты. Экватор находится на равном расстоянии от Северного и Южного полюсов. Он служит точкой отсчета широты. Севернее экватора находится Северное полушарие, южнее — Южное.
Параллель — воображаемая линия, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от экватора. На плоской карте параллели выглядят как горизонтальные линии.
Как и экватор, параллели представляют собой окружности, центры которых лежат на земной оси.
Экватор имеет наибольшую длину окружности среди параллелей. Она приблизительно равна 40 075 км.
Чем ближе параллель к полюсу, тем меньше длина ее окружности. На самих полюсах параллели стягиваются в точки.
Каждой параллели присвоено свое числовое значение, которое называется широтой и выражается в градусах, минутах и секундах. Экватор — это нулевая параллель, поэтому его значение составляет 0°. От экватора вверх (к северу) и вниз (к югу) отсчитываются значения для северных и южных параллелей. Широта Северного полюса имеет значение +90°, а Южного — -90°.
В любой точке земного шара можно провести одну-единственную параллель и узнать ее широту. Некоторые параллели получили специальные названия:
- Полярные круги (66°33’ северной и южной широты) — границы регионов, где ежегодно наблюдаются полярные дни и ночи.
- Тропики (23°26’16” северной и южной широты) — границы территорий, где Солнце в полдень оказывается в зените (то есть прямо над головой наблюдателя). Северный тропик носит дополнительное название — тропик Рака, а южный — тропик Козерога.
Эти общеизвестные параллели служат дополнительными ориентирами и облегчают описание географических зон. Строго говоря, положение полярных кругов и тропиков не является строго фиксированным. Оно зависит от наклона земной оси, который подвержен некоторым изменениям.
Меридианы
Меридианы (или линии долготы) — это полуокружности, проходящие через полюса земного шара. На плоской карте они выглядят как вертикальные линии. Каждой точке земной поверхности соответствует только один меридиан.
В отличие от параллелей, все меридианы имеют одинаковую длину, которая приблизительно равна 20 тыс. км. Обратите внимание: длина этих линий почти в два раза меньше длины экватора. Это связано с тем, что земной шар сплюснут, а сам меридиан представляет собой только половину окружности.
Каждому меридиану присвоены градусы долготы. Отсчет идет от Гринвичского (начального, нулевого) меридиана. Он проходит через Гринвичскую обсерваторию, которая находится в Лондоне.
Выбор нулевого меридиана был сделан в 1884 году. До этого существовало более 20 разных систем отсчета.
Начальный меридиан делит Землю на Западное и Восточное полушария. Географическая долгота отсчитывается в диапазоне от 0° до 180° к западу (з. д.) и к востоку (в. д.) от Гринвичского меридиана.
Заключение
Четко выделенные параллели и меридианы представляют собой универсальный инструмент для определения местоположения каждой точки на поверхности планеты. Для этого указываются ее географические координаты: широта (положение по отношению к экватору) и долгота (положение относительно нулевого меридиана).
На картах и глобусах принято наносить параллели и меридианы с шагом в 10°. Также дополнительно отмечаются тропики и полярные круги.
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