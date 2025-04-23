Даже если сейчас ребёнок отвлекается каждые 5 минут, это не приговор. Постепенно внедряйте методы из статьи, наблюдайте за его реакцией и не бойтесь менять подход. И главное — покажите пример: когда вы работаете, тоже избегайте многозадачности.