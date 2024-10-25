Треугольник — это геометрическая фигура, которую образуют три не лежащие на одной прямой точки (вершины) и соединяющие эти точки отрезки. Существует бесконечное разнообразие таких фигур.

Треугольники считаются одинаковыми или равными друг другу в том случае, если у них совпадают по величине все 3 угла, и соответствующие стороны тоже совпадают по длине. О таких треугольниках говорят, что они равны или конгруэнтны.

Таким образом, ΔАВС и ΔА1В1С1 равны друг другу, если все их размеры совпадают. Равенство (конгруэнтность) фигур принято обозначать символом ≅. Запись ΔАВС ≅ ΔА1В1С1 означает, что треугольник ΔАВС равен (конгруэнтен) треугольнику ΔА1В1С1.

Если один треугольник ΔАВС является зеркальным отражением другого треугольника ΔА1В1С1, и при этом их углы и стороны попарно равны, то ΔАВС и ΔА1В1С1 тоже считаются равными.

Если пара треугольников равна, то один является идеальной копией другого. Существует 5 признаков равенства треугольников:

у треугольников совпадают длины сторон;

совпадают две стороны и угол между ними;

совпадает длина стороны и два прилежащих к ней угла;

совпадает длина стороны, а также величины прилежащего и противолежащего угла;

у прямоугольных треугольников совпадают длины гипотенузы и одного из катетов.

Чтобы доказать равенство треугольников, можно воспользоваться любым из этих признаков.

Видно, что признаки равенства с третьего по пятый, по сути, дублируют друг друга. Поэтому самыми важными являются признаки с первого по третий. Рассмотрим их немного подробнее.

Первый признак равенства треугольников