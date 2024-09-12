Содержание
В английском языке глагол стоит на втором месте после существительного в утвердительном предложении. При этом он является единственной частью языка, которая может однозначно выражать время.
Любое действие может происходить в настоящем, прошлом или будущем. Но при этом существует масса нюансов. Для их описания в английском используются не пояснения, как в русском, а специальные временные формы. Всего их 12 (но если считать еще и особенности залогов, то получается 26).
Past Simple Tense — это одна из основных форм прошедшего времени современного английского языка.
Как переводится Past Simple
Словосочетание «Past Simple» переводится на русский язык, как «простое прошедшее». У этого времени существует еще несколько названий:
- simple past — простое прошедшее;
- past indefinite — прошедшее неопределенное;
- preterite — претерит.
В школьных учебниках чаще всего используется название Past Simple Tense (прошедшее простое время).
Термин «simple» (простой) подчеркивает тот факт, что для образования основной формы этого времени используется простая синтаксическая конструкция, в которой нет вспомогательных глаголов или причастий.
Когда используется Past Simple
Простое прошедшее время используется, когда надо сообщить об одном или нескольких событиях, которые происходили в прошлом. В сообщениях о привычных действиях тоже используется Past Simple.
She grabbed her purse and ran out of the house. — Она схватила сумочку и выбежала из дома.
She often visited her parents. — Она часто навещала своих родителей.
Предложения со словами-подсказками
Такими подсказками, указывающими на необходимость использования именно Simple Past, являются слова, называющие некоторый период времени или какие-то события, происходившие в прошлом.
I phoned two days ago. — Я звонил два дня назад.
We went to London last year. — Мы ездили в Лондон в прошлом году.
His dad bought him a scooter last week. — Его папа купил ему самокат на прошлой неделе.
Прошедшее простое время является аналогом Present Simple, поэтому повторяемость действий в прошлом представляет собой своеобразную подсказку. На это обычно указывают такие слова, как two days ago / yesterday / last year и т. п.. Но иногда могут встречаться слова, которые характерны для Present Simple.
They always came to school on time. — Они всегда приходили в школу вовремя.
She wrote letters to her mother every evening. — Она писала маме письма каждый вечер.
She rarely went to the theatre. — Она редко ходила в театр.
She always cooked dinner herself. — Она всегда сама готовила обед.
They never went near the swamp. — Они никогда не подходили к болоту.
They usually went to the seaside by train. — Они обычно ездили на море на поезде.
Однократное действие, совершенное в прошлом, тоже требует простого прошедшего.
The Large Hadron Collider was launched in 2008. — Большой адронный коллайдер был запущен в 2008 году.
I was born in 2005. — Я родился в 2005 году.
We turned off the TV five minutes ago. — Мы выключили телевизор пять минут тому назад.
Если действие происходило в определенные исторический период, но время конкретно не указывается, то в таких описаниях тоже используется Past Simple.
Newton formulated the most important laws of physics. — Ньютон сформулировал важнейшие законы физики.
Предложения без специальных слов
Часто необходимость использования простого прошедшего становится ясна из контекста. К самым распространенным относятся следующие случаи.
Решительное отрицание чего-либо.
He never cheated on an exam. — Он никогда не списывал на экзаменах.
He never took bribes. — Он никогда не брал взяток.
Если описываются какие-то привычки.
Once a month he visited the museum. — Раз в месяц он посещал музей.
Если же какое-то действие регулярно повторялось в прошлом, но в настоящее время оно больше не происходит, то для его описания можно использовать «used to».
She used to love dogs, but now she can’t stand them. — Раньше она любила собак, а теперь она их терпеть не может.
She used to embroider, but now she takes up drawing. — Раньше она вышивала, а теперь увлеклась рисованием.
Какой-то предмет имел в прошлом постоянный признак.
He was a good pupil. — Он был хорошим учеником.
Когда описывается погода, внешность, состояние предмета.
The car looked new. — Машина выглядела новой.
The weather was rainy two days ago. — Два дня тому назад погода была дождливой.
His plans were so simple. — Его планы были такими простыми.
Перечисляется цепочка событий, следовавших друг за другом в прошлом.
He turned on the lamp, sat down on the sofa, opened the book and began reading it. — Он включил лампу, сел на диван, раскрыл книгу и стал читать.
He looked at his watch, shuddered and ran out of the room. — Он посмотрел на часы, вздрогнул и выбежал из комнаты.
Глаголы в форме Past Simple используются и в других, более сложных конструкциях. Но самые употребительные варианты употребления были перечислены выше.
Past Simple. Правила образования
В английском существует два вида глаголов: правильные и неправильные. Неправильных насчитывается 638 штук — для них форму Past Simple нужно просто запоминать.
Для правильных глаголов английского языка правила образования Past Simple весьма просты.
Если английский глагол в инфинитиве оканчивается на «-е», то просто добавляется «-d»:
- resolve — resolved;
- create — created;
- love — loved.
Для всех остальных случаев к инфинитиву добавляется «-ed»:
- ask — asked;
- answer — answered.
Правила присоединения окончания
Но из общих правил, рекомендующих присоединить «-d» или «-ed», существует несколько исключений.
Если глагол оканчивается на ударный слог, и в конце слова стоит комбинация букв «согласная-гласная-согласная» (кроме w, x или y), тогда следует удвоить конечную согласную перед окончанием ed:
- stop — stopped;
- plan — planned;
- prefer — preferred;
- transmit — transmitted.
Обращаем внимание на то, что если последний слог безударный, то удвоения согласной не происходит:
- develop — developed;
- happen — happened;
- isten — listened.
Если последний слог ударный, а глагол оканчивается на w или x, то эти согласные перед окончанием ed не удваиваются:
- follow — followed;
- fix — fixed.
Если слово заканчивается на «y», перед которым стоит согласная буква, то «y» надо заменить на «i» и добавить «-ed»:
- fry — fried;
- cry — cried;
- dry — dried.
Но если перед «у» стоит гласная, то замена не нужна — просто добавляется «-ed»:
- play — played.
Отдельного внимания заслуживают глаголы, оканчивающиеся на «l». В британском английском «l» надо удваивать, а в американском «l» не удваивается. Поэтому оба варианта (например, «travelled» и «traveled») являются правильными. Но в пределах одного текста нужно придерживаться какой-то одной нормы.
Произношение окончания
Окончание -ed может произноситься по-разному. Его звучание определяется предшествующими буквами:
После гласных и звонких согласных окончание ed произносится как [d]:
- fried — [fraɪd];
- played — [pleɪd];
- preferred — [prɪˈfɜːd].
После глухих согласных окончание ed произносится как [t]:
- skipped — [skɪpt];
- fixed — [fɪkst];
- stopped — [stɒpt].
После согласных -t и -d окончание следует произносить как [id]:
- acted — [æktid];
- added — [ˈædɪd];
- connected — [kəˈnektɪd].
Правило произношения можно сформулировать и немного иначе:
- [id] — после [d], [t];
- [t] — после [s], [ʃ], [tʃ], [f], [k], [p];
- [d] — после всех остальных звуков.
Неправильные глаголы — Irregular Verbs
Абсолютное большинство английских глаголов относятся к правильным. Неправильных насчитывается чуть больше 600, но в современной английской грамматике большинство из них превратились в правильные. Список, по сути, сократился до 200. Повседневный язык использует всего лишь около 75 Irregular Verbs.
Неправильные глаголы не подчиняются общим правилам. У них Past Simple образуется нестандартным образом. Ее нужно просто запомнить. Для этого удобно пользоваться таблицей неправильных глаголов, в которой приведены все три формы неправильных глаголов: инфинитив, прошедшее простое время, причастие прошедшего времени. Например:
- есть: eat — ate — eaten;
- приносить: bring — brought — brought;
- покупать: buy — bought — bought.
Из всех неправильных глаголов «to be» ведет себя самым нестандартным образом. Он является единственным глаголом в английском, который меняет форму в каждом времени. При этом в Past Simple «to be» образует разные формы для единственного и множественного числа.
She was a teacher. — Она была учительницей.
They were teachers. — Они были учителями.
I was at home. — Я был дома.
You were at home. — Вы были дома.
Виды предложений Past Simple
Время Past Simple может использоваться для утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.
Утвердительная форма
Для образования утвердительной формы вспомогательный глагол не требуется. Схема предложения следующая:
I took the book. — Я взял книгу.
We lived by the sea. — Мы жили у моря.
I enjoyed reading comics. — Мне нравилось читать комиксы.
Отрицательная форма
В данном случае используется вспомогательный глагол «did» и частица «not», а основной глагол возвращается в начальную форму.
I did not draw. — Я не рисовал.
He did not eat. — Он не ел.
Заметьте, что нельзя использовать «not did».
Обычно вместо «did not» используется сокращение «didn’t».
We didn’t sleep. — Мы не спали.
They didn’t study. — Они не учились.
You didn’t work. — Вы не работали.
Схему отрицательного предложения можно представить следующим образом:
I didn’t like living in the village. — Мне не нравилось жить в деревне.
I didn’t know where she lived. — Я не знал, где она живет.
I didn’t know how to drive a car. — Я не умел водить машину.
I didn’t sleep a minute that night. — В ту ночь я не спал ни минуты.
I didn’t buy anything two days ago. — Я ничего не купил два дня тому назад.
Вопросительная форма
Вопрос в Past Simple образуется по той же схеме, которая справедлива для настоящего простого времени. Но на этот раз используется вторая форма вспомогательного «do» — «did». Получается следующая схема:
Рассмотрим несколько простых примеров.
He spoke. — Did he speak? (Он говорил. Говорил ли он?)
They built. — Did they build? (Они строили. — Строили ли они?)
You sang. — Did you sing? (Ты пел. — Пел ли ты?)
Краткий ответ на общий вопрос образуется по схеме:
Либо
Did they build? — Yes, they did. / No, they didn’t.
Did he speak? — Yes, he did. / No, he didn’t.
Для «to be» используется другая схема, без второй формы вспомогательного «do».
Was I at home? — Я был дома?
Was he at school? — Он был в школе?
Were they in the park two days ago? — Они были в парке два дня тому назад?
How long did you live in Australia? — Как долго вы жили в Австралии?
When did he start his new job? — Когда он приступил к новой работе?
Специальные вопросы образуются по стандартной схеме простого времени, «do» используется в форме «did». Сами вопросительные слова могут быть любыми.
What did you buy yesterday? — Что ты купил вчера?
Whom did you see there? — Кого вы там видели?
Where did you buy this? — Где ты это купил?
Для вопросов к подлежащему сказуемое не нужно ставить в вопросительную форму Past Simple.
Who built this house? — Кто построил этот дом?
Who painted this picture? — Кто написал эту картину?
Заключение
Время Past Simple является вторым по распространенности в английском языке, уступая только Present Indefinite. Оно подходит для описания большинства бытовых ситуаций и не требует для своего образования замысловатых грамматических конструкций. Фразы получаются краткими, легко воспринимаются на слух.
В литературном языке Past Simple тоже играет одну из основных ролей, потому что большинство историй, о которых рассказывают авторы, уже произошли.
Анализ показывает, что 75% всех разговоров в англоговорящих странах происходит в трех временах Indefinite. Почти 85% всех предложений в литературных и научных текстах используют именно это время.
Интересно отметить, что все три времени Perfect Continuous, которые вызывают наибольшие сложности у школьников и студентов, в английских текстах занимают менее 1%.
Поэтому группа Indefinite Tense, в которую входит Past Simple, является самой важной для изучающих английский.