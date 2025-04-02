На планете Земля жизнь зародилась более 4 млрд лет тому назад. Сегодня она существует в удивительном многообразии форм. Точное количество видов живых существ неизвестно, но ученые полагают, что их должно быть не менее 8,7 миллионов.

При всем своем многообразии жизнь на Земле не хаотична. Среди живых существ можно выделить группы организмов, обитающих в общей среде и особенно тесно взаимодействующих друг с другом. Такие группы называются природными сообществами.

Круговорот веществ в природе