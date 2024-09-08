Существительные — это одна из самых многочисленных категорий слов русского языка. Они могут обозначать людей, животных, растения, места, предметы, понятия, явления. Именно такие слова маленькие дети осваивают в первую очередь, когда учатся говорить.

Что такое склонение существительных по падежам

В своей основной форме существительные отвечают на вопросы «кто?», «что?». Например: «кто? — человек», «что? — машина», «кто? — собака», «что? — мячик». В русском языке они могут изменяться по падежам и числам. Такое изменение слов называется склонением.

Иногда склонение определяется как изменение «по вопросам», что на самом деле то же самое, что и изменение по падежам.

Форма некоторых существительных в разных падежах может совпадать. Поэтому для правильного определения падежа приходится анализировать словосочетание или целое предложение. Например:

Единственное число

Падеж Вопросы Сущ. м.р. Сущ. ж.р. Сущ. ср.р. Именительный кто? что? дом уверенность яблоко Родительный кого? чего? дома уверенности яблока Дательный кому? чему? дому уверенности яблоку Винительный кого? что? дом уверенность яблоко Творительный кем? чем? домом уверенностью яблоком Предложный о ком? о чем? о доме уверенности о яблоке

Отсюда видно, что формы именительного и винительного падежей часто оказываются одинаковыми.

Типы склонения имен существительных

Типы склонения существительных определяются особенностями окончаний. В русском языке существует три типа склонений:

I — существительные женского и мужского рода, имеющие в именительном падеже в единственном числе окончания «–а» либо «–я»;

II — средний и мужской род, «-о» / «-е» / нулевое;

III — женский род, окончание — мягкий знак.

Тип склонения всегда остается постоянным. Это значит, что существительное не может в зависимости от ситуации переходить из одного склонения в другое.

Первое склонение имен существительных

К первому склонению относятся существительные женского и мужского рода, имеющие в именительном падеже окончание «-а» или «-я».

Падеж Ж. р. Ж. р. М. р. М. р. И.п. стран-а земл-я мужчин-а дяд-я Р.п. стран-ы земл-и мужчин-ы дяд-и Д. п. стран-е земл-е мужчин-е дяд-е В. п. стран-у земл-ю мужчин-у дяд-ю Т. п. стран-ой земл-ей мужчин-ой дяд-ей П. п. о стран-е о земл-е о мужчин-е о дяд-е

Следует иметь в виду, что существительные, оканчивающиеся на «-ия», немного отклоняются от общего правила. Рассмотрим на примере слов «информация», «акация», «полиция». Склонение выглядит следующим образом:

И.п. информаци-я акаци-я полици-я Р.п. информаци-и акаци-и полици-и Д. п. информаци-и акаци-и полици-и В. п. информаци-ю акаци-ю полици-ю Т. п. информаци-ей акаци-ей полици-ей П. п. об информаци-и акаци-и о полици-и

Видно, что отличия от общего правила имеются в дательном и предложном падежах: вместо «-е» — «-и».

Второе склонение имен существительных

Ко второму склонению относятся существительные мужского и среднего рода, имеющие в именительном падеже окончание «-о», «-е» или нулевое. При изменении по падежам они имеют следующие окончания:

Падеж Ср. р. Ср. р. М. р. М. р. И.п. окн-о пол-е нож-ø конь-ø Р.п. окн-а пол-я нож-а кон-я Д. п. окн-у пол-ю нож-у кон-ю В. п. окн-о пол-е нож-ø кон-я Т. п. окн-ом пол-ем нож-ом кон-ем П. п. об окн-е о пол-е о нож-е о кон-е

У существительных среднего рода, оканчивающихся на «-ие», а также мужского рода на «-ий» или «-ей», имеются небольшие отличия от общего правила.

Падеж Ср. р. М. р. М. р. И.п. растени-е заявлени-е кий-ø натрий-ø клей-ø Р.п. растени-я заявлени-я ки-я натри-я кле-я Д. п. растени-ю заявлени-ю ки-ю натри-ю кле-ю В. п. растени-е заявлени-е кий-ø натрий-ø клей-ø Т. п. растени-ем заявлени-ем ки-ем натри-ем кле-ем П. п. о растени-и о заявлени-и о ки-и о натри-и о кле-е

Третье склонение имен существительных

К третьему склонению относятся существительные женского рода, имеющие нулевое окончание в единственном числе в форме именительного падежа.

При склонении по падежам, как обычно, изменяются окончания, но у таких слов женского рода, как «мать» и «дочь», появляется еще и суффикс «-ерь-», во всех падежах, кроме винительного.

И.п. лошадь-ø рать-ø мать-ø дочь-ø Р.п. лошад-и рат-и матер-и дочер-и Д. п. лошад-и рат-и матер-и дочер-и В. п. лошадь-ø рать-ø мать-ø дочь-ø Т. п. лошадь-ю рать-ю матерь-ю дочерь-ю П. п. о лошад-и о рат-и о матер-и о дочер-и

Как определить склонение существительного

Для определения, к какому склонению относится существительное, нужно проделать следующее:

установить род;

проанализировать окончание, которое слово имеет в форме именительного падежа в единственном числе;

на основе полученных данных определить склонение, воспользовавшись следующими признаками:

Сущ. 1-го склонения ж. р., м. р. -а, -я Например: минута, няня, слуга, дядя Сущ. 2-го склонения ср. р., м. р. -о, -е, -ø солнце, море, король, домище Сущ. 3-го склонения ж. р. -ø степь, ночь

Также полезно помнить основные падежные окончания для всех трех склонений:

I II III И.п. -а, -я -о, -е, -Ø -Ø Р.п. -и -а, -я -и Д. п. -е -у, -ю -и В. п. -у, -ю -о, -е -Ø Т. п. -ой, -ей -ом, -ем -ю П. п. -е -е -и

Склонение существительных: таблица

Следующая таблица показывает, к какому склонению относятся различные окончания. Так как для множественного числа различия минимальны, эти окончания собраны в объединенный столбец.

1 скл. ед.ч. 2 скл. ед.ч. 3 скл. ед.ч. Мн. ч. И.п. -а, -я -о, -е, -Ø -Ø -ы, -и, -а Р.п. -ы, -и -а, -я -и -о, -ов, -ей, -Ø Д. п. -е -у, -ю -и -ам, -ям В. п. -у, -ю -о, -е, -я, -Ø -Ø -о, -ы, -и, -Ø, -ов, -ей Т. п. -ой, -ей -ою, -ею -ом, -ем -ю -ами, -ями П. п. -е -е -и -ах, ях

Интересно просклонять во множественном числе такие слова, как «дно» и «шило».

И.п. донья шилья Р.п. доньев шильев Д. п. доньям шильям В. п. донья шилья Т. п. доньями шильями П. п. о доньях о шильях

Разносклоняемые имена существительные

В русском языке существует 10 существительных среднего рода, оканчивающихся на «-мя» (окончание при этом «-я»), которые не относятся ни к одному из склонений. В эту же группу входит слово «путь». Эти слова склоняются по особым правилам.

Перечислим 11 разносклоняемых существительных: путь, бремя, время, вымя, стремя, знамя, имя, пламя, племя, семя, темя.

Слово «дитя» тоже относится к этой категории, но его формы считаются уже устаревшими и используются очень редко.

Правила склонения для этих слов следующие:

И.п. врем-я — как 1 скл. знам-я путь-ø — как 3 скл. дитя Р.п. времен-и — как 3 скл. знамен-и пут-и — как 3 скл. дитяти Д. п. времен-и — как 3 скл. знамен-и пут-и — как 3 скл. дитяти В. п. врем-я — как 1 скл. знам-я путь-ø — как 3 скл. дитя Т. п. времен-ем — как 2 скл. знамен-ем пут-ем — как 3 скл. дитятей / дитятею П. п. о времен-и — как 3 скл. о знамен-и о пут-и — как 3 скл. дитяти

Несклоняемые имена существительные

Несклоняемые слова, как следует из названия, во всех падежах и числах имеют одинаковую форму. Большинство из них являются заимствованными. Например: кенгуру, алоэ, интервью, фойе, бюро, кофе и другие.

Несклоняемые существительные бывают разного рода: «мадам» — женского рода, «какао» — среднего, «какаду» — мужского.

Склонение сложных слов

Составные существительные состоят из двух слов, соединенных дефисом. Если первая или вторая часть представляет собой несклоняемое существительное, то она не склоняется: «много какао-бобов»; «в опере-буфф».

Первая часть остается неизменной, если она близка второй по смыслу: «в штаб-квартире», «в интернет-кафе» (в этом случае обе части остаются неизменными).

В названиях профессий склоняются обе части: «у инженера-металлурга», «отдать автору-иллюстратору». Но из этого правила существует много исключений: «нет премьер-министра», «для генерал-лейтенанта».

Также существует обширная группа слов, в которых склоняются обе части: «в автобусе-экспрессе», «в вагоне-ресторане».

Из-за обилия исключений склонение составных существительных рекомендуется проверять по словарю.

Следует заметить, что многие слова при склонении образуют весьма необычные формы. В трудных случаях следует сверяться со справочниками, чтобы не сделать ошибку.