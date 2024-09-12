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Английский язык

Past Simple (Past Indefinite) в английском языке: правила употребления и примеры

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    В английском языке глагол стоит на втором месте после существительного в утвердительном предложении. При этом он является единственной частью языка, которая может однозначно выражать время.

    Любое действие может происходить в настоящем, прошлом или будущем. Но при этом существует масса нюансов. Для их описания в английском используются не пояснения, как в русском, а специальные временные формы. Всего их 12 (но если считать еще и особенности залогов, то получается 26).

    Past Simple Tense — это одна из основных форм прошедшего времени современного английского языка.

    Как переводится Past Simple

    Словосочетание «Past Simple» переводится на русский язык, как «простое прошедшее». У этого времени существует еще несколько названий:

    • simple past — простое прошедшее;
    • past indefinite — прошедшее неопределенное;
    • preterite — претерит.

    В школьных учебниках чаще всего используется название Past Simple Tense (прошедшее простое время).

    Термин «simple» (простой) подчеркивает тот факт, что для образования основной формы этого времени используется простая синтаксическая конструкция, в которой нет вспомогательных глаголов или причастий.

    Когда используется Past Simple

    Простое прошедшее время используется, когда надо сообщить об одном или нескольких событиях, которые происходили в прошлом. В сообщениях о привычных действиях тоже используется Past Simple.

    She grabbed her purse and ran out of the house. — Она схватила сумочку и выбежала из дома.

    She often visited her parents. — Она часто навещала своих родителей.

    Предложения со словами-подсказками

    Такими подсказками, указывающими на необходимость использования именно Simple Past, являются слова, называющие некоторый период времени или какие-то события, происходившие в прошлом.

    I phoned two days ago. — Я звонил два дня назад.

    We went to London last year. — Мы ездили в Лондон в прошлом году.

    His dad bought him a scooter last week. — Его папа купил ему самокат на прошлой неделе.

    Прошедшее простое время является аналогом Present Simple, поэтому повторяемость действий в прошлом представляет собой своеобразную подсказку. На это обычно указывают такие слова, как two days ago / yesterday / last year и т. п.. Но иногда могут встречаться слова, которые характерны для Present Simple.

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    They always came to school on time. — Они всегда приходили в школу вовремя.

    She wrote letters to her mother every evening. — Она писала маме письма каждый вечер.

    She rarely went to the theatre. — Она редко ходила в театр.

    She always cooked dinner herself. — Она всегда сама готовила обед.

    They never went near the swamp. — Они никогда не подходили к болоту.

    They usually went to the seaside by train. — Они обычно ездили на море на поезде.

    Однократное действие, совершенное в прошлом, тоже требует простого прошедшего.

    The Large Hadron Collider was launched in 2008. — Большой адронный коллайдер был запущен в 2008 году.

    I was born in 2005. — Я родился в 2005 году.

    We turned off the TV five minutes ago. — Мы выключили телевизор пять минут тому назад.

    Если действие происходило в определенные исторический период, но время конкретно не указывается, то в таких описаниях тоже используется Past Simple.

    Newton formulated the most important laws of physics. — Ньютон сформулировал важнейшие законы физики.

    Предложения без специальных слов

    Часто необходимость использования простого прошедшего становится ясна из контекста. К самым распространенным относятся следующие случаи.

    Решительное отрицание чего-либо.

    He never cheated on an exam. — Он никогда не списывал на экзаменах.

    He never took bribes. — Он никогда не брал взяток.

    Если описываются какие-то привычки.

    Once a month he visited the museum. — Раз в месяц он посещал музей.

    Если же какое-то действие регулярно повторялось в прошлом, но в настоящее время оно больше не происходит, то для его описания можно использовать «used to».

    She used to love dogs, but now she can’t stand them. — Раньше она любила собак, а теперь она их терпеть не может.

    She used to embroider, but now she takes up drawing. — Раньше она вышивала, а теперь увлеклась рисованием.

    Какой-то предмет имел в прошлом постоянный признак.

    He was a good pupil. — Он был хорошим учеником.

    Когда описывается погода, внешность, состояние предмета.

    The car looked new. — Машина выглядела новой.

    The weather was rainy two days ago. — Два дня тому назад погода была дождливой.

    His plans were so simple. — Его планы были такими простыми.

    Перечисляется цепочка событий, следовавших друг за другом в прошлом.

    He turned on the lamp, sat down on the sofa, opened the book and began reading it. — Он включил лампу, сел на диван, раскрыл книгу и стал читать.

    He looked at his watch, shuddered and ran out of the room. — Он посмотрел на часы, вздрогнул и выбежал из комнаты.

    Глаголы в форме Past Simple используются и в других, более сложных конструкциях. Но самые употребительные варианты употребления были перечислены выше.

    Past Simple. Правила образования

    В английском существует два вида глаголов: правильные и неправильные. Неправильных насчитывается 638 штук — для них форму Past Simple нужно просто запоминать.

    Для правильных глаголов английского языка правила образования Past Simple весьма просты.

    Если английский глагол в инфинитиве оканчивается на «-е», то просто добавляется «-d»:

    • resolve — resolved;
    • create — created;
    • love — loved.

    Для всех остальных случаев к инфинитиву добавляется «-ed»:

    • ask — asked;
    • answer — answered.

    Правила присоединения окончания

    Но из общих правил, рекомендующих присоединить «-d» или «-ed», существует несколько исключений.

    Если глагол оканчивается на ударный слог, и в конце слова стоит комбинация букв «согласная-гласная-согласная» (кроме w, x или y), тогда следует удвоить конечную согласную перед окончанием ed:

    • stop — stopped;
    • plan — planned;
    • prefer — preferred;
    • transmit — transmitted.

    Обращаем внимание на то, что если последний слог безударный, то удвоения согласной не происходит:

    • develop — developed;
    • happen — happened;
    •  isten — listened.

    Если последний слог ударный, а глагол оканчивается на w или x, то эти согласные перед окончанием ed не удваиваются:

    • follow — followed;
    • fix — fixed.

    Если слово заканчивается на «y», перед которым стоит согласная буква, то «y» надо заменить на «i» и добавить «-ed»:

    • fry — fried;
    • cry — cried;
    • dry — dried.

    Но если перед «у» стоит гласная, то замена не нужна — просто добавляется «-ed»:

    • play — played.

    Отдельного внимания заслуживают глаголы, оканчивающиеся на «l». В британском английском «l» надо удваивать, а в американском «l» не удваивается. Поэтому оба варианта (например, «travelled» и «traveled») являются правильными. Но в пределах одного текста нужно придерживаться какой-то одной нормы.

    Произношение окончания

    Окончание -ed может произноситься по-разному. Его звучание определяется предшествующими буквами:

    После гласных и звонких согласных окончание ed произносится как [d]:

    • fried — [fraɪd];
    • played — [pleɪd];
    • preferred — [prɪˈfɜːd].

    После глухих согласных окончание ed произносится как [t]:

    • skipped — [skɪpt];
    • fixed — [fɪkst];
    • stopped — [stɒpt].

    После согласных -t и -d окончание следует произносить как [id]:

    • acted — [æktid];
    • added — [ˈædɪd];
    • connected — [kəˈnektɪd].

    Правило произношения можно сформулировать и немного иначе:

    • [id] — после [d], [t];
    • [t] — после [s], [ʃ], [tʃ], [f], [k], [p];
    • [d] — после всех остальных звуков.

    Неправильные глаголы — Irregular Verbs

    Абсолютное большинство английских глаголов относятся к правильным. Неправильных насчитывается чуть больше 600, но в современной английской грамматике большинство из них превратились в правильные. Список, по сути, сократился до 200. Повседневный язык использует всего лишь около 75 Irregular Verbs.

    Неправильные глаголы не подчиняются общим правилам. У них Past Simple образуется нестандартным образом. Ее нужно просто запомнить. Для этого удобно пользоваться таблицей неправильных глаголов, в которой приведены все три формы неправильных глаголов: инфинитив, прошедшее простое время, причастие прошедшего времени. Например:

    • есть: eat — ate — eaten;
    • приносить: bring — brought — brought;
    • покупать: buy — bought — bought.

    Из всех неправильных глаголов «to be» ведет себя самым нестандартным образом. Он является единственным глаголом в английском, который меняет форму в каждом времени. При этом в Past Simple «to be» образует разные формы для единственного и множественного числа.

    She was a teacher. — Она была учительницей.

    They were teachers. — Они были учителями.

    I was at home. — Я был дома.

    You were at home. — Вы были дома.

    Виды предложений Past Simple

    Время Past Simple может использоваться для утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.

    Утвердительная форма

    Для образования утвердительной формы вспомогательный глагол не требуется. Схема предложения следующая:

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    I took the book. — Я взял книгу.

    We lived by the sea. — Мы жили у моря.

    I enjoyed reading comics. — Мне нравилось читать комиксы.

    Отрицательная форма

    В данном случае используется вспомогательный глагол «did» и частица «not», а основной глагол возвращается в начальную форму.

    I did not draw. — Я не рисовал.

    He did not eat. — Он не ел.

    Заметьте, что нельзя использовать «not did».

    Обычно вместо «did not» используется сокращение «didn’t».

    We didn’t sleep. — Мы не спали.

    They didn’t study. — Они не учились.

    You didn’t work. — Вы не работали.

    Схему отрицательного предложения можно представить следующим образом:

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    I didn’t like living in the village. — Мне не нравилось жить в деревне.

    I didn’t know where she lived. — Я не знал, где она живет.

    I didn’t know how to drive a car. — Я не умел водить машину.

    I didn’t sleep a minute that night. — В ту ночь я не спал ни минуты.

    I didn’t buy anything two days ago. — Я ничего не купил два дня тому назад.

    Вопросительная форма

    Вопрос в Past Simple образуется по той же схеме, которая справедлива для настоящего простого времени. Но на этот раз используется вторая форма вспомогательного «do» — «did». Получается следующая схема:

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    Рассмотрим несколько простых примеров.

    He spoke. — Did he speak? (Он говорил. Говорил ли он?)

    They built. — Did they build? (Они строили. — Строили ли они?)

    You sang. — Did you sing? (Ты пел. — Пел ли ты?)

    Краткий ответ на общий вопрос образуется по схеме:

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    Либо

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    Did they build? — Yes, they did. / No, they didn’t.

    Did he speak? — Yes, he did. / No, he didn’t.

    Для «to be» используется другая схема, без второй формы вспомогательного «do».

    Was I at home? — Я был дома?

    Was he at school? — Он был в школе?

    Were they in the park two days ago? — Они были в парке два дня тому назад?

    How long did you live in Australia? — Как долго вы жили в Австралии?

    When did he start his new job? — Когда он приступил к новой работе?

    Специальные вопросы образуются по стандартной схеме простого времени, «do» используется в форме «did». Сами вопросительные слова могут быть любыми.

    What did you buy yesterday? — Что ты купил вчера?

    Whom did you see there? — Кого вы там видели?

    Where did you buy this? — Где ты это купил?

    Для вопросов к подлежащему сказуемое не нужно ставить в вопросительную форму Past Simple.

    Who built this house? — Кто построил этот дом?

    Who painted this picture? — Кто написал эту картину?

    Заключение

    Время Past Simple является вторым по распространенности в английском языке, уступая только Present Indefinite. Оно подходит для описания большинства бытовых ситуаций и не требует для своего образования замысловатых грамматических конструкций. Фразы получаются краткими, легко воспринимаются на слух.

    В литературном языке Past Simple тоже играет одну из основных ролей, потому что большинство историй, о которых рассказывают авторы, уже произошли.

    Анализ показывает, что 75% всех разговоров в англоговорящих странах происходит в трех временах Indefinite. Почти 85% всех предложений в литературных и научных текстах используют именно это время.

    Интересно отметить, что все три времени Perfect Continuous, которые вызывают наибольшие сложности у школьников и студентов, в английских текстах занимают менее 1%.

    Поэтому группа Indefinite Tense, в которую входит Past Simple, является самой важной для изучающих английский.

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