Для политического режима этого вида характерно активное участие народа в управлении государством. Власть народа при таком режиме осуществляется с помощью выборов в органы государственной власти; референдумов. Также для управления государством проводятся голосования по различным важным вопросам.

В демократических государствах действует разделение власти на три независимые ветви: законодательная, исполнительная, судебная.

Авторитаризм