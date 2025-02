They always came to school on time. — Они всегда приходили в школу вовремя.

She wrote letters to her mother every evening. — Она писала маме письма каждый вечер.

She rarely went to the theatre. — Она редко ходила в театр.

She always cooked dinner herself. — Она всегда сама готовила обед.

They never went near the swamp. — Они никогда не подходили к болоту.

They usually went to the seaside by train. — Они обычно ездили на море на поезде.

Однократное действие, совершенное в прошлом, тоже требует простого прошедшего.

The Large Hadron Collider was launched in 2008. — Большой адронный коллайдер был запущен в 2008 году.

I was born in 2005. — Я родился в 2005 году.

We turned off the TV five minutes ago. — Мы выключили телевизор пять минут тому назад.

Если действие происходило в определенные исторический период, но время конкретно не указывается, то в таких описаниях тоже используется Past Simple.

Newton formulated the most important laws of physics. — Ньютон сформулировал важнейшие законы физики.

Предложения без специальных слов

Часто необходимость использования простого прошедшего становится ясна из контекста. К самым распространенным относятся следующие случаи.

Решительное отрицание чего-либо.

He never cheated on an exam. — Он никогда не списывал на экзаменах.

He never took bribes. — Он никогда не брал взяток.

Если описываются какие-то привычки.

Once a month he visited the museum. — Раз в месяц он посещал музей.

Если же какое-то действие регулярно повторялось в прошлом, но в настоящее время оно больше не происходит, то для его описания можно использовать «used to».

She used to love dogs, but now she can’t stand them. — Раньше она любила собак, а теперь она их терпеть не может.

She used to embroider, but now she takes up drawing. — Раньше она вышивала, а теперь увлеклась рисованием.

Какой-то предмет имел в прошлом постоянный признак.

He was a good pupil. — Он был хорошим учеником.

Когда описывается погода, внешность, состояние предмета.

The car looked new. — Машина выглядела новой.

The weather was rainy two days ago. — Два дня тому назад погода была дождливой.

His plans were so simple. — Его планы были такими простыми.

Перечисляется цепочка событий, следовавших друг за другом в прошлом.

He turned on the lamp, sat down on the sofa, opened the book and began reading it. — Он включил лампу, сел на диван, раскрыл книгу и стал читать.

He looked at his watch, shuddered and ran out of the room. — Он посмотрел на часы, вздрогнул и выбежал из комнаты.

Глаголы в форме Past Simple используются и в других, более сложных конструкциях. Но самые употребительные варианты употребления были перечислены выше.

Past Simple. Правила образования

В английском существует два вида глаголов: правильные и неправильные. Неправильных насчитывается 638 штук — для них форму Past Simple нужно просто запоминать.

Для правильных глаголов английского языка правила образования Past Simple весьма просты.

Если английский глагол в инфинитиве оканчивается на «-е», то просто добавляется «-d»:

resolve — resolved;

create — created;

love — loved.

Для всех остальных случаев к инфинитиву добавляется «-ed»:

ask — asked;

answer — answered.

Правила присоединения окончания

Но из общих правил, рекомендующих присоединить «-d» или «-ed», существует несколько исключений.

Если глагол оканчивается на ударный слог, и в конце слова стоит комбинация букв «согласная-гласная-согласная» (кроме w, x или y), тогда следует удвоить конечную согласную перед окончанием ed:

stop — stopped;

plan — planned;

prefer — preferred;

transmit — transmitted.

Обращаем внимание на то, что если последний слог безударный, то удвоения согласной не происходит:

develop — developed;

happen — happened;

isten — listened.

Если последний слог ударный, а глагол оканчивается на w или x, то эти согласные перед окончанием ed не удваиваются:

follow — followed;

fix — fixed.

Если слово заканчивается на «y», перед которым стоит согласная буква, то «y» надо заменить на «i» и добавить «-ed»:

fry — fried;

cry — cried;

dry — dried.

Но если перед «у» стоит гласная, то замена не нужна — просто добавляется «-ed»:

play — played.

Отдельного внимания заслуживают глаголы, оканчивающиеся на «l». В британском английском «l» надо удваивать, а в американском «l» не удваивается. Поэтому оба варианта (например, «travelled» и «traveled») являются правильными. Но в пределах одного текста нужно придерживаться какой-то одной нормы.

Произношение окончания

Окончание -ed может произноситься по-разному. Его звучание определяется предшествующими буквами:

После гласных и звонких согласных окончание ed произносится как [d]:

fried — [fraɪd];

played — [pleɪd];

preferred — [prɪˈfɜːd].

После глухих согласных окончание ed произносится как [t]:

skipped — [skɪpt];

fixed — [fɪkst];

stopped — [stɒpt].

После согласных -t и -d окончание следует произносить как [id]:

acted — [æktid];

added — [ˈædɪd];

connected — [kəˈnektɪd].

Правило произношения можно сформулировать и немного иначе:

[id] — после [d], [t] ;

— после ; [t] — после [s], [ʃ], [tʃ], [f], [k], [p] ;

— после ; [d] — после всех остальных звуков.

Неправильные глаголы — Irregular Verbs

Абсолютное большинство английских глаголов относятся к правильным. Неправильных насчитывается чуть больше 600, но в современной английской грамматике большинство из них превратились в правильные. Список, по сути, сократился до 200. Повседневный язык использует всего лишь около 75 Irregular Verbs.

Неправильные глаголы не подчиняются общим правилам. У них Past Simple образуется нестандартным образом. Ее нужно просто запомнить. Для этого удобно пользоваться таблицей неправильных глаголов, в которой приведены все три формы неправильных глаголов: инфинитив, прошедшее простое время, причастие прошедшего времени. Например:

есть: eat — ate — eaten ;

; приносить: bring — brought — brought ;

; покупать: buy — bought — bought .

Из всех неправильных глаголов «to be» ведет себя самым нестандартным образом. Он является единственным глаголом в английском, который меняет форму в каждом времени. При этом в Past Simple «to be» образует разные формы для единственного и множественного числа.

She was a teacher. — Она была учительницей.

They were teachers. — Они были учителями.

I was at home. — Я был дома.

You were at home. — Вы были дома.

Виды предложений Past Simple

Время Past Simple может использоваться для утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.

Утвердительная форма

Для образования утвердительной формы вспомогательный глагол не требуется. Схема предложения следующая: