В английском языке, как в разговорном, так и в литературном, Present Perfect употребляется довольно часто. Это время стоит на 4 месте по частоте использования и уступает лишь группе Simple (простые времена: Present Simple, Past Simple, Future Simple).
Что такое Present Perfect в английском языке
Данное время описывает действие, которое уже завершилось, но сохранило связь с настоящим временем.
I've done my homework and now I'm going for a walk. — Я сделал домашнее задание и теперь пойду гулять.
Правила образования настоящего совершённого времени
Для образования времени Present Perfect в английском языке используется вспомогательный глагол to have и основной глагол в III форме (причастие прошедшего времени Past Participle). Для правильных глаголов вторая и третья формы совпадают. Для неправильных третью форму необходимо запоминать.
Утвердительные предложения
Образуются по схеме:
|
Подлежащее
|
have/has
|
Past Participle
|
Остальные члены предложения
She has done a number of small projects. — Она реализовала ряд небольших проектов.
Отрицательные предложения
Отрицание строится по следующей схеме:
|
Подлежащее
|
have/has + not
|
Past Participle
|
Остальные члены предложения
She has not visited the new library yet. — Она ещё не посетила новую библиотеку.
Вопросительные предложения
Чтобы задать вопрос, используется следующая схема:
|
Вопросительное слово (если оно нужно) + have/has
|
Подлежащее
|
Past Participle
|
Остальные члены предложения
Has he eaten oranges? — Он съел апельсины?
How many oranges has he eaten? — Сколько апельсинов он съел?
Разница между have gone и have been
Have gone используется в ситуациях, когда кто-то ушёл и до сих пор не вернулся.
Little Red Riding Hood has gone to visit her grandmother. She will be back for dinner. — Красная Шапочка ушла навестить бабушку. Она вернётся к обеду.
Have been подходит для тех случаев, когда кто-то куда-то уходил и уже вернулся.
Where have you been today? I have just come back from the circus. — Где ты была сегодня? Я только что вернулась из цирка.
Слова-помощники или маркеры времени Present Perfect
Ряд наречий времени и предлогов употребляется главным образом с временами группы Perfect. Знание этих слов помогает быстро и безошибочно выполнять задания, в которых глагол нужно поставить в правильное время.
Already — уже (чаще в утверждениях).
The cats have already eaten all the fish and are meowing for more. — Коты уже съели всю рыбу и мяукают, требуя добавки.
We’ve already done our homework. — Мы уже сделали уроки.
Yet — уже, пока ещё (в вопросах и отрицаниях).
Have you done your homework yet? — Вы уже сделали уроки?
She hasn't cooked dinner yet. — Она ещё не приготовила обед.
No telescope has yet been able to detect aliens. — Ни один телескоп пока не смог обнаружить инопланетян.
I haven't seen a single deer in the forest yet this fall. — Я ещё не видел ни одного оленя в лесу этой осенью.
Never — никогда.
Until this morning, they have never lied to her parents. — До сегодняшнего утра они никогда не обманывали своих родителей.
The big bad Wolf has never been heard of since. — С тех пор о большом и злом Волке никто ничего не слышал.
My sisters have never been abroad. — Мои сёстры ни разу не были за границей.
Ever — когда-либо.
No one has ever proved efficiency of this medicine. — Эффективность этого лекарства никто не доказал.
Nobody has ever dared say such words on his behalf. — Никто никогда не осмеливался сказать такие слова от его имени.
But have you ever considered doing yoga with our group? — А вы когда-нибудь думали о том, чтобы заняться йогой в нашей группе?
Before — раньше.
These ideas have never entered his head before. — Такие идеи никогда раньше не приходили ему в голову.
You have told me this many times before. — Вы мне это уже много раз говорили.
Others have travelled this mountain trail before you. — До вас по этой горной тропе прошли другие.
Lately — в последнее время.
Car sales have started to increase lately. — В последнее время продажи автомобилей начали расти.
But lately, scientists have increasingly turned their attention to viruses. — Однако в последнее время учёные всё чаще обращают внимание на вирусы.
I have been successful lately. — В последнее время я добился успеха.
Just — только что.
Nowadays we immediately know about events that have just occurred. — Сегодня мы сразу узнаем о событиях, которые только что произошли.
I have just made some delicious peanut butter sandwiches. — Я только что приготовил вкусные сэндвичи с арахисовым маслом.
I have just done my hair. — Я только что сделала причёску.
Since — с какого-то времени.
This highly effective technology has since been adopted by many other companies. — Эту высокоэффективную технологию с тех пор переняли многие другие компании.
Two friends have since grown closer. — С тех пор двое друзей стали ближе.
These ghosts have been often seen here since. — С тех пор этих призраков здесь часто видели.
For — в течение.
This city has been, for many years, a central logistics base for the whole country. — Этот город на протяжении многих лет является центральной логистической базой для всей страны.
Our town has been, for a long time, an important industrial zone. — Наш город долгое время был важной промышленной зоной.
So far — на текущий момент.
The history of European decolonization has been, so far, a very complicated process. — История европейской деколонизации до сих пор представляет собой весьма сложный процесс.
But, so far, this physical phenomenon has not been detected directly. — Но до сих пор это физическое явление не было обнаружено непосредственно.
Until now / up to now — до настоящего момента.
Until now, our customer base has been mostly for children. — До сих пор нашей клиентской базой в основном были дети.
Until now, this conflict has not been resolved peacefully. — До сих пор этот конфликт не был решён мирным путём.
Recently — недавно.
The apartment has been recently furnished, it is modern and comfortable. — Квартира недавно меблирована, она современная и удобная.
He has been magnificent recently, his goal at the weekend was superb. — Он в последнее время был великолепен, его гол на выходных был превосходен.
Today — сегодня.
We haven't received any news today. — Мы не получали никаких новостей сегодня.
You can see what I have posted on YouTube today. — Вы можете посмотреть, что я сегодня опубликовал на YouTube.
This morning/evening — этим утром/вечером.
Where have you been this evening? — Где вы были сегодня вечером?
This evening, I have been asked to speak about wildlife. — Сегодня вечером меня попросили выступить на тему дикой природы.
This week/year/etc. — на этой неделе / в этом году и т. п.
And this week, further details have been revealed about this event. — И на этой неделе появились новые подробности этого события.
I have been really tired this week, how about you? — Я очень устал на этой неделе, а вы?
From this year, company branches have been established in all regions. — С этого года филиалы компании открыты во всех регионах.
Отличия настоящего совершённого времени (Present Perfect) от других времён
Сравнение Present Perfect с другими временами английского языка помогает лучше понять все особенности и достоинства этого времени. Также сопоставление помогает избегать распространённых ошибок в его использовании.
Present Simple vs Present Perfect
Главная отличительная черта времени Present Simple заключается в том, что оно применяется для описания регулярно повторяющихся действий или достаточно стабильных ситуаций.
Every day I drink one cup of coffee. — Каждый день я выпиваю одну чашку кофе.
Время английского языка Present Perfect фиксирует внимание на действиях, которые только что завершились, но продолжают влиять на настоящий момент, их результат актуален.
Today I have already drunk a cup of coffee, but I want to drink another one. — Сегодня я уже выпил чашку кофе, но хочу выпить ещё одну.
Past Simple vs Present Perfect
Past Simple употребляется для описания законченных действий, которые уже утратили связь со следующими моментами.
I watched this movie yesterday. — Я смотрел этот фильм вчера.
Но Present Perfect делает акцент именно на имеющейся связи между завершившимся действием и настоящим моментом.
I have watched this movie, so, you can go watch it without me. — Я смотрел этот фильм, так что вы можете пойти посмотреть его без меня.
Present Continuous vs Present Perfect
Время Present Continuous описывает длящиеся действия.
I am writing a letter now. — Я пишу письмо сейчас.
Present Perfect, напротив, описывает события, которые уже завершены.
She has just written a letter, and she is going to Post office to send it to her friend. — Она только что написала письмо и идет на почту, чтобы отправить его своему другу.
Present Perfect Continuous vs Present Perfect
Present Perfect Continuous в английском языке делает упор на продолжительности действия, указывая, сколько времени оно длилось перед настоящим моментом.
She has been cleaning the house all day. — Она весь день убиралась в доме.
Present Perfect акцентирует внимание на том, что действие только что завершилось и есть актуальный результат.
She has just cleaned the house, and now the rooms are clean. — Она только что прибралась в доме, и теперь в комнатах чисто.
В каких ситуациях необходимо Present Perfect Tense
1. Процессы, которые продолжаются до сих пор.
I have been studying English for three years now. — Я изучаю английский уже три года.
2. Результаты только что завершившихся действий.
He has just woke up. — Он только что проснулся.
3. Описывается продолжительный отрезок времени.
He has been at the barbershop all afternoon today. — Сегодня он весь день был в парикмахерской.
Учим английскую грамматику: Present Perfect как временная форма
Какие функции выполняет Present Perfect?
Основная функция Present Perfect в английском языке — выражение действий, произошедших ранее, без привязки к фиксированному моменту.
Когда использовать Present Perfect?
Это время используется для действий, которые завершились, но не утратили связи с настоящим, а также для процессов, которые начались в прошлом и продолжают оставаться актуальными.
I have been a doctor for 15 years. — Я работаю врачом уже 15 лет.
Зачем нужно время Present Perfect?
Использование времени Present Perfect необходимо для описания недавних завершившихся действий, результаты которых сохраняют непосредственное отношение к настоящему моменту. Это позволяет подчеркнуть связь между прошлыми и текущими событиями.
Заключение
В русском языке нет времени, аналогичного Present Perfect, что вызывает некоторые трудности при изучении английского. Но сложности исчезают, если запомнить, что это время выражает законченность действия относительно текущего момента, но сохранение связи с ним.
