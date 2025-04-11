Имя прилагательное входит в тройку самых многочисленных и употребительных частей речи русского языка. По количеству слов и частоте употребления оно уступает только существительному и глаголу.
Слова русского языка делятся по частям речи, которые, в свою очередь, разделяются на разряды. Такая сложная классификация — это не прихоть ученых-грамматиков. Деление части речи на разряды несет в себе практическую пользу:
- упрощение изучения языка. Изучение грамматики кажется многим сложнейшей задачей, но деление на разряды делает этот процесс гораздо проще. Вместо того чтобы заучивать массу индивидуальных случаев, ученики получают четкое единое правило. Например, если запомнить, что качественные прилагательные могут образовывать степени сравнения («более красивый», «самый умный»), то становится понятно, как действовать в подобных случаях;
- повышение точности формулировки высказываний. Например, качественные прилагательные могут изменяться по степени сравнения (красивый — более красивый), тогда как относительные так изменяться не могут (нельзя сказать «более деревянный»);
- обогащение словарного запаса, развитие стилистической гибкости. Знание разрядов позволяет правильно использовать разные варианты словообразования.
Кроме того, хорошее знание разрядов частей речи родного языка облегчает изучение иностранных языков. Это связано с тем, что в большинстве европейских и азиатских языков существуют аналогичные структуры. Поэтому глубокое понимание строения русского языка облегчает усвоение другой грамматики.
Определение разряда прилагательного
Разряд прилагательного — это классификация по значению признака. Всего существует три разряда прилагательных: качественные, относительные, притяжательные.
Каждый разряд представляет собой лексико-грамматическую группу, объединяющую в себе лексический аспект (значения самих слов) и грамматический (как слово функционирует в предложении). Прилагательные могут принадлежать к разным разрядам в зависимости от характера описываемого ими признака.
Рассмотрим наглядный пример. Возьмем существительное «сундук» и опишем его признаки с помощью прилагательных:
- тяжелый (вес);
- красивый (внешний вид);
- дубовый (материал);
- бабушкин (принадлежность).
В этом примере прилагательные «тяжелый» и «красивый» характеризуют качество сундука. Другие сундуки могут быть более или менее тяжелыми и красивыми. К этим признакам можно подобрать антонимы: легкий, уродливый.
Прилагательное «дубовый» характеризует материал, из которого изготовлен сундук. В отличие от двух предыдущих, «дубовый» не имеет степеней сравнения и для него невозможно подобрать антоним.
Прилагательное «бабушкин» указывает на принадлежность сундука. У этого признака тоже нет ни степени сравнения, ни антонимов. Но у него есть уникальная характеристика: оно отвечает на вопрос «чей?».
Разобранный выше пример наглядно показывает основные различия между тремя разрядами прилагательных.
Качественные прилагательные
Качественные прилагательные обозначают признак предмета, который может проявляться в большей или меньшей мере. Они отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?».
Качественное прилагательное может описывать следующие признаки: размеры, формы, цвета, вкусы, физические характеристики (вес, температура, плотность, консистенция и т. д.), черты характера.
Согласуются с существительными в роде, числе и падеже: новое платье, новые платья, новой книгой.
Одно из ключевых свойств качественных прилагательных — способность образовывать сравнительную и превосходную степень.
Вкусный → вкуснее → вкуснейший, самый вкусный.
Маленький → меньше → наименьший, самый маленький.
Существует три степени сравнения прилагательных:
- Положительная степень. Исходная форма, которая не содержит никаких специальных суффиксов или частиц. Обозначает обычное состояние признака (например, высокий, широкий, яркий).
- Сравнительная степень. Образуется путем добавления суффиксов -ее / -ей, -е, -ше: высокий → выше, красный → краснее, чистый → чище.
Некоторые признаки допускают использование приставки по-: высокий → повыше, короткий → покороче.
Также существует составной способ образования сравнительной степени с помощью слов более и менее: более сладкий, менее горький.
- Превосходная степень. Показывает высшую меру проявления признака среди всех возможных объектов. Простая форма образуется с помощью суффиксов -айш-, -ейш-; сложная — с использованием слов «самый», «очень», «слишком» и т. д. Например, добрейший (простая форма), самый / очень / слишком добрый (сложная форма).
Кроме того, для усиления признака предназначен префикс наи-: вкуснейший → наивкуснейший, гнуснейший → наигнуснейший, скучнейший → наискучнейший. Также могут использоваться повторы: вкусный-превкусный, интересный-преинтересный, гадкий-прегадкий.
Если слово обозначает постоянный признак, то оно уже не имеет степеней сравнения. Например, «красный». Если речь идет о яблоках, то одно яблоко может быть краснее другого. Но когда речь идет о красном знамени, признак превращается в постоянный.
Еще одна характерная особенность: качественные прилагательные способны образовывать краткую форму. Для этого к основе в зависимости от рода и числа прибавляются окончания: нулевое (мужской, ед. ч.), -а/я (женский, ед. ч.), -о/е (средний, ед. ч.), -ы/и (множественное число). Например, вкусный → вкусен → вкусна → вкусно → вкусны.
В своем большинстве качественные прилагательные обладают антонимами. Часто они образуются с помощью приставки не-: интересный → неинтересный, большой → небольшой.
У некоторых существует усиленная форма: хороший → великолепный.
Качественные прилагательные обладают способностью образовывать наречия (быстрый → быстро, тихий → тихо, сладкий → сладко) и абстрактные существительные (красный → краснота, белый → белизна, синий → синева, хрупкий → хрупкость, чуткий → чуткость).
Относительные прилагательные
Относительные прилагательные обозначают постоянные, неизменные свойства. Поэтому их нельзя сравнивать между собой. Они отвечают на те же вопросы, что и качественные прилагательные, но описывают неизменные свойства, которые не могут увеличиваться или уменьшаться.
Для этих прилагательных характерно указание стабильных связей между предметами или материалами. К таким признакам относятся: материалы (золотой, стеклянный, хрустальный), время (утренний, ночной, вечерний), место (лесной, морской, деревенский, городской, московский), назначение (спортивный, вычислительный), число (трехлетний, километровый), отношение (студенческий, старческий).
Изменяются по роду, числу и падежу, согласуясь с определяемым существительным: деревянная дверь, деревянные двери, деревянному столу.
Иногда бывает трудно отличить относительные прилагательные от качественных. В этом случае рекомендуется образовать превосходную степень и проанализировать получившееся слово. Для относительных прилагательных его подобрать невозможно:
- юный → самый юный — качественное;
- детский → самый детский (невозможно) — относительное;
- длинный → самый длинный — качественное;
- километровый → самый километровый (невозможно) — относительное.
Для относительных прилагательных характерно образование от разных частей речи с помощью соответствующих суффиксов: беглый (бежать), медвежий (медведь), алмазный (алмаз), американский (Америка).
Притяжательные прилагательные
Эти прилагательные обозначают признак, описывающий принадлежность одного предмета другому. Отвечают на вопросы «чей?», «чья?», «чьё?», «чьи?».
Притяжательные прилагательные склоняются по падежам, числам и родам, согласуясь с определяемым существительным: мой друг (именительный падеж), моему другу (дательный падеж). Различаются по лицам. Для первого лица единственного числа используется мой, моя, мое, мои; для второго лица — твой, твоя, твое, твои; для третьего лица — его, ее, их.
Могут использоваться как с одушевленными, так и с неодушевленными существительными: его собака (собака, принадлежащая ему), его компьютер (компьютер, принадлежащий ему).
В отличие от относительных прилагательных, всегда указывают, кому именно принадлежит характеризуемый объект: птичье гнездо, кошкина лежанка, Сережин компьютер, бабушкина кофта, мышиные норы.
Подобно относительным прилагательным, они не образуют степеней сравнения и не могут сочетаться с наречиями «самый», «очень» и т. п.
Образуются от личных местоимений и некоторых существительных:
- 1-е лицо: мой, моя, мое, мои;
- 2-е лицо: твой, твоя, твое, твои;
- 3-е лицо: его, ее, их.
При образовании от существительных в единственном числе используется суффикс -ин(-ын) или -ов(-ев): мамин, отцов, сестрин. Во множественном числе — суффикс -ий(-ьих): отеческий, материнский.
Основная функция — указывать, кому принадлежит тот или иной объект: моя дача, твое пальто.
Также могут вносить эмоциональную окраску, особенно когда речь идет о чем-то важном: родительский дом, дедушкины ордена.
Иногда заменяют существительное, чтобы избежать повторений: «это моя брошка, а это твоя».
Преимущественно связаны с одушевленными объектами, но могут использоваться и с неодушевленными: лунный свет, солнечный луч.
Обладают характерными особенностями правописания:
- с «не» всегда пишутся раздельно: «это не папины очки», «это не волчьи следы»;
- при образовании от имени собственного пишутся с заглавной буквы, если использовались суффиксы –ев-, -ов-, -ин- (Сашин велосипед, Валина кукла), но со строчной, если использовался суффикс -ск-: (пушкинский стиль, гоголевская фантасмагория).
Могут сочетаться с другими частями речи, образуя сложные конструкции: его любимая книга, мой лучший друг.
Как определить разряд прилагательного
При выполнении задания, требующего отнести данное прилагательное в тому или иному разряду, удобно действовать по следующему алгоритму:
- Определяем, на какой вопрос отвечает данное слово. Если подходит «чей?», значит, это притяжательное. Если «какой?», то переходим к следующему шагу.
- Проверяем наличие суффикса. Если его нет, то перед нами качественное.
- Пытаемся образовать превосходную степень с помощью слова «очень». Если получается, значит, перед нами качественное. Если невозможно, то проверяем, не является ли это исключением — если нет, то перед нами относительное.
Продемонстрируем определение разряда на примере.
Дано предложение: «Он очень любил мамин персиковый пудинг и сладкий морс».
Требуется определить разряды прилагательных: мамин, персиковый, сладкий.
Задаем вопросы: мамин → чей? персиковый → какой? сладкий → какой?
На вопрос «чей?» отвечают только притяжательные, следовательно, «мамин» относится к притяжательным.
Далее для «персиковый» и «сладкий» пытаемся образовать превосходную и краткую форму:
- очень персиковый — звучит нелепо; «персиков» — такой краткой формы не существует;
- очень сладкий — звучит правильно; «сладок» — такая краткая форма существует; кроме того, «сладкий» хорошо сочетается с не- (несладкий).
Получаем следующие разряды прилагательных: «сладкий» — качественное, «персиковый» — относительное.
Переход прилагательных из одного разряда в другой
Нередко при использовании прилагательных в переносном смысле они переходят из одного разряда в другой, не меняя при этом своего вида.
Золотой браслет — сделан из золота — относительное.
Золотые руки — очень умелые руки — качественное.
Стальной кинжал — сделан из стали — относительное.
Стальной характер — несгибаемый — качественное.
Каменная статуя — изваяна из камня — относительное.
Каменное лицо — неподвижное, бездушное — качественное.
Для притяжательных прилагательных характерна способность преобразовываться в качественные или относительные, когда они используются в переносном смысле, либо описывают предметы, выполненные из шерсти, меха, кожи.
Беличье гайно (гнездо белки) — чье? — притяжательное.
Беличья шуба — шуба, сшитая из шкурок белок — какая? — относительное.
Лисья нора — чья? — притяжательное.
Лисья хитрость — какая? — качественное.
Волчье логово — чье? — притяжательное.
Волчий аппетит — ненасытный — какой? — качественное.
Также существуют редкие случаи, когда относительные прилагательные превращаются в притяжательные. Например, «золотой запас» — здесь «золотой» обозначает признак «принадлежность запаса золоту», поэтому его можно считать притяжательным.
Феномен перехода прилагательных из одного разряда в другой показывает, насколько гибким может быть русский язык, позволяющий словам менять смыслы в зависимости от контекста. Для правильной интерпретации текста важно понимать суть этих явлений.
Заключение
Разряды прилагательных в русском языке выполняют важную функцию по формированию смысловых оттенков текста и описании различных характеристик существительных. Они позволяют уточнить постоянство признака, существующие отношения между предметами, кратко и образно выразить субъективную оценку говорящего. Это делает разряды незаменимой частью лексической системы языка.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей