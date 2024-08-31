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Синтаксический разбор предложения — это составление характеристики предложения как целого, а также каждого его члена, выявление имеющихся грамматических основ, описание связей между членами. Чтобы выполнить синтаксический разбор простого или сложного предложения, пользуются стандартным набором правил и принятых обозначений. Например:
Последовательность операций при разборе
Разбирать предложение по членам можно, используя три разные последовательности действий. Они очень похожи друг на друга, но имеют некоторые отличия.
Первая последовательность действий, рекомендованных для синтаксического разбора:
- Сформулировать цель анализируемого предложения;
- Указать количество присутствующих в нем грамматических основ;
- Назвать тип анализируемого предложения в зависимости от числа выделенных основ, распространенности, полноты;
- Разобрать предложение по его членам.
Для проведения подобного анализа указанные действия приходится выполнять одновременно, поэтому хоть схема и представлена в виде шагов, но является больше ориентиром, нежели четким алгоритмом.
Вторая последовательность:
- Определяют виды членов;
- Делают описание всего предложения, а его цель указывают в самом конце выполненного разбора.
Разбор предложения, руководствуясь третьей последовательностью, начинается с разбора и определения типов членов. Затем приводится описание предложения, и в самом конце указывается вид интонации и называется цель.
В принципе, большой разницы между этими последовательности нет, и они очень похожи одна на другую.
Способы подчеркивания членов предложения
При выполнении разбора любого предложения используется единообразная система обозначений. Каждый тип членов подчеркивается соответствующими видами линий:
- подлежащее — одна сплошная линия;
- сказуемое — две сплошные одна над другой;
- определение – волнистая;
- дополнение — пунктирная;
- обстоятельство — штрихпунктирная.
Кроме того, при оформлении разбора удобно использовать следующие приемы. Обособленный член предложения выделяют в виде единой структуры. В сложных случаях, когда какой-нибудь из членов предложения имеет двоякое толкование, допускается одновременное использование двух разных обозначений. Обычно в такую ситуацию попадают определения, которые одновременно являются еще и обстоятельствами.
Но подобное нагромождение символов не является обязательным. Достаточно подчеркнуть члены предложения каким-нибудь одним подходящим по смыслу видом линии.
Обозначение слов и оборотов, не являющихся членами предложения
Не каждые формирующие фразу слова являются членами предложения. К таким «не членам» не относятся частицы. Союзы, соединяющие однородные слова в предложении, тоже не следует подчеркивать при выполнении разбора. Тем не менее союзы, являющиеся частью сравнительных оборотов, выделяются в соответствии со своей функцией. К примеру:
То же самое относится к союзам в обособленных членах предложения:
Предлоги также не относятся к самостоятельным членам предложения, но их подчеркивают вместе с существительными как единый комплекс. В этих случаях необходимо тщательно отслеживать ситуации, когда между предлогом и существительным вклинивается какое-нибудь слово. Предлог необходимо подчеркнуть так же, как и существительное, с которым он связан. Следующее подчеркивание будет ошибочным:
Чтобы подчеркнуть правильно, в данном случае предлог подчеркивается как дополнение:
Частицы подчеркиваются так же, как и глагол, с которым они связаны, даже если между ними вклинивается другое слово:
Частицу не школьникам, делающим синтаксический разбор предложения, предлагается подчеркивать в едином комплексе с тем словом, с которым она связана:
Также разрешается никак не выделять частицы и предлоги. В некоторых школах для этих частей речи используют нестандартные способы выделения, но это относится к местному творчеству.
Также следует помнить, что обращения и вводные слова никак не подчеркиваются, так как тоже не являются членами предложений. Над ними обычно делают соответствующую надпись.
Рассмотрим небольшой пример:
- Прекрати — простое сказуемое, выраженное глаголом 2-го лица единственного числа в повелительном наклонении.
- Немедленно (как?) — обстоятельство образа действия. Простое, по цели высказывания — побудительное. По интонации — восклицательное.
Подлежащее отсутствует.
Односоставное определенно-личное, полное, распространенное. Осложненное обращением «Дима».
Еще один пример с обращением:
Простое, повествовательное, восклицательное, полное, двусоставное. Осложнено обращением «мой друг».
Описание осложняющих членов предложения
К таким «осложнениям» относится прямая речь и вставные предложения, имеющие собственную грамматическую основу. Эти объекты анализируются как самостоятельные, так как их форма и цели высказывания часто совершенно не совпадают с основным предложением.
Например, в предложении «Она с лукавством поинтересовалась: “Сколько вы еще намерены тянуть время?!”» мы имеем следующее: основное — повествовательное, простое, полное, двусоставное, невосклицательное, распространенное, имеется осложнение в виде прямой речи. В свою очередь, прямая речь: вопросительное, восклицательное, полное, двусоставное, распространенное, неосложненное.
Обособленные причастные обороты осложняют предложения, необособленные — не осложняют. Но при проведении анализа указывается, что осложнение выполнено с помощью обособленного определения. Упоминать причастный оборот можно, но это не является обязательным требованием.
Члены предложения, выраженные сравнительным оборотом, могут быть разными:
Если же сравнительный оборот не обособляется, то осложнения он не вызывает. При описании осложнения называются соответствующие члены предложения, которые составляют обособленный оборот.
Если предложение имеет несколько однородных сказуемых, то оно, как правило, вызывает определенные трудности. В школьной программе утверждается, что если есть подлежащее и несколько однородных сказуемых, то такое предложение следует считать простым (то есть имеющим только одну грамматическую основу), но с осложнением.
В случае односоставных предложений (есть либо подлежащее, либо сказуемое) количество частей совпадает с количеством сказуемых. Примеры:
Односоставные предложения
У таких предложений имеется только один главный член. При кажущейся простоте синтаксический разбор нередко сопровождается досадными ошибками. Это связано с тем, что многие односоставные предложения очень похожи на двусоставные, но неполные.
Следует помнить, что в определенно-личных предложениях сказуемыми являются глаголы 1-го или 2-го лица, но тот, кто выполняет действие, не называется, хотя явно подразумевается:
На производителя действия явно указывают глаголы с окончаниями -у, -ю, -ешь, -ишь, -ем, -им, -ете, -ите. Благодаря им исполнитель действия определен четко.
Но если действие переносится в прошлое, однозначность утрачивается:
В таком примере нет четкого указания на действующее лицо. Поэтому такие предложения принято считать двусоставными неполными.
У неопределенно-личных предложений сказуемым является глагол, стоящий в третьем лице множественного числа в любом наклонении:
Но если исполнитель действия фиксируется в предыдущем контексте, то такие предложения становятся неполными двусоставными:
Односоставные обобщенно-личные предложения могут содержать только сказуемые, выраженные глаголом во 2-м лице единственного числа изъявительного или повелительного наклонений, либо глаголом в 3-м лице множественного лица только в изъявительном наклонении.
К самому сложному случаю относятся задания, в которых необходимо определить главные члены в предложениях, содержащих комплекс из связки, именной части, неопределенной формы глагола: Нам было очень трудно тащить эти мешки.
Если требуется разобрать предложение такого типа, то нужно анализировать наречие в именной части. Если оно имеет значение состояния, то перед нами односоставная безличная конструкция, а наречение является частью главного члена предложения (сказуемого):
Если же наречие имеет значение оценки, то это двусоставная конструкция, а в качестве главного члена (подлежащего) используется неопределенная форма глагола:
Но если неопределенная форма глагола стоит после связки и именной части, то это своеобразная безличная конструкция:
Если же в сложноподчиненном вместо подлежащего используется придаточное изъяснительное или прямая речь, то они считаются не безличными, а неполными двусоставными:
В подобных случаях, если убрать прямую речь или придаточное, то смысл полностью теряется, что указывает на неполноту.Синтаксический разбор предложения: пример
Рассмотрим несколько примеров, в которых требуется разобрать предложения по членам.
Повествовательное. Невосклицательное. Двусоставное, простое, распространенное. Осложнено двумя однородными сказуемыми.
Теперь выполним синтаксический разбор сложного предложения:
Повествовательное, невосклицательное, сложное, распространенное, неосложненное.
Рассмотрим еще один пример сложного предложения:
Предложение сложное, сложноподчиненное, повествовательное, невосклицательное.
Первое — двусоставное, распространенное, неосложненное.
Второе — двусоставное, распространенное, осложненное деепричастным оборотом.
Выполним анализ еще одного сложного предложения:
Сложносочиненное. Составлено из двух простых. Части связаны союзом «и». У частей есть общее обстоятельство «после дождя».