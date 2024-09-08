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Существительные — это одна из самых многочисленных категорий слов русского языка. Они могут обозначать людей, животных, растения, места, предметы, понятия, явления. Именно такие слова маленькие дети осваивают в первую очередь, когда учатся говорить.
Что такое склонение существительных по падежам
В своей основной форме существительные отвечают на вопросы «кто?», «что?». Например: «кто? — человек», «что? — машина», «кто? — собака», «что? — мячик». В русском языке они могут изменяться по падежам и числам. Такое изменение слов называется склонением.
Иногда склонение определяется как изменение «по вопросам», что на самом деле то же самое, что и изменение по падежам.
Форма некоторых существительных в разных падежах может совпадать. Поэтому для правильного определения падежа приходится анализировать словосочетание или целое предложение. Например:
Единственное число
|
Падеж
|
Вопросы
|
Сущ. м.р.
|
Сущ. ж.р.
|
Сущ. ср.р.
|
Именительный
|
кто? что?
|
дом
|
уверенность
|
яблоко
|
Родительный
|
кого? чего?
|
дома
|
уверенности
|
яблока
|
Дательный
|
кому? чему?
|
дому
|
уверенности
|
яблоку
|
Винительный
|
кого? что?
|
дом
|
уверенность
|
яблоко
|
Творительный
|
кем? чем?
|
домом
|
уверенностью
|
яблоком
|
Предложный
|
о ком? о чем?
|
о доме
|
уверенности
|
о яблоке
Отсюда видно, что формы именительного и винительного падежей часто оказываются одинаковыми.
Типы склонения имен существительных
Типы склонения существительных определяются особенностями окончаний. В русском языке существует три типа склонений:
- I — существительные женского и мужского рода, имеющие в именительном падеже в единственном числе окончания «–а» либо «–я»;
- II — средний и мужской род, «-о» / «-е» / нулевое;
- III — женский род, окончание — мягкий знак.
Тип склонения всегда остается постоянным. Это значит, что существительное не может в зависимости от ситуации переходить из одного склонения в другое.
Первое склонение имен существительных
К первому склонению относятся существительные женского и мужского рода, имеющие в именительном падеже окончание «-а» или «-я».
|
Падеж
|
Ж. р.
|
Ж. р.
|
М. р.
|
М. р.
|
И.п.
|
стран-а
|
земл-я
|
мужчин-а
|
дяд-я
|
Р.п.
|
стран-ы
|
земл-и
|
мужчин-ы
|
дяд-и
|
Д. п.
|
стран-е
|
земл-е
|
мужчин-е
|
дяд-е
|
В. п.
|
стран-у
|
земл-ю
|
мужчин-у
|
дяд-ю
|
Т. п.
|
стран-ой
|
земл-ей
|
мужчин-ой
|
дяд-ей
|
П. п.
|
о стран-е
|
о земл-е
|
о мужчин-е
|
о дяд-е
Следует иметь в виду, что существительные, оканчивающиеся на «-ия», немного отклоняются от общего правила. Рассмотрим на примере слов «информация», «акация», «полиция». Склонение выглядит следующим образом:
|
И.п.
|
информаци-я
|
акаци-я
|
полици-я
|
Р.п.
|
информаци-и
|
акаци-и
|
полици-и
|
Д. п.
|
информаци-и
|
акаци-и
|
полици-и
|
В. п.
|
информаци-ю
|
акаци-ю
|
полици-ю
|
Т. п.
|
информаци-ей
|
акаци-ей
|
полици-ей
|
П. п.
|
об информаци-и
|
акаци-и
|
о полици-и
Видно, что отличия от общего правила имеются в дательном и предложном падежах: вместо «-е» — «-и».
Второе склонение имен существительных
Ко второму склонению относятся существительные мужского и среднего рода, имеющие в именительном падеже окончание «-о», «-е» или нулевое. При изменении по падежам они имеют следующие окончания:
|
Падеж
|
Ср. р.
|
Ср. р.
|
М. р.
|
М. р.
|
И.п.
|
окн-о
|
пол-е
|
нож-ø
|
конь-ø
|
Р.п.
|
окн-а
|
пол-я
|
нож-а
|
кон-я
|
Д. п.
|
окн-у
|
пол-ю
|
нож-у
|
кон-ю
|
В. п.
|
окн-о
|
пол-е
|
нож-ø
|
кон-я
|
Т. п.
|
окн-ом
|
пол-ем
|
нож-ом
|
кон-ем
|
П. п.
|
об окн-е
|
о пол-е
|
о нож-е
|
о кон-е
У существительных среднего рода, оканчивающихся на «-ие», а также мужского рода на «-ий» или «-ей», имеются небольшие отличия от общего правила.
|
Падеж
|
Ср. р.
|
М. р.
|
М. р.
|
И.п.
|
растени-е
заявлени-е
|
кий-ø
натрий-ø
|
клей-ø
|
Р.п.
|
растени-я
заявлени-я
|
ки-я
натри-я
|
кле-я
|
Д. п.
|
растени-ю
заявлени-ю
|
ки-ю
натри-ю
|
кле-ю
|
В. п.
|
растени-е
заявлени-е
|
кий-ø
натрий-ø
|
клей-ø
|
Т. п.
|
растени-ем
заявлени-ем
|
ки-ем
натри-ем
|
кле-ем
|
П. п.
|
о растени-и
о заявлени-и
|
о ки-и
о натри-и
|
о кле-е
Третье склонение имен существительных
К третьему склонению относятся существительные женского рода, имеющие нулевое окончание в единственном числе в форме именительного падежа.
При склонении по падежам, как обычно, изменяются окончания, но у таких слов женского рода, как «мать» и «дочь», появляется еще и суффикс «-ерь-», во всех падежах, кроме винительного.
|
И.п.
|
лошадь-ø
рать-ø
|
мать-ø
|
дочь-ø
|
Р.п.
|
лошад-и
рат-и
|
матер-и
|
дочер-и
|
Д. п.
|
лошад-и
рат-и
|
матер-и
|
дочер-и
|
В. п.
|
лошадь-ø
рать-ø
|
мать-ø
|
дочь-ø
|
Т. п.
|
лошадь-ю
рать-ю
|
матерь-ю
|
дочерь-ю
|
П. п.
|
о лошад-и
о рат-и
|
о матер-и
|
о дочер-и
Как определить склонение существительного
Для определения, к какому склонению относится существительное, нужно проделать следующее:
- установить род;
- проанализировать окончание, которое слово имеет в форме именительного падежа в единственном числе;
- на основе полученных данных определить склонение, воспользовавшись следующими признаками:
|
Сущ. 1-го склонения
|
ж. р., м. р.
|
-а, -я
|
Например: минута, няня, слуга, дядя
|
Сущ. 2-го склонения
|
ср. р., м. р.
|
-о, -е, -ø
|
солнце, море, король, домище
|
Сущ. 3-го склонения
|
ж. р.
|
-ø
|
степь, ночь
Также полезно помнить основные падежные окончания для всех трех склонений:
|
|
I
|
II
|
III
|
И.п.
|
-а, -я
|
-о, -е, -Ø
|
-Ø
|
Р.п.
|
-и
|
-а, -я
|
-и
|
Д. п.
|
-е
|
-у, -ю
|
-и
|
В. п.
|
-у, -ю
|
-о, -е
|
-Ø
|
Т. п.
|
-ой, -ей
|
-ом, -ем
|
-ю
|
П. п.
|
-е
|
-е
|
-и
Склонение существительных: таблица
Следующая таблица показывает, к какому склонению относятся различные окончания. Так как для множественного числа различия минимальны, эти окончания собраны в объединенный столбец.
|
|
1 скл. ед.ч.
|
2 скл. ед.ч.
|
3 скл. ед.ч.
|
Мн. ч.
|
И.п.
|
-а, -я
|
-о, -е, -Ø
|
-Ø
|
-ы, -и, -а
|
Р.п.
|
-ы, -и
|
-а, -я
|
-и
|
-о, -ов, -ей, -Ø
|
Д. п.
|
-е
|
-у, -ю
|
-и
|
-ам, -ям
|
В. п.
|
-у, -ю
|
-о, -е, -я, -Ø
|
-Ø
|
-о, -ы, -и, -Ø, -ов, -ей
|
Т. п.
|
-ой, -ей
-ою, -ею
|
-ом, -ем
|
-ю
|
-ами, -ями
|
П. п.
|
-е
|
-е
|
-и
|
-ах, ях
Интересно просклонять во множественном числе такие слова, как «дно» и «шило».
|
И.п.
|
донья
|
шилья
|
Р.п.
|
доньев
|
шильев
|
Д. п.
|
доньям
|
шильям
|
В. п.
|
донья
|
шилья
|
Т. п.
|
доньями
|
шильями
|
П. п.
|
о доньях
|
о шильях
Разносклоняемые имена существительные
В русском языке существует 10 существительных среднего рода, оканчивающихся на «-мя» (окончание при этом «-я»), которые не относятся ни к одному из склонений. В эту же группу входит слово «путь». Эти слова склоняются по особым правилам.
Перечислим 11 разносклоняемых существительных: путь, бремя, время, вымя, стремя, знамя, имя, пламя, племя, семя, темя.
Слово «дитя» тоже относится к этой категории, но его формы считаются уже устаревшими и используются очень редко.
Правила склонения для этих слов следующие:
|
И.п.
|
врем-я — как 1 скл.
знам-я
|
путь-ø — как 3 скл.
|
дитя
|
Р.п.
|
времен-и — как 3 скл.
знамен-и
|
пут-и — как 3 скл.
|
дитяти
|
Д. п.
|
времен-и — как 3 скл.
знамен-и
|
пут-и — как 3 скл.
|
дитяти
|
В. п.
|
врем-я — как 1 скл.
знам-я
|
путь-ø — как 3 скл.
|
дитя
|
Т. п.
|
времен-ем — как 2 скл.
знамен-ем
|
пут-ем — как 3 скл.
|
дитятей / дитятею
|
П. п.
|
о времен-и — как 3 скл.
о знамен-и
|
о пут-и — как 3 скл.
|
дитяти
Несклоняемые имена существительные
Несклоняемые слова, как следует из названия, во всех падежах и числах имеют одинаковую форму. Большинство из них являются заимствованными. Например: кенгуру, алоэ, интервью, фойе, бюро, кофе и другие.
Несклоняемые существительные бывают разного рода: «мадам» — женского рода, «какао» — среднего, «какаду» — мужского.
Склонение сложных слов
Составные существительные состоят из двух слов, соединенных дефисом. Если первая или вторая часть представляет собой несклоняемое существительное, то она не склоняется: «много какао-бобов»; «в опере-буфф».
Первая часть остается неизменной, если она близка второй по смыслу: «в штаб-квартире», «в интернет-кафе» (в этом случае обе части остаются неизменными).
В названиях профессий склоняются обе части: «у инженера-металлурга», «отдать автору-иллюстратору». Но из этого правила существует много исключений: «нет премьер-министра», «для генерал-лейтенанта».
Также существует обширная группа слов, в которых склоняются обе части: «в автобусе-экспрессе», «в вагоне-ресторане».
Из-за обилия исключений склонение составных существительных рекомендуется проверять по словарю.
Следует заметить, что многие слова при склонении образуют весьма необычные формы. В трудных случаях следует сверяться со справочниками, чтобы не сделать ошибку.