Процент — это одна сотая часть какой-либо величины. Термин происходит от латинского словосочетания per centum, означающего «на сто».
Проценты очень удобны для сравнения различных величин друг с другом.
Для обозначения процентов используется символ %.
Чтобы найти определенный % от заданного числа, это число умножают на количество процентов и делят результат на сто.
Например, чтобы найти 15% от 800, нужно проделать следующие вычисления: 15 • 800 : 100 = 120.
Если известно значение некоторой части числа и ее процентное выражение, то мы можем найти исходное число, используя следующую формулу:
Например, если 25% от числа х составляют 75, то само число х будет следующим:
х = 75 • 100 : 25 = 300.
Задача №1.
На гастролях мистер Х тратил 25% свободного времени на сочинение стихов, 27% — на фехтование, а остальное время — на прогулки. Сколько процентов своего свободного времени мистер Х гулял?
Решение
Если рассматривать все свободное время, то его формальное значение составляет 100%. Таким образом, прогулки составили:
100% – 25% – 27% = 48%.
Ответ: 48% свободного времени мистер Х прогуливался.
Перевод процентов в обыкновенную дробь
Проценты можно переводить в обыкновенные (натуральные) дроби. При этом в числитель записывается данное количество процентов, а в знаменатель — 100.
Задача №2.
Запишите в виде натуральной дроби 17%, 25%.
Решение
17% записываем как:
25% записываем как:
Перевод процентов в десятичную дробь
Чтобы выполнить этот перевод, данное количество процентов делят на 100.
Задача №3.
Запишите в виде десятичной дроби 2%, 100%, 125%.
Решение
2% записываем как 2 : 100 = 0,02.
100% записываем как 100 : 100 = 1.
125% записываем как 125 : 100 = 1,25.
Перевод десятичной дроби в проценты
Чтобы узнать, сколько процентов составляет десятичная дробь, ее умножают на 100.
Задача №4.
Перевести десятичные дроби 0,1; 0,00156; 2,5 в проценты.
Решение
0,1 • 100 = 10%.
0,00156 • 100 = 0,156%.
2,5 • 100 = 250%.
Нахождение процента от числа
Для этого число умножают на заданное количество процентов и результат делят на 100.
Задача №5.
Найти 1% от 25 и 15% от 60.
Решение
25 • 1 : 100 = 0,25.
60 • 15 : 100 = 9.
Существует довольно много задач, требующих применять эти формулы. Рассмотрим самые типичные.
Задача №6.
В рисе содержится 0,1% сахара. Сколько сахара содержится в 45 граммах риса?
Решение
Нужно найти, сколько составляет 0,1% от всей массы риса.
0,1 • 45 : 100 = 0,045 г.
Задача №7.
Цена помидоров увеличилась на 5%. После этого стоимость килограмма помидоров достигла 525 руб. Какова была цена килограмма помидоров до подорожания?
Решение
Примем за 100% исходную цену х. Тогда после подорожания цена составила 100 + 5 = 105% от исходной. Следовательно, 105% от х составляют 490. Находим х:
х • 105 : 100 = 525;
х • 1,05 = 525;
х = 500 руб.
Ответ: килограмм помидоров до подорожания стоил 500 руб.
Задача №8.
В лагерь приехало 20 детей. После дополнительного заезда количество девочек увеличилось на 15, а мальчиков — на 5. На сколько процентов увеличилось количество отдыхающих в лагере?
Решение
Примем 20 за 100%. После того как количество девочек увеличилось на 15, а мальчиков — на 5, общее число вновь приехавших стало 15 + 5 = 20. Найдем, сколько процентов составляет 20 от 40.
20 : 40 • 100 = 50%.
Ответ: количество отдыхающих увеличилось на 50%.
Задача №9.
План швейного цеха составлял 200 рубашек. Работа выполнена на 150%. Сколько рубашек было сшито сверх плана?
Решение
Найдем 150% от 200. Это будет 200 • 150 : 100 = 300. Следовательно, сверх плана было сшито 300 – 200 = 100 рубашек.
Ответ: 100 рубашек.
Заключение
Проценты используются повсеместно: в математике, статистике, физике, химии, биологии, экономике, финансах, повседневной жизни. Знание основ работы с процентами абсолютно необходимо для принятия правильных решений даже в простейших финансовых вопросах и повседневных ситуациях. Кроме того, тема «Проценты» присутствует как в базовом, так и в профильном уровне ЕГЭ по математике. Поэтому основные формулы и определения нужно выучить и очень твердо знать всем школьникам без исключения.
Преподаватель математики с многолетним опытом, исследователь числовых методов и алгоритмов. Пишет статьи по математической логике и оптимизации вычислений