Построить график функции — это значит визуализировать математическую зависимость между переменными (аргументом и значением функции). Графики изображают в виде линий в выбранной системе координат.

Понятие функции

В математике функцией называют правило, согласно которому каждому элементу из некоторого множества Х соответствует только один элемент из множества Y. При этом Х называется областью определения функции, а Y —областью значений функции. Это ключевые понятия, которые используются практически во всех областях математики, физики, химии, биологии, экономики, медицины, компьютерных наук.

Понятие графика функции

График функции — это геометрическое представление функции в выбранной системе координат. Он включает в себя все точки, координаты которых удовлетворяют условиям, задающим функциональную зависимость.

Исследование функции

Чтобы построить график функции, необходимо выполнить следующие исследования:

найти область определения;

вычислить координаты точек, в которых график функции пересекается с координатными осями;

определить точки разрыва, если они имеются;

найти точки максимума и минимума — для этого используется понятие производной;

определить вертикальные, горизонтальные, наклонные асимптоты (прямые, к которым график функции бесконечно приближается, но не пересекает их).

Построение графика функции

После проведения исследования в выбранной системе координат можно построить точки и соединить их линией. Это и будет график функции.

Чтобы построить график функции, выбирают несколько значений переменной Х (аргумента) и вычисляют соответствующие значения Y.

Каждую точку с вычисленными координатами (Х; Y) отмечают на координатной плоскости. Затем соединяют точки. Полученная линия и будет графиком данной функции.

Проще всего построить график функции, если она задана линейной зависимостью. Для этого достаточно найти координаты всего лишь двух точек.

Например, необходимо построить прямую, заданную формулой у = 2х – 2. Для этого составляем таблицу:

х -2 2 у -6 2

Графиком данной функции будет следующая прямая.