Пресмыкающиеся (или рептилии, от латинского слова reptilis — «ползучий») — это класс позвоночных животных, самыми заметными признаками которых являются холоднокровность и чешуйчатая кожа.

Эти животные обитают практически повсеместно, за исключением самых холодных регионов. Некоторые виды способны обитать в горах на границе вечных снегов (например, тибетская ящерица Phrynocephalus erythrurus). Единственный континент, на котором пресмыкающиеся не встречаются, — Антарктида.

Кто такие пресмыкающиеся

Название класса «пресмыкающиеся» ярко подчеркивает общую характерную особенность всех рептилий. Эти животные «пресмыкаются», то есть ползают (слово «пресмыкаться» образовано от древнерусского глагола «смыкатися» — «ползать»). Большинство видов обитает на суше, но некоторые (около ста видов) приспособились к жизни в водной среде.

Самые известные представители пресмыкающихся: змеи, черепахи, ящерицы и крокодилы. Все они дышат легкими, являются холоднокровными животными, способными регулировать температуру тела лишь косвенно, и размножаются путем откладывания яиц.

Какими бывают пресмыкающиеся

Разнообразие рептилий очень велико, поэтому класс объединяет несколько подклассов, в которых выделяются отряды и подотряды. В современной классификации существует 4 отряда:

Чешуйчатые — самый многочисленный отряд. В него входят змеи, хамелеоны, множество видов ящериц.

Черепахи — этот отряд включает в себя такие подотряды, как скрытношейные (сюда входят большинство наземных и пресноводных форм), морские, мягкотелые, бесшейные, бесщитковые.

Крокодилы — содержит три семейства: аллигаторы, гавиалы, крокодилы.

Клювоголовые (другое название: хоботноголовые, ринхоцефалы). В этот отряд входит 43 ископаемых вымерших вида и всего один сохранившийся до наших дней вид — гаттерия.

В настоящее время зоологам известно около 12 тысяч видов рептилий.

Признаки пресмыкающихся