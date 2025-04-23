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Психология

Ребёнок отвлекается на уроках? 7 способов вернуть фокус и повысить успеваемость

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Автор

2 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Ребёнок отвлекается на уроках? 7 способов вернуть фокус и повысить успеваемость

Ребёнок не может сосредоточиться на уроках? Рассказываем, как создать идеальные условия для обучения, использовать игровые методы и справиться с гиперактивностью.

1. Создайте «зону концентрации»

  • Уберите гаджеты со стола — даже выключенный телефон снижает внимание.
  • Организуйте рабочее место: хорошее освещение, удобный стул, минимум ярких плакатов.
  • Используйте звуковой фон: тихая инструментальная музыка или белый шум помогут блокировать внешние раздражители.

    • 2. Дробите задания на части

    • Детский мозг хуже воспринимает долгосрочные цели. Вместо «Выучи стих за час» предложите:
      • Прочитай вслух 3 раза.
      • Перескажи своими словами.
      • Запомни первые 4 строчки.
      • Повтори весь текст.

        • 3. Внедрите таймер Pomodoro

        • 25 минут учебы → 5 минут отдыха.
        • Используйте визуальные таймеры-песочницы — ребёнок будет видеть, сколько времени осталось.
        • В перерыве — физическая активность: прыжки, танцы, растяжка.

          • 4. Превратите учебу в игру

          • Квесты: «Реши 5 примеров → получи подсказку для поиска “сокровища”».
          • Приложения: Quizlet (карточки), MathLand (математика в игровом мире).
          • Стикеры-мотиваторы: за каждое выполненное задание — наклейка на доску достижений.

            • 5. Обсудите «правило 10 минут»

            • Если задача кажется скучной:
              • Сосредоточься всего на 10 минут.
              • Если через 10 минут всё ещё тяжело — сделай перерыв.

                • 6. Проверьте здоровье

                • Постоянная рассеянность может быть связана с:
                  • Недостатком сна (норма для школьников — 9–11 часов).
                  • Дефицитом витаминов (железо, витамин D, омега-3).
                  • Стрессом из-за конфликтов в школе или семье.

                    • 7. Учите осознанности

                    • Дыхательные упражнения: 5 глубоких вдохов перед началом урока.
                    • Медитация для детей: приложения вроде Headspace for Kids.
                    • «Звуковая фокусировка»: закройте глаза и 2 минуты слушайте тиканье часов.

                      • Чего делать НЕЛЬЗЯ?

                      • Критиковать: «Ты совсем не можешь сосредоточиться!» → снижает самооценку.
                      • Лишать отдыха: «Пока не сделаешь — никаких мультиков!» → усиливает сопротивление.
                      • Сравнивать: «А вот Маша уже всё решила!» → провоцирует тревожность.

                        • Даже если сейчас ребёнок отвлекается каждые 5 минут, это не приговор. Постепенно внедряйте методы из статьи, наблюдайте за его реакцией и не бойтесь менять подход. И главное — покажите пример: когда вы работаете, тоже избегайте многозадачности.

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                        Екатерина Магомедова

                        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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