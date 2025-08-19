My sisters have never been abroad. — Мои сёстры ни разу не были за границей.

Ever — когда-либо.

No one has ever proved efficiency of this medicine. — Эффективность этого лекарства никто не доказал.

Nobody has ever dared say such words on his behalf. — Никто никогда не осмеливался сказать такие слова от его имени.

But have you ever considered doing yoga with our group? — А вы когда-нибудь думали о том, чтобы заняться йогой в нашей группе?

Before — раньше.

These ideas have never entered his head before. — Такие идеи никогда раньше не приходили ему в голову.

You have told me this many times before. — Вы мне это уже много раз говорили.

Others have travelled this mountain trail before you. — До вас по этой горной тропе прошли другие.

Lately — в последнее время.

Car sales have started to increase lately. — В последнее время продажи автомобилей начали расти.

But lately, scientists have increasingly turned their attention to viruses. — Однако в последнее время учёные всё чаще обращают внимание на вирусы.

I have been successful lately. — В последнее время я добился успеха.

Just — только что.

Nowadays we immediately know about events that have just occurred. — Сегодня мы сразу узнаем о событиях, которые только что произошли.

I have just made some delicious peanut butter sandwiches. — Я только что приготовил вкусные сэндвичи с арахисовым маслом.

I have just done my hair. — Я только что сделала причёску.

Since — с какого-то времени.

This highly effective technology has since been adopted by many other companies. — Эту высокоэффективную технологию с тех пор переняли многие другие компании.

Two friends have since grown closer. — С тех пор двое друзей стали ближе.

These ghosts have been often seen here since. — С тех пор этих призраков здесь часто видели.

For — в течение.

This city has been, for many years, a central logistics base for the whole country. — Этот город на протяжении многих лет является центральной логистической базой для всей страны.

Our town has been, for a long time, an important industrial zone. — Наш город долгое время был важной промышленной зоной.

So far — на текущий момент.

The history of European decolonization has been, so far, a very complicated process. — История европейской деколонизации до сих пор представляет собой весьма сложный процесс.

But, so far, this physical phenomenon has not been detected directly. — Но до сих пор это физическое явление не было обнаружено непосредственно.

Until now / up to now — до настоящего момента.

Until now, our customer base has been mostly for children. — До сих пор нашей клиентской базой в основном были дети.

Until now, this conflict has not been resolved peacefully. — До сих пор этот конфликт не был решён мирным путём.

Recently — недавно.

The apartment has been recently furnished, it is modern and comfortable. — Квартира недавно меблирована, она современная и удобная.

He has been magnificent recently, his goal at the weekend was superb. — Он в последнее время был великолепен, его гол на выходных был превосходен.

Today — сегодня.

We haven't received any news today. — Мы не получали никаких новостей сегодня.

You can see what I have posted on YouTube today. — Вы можете посмотреть, что я сегодня опубликовал на YouTube.

This morning/evening — этим утром/вечером.

Where have you been this evening? — Где вы были сегодня вечером?

This evening, I have been asked to speak about wildlife. — Сегодня вечером меня попросили выступить на тему дикой природы.

This week/year/etc. — на этой неделе / в этом году и т. п.

And this week, further details have been revealed about this event. — И на этой неделе появились новые подробности этого события.

I have been really tired this week, how about you? — Я очень устал на этой неделе, а вы?

From this year, company branches have been established in all regions. — С этого года филиалы компании открыты во всех регионах.

Отличия настоящего совершённого времени (Present Perfect) от других времён