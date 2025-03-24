Правописание частицы «не» с именами прилагательными — тема коварная. Иногда она вызывает затруднения даже у опытных корректоров. Причина трудностей кроется в том, что слитное или раздельное написание зависит от контекста и смысловых акцентов, содержащихся в предложении.
Правописание полных и кратких прилагательных подчиняется одним и тем же правилам.
Когда НЕ с прилагательными пишется СЛИТНО
Слитное написание «не» с именами прилагательными необходимо в следующих случаях:
1. Если без НЕ слово не употребляется.
Чтобы проверить это, нужно отбросить «не» и проанализировать получившееся слово. Например: (не)уклюжий — слова «уклюжий» в русском языке не существует, следовательно, неуклюжий пишется слитно.
Другие примеры: нелепый, невзрачный, невежественный, неумолимый, неизгладимый.
2. Если есть сопоставление.
В этом случае описывающие признак имена прилагательные не противопоставляются, а дополняют друг друга. При этом используются союзы «но» или «и».
Дом небольшой, но красивый.
Блюдо невкусное и малокалорийное.
Цветок неяркий, но ароматный.
Подобные случаи часто воспринимаются как противопоставление, и в них допускаются ошибки.
3. Если можно подобрать синоним без НЕ, и в контексте нет противопоставления.
Подаренная мне книга оказалась неинтересной (можно заменить синонимом — скучной).
В контрольной много непростых (сложных) задач.
В саду растет невысокая (низкая) яблоня.
Неглубокий (мелкий) пруд кишел лягушками и мелкой рыбешкой.
Огромный сторожевой пес бросил на нас недружелюбный (враждебный) взгляд, но рычать не стал.
4. Если пояснительные слова — это наречия меры и степени.
В роли пояснительных слов могут выступать наречия: почти, довольно, весьма, гораздо, абсолютно, полностью, совершенно и т.п.
Эта книга совершенно неинтересная.
Щенок вырос и превратился в огромного и крайне нескладного пса.
Притаившийся в густой траве зайчонок стал совершенно незаметным.
Когда НЕ с именами прилагательными пишется РАЗДЕЛЬНО
Случаев раздельного написания гораздо больше, чем слитного.
1. Если есть противопоставление.
Это так называемое «правило врача». Явное противопоставление признаков — один из самых простых случаев раздельного написания. Ошибки встречаются редко.
Это не новое платье, а старое.
К его досаде, праздник оказался не скромным, а шумным.
Музыку подбирали долго, потому что все марши были не грустными, а бравурными.
При наличии противопоставления имена прилагательные являются антонимами, между ними стоит противительный союз «а».
Обратите внимание: если прилагательные не являются антонимами и при этом используется союз «но», то «не» в таких случаях пишется слитно.
Сложности возникают, когда противопоставление лишь подразумевается, но не выражается явно.
Человек он был не богатый.
Отношения между коллегами были не дружескими.
2. Если есть отрицательные местоимения и наречия.
О необходимости раздельного написания «не» с прилагательным свидетельствуют такие слова, как отнюдь, ничуть, нисколько и т. п.
Несмотря на поздний вечер, воздух был ничуть не холодный.
Фильм оказался нисколько не интересный, и мы решили уйти из кинотеатра.
Его подход к решению проблемы был вовсе не правильным, что могло привести к печальным последствиям.
Особого внимания заслуживают случаи, когда усиливающие отрицание слова отсутствуют, но подразумеваются. Определить это можно лишь из дополнительного контекста.
Ты ничуть не прав! Я повторяю: ты не прав!
3. Если у краткого прилагательного нет полной формы.
В этом случае невозможно подобрать полную форму прилагательного так, чтобы значение сохранилось.
Он был не рад услышать эту новость, ведь она сулила дополнительные трудности.
Она была не готова к экзаменам и ужасно нервничала.
4. Если «НЕ» используется с относительными именами прилагательными.
В этом случае отрицается какое-либо свойство предмета.
Это не шелковые простыни. Шелковые стоят намного дороже.
Украшение, которое он подарил ей 8 Марта, оказалось не серебряным браслетом, а золотой подвеской.
Используйте не каменный уголь, а торф.
В этой области климат не континентальный.
Иногда относительные прилагательные переходят в качественные. В этом случае они пишутся по общему правилу.
У супругов были несердечные отношения (несердечные, т.е. холодные —качественное прилагательное, поэтому «не» пишется слитно).
Это не сердечная боль (относительное прилагательное).
5. Если прилагательное передает цвет или вкус.
Для этого пирога лучше всего подходят не кислые яблоки.
Вишни были не красными и не сладкими.
Сегодня небо не голубое.
Цветы были не желтыми и не белыми, а какими-то блеклыми, неяркими. (Обратите внимание: «не» пишется раздельно с именами прилагательными со значением цвета, но с прилагательным со значением яркости «не» пишется слитно).
6. Если «НЕ» используем с притяжательными именами прилагательными.
Напомним, что притяжательные местоимения отвечают на вопросы: чей? чья? чье? чьи? Если прилагательное отрицает принадлежность предмета кому-либо, то «не» пишется раздельно.
Это не мамины серьги.
7. Если предложение отрицает два одинаковых признака сразу
Обычно в подобных случаях имена прилагательные одновременно отрицают противоположные признаки.
Он был не глупый и не умный человек.
Она была не толстой и не худой.
Платье было не новое, но и не старое.
Особые случаи, когда НЕ с именами прилагательными пишется раздельно или слитно
При использовании усилительных конструкций отрицания «отнюдь не» и «вовсе не» всегда используется раздельное написание.
Это вовсе не сложный тест.
Хлеб был отнюдь не черствым, но жевать было трудно.
«Не» с пояснительным словом «совсем»
Наречие «совсем» (в зависимости от смысла фразы) требует слитного или раздельного написания «не» с прилагательным.
- «Не» пишется слитно, если «совсем» используется в значении усиления качества.
- «Не» пишется раздельно, если «совсем» усиливает отрицание.
Скучно было. Совсем неинтересная экскурсия (т.е. крайне неинтересная).
Это была совсем не случайная ошибка (т.е. ошибка не была случайностью).
Если прилагательное в сравнительной степени
При наличии сравнения чаще всего «не» с прилагательным пишется раздельно.
Дубок был не выше забора.
Самодельная удочка была не толще пальца, но оказалась крепкой.
Деревня была не дальше двух километров от леса, и мы часто ходили за грибами.
Исключение составляют случаи, когда прилагательное, которое используется в сравнительной степени, образовано от прилагательного, имеющего приставку «не».
Объяснения преподавателя стали еще невнятнее, чем были на прошлой лекции.
Проверьте себя
Выполнение следующего упражнения поможет лучше запомнить сформулированные выше правила.
- Погода сегодня (не) солнечная, а пасмурная.
- Ее улыбка казалась (не) искренней, натянутой.
- Для повидла лучше всего подходят (не) сладкие яблоки.
- Эта сказка вовсе (не) интересная.
- За лесом протекала (не) глубокая река.
- Лужа оказалась (не) глубокой, а мелкой.
- К этому платью подойдет любой шарфик, только (не) зеленый.
Заключение
Правописание «не» с прилагательными — очень важная тема. Она довольно сложная, но правила написания достаточно четкие. Если вы их запомните, то всегда будете писать грамотно.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей