Умение решать простые линейные уравнения — это ключевой навык в математике. Уравнения этого типа встречаются повсеместно, начиная от простейших повседневных расчетов (например: чтобы приготовить 4 порции шоколадного соуса, нужно смешать 250 г сливок и 250 г шоколада — сколько весит одна порция?) до научных исследований.
Понимание принципов решения линейных уравнений открывает путь к освоению более сложных математических концепций. В этой статье будут рассмотрены основные методы решения таких уравнений, а также разобраны практические примеры.
Понятие уравнения
Уравнением называется математическое равенство, в состав которого входит одна или несколько неизвестных (переменных) величин.
Неизвестные (переменные) величины принято обозначать буквами латинского алфавита. Например:
- 10х + 50 х = 1 – х — уравнение относительно переменной х;
- 17у -105 = 8у — уравнение относительно переменной у;
- 25f + 5 = 0 — уравнение относительно переменной f.
Вместо переменной величины в уравнение можно подставлять числа. При этом уравнение будет обращаться либо в истинное, либо в ложное числовое равенство. Так, если в уравнение 2а + 2 = 4 вместо переменной а подставить значение 1, то получим 2•1 + 2 = 4. Это истинное числовое равенство. Но если мы подставим 0, то получим 2•0 + 2 = 4. Это ложное числовое равенство, так как 2 ≠ 4.
Число, которое при подстановке вместо неизвестной величины обращает уравнение в истинное числовое равенство, называется корнем уравнения.
Решить уравнение — значит найти все его корни или доказать, что корней нет.
Уравнения, имеющие одинаковые множества корней, называются равносильными.
Какие бывают виды уравнений
В математике существует огромное количество различных видов уравнений. Самыми простыми являются линейные.
Уравнение является линейным, если входящие в него переменные находятся только в первой степени и отсутствуют произведения переменных.
Общий вид (или стандартная форма) линейного уравнения с одной переменной выглядит следующим образом: Ax + B = 0. Здесь: х – переменная, A и В — числа. При этом А называется коэффициентом при переменной, а В — свободным членом.
Стандартная форма линейного уравнения с двумя переменными имеет вид: Ax + By = C. Здесь: x и y — переменные, A и B — коэффициенты, а C — свободный член.
Приведем несколько примеров нелинейных и линейных уравнений.
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8х – 89 = 1/7
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Линейное
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2х = 75
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Линейное
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х(2 + 1/3) = 7/8
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Линейное
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2х + х2 = 0
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Нелинейное — содержит переменную в степени 2
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7 + 1/х = 45
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Нелинейное — содержит член, у которого переменная находится в знаменателе
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х + √х = 4
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Нелинейное — содержит квадратный корень из переменной
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7х + 3у = 5
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Линейное с двумя переменными
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3х + 2у + 5ху = 0
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Нелинейное — содержит произведение переменных
При решении линейных уравнений их сначала приводят к общему виду Ax + B = 0, а затем вычисляют значение переменной. Следующие правила помогают быстро найти решение:
- При А ≠ 0 — существует единственный корень х = -В/А;
- При А = 0 и В ≠ 0 — уравнение не имеет корней;
- При А = 0 и В = 0 — уравнение имеет бесконечное множество корней, в этом случае любое число может быть корнем.
Чтобы пользоваться этими правилами, линейное уравнение нужно привести к общему виду.
Правила переноса и деления
Для приведения линейного уравнения к общему виду используют правила переноса и деления.
Согласно правилу, при переносе члена уравнения из одной части в другую он меняет знак на противоположный.
Продемонстрируем применение правила переноса на простейшем примере. Рассмотрим уравнение: х + 8 = 18
Левая часть этого уравнения: х + 8
Правая часть: 18
При переносе 8 из левой части в правую знак «+» изменится на знак «-»:
х + 8 = 18
х = 18 – 8
х = 10
Применим правило переноса для решения следующего линейного уравнения:
-10х = 8 – 11х
Перенесем -11х из правой части в левую. При этом знак «-» изменится на знак «+».
-10х + 11х = 8
х = 8
Правило деления утверждает, что в уравнении можно разделить правую и левую часть на одно и то же ненулевое число, не нарушая при этом равенства.
Применим это правило для решения линейного уравнения -2х = 18. Разделим обе части на -2. Получаем:
-2х / (-2) = 18 / (-2)
х = -9
С помощью этих двух правил можно решить любое линейное уравнение.
Как решать простые линейные уравнения
Алгоритм решения выглядит следующим образом:
- Раскрыть все скобки.
- Сгруппировать все члены, содержащие переменную в одной части уравнения, а свободные члены — в другой.
- Привести подобные члены в правой и левой частях. В результате исходное уравнение примет вид Ах = В.
- Если А ≠ 0, то решением будет х = В / А.
- Если А = 0 и В ≠ 0, то уравнение не имеет решений.
- Если А = 0 и В = 0, то решением уравнения является любое число.
Этот алгоритм объединяет применение правил переноса и деления.
Примеры линейных уравнений
Пример №1. Решить линейное уравнение 2(х + 2) = 36 – 4х
Решение:
1. Раскрываем скобки: 4х + 4 = 36 – 4х
2. Переносим члены с переменными в левую часть, а свободные — в правую:
4х + 4х = 36 – 4
3. Приводим подобные:
8х = 32
4. Делим обе части на 8:
х = 4
5. Ответ: 4
Пример №2. Решить линейное уравнение: 2х + 8 = 2х + 38
Решение:
1. Переносим члены с переменными в левую часть, а свободные — в правую:
2х – 2х = 38 – 8
2. Приводим подобные:
0х = 30
3. Ответ: уравнение решений не имеет.
Пример №3. Решить линейное уравнение: 4(х – 5) +2 = 2(х – 4) + 2х – 10
Решение:
1. Раскрываем скобки:
4х – 20 +2 = 2х – 8 + 2х – 10
2. Переносим члены с переменными в левую часть, а свободные — в правую:
4х – 2х – 2х = -8 – 10 + 20 – 2
3. Приводим подобные:
0х = 0
4. Ответ: решением уравнения может быть любое число.
Линейные уравнения с двумя переменными
Общий вид таких линейных уравнений: Ах + Ву + С = 0, где х и у — переменные, а А, В, С — числа.
Чтобы решить такое линейное уравнение, нужно найти все значения х и у, при которых уравнение превращается в истинное числовое равенство. Чаще всего таких пар чисел оказывается бесконечное количество. Их удобно изображать на координатной плоскости в виде прямой линии.
Если у линейного уравнения коэффициенты А и В одновременно не равны нулю, то для графического решения нужно сделать следующее:
- Вместо переменной х подставить два любых удобных численных значения и найти соответствующие значения переменной у.
- Отметить две точки с координатами (х1; у1) и (х2: у2) на координатной плоскости.
- Провести через отмеченные точки прямую линию. Любая точка этой прямой будет решением данного уравнения.
Если в условии А = 0, то прямая будет параллельна оси Ох. Если В = 0, то прямая будет параллельна оси Оу
Если А = 0, В = 0, С ≠ 0, линейное уравнение не имеет решений.
Пример №4. Построить график линейного уравнения х + 2у – 6 = 0
Решение:
1. Положим х1 = 0. Подставляем это значение в исходное линейное уравнение и находим значение у1:
0 + 2у – 6 = 0
2у = 6
у = 3
Координаты первой точки (0: 3)
2. Положим х2 = 4. Найдем соответствующее значение у2:
4 + 2у – 6 = 0
2у -2 = 0
2у = 2
у = 1
Координаты второй точки (4:1)
3. Строим прямую, проходящую через точки (0: 3) и (4:1)
Пример №5. Построить график линейного уравнения х + 5у = х + 10
Решение:
Приводим уравнение к общему виду. Для этого переносим все члены в левую сторону.
х + 5у – х -10 = 0
0х + 5у – 10 = 0
Находим значение у:
5у = 10
у = 2
Графиком этого линейного уравнения будет прямая, параллельная оси Ох, проходящая через точку (0: 2)
Решение систем линейных уравнений
Система линейных уравнений — это группа из нескольких линейных уравнений, для которых нужно найти такие значения переменных, которые являются решениями всех линейных уравнений, входящих в систему.
Простейшая система состоит из двух линейных уравнений с двумя переменными. Они записываются друг под другом, и слева ставится охватывающая их фигурная скобка.
Решением системы линейных уравнений с двумя неизвестными является точка пересечения прямых, изображающих решение каждого уравнения системы. Если прямые параллельны, то система решений не имеет. Если прямые совпадают, то решений бесконечно много.
Пример №6. Решить графическим способом систему линейных уравнений:
Решение:
- Легко увидеть, что точки с координатами (5; 0) и (0; 5) удовлетворяют первому уравнению, а точки (0; 2) и (1; 0) — второму линейному уравнению.
- Строим графики этих прямых:
- На графике видно, что решением данной системы линейных уравнений будет точка (-3; 8).
Очевидно, что не любую систему удобно решать графическим способом. Иногда метод подстановки гораздо более универсален. С его помощью можно легко решить любую систему линейных уравнений.
Суть метода подстановки заключается в следующем: в одном из уравнений системы выражают одну переменную через другую, затем подставляют полученное выражение во второе уравнение и решают его, как простейшее линейное уравнение с одним неизвестным. Полученное число подставляют в выражение для переменной и находят ее числовое значение.
Продемонстрируем использование метода подстановки на примере. Решим систему линейных уравнений с двумя переменными:
1. Из первого уравнения выражаем у:
у = 11 – 2х
2. Подставляем полученное выражение во второе линейное уравнение и выполняем преобразования:
3х – 3(11 – 2х) = 12
3х – 33 + 6х = 12
9х = 12 + 33
9х = 45
х = 45 / 9
х = 5
3. Подставляем это значение переменной х в выражение для у:
у = 11 - 2•5
у = 1
Ответ: (5; 1)
Метод почленного сложения (вычитания) уравнений системы используют в тех случаях, когда метод подстановки приводит к неудобным вычислениям. Он заключается в умножении обеих частей одного уравнения на выбранное число и почленном сложении с другим уравнением системы так, чтобы можно было удобно выразить какую-либо из переменных. Продемонстрируем применение этого метода на примере. Решим систему линейных уравнений:
1. Анализ первого уравнения показывает, что все коэффициенты и свободный член можно нацело разделить на 3. Выполняем почленное деление:
7х + 3у = 23
2. Выполняем почленное вычитание полученного линейного уравнения из второго уравнения системы:
8х + 3у - (7х + 3у) = 25 - 23
3. Раскрываем скобки и преобразовываем:
8х + 3у - 7х –3у = 2
х = 2
4. Подставляем найденное значение х = 2 во второе уравнение системы и находим значение у:
8•2 + 3у = 25
3у = 25 – 16
3у = 9
у = 3
5. Ответ: (2; 3)
Заключение
Понимание методов решения простых линейных уравнений важно не только для успешной сдачи ЕГЭ. Оно необходимо для освоения основ алгебры и дальнейшего изучения математики.
Овладев этими методами, можно будет успешно справляться с более сложными математическими задачами, что открывает новые горизонты в получении дальнейшего образования и в профессиональной деятельности. Поэтому умение работать с линейными уравнениями представляет собой важный шаг на пути к успеху.
Эксперт в области математики, специализируется на подготовке учеников к экзаменам и олимпиадам. Автор методических пособий и аналитических статей по математическому анализу