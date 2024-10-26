Если растянуть стальную пружину, а потом отпустить, то она немедленно восстановит свою форму. То же самое произойдет, если пружину сжать, а потом отпустить. Восстановление формы пружины происходит за счет силы упругости. Она появляется в ответ на возникновение деформации. Эта сила имеет электромагнитную природу и непосредственно связана с взаимодействием молекул деформируемого тела друг с другом.

Сила: что это за величина

К сожалению, в физике нет четкого и однозначного определения силы. Под силой понимается некое внешнее воздействие, вызывающее изменения в движении тела или изменяющее его размеры. Таким образом, сила служит мерой взаимодействия тел друг с другом.

Сила — величина векторная. Это значит, что она характеризуется числовым значением, направлением и точкой приложения. Единицей измерения любой силы в системе СИ служит Ньютон. Сила, равная 1 Н, изменяет за 1 секунду скорость тела, имеющего массу 1 кг, на 1 м/с.

Если к телу приложено сразу несколько сил, то их можно заменить одной равнодействующей, которая определяется по правилу сложения векторов.

Например, если тело, обладающее некоторой массой, висит на растянутой пружине, то на него действует сила земного тяготения и сила упругости пружины. Эти силы одинаковы по модулю и направлены противоположно. Поэтому равнодействующая равна нулю, и тело покоится.

Деформация

Под деформацией понимается изменение формы или размеров тела, вызванное воздействием внешних сил либо таких факторов, как температура и влажность.

В зависимости от вида смещения частей тела относительно друг друга деформация подразделяется на следующие типы:

растяжение;

сжатие;

сдвиг;

кручение;

изгиб

срез.

Деформации бывают разных видов: растяжения, сжатия, сдвига, изгиба, кручения. Все пере­численные виды деформации возможны в твердых телах. В жидкостях и газах возможны только деформации объемного сжатия и растяжения, т. к. эти среды не обладают упругостью формы, а только объема (как известно, жидкость принимает форму сосуда, в котором находится, а газ занимает весь предоставленный ему объем).

Деформация называется упругой, если она возникает и исчезает одновременно с внешним воз­действием.

Деформация, которая не исчезает после прекращения внешнего воздействия, называется плас­тической.

Если, например, пружину несколько растянуть, а затем отпустить, то она снова примет свою первоначальную форму. Но ту же пружину можно растянуть настолько, что после того как ее отпустят, она так и останется растянутой.

При деформации тел возникают силы упругости, которые используются, например, в динамо­метрах. Пластические деформации применяют при лепке из пластилина и глины, при обработке металлов — ковке, штамповке.

Сила упругости: закон Гука

Упругая сила возвращает тело к его первоначальной форме. Эта сила возникает в ответ на деформацию тела, вызванную другими силами.

Упругая сила обусловлена сложным взаимодействием между молекулами деформируемого тела. Но в конечном итоге она представляет собой следствие третьего закона Ньютона, согласно которому каждое действие вызывает равное и противоположно направленное противодействие.

Таким образом, упругая сила — это равная по величине и противоположно направленная реакция на внешнюю силу, вызывающую деформацию. Если изменение формы настолько мало, что его невозможно заметить, то силу упругости называют силой реакции опоры.

Изучением процессов, возникающих при деформации твердых тел, занимается теория упругости. Ее фундаментальным законом является закон Гука, который был открыт в 1660 г. 25-летним английским ученым Робертом Гуком.

Закон гласит: сила упругости, возникающая при растяжении/сжатии упругого тела, прямо пропорциональна абсолютному значению изменения длины этого тела.

В виде математической формулы этот закон записывается следующим образом:

Fупр = k Δx,

где k — жесткость тела, Δx — абсолютное значение удлинения.

Каждое тело характеризуется своей жесткостью. Например, жесткость пружины зависит от материала, количества витков, геометрических размеров пружины.