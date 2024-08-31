Последовательность операций при разборе

Разбирать предложение по членам можно, используя три разные последовательности действий. Они очень похожи друг на друга, но имеют некоторые отличия.

Первая последовательность действий, рекомендованных для синтаксического разбора:

Сформулировать цель анализируемого предложения; Указать количество присутствующих в нем грамматических основ; Назвать тип анализируемого предложения в зависимости от числа выделенных основ, распространенности, полноты; Разобрать предложение по его членам.

Для проведения подобного анализа указанные действия приходится выполнять одновременно, поэтому хоть схема и представлена в виде шагов, но является больше ориентиром, нежели четким алгоритмом.

Вторая последовательность:

Определяют виды членов; Делают описание всего предложения, а его цель указывают в самом конце выполненного разбора.

Разбор предложения, руководствуясь третьей последовательностью, начинается с разбора и определения типов членов. Затем приводится описание предложения, и в самом конце указывается вид интонации и называется цель.

В принципе, большой разницы между этими последовательности нет, и они очень похожи одна на другую.

Способы подчеркивания членов предложения

При выполнении разбора любого предложения используется единообразная система обозначений. Каждый тип членов подчеркивается соответствующими видами линий:

подлежащее — одна сплошная линия;

— одна сплошная линия; сказуемое — две сплошные одна над другой;

— две сплошные одна над другой; определение – волнистая;

– волнистая; дополнение — пунктирная;

— пунктирная; обстоятельство — штрихпунктирная.

Кроме того, при оформлении разбора удобно использовать следующие приемы. Обособленный член предложения выделяют в виде единой структуры. В сложных случаях, когда какой-нибудь из членов предложения имеет двоякое толкование, допускается одновременное использование двух разных обозначений. Обычно в такую ситуацию попадают определения, которые одновременно являются еще и обстоятельствами.