Человек является частью земного живого мира — биосферы. Его тесная связь с другими представителями животного царства хорошо заметна невооруженным глазом.

Вопросами происхождения человечества ученые начали задаваться уже в глубокой древности. Так, древнегреческий философ Анаксимандр Милетский (610–546 до н. э.) полагал, что человек произошел от животных. Эта идея получила свое развитие в трудах других философов. Широкую известность она приобрела благодаря Аристотелю (384–322 до н. э.), который утверждал наличие родства между всеми живыми существами.

Современная наука подтверждает подобные предположения благодаря генетическому сходству человека с приматами, особенно с шимпанзе (идентичность генетических кодов достигает 98,8%). Научная классификация человека выглядит следующим образом:

царство — животные;

подцарство — многоклеточные;

тип — хордовые;

подтип — позвоночные (черепные);

класс — млекопитающие;

подкласс — плацентарные;

отряд — приматы;

подотряд — человекообразные;

семейство — гоминиды;

род — Homo (человек);

вид — Homo sapiens (человек разумный);

подвид — Homo sapiens sapiens (человек разумный разумный).

Организмы человека и других млекопитающих имеют общую схему строения. Это проявляется в наличии одинаковых основных структур: позвоночник, 4 конечности, главные внутренние органы (головной и спинной мозг, почки, печень, легкие, желудок, кишечник и другие). Такое сходство объясняется эволюционным происхождением от общего предка.

Особенно ярко общность схемы строения проявляется на эмбриональной стадии развития. В первые недели своей жизни человеческий эмбрион практически неотличим от эмбрионов других позвоночных животных, включая рыб. У него имеются жаберные щели, которые исчезают только к 9-й неделе, трансформируясь в структуры челюстей, подъязычной кости, слухового прохода, щитовидной железы, других тканей и органов.

Удивительно, но представления древних философов о происхождении человека от рыб оказались довольно близки к современным научным данным.

Этапы происхождения человека

Процесс эволюционного развития человека — антропогенез — продолжался миллионы лет. Он начался в позднем миоцене около 10 млн лет тому назад, когда появился доисторический гоминид накалипитек. Этого древнейшего примата ученые считают общим предком шимпанзе, горилл и людей.

В антропогенезе выделяют 4 важных этапа:

протоантропы (предшественники людей): дриопитеки, австралопитеки, человек умелый (Homo habilis);

архантропы (древнейшие люди): человек прямоходящий (Homo erectus), в этот вид входили такие подвиды, как питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек;

палеоантропы (древнейшие люди): неандертальцы, «денисовцы», сюйчанский человек, Homo helmei;

неоантропы (современные люди): Человек разумный (Homo sapiens), включающий такие подвиды, как кроманьонцы и Homo sapiens sapiens.

Современный человек очень сильно отличается от своих предков: объем мозга увеличился почти в 4 раза, исчез волосяной покров на теле, челюсти и зубы стали слабыми, утратилась приспособленность к древесному образу жизни.

Дриопитек