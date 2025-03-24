Случаев раздельного написания гораздо больше, чем слитного.

1. Если есть противопоставление.

Это так называемое «правило врача». Явное противопоставление признаков — один из самых простых случаев раздельного написания. Ошибки встречаются редко.

Это не новое платье, а старое.

К его досаде, праздник оказался не скромным, а шумным.

Музыку подбирали долго, потому что все марши были не грустными, а бравурными.

При наличии противопоставления имена прилагательные являются антонимами, между ними стоит противительный союз «а».

Обратите внимание: если прилагательные не являются антонимами и при этом используется союз «но», то «не» в таких случаях пишется слитно.

Сложности возникают, когда противопоставление лишь подразумевается, но не выражается явно.

Человек он был не богатый.

Отношения между коллегами были не дружескими.

2. Если есть отрицательные местоимения и наречия.

О необходимости раздельного написания «не» с прилагательным свидетельствуют такие слова, как отнюдь, ничуть, нисколько и т. п.

Несмотря на поздний вечер, воздух был ничуть не холодный.

Фильм оказался нисколько не интересный, и мы решили уйти из кинотеатра.

Его подход к решению проблемы был вовсе не правильным, что могло привести к печальным последствиям.

Особого внимания заслуживают случаи, когда усиливающие отрицание слова отсутствуют, но подразумеваются. Определить это можно лишь из дополнительного контекста.

Ты ничуть не прав! Я повторяю: ты не прав!

3. Если у краткого прилагательного нет полной формы.

В этом случае невозможно подобрать полную форму прилагательного так, чтобы значение сохранилось.

Он был не рад услышать эту новость, ведь она сулила дополнительные трудности.

Она была не готова к экзаменам и ужасно нервничала.

4. Если «НЕ» используется с относительными именами прилагательными.

В этом случае отрицается какое-либо свойство предмета.

Это не шелковые простыни. Шелковые стоят намного дороже.

Украшение, которое он подарил ей 8 Марта, оказалось не серебряным браслетом, а золотой подвеской.

Используйте не каменный уголь, а торф.

В этой области климат не континентальный.

Иногда относительные прилагательные переходят в качественные. В этом случае они пишутся по общему правилу.

У супругов были несердечные отношения (несердечные, т.е. холодные —качественное прилагательное, поэтому «не» пишется слитно).

Это не сердечная боль (относительное прилагательное).

5. Если прилагательное передает цвет или вкус.

Для этого пирога лучше всего подходят не кислые яблоки.

Вишни были не красными и не сладкими.

Сегодня небо не голубое.

Цветы были не желтыми и не белыми, а какими-то блеклыми, неяркими. (Обратите внимание: «не» пишется раздельно с именами прилагательными со значением цвета, но с прилагательным со значением яркости «не» пишется слитно).

6. Если «НЕ» используем с притяжательными именами прилагательными.

Напомним, что притяжательные местоимения отвечают на вопросы: чей? чья? чье? чьи? Если прилагательное отрицает принадлежность предмета кому-либо, то «не» пишется раздельно.

Это не мамины серьги.

7. Если предложение отрицает два одинаковых признака сразу

Обычно в подобных случаях имена прилагательные одновременно отрицают противоположные признаки.

Он был не глупый и не умный человек.

Она была не толстой и не худой.

Платье было не новое, но и не старое.

Особые случаи, когда НЕ с именами прилагательными пишется раздельно или слитно