В русском языке существует три рода имен существительных: мужской, женский, средний. Обычно определение грамматического рода зависит от окончания в именительном падеже единственного числа. Например, слова «дом», «стол», относятся к мужскому роду, «книга», «ложка» — к женскому, «окно», «зерно» — к среднему. Но не все так просто и однозначно. В этой статье мы подробно ознакомимся с интересными особенностями, присущими грамматическому роду.
Особенности категории рода существительных
Имена существительные относятся к наиболее часто употребляемым частям речи русского языка. Они составляют основу любых текстов.
Слова, принадлежащие к этому классу, предназначены для обозначения предметов, живых существ, явлений природы, абстрактных понятий. Они обладают рядом характерных признаков, среди которых обязательно присутствует категория рода.
Род существительного является постоянным признаком. Поэтому такое высказывание, как «стол — это существительное в мужском роде», является неправильным. Правильно будет «стол — существительное мужского рода».
Рассмотрим подробнее каждый из трех родов:
- Мужской род. Это группа имен существительных, которые согласуются с местоимениями «он» и «мой». В именительном падеже единственного числа они оканчиваются на –а, -я, либо имеют нулевое окончание. Например, генерал, герой, дядя, воевода.
- Женский род. Эти существительные согласуются с местоимениями «она», «моя». В именительном падеже единственного числа они оканчиваются на –а, -я, либо имеют нулевое окончание. Например, звезда, няня, выпь.
- Средний род. В эту группу входят существительные, сочетающиеся с местоимениями «оно», «мое». В единственном падеже в форме единственного числа оканчиваются на –о, -е, например, слово, полотенце.
Кроме того, существуют особые случаи — существительные общего рода. Эти слова могут быть мужского или женского рода в зависимости от ситуации. При этом они могут быть только одушевленными, так как относятся к лицам соответствующего пола. Петя такой зазнайка! Марина такая зазнайка! Миша настоящий чистюля. Ирина настоящая чистюля.
Обращаем ваше внимание, что «общий род» продолжает оставаться условным грамматическим понятием. В основном к нему относятся нарицательные существительные просторечного характера (грязнуля, мямля, плакса, ябеда, задира и т. д.). Нередко, при построении фразы сочетаемостью пренебрегают, чтобы придать больше выразительности (она — ужасный задира; он — вечно хнычущая плакса). С грамматической точки зрения существительные общего рода относятся к женскому роду.
Существительные староста и судья также относятся к общему роду. Но такие названия профессий, как врач, адвокат, хирург, уролог, астроном, космонавт хоть и могут обозначать лиц женского пола, относятся к мужскому роду и согласуются с прилагательными в мужском роде. Опытный хирург Иванова блестяще провела сложную операцию.
К общему роду также относятся следующие имена существительные:
- несклоняемые фамилии (Черных, Удалых, Мельник, Живаго, Дюма, Золя);
- уменьшительные формы некоторых имен (Шура, Саша, Женя);
- некоторые заимствованные слова (маэстро, инкогнито, визави).
Категория общего рода не слишком многочисленна — в нее входит не более 500 слов, в то время как общее количество существительных русского языка оценивается примерно в 70 тысяч.
Важно помнить, что существительные, не имеющие единственного числа, рода не имеют. Этот разряд существительных называется pluralia tantum (только множественное число). В него входят несколько тысяч слов, например, очки, плавки, джинсы, лосины, сливки, каникулы, шахматы, будни и другие.
Специфика категории рода имен существительных
Категория рода отражает классификацию существительных по таким признакам, как пол (для одушевленных) или символическое значение (для неодушевленных). Приписывание рода неодушевленным существительным не имеет никакого логического объяснения и является условным. Например, про один и тот же автомобиль (мужского рода) можно сказать, что это машина (женского рода), авто (среднего рода), транспортное средство (среднего рода).
Роды существительных различаются в зависимости от языка. Например, «кровать» в русском языке — это существительное женского рода, в немецком и английском — среднего, в итальянском — мужского.
Далеко не все языки используют категорию рода в своей структуре. К таким языкам относятся китайский, тайский, бирманский, японский, корейский, турецкий, венгерский, гавайский, маори и другие. Отсутствие рода существенно упрощает изучение грамматики, так как исчезает множество форм склонения и согласования.
Определение рода имен существительных
Род склоняемых существительных определяется довольно просто.
|
Род
|
Признаки
|
Примеры
|
М. р.
|
Окончания –а, -я, нулевое в именительном падеже
|
Стол, дядя, дедушка
|
Нулевое окончание, основа заканчивается на твердый согласный звук или й
|
Вокзал, стадион, улей, военный
|
С основой, заканчивающейся на –ж, -ш или мягкий согласный звук, имеющие в родительном падеже окончание –а, -я
|
Багаж, пляж, нож, лось, еж
|
Ж. р.
|
Окончания –а, -я, нулевое в именительном падеже
|
Трясина, кочка, лилия
|
С основой, заканчивающейся на –ж, -ш или мягкий согласный звук, имеющие в родительном падеже окончание –и
|
Живопись, степь, печь, синь
|
Ср.р.
|
С окончанием на –о, -е
|
Царство, озеро
|
Разносклоняемые существительные на –мя
|
Время, знамя, стремя
|
Существительное дитя
|
Интересно отметить, что дитя является склоняемым существительным. Его склонение по падежам выглядит следующим образом: им. — дитя; р. — дитяти; д. — дитяти; в. — дитя; тв. — дитятей/дитятею; пр. — дитяти.
Род несклоняемых заимствованных существительных
Несклоняемые существительные — особая группа лексики русского языка, состоящая преимущественно из иностранных заимствований. Такие слова имеют одну и ту же форму во всех падежах вне зависимости от контекста.
Определение рода несклоняемых существительных осуществляется на основании семантического значения слова, а также выяснения, является ли оно одушевленным. Если речь идет о людях или животных, имеющих половые признаки, то род устанавливается в соответствии с полом описываемого субъекта:
- знаменитый конферансье — м. р.;
- богатая мадам — ж. р.;
- наглый папарацци — м. р.;
- опытный сомелье — м. р.;
- разодетый денди — м. р.;
- талантливая протеже — ж. р.
Названия представителей животного мира традиционно считаются мужского рода. Исключения составляют случаи, когда в контексте прямо указывается, что животное является самкой:
- говорящий какаду — м. р.;
- розовый фламинго — м. р.;
- крупный эму — м. р.;
- старый шимпанзе — м. р.;
- агрессивная шимпанзе с детенышем — ж. р.
Наименований животных, относящихся к женскому роду очень мало. Например, цеце (африканская муха, переносчик смертельной сонной болезни — трипаносомоза), иваси (дальневосточная сардина).
Обычно при заимствовании иностранных слов сохраняется тот же род, который был у существительного в исходном языке. Например, слово «рояль» заимствовано из французского языка, и оно сохранило принадлежность к мужскому роду.
Но это происходит не всегда. Например, слово «па» (отдельное ритмическое движение в танце) относится к среднему роду, в то время как во французском языке, из которого оно заимствовано, «па» (pas) имеет мужской род. Слова «сальто» в русском языке относится к среднему роду, а в итальянском — к мужскому.
Среди неодушевленных несклоняемых заимствованных имен существительных преобладают слова среднего рода: грандиозное шоу, горячее какао, остывшее капучино, вкусное пюре, новое трюмо, чистое купе, роскошное боа (длинный женский шарф из меха или перьев).
Однако весьма часто родовая категория привязывается к смыслу базового существительного:
- вкусная кольраби (смысловая связь со словом «капуста») — ж. р.;
- сильный сирокко (ветер в пустыне) — м. р.;
- соленая салями (связь со словом «колбаса») — ж. р.;
- широкая авеню (связь со словом «улица») — ж. р.
Самый легкий и надежный способ определить род подобных слов — обратиться к толковому словарю.
Род иноязычных географических названий
Определение рода несклоняемых существительных, представляющих собой географические названия (реки, города, острова, горные вершины и т. д.) делается на основе соответствующего родового понятия, связанного с конкретным существительным. То есть род географического названия устанавливается исходя из рода того существительного, которое служит для обозначения того класса объектов природы или топонимов, к которому принадлежит и определяемое им существительное. Например:
- солнечный Зугдиди — мужского рода, поскольку слово «город» также относятся к мужскому;
- полноводная Миссури — будучи названием реки, относится к женскому роду, как и слово «река»;
- пресноводное Окичоби — относится к среднему роду, так как слово «озеро» — среднего рода;
- величественная пятиглавая Бештау — характеризуется женским родом, так как является горой (ж. р.);
- живописный Таити — мужского рода, так же как и «остров».
Но встречаются и исключения. Так, название острова Борнео относятся к среднему роду, что обусловлено наличием конечной буквы «о», характерной для многих слов среднего рода.
С родами названий гор тоже часто происходит путаница, потому что «горная вершина» — это ж. р., а «горный пик» — м. р. Строго говоря, «вершина» и «пик» — это не одно и то же. Горным пиком называют только остроконечные вершины, поэтому не каждая горная вершина является пиком. Поэтому при определении рода названия горы лучше справляться с толковым словарем. Там можно узнать, что названия высочайшей горы на Земле относятся к следующим родам: Эверест — м. р., Джомолунгма — ж. р.
Иногда одно и то же название может относиться к разным грамматическим родам в зависимости от контекста. Например: долгое время Сомали страдало от голода — среднего рода, как у слова «государство». Сомали получила гуманитарную помощь — женский род, как у слова «страна». Другой пример: независимое Гаити (государство — ср. р.), независимая Гаити (страна — ж. р.).
Род сложносокращенных слов (аббревиатур)
Определение рода аббревиатур требует внимательного подхода, так как большинство сокращенных форм нуждаются в согласовании с другими словами в предложениях. Чаще всего род аббревиатуры определяется с помощью одного из следующих двух способов:
- через выявление опорного существительного в полной форме;
- путем согласования с родовым словом, которое помогает установить принадлежность к тому или иному роду.
Например, слово «НАТО» представляет собой аббревиатуру NATO, записанную русскими буквами. Полное название — North Atlantic Treaty Organization, что можно перевести как Организация Североатлантического договора, либо как Североатлантический альянс. Поэтому в зависимости от контекста НАТО может использоваться как существительное любого из трех родов:
- мужского рода — из-за связи со словами «договор», «альянс»;
- женского рода — благодаря опорному слову «организация»;
- среднего рода — из-за влияния конечной буквы «О».
Похожая ситуация и с аббревиатурой ЮНЕСКО. Опорным словом является «организация», поэтому род должен быть женским. Но из-за влияния конечной буквы «О» слово часто относят к среднему роду.
Со словами ФИФА и ЦЕРН такого не происходит. ФИФА — женского рода (опорное слово «организация»), ЦЕРН — м.р. (опорное слово «центр»); ЮМАНИТЕ — ж. р. (опорное слово «газета»).
Если аббревиатура читается по названиям букв (является инициальной), то ее род совпадает с родом опорного слова: АПН — ж. р. (А-ПЭ-ЭН — Академия (ж. р.) педагогических наук); ЕСПЧ — м. р. (Е-ЭС-ПЭ-ЧЕ — Европейский суд (м. р.) по правам человека); СНГ — ср. р. (ЭС-ЭН-ГЭ — Содружество (ср. р.) независимых государств).
Но если аббревиатура читается по слогам (является звуковой), тогда род определяется не по опорному слову, а по звучанию аббревиатуры. Обычно, если конечным звуком является согласный, то аббревиатура относится к мужскому роду вне зависимости от рода ее опорного слова. Например, вуз — м. р. (хотя опорное слово «заведение» — ср. р.); МИД — м. р. (хотя «министерство» — ср. р.). Но ГЭС и ТЭЦ относятся к женскому роду.
Родовую принадлежность любой аббревиатуры можно узнать в словаре.
Род существительных, оканчивающихся на –ЛЬ
Все эти слова звучат весьма похоже друг на друга: водевиль, триоль, аэрозоль, антресоль, боль, алкоголь, ноль, роль. Определять их род следует с помощью словаря, так как для них никаких однозначных правил не существует. Например, к мужскому роду относятся: гиньоль (театральная пьеса, изобилующая сценами ужаса; персонаж французского театра кукол), бемоль, тюль, водевиль, квартиль, квантиль и т.д.
К женскому роду относятся: буссоль (геодезический инструмент), вакуоль, канифоль, антресоль, мозоль, гидрозоль.
Названия обуви и парных предметов
Такие парные (состоящие из двух одинаковых частей) предметы, как брюки, очки, ножницы, а также грабли, весы, сумерки не имеют единственного числа, поэтому проблем с определением их рода для согласования с другими словами не возникает.
С названиями обуви дело обстоит иначе. Лишь немногие виды не имеют единственного числа (например, мюли, броги, гэта). Правил определения рода этих существительных нет, и приходится либо запоминать, либо сверяться со словарем.
|
М. р.
|
Ж. р.
|
Ср. р.
|
Ботинки — ботинок
Лоферы — лофер
Боты (ботики) — бот
Мокасины — мокасин
Валенки — валенок
Лапти — лапоть
Кеды — кед
Ботфорты — ботфорт
Сланцы — сланец
Черевики — черевик
Чувяки — чувяк
Чопины — чопин
Пуанты — пуант
|
Сандалии — сандалия
Туфли — туфля
Пинетки — пинетка
Эспадрильи — эспадрилья
Босоножки — босоножка
Вьетнамки — вьетнамка
Бахилы — бахила
Бутсы — бутса
Кроссовки — кроссовка
Тапочки — тапочка
|
Сабо — сабо
Интересная особенность связана с обувью, носящей название «унты» (особые меховые сапоги для сильных морозов). Ударение во множественном числе может падать как на первый слог (Унты), так и на второй (унтЫ). Оба варианта считаются правильными. Но если ударение падает на первый слог (Унты), то существительное имеет женский род и формой единственного числа будет «Унта». Если ударение падает на второй слог (унтЫ), то существительное относится к мужскому роду, и в единственном числе будет «унт».
Род других парных предметов тоже приходится определять по словарю. Например, к мужскому роду относятся: рельс (рельсы), гольф (гольфы), глаз (глаза), погон (погоны).
К женскому: манжета (манжеты), клипса (клипсы), эполета (эполеты), крага (краги), бакенбарда (бакенбарды), гетра (гетры), гамаша (гамаши).
Составные существительные
Для определения рода составных существительных существуют следующие правила.
№1. Существительное является одушевленным — род имен существительных соответствует полу лица (или роду существа), которое оно обозначает. Женщина-авиатор совершила полет. Чудо-богатырь всех победил. Легендарная женщина-богатырь Василиса Микулична обладала не только силой, но и хитростью. Прилетела жар-птица и стала клевать яблоки.
№2. Существительное является неодушевленным — род соответствует роду первого слова, входящего в состав этого существительного. Новая школа-интернат. Знаменитый музей-квартира. Удобное кресло-кровать. Дешевый диван-кровать.
№3. В составе присутствует несклоняемое существительное — род соответствует роду склоняемого слова. Важная пресс-конференция. Новая кафе-столовая.
Эти правила можно оформить в виде краткой таблицы.
|
Особенности составного существительного
|
Как определить род существительного
|
Одушевленное
|
Соответствует полу м/ж.
Женщина-богатырь (женского рода), чудо-богатырь (мужского рода)
|
Склоняемое + склоняемое
|
Соответствует роду первого слова.
Кресло-кровать (среднего рода), диван-кровать (мужского рода), школа-интернат (женского рода)
|
Склоняемое + несклоняемое
|
Ответствует роду склоняемого слова.
Кафе-столовая (женского рода), пресс-конференция (женского рода)
Эти правила помогают безошибочно определять род любых составных существительных. Но если возникают сомнения, то обращайтесь к толковому словарю русского языка, чтобы правильно определить род существительного.
5 частых ошибок при определении рода имени существительного
При построении предложений и словосочетаний приходится выполнять согласование существительных с другими частями речи: глаголами, прилагательными, местоимениями. Чтобы избежать речевых ошибок, нужно правильно определять род каждого существительного.
Рассмотрим несколько наиболее характерных ошибок.
№1. «Вы потеряли бахил!» — такое предупреждение иногда можно слышать в поликлиниках. Действительно, бахилы весьма коварны — они легко соскальзывают с обуви и теряются, и они создают путаницу при определении рода. Бахилы — это защитные чехлы, которые надевают на обувь. Они похожи на легкие неуклюжие сапоги или ботинки. Чехол, сапог, ботинок — все эти существительные мужского рода, поэтому логично предположить, что к этому же робу будут относиться и «бахилы» в форме единственного числа. Но это не так. Слово «бахил» — это форма родительного падежа множественного числа. А в единственном числе «бахила» — это существительное женского рода. Так же, как и туфля, бутса, балетка, босоножка.
№2. «В продажу поступила новая тюль». Подобное объявление можно видеть в некоторых магазинах. В распространении этой ошибки «постарались» мышь и тишь. Эти слова оканчиваются на мягкий знак, и все с начальной школы помнят, что это существительные женского рода. Кроме того, тюль — это ткань (ж. р.). Такие ткани, как фланель, бязь, посконь — все женского рода. Но с тюлем все иначе. Существительное тюль — мужского рода, так же как и миткаль, перкаль, штапель.
№3. «На город надвигается грозная сель». В данном случае попытка отнести существительное к женскому роду тоже обусловлена конечным мягким знаком. Тем не менее, сель (грязевой поток) — мужского рода, как и оползень. Например: «недавний оползень спровоцировал схождение мощного селя».
№4. «Наташа может стать замечательной баристой!» Бариста — слово коварное. Одни словари относят его мужскому роду, другие — к общему. Но все дружно объявляют его несклоняемым.
№5. «Красочное граффити украсило серый бетонный забор». Слово граффити похоже на конфетти (ср. р.), поэтому его тоже хочется отнести к среднему роду. Но у граффити нет единственного числа, поэтому нет и категории рода. Правильной будет следующая фраза: «Красочные граффити украсили серый бетонный забор».
Практическое закрепление темы
Задание №1. Даны имена существительные. Необходимо определить их род.
Подмастерье, золото, эмаль, музей-поместье, Эверест, Джомолунгма, тюль, бахила, вуз, НАТО, рояль, очки, шахматы, знамя, какаду, трюмо.
Задание №2. Выберите имена существительные общего рода.
Салями, курица, композитор, Чиполлино, жадина, трус, паяц, кривляка, балерина, какао, собрание, недотрога, обжора, дармоед, лиходей, разбойник, агроном, Иванов, Живаго, Петрова, Черных.
Задание №3. Употребите данные имена существительные в единственном числе и определите род.
Сапоги, сандалии, сабо, туфли, клавиши, ботинки, погоны, имена, галоши, рельсы
Заключение
Род имен существительных в русском языке — чрезвычайно важный постоянный признак, влияющий на согласование с другими словами. В большинстве случаев определение рода не вызывает сложностей у людей, свободно владеющих русским. Но все же определить род существительных иногда бывает затруднительно. В этих случаях следует обращаться за помощью к толковому словарю.
