Умение решать простые линейные уравнения — это ключевой навык в математике. Уравнения этого типа встречаются повсеместно, начиная от простейших повседневных расчетов (например: чтобы приготовить 4 порции шоколадного соуса, нужно смешать 250 г сливок и 250 г шоколада — сколько весит одна порция?) до научных исследований.

Понимание принципов решения линейных уравнений открывает путь к освоению более сложных математических концепций. В этой статье будут рассмотрены основные методы решения таких уравнений, а также разобраны практические примеры.

Понятие уравнения

Уравнением называется математическое равенство, в состав которого входит одна или несколько неизвестных (переменных) величин.

Неизвестные (переменные) величины принято обозначать буквами латинского алфавита. Например:

10х + 50 х = 1 – х — уравнение относительно переменной х ;

— уравнение относительно переменной ; 17у -105 = 8у — уравнение относительно переменной у ;

— уравнение относительно переменной ; 25f + 5 = 0 — уравнение относительно переменной f.

Вместо переменной величины в уравнение можно подставлять числа. При этом уравнение будет обращаться либо в истинное, либо в ложное числовое равенство. Так, если в уравнение 2а + 2 = 4 вместо переменной а подставить значение 1, то получим 2•1 + 2 = 4. Это истинное числовое равенство. Но если мы подставим 0, то получим 2•0 + 2 = 4. Это ложное числовое равенство, так как 2 ≠ 4.

Число, которое при подстановке вместо неизвестной величины обращает уравнение в истинное числовое равенство, называется корнем уравнения.

Решить уравнение — значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

Уравнения, имеющие одинаковые множества корней, называются равносильными.

Какие бывают виды уравнений

В математике существует огромное количество различных видов уравнений. Самыми простыми являются линейные.

Уравнение является линейным, если входящие в него переменные находятся только в первой степени и отсутствуют произведения переменных.

Общий вид (или стандартная форма) линейного уравнения с одной переменной выглядит следующим образом: Ax + B = 0. Здесь: х – переменная, A и В — числа. При этом А называется коэффициентом при переменной, а В — свободным членом.

Стандартная форма линейного уравнения с двумя переменными имеет вид: Ax + By = C. Здесь: x и y — переменные, A и B — коэффициенты, а C — свободный член.

Приведем несколько примеров нелинейных и линейных уравнений.

8х – 89 = 1/7 Линейное 2х = 75 Линейное х(2 + 1/3) = 7/8 Линейное 2х + х2 = 0 Нелинейное — содержит переменную в степени 2 7 + 1/х = 45 Нелинейное — содержит член, у которого переменная находится в знаменателе х + √х = 4 Нелинейное — содержит квадратный корень из переменной 7х + 3у = 5 Линейное с двумя переменными 3х + 2у + 5ху = 0 Нелинейное — содержит произведение переменных

При решении линейных уравнений их сначала приводят к общему виду Ax + B = 0, а затем вычисляют значение переменной. Следующие правила помогают быстро найти решение:

При А ≠ 0 — существует единственный корень х = -В/А ;

— существует единственный корень ; При А = 0 и В ≠ 0 — уравнение не имеет корней;

и — уравнение не имеет корней; При А = 0 и В = 0 — уравнение имеет бесконечное множество корней, в этом случае любое число может быть корнем.

Чтобы пользоваться этими правилами, линейное уравнение нужно привести к общему виду.

Правила переноса и деления

Для приведения линейного уравнения к общему виду используют правила переноса и деления.

Согласно правилу, при переносе члена уравнения из одной части в другую он меняет знак на противоположный.

Продемонстрируем применение правила переноса на простейшем примере. Рассмотрим уравнение: х + 8 = 18

Левая часть этого уравнения: х + 8

Правая часть: 18

При переносе 8 из левой части в правую знак «+» изменится на знак «-»:

х + 8 = 18

х = 18 – 8

х = 10

Применим правило переноса для решения следующего линейного уравнения:

-10х = 8 – 11х

Перенесем -11х из правой части в левую. При этом знак «-» изменится на знак «+».

-10х + 11х = 8

х = 8

Правило деления утверждает, что в уравнении можно разделить правую и левую часть на одно и то же ненулевое число, не нарушая при этом равенства.

Применим это правило для решения линейного уравнения -2х = 18. Разделим обе части на -2. Получаем:

-2х / (-2) = 18 / (-2)

х = -9

С помощью этих двух правил можно решить любое линейное уравнение.

Как решать простые линейные уравнения

Алгоритм решения выглядит следующим образом:

Раскрыть все скобки. Сгруппировать все члены, содержащие переменную в одной части уравнения, а свободные члены — в другой. Привести подобные члены в правой и левой частях. В результате исходное уравнение примет вид Ах = В. Если А ≠ 0, то решением будет х = В / А. Если А = 0 и В ≠ 0, то уравнение не имеет решений. Если А = 0 и В = 0, то решением уравнения является любое число.

Этот алгоритм объединяет применение правил переноса и деления.

Примеры линейных уравнений