В английском языке, как и в русском, существуют аффиксы (приставки) и суффиксы — мощные инструменты словообразования. Они позволяют из одного корня создать множество новых слов. Зная корень и значение аффикса, легко догадаться о смысле нового слова. Это упрощает изучение языка.
Например, в тексте встречается незнакомое английское слово prejudgment. Чтобы понять его значение, вовсе не нужно рыться в словарях. Достаточно внимательно посмотреть на его состав. Значение judge хорошо известно — это судья. Суффикс -ment указывает на процесс. Вспоминаем, что judgement означает «суждение». Приставка pre- указывает на предшествование чему-либо, придает оттенок значения «до». И вот значение prejudgment становится понятным само собой — оно означает «предвзятое мнение».
Словообразование в английском языке напоминает игру с конструктором LEGO. Существует два основных метода формирования слов:
- словосложение — несколько слов объединяются в одно;
- словопроизводство — основывается на использовании аффиксов (к ним относятся суффиксы, окончания и приставки), конверсии, чередования звуков и ударений, аббревиатур и сокращений.
Давайте рассмотрим эти способы детальнее.
Словосложение
Этот прием наиболее прост и понятен. Само его название наглядно демонстрирует суть этого метода: мы объединяем основы или корни двух слов, чтобы создать новое.
В русском языке этот метод тоже применяется очень широко, например, инсулинорезистентность (сущ.), руководить (гл.), белоснежный (прил.), мимоходом (нареч.).
В английском языке этот способ чаще всего используется для образования существительных: bookshop (книжный магазин) = book (книга) + shop (магазин); bedroom (спальня) = bed (кровать) + room (комната); keyboard (клавиатура) = key (клавиша) + board (панель); handmade (сделанный вручную) = hand (рука) + made (сделанный).
Для образования других частей речи он применяется несколько реже: to babysit (нянчить, присматривать за ребенком) = baby (ребенок) + sit (сидеть); world-famous (всемирно известный) = world (мир) + famous (известный); everywhere (везде) = every (каждый) + where (где); everybody (все) = every (каждый) + body (тело).
Словопроизводство (word formation)
Процесс формирования новых слов можно разделить на несколько основных направлений. В английском выделяют три основных способа:
- Использование аффиксов — то есть присоединение к основе слова различных морфем, таких как приставки (prefixes — префиксы) и суффиксы (suffixes).
- Конверсия — способ, при котором слово переходит в другую часть речи без добавления аффиксов.
- Чередование звуков и изменение ударения — образование новых слов за счет изменения звукового состава или места ударения.
Word formation — важный механизм развития языка, делающий его приспособленным к меняющимся условиям общения. Знание основных методов помогает быстрее расширять словарный запас и успешно осваивать английский.
Приставки как способ словообразования в английском
Приставки — это элементы, которые ставятся впереди корня слова. В английском с их помощью обычно изменяют значение слова. Несколько реже приставки используются для превращения одной части речи в другую.
В следующую большую группу собраны самые употребительные отрицательные приставки, которые придают слову противоположный смысл.
1. un-. Помогает выразить противоположное значение:
- unemployment — безработица;
- unwrap — распаковывать;
- unspoken — несказанный.
2. im-, in-, il-, ir-. Эти отрицательные приставки аналогичны русской «не-»:
- imbalance — дисбаланс;
- independent — независимый;
- ilogical — нелогичный;
- irrelevant — неуместный, нерелевантный.
3. dis-. С помощью этой приставки выражается отрицание, разрушение, отсутствие, противодействие:
- disloyal — нелояльный;
- disrespect — неуважение;
- disassemble — разбирать.
4. mis-. Указывает на ошибочность или плохое выполнение действия:
- misbehave — плохо себя вести;
- mispronounce — неправильно произносить;
- misuse — неправильно использовать.
Чтобы правильно выбирать приставки im-, in-, il-, ir-, нужно анализировать первую букву корня слова:
- im- используется перед согласными b, p, m (и только перед ними);
- il- — только перед l;
- ir- — только перед r;
- in- — во всех остальных случаях (перед гласными, кроме i или u, и согласными).
Обратите внимание, что иногда in- является частью корня слова, например insist (настаивать).
Приставки с другим приставочным значением: существительные
В отличие от un-, in-, dis-, эти приставки не несут в себе смысла отрицания или противоположности — они придают слову новый смысловой оттенок.
1. anti‑ — указывает на противодействие или оппозицию чему‑-либо:
- antibiotic — антибиотик;
- antivirus — антивирус;
- antigravity — антигравитация.
2. auto‑ — обозначает самостоятельность действия или автоматизацию процесса:
- autofocus — автоматическая фокусировка;
- autostart — автозапуск;
- autoresponder — автоответчик.
3. mid‑ — используется для указания на центральную часть или середину объекта/периода:
- midsummer — середина лета;
- mid-town — центральная часть города;
- midpoint — средняя точка.
4. post‑ — показывает, что что-‑то происходит после определенного события или эпохи:
- postgraduate — аспирант, выпускник;
- postscript — постскриптум;
- postproduction — постпродакшн (обработка после съемки).
5. super‑ — придает слову значение превосходства, высокой степени качества или «сверх‑» характеристики:
- supercomputer — сверхмощный компьютер;
- supervisor — руководитель;
- superstar — суперзвезда.
Все эти приставки — систематические морфемы с устойчивыми значениями. Зная их, можно «расшифровывать» незнакомые слова без словаря.
Приставки с другим приставочным значением: глаголы
Для глаголов чаще всего используются следующие приставки:
1. de‑ — меняет значение на противоположное или обозначает отмену:
- decode — декодировать;
- deconstruct — разбирать;
- deform — деформировать.
2. over‑ — подчеркивает чрезмерность, избыток:
- overeat — переедать;
- oversleep — проспать;
- overpay — переплачивать.
3. under‑ — указывает на недовыполнение, недостаточность:
- undercook — недоготовить;
- underline — подчеркивать;
- underpay — недоплачивать.
4. re‑ — означает повторное действие или возврат к исходному состоянию:
- rearrange — перестраивать;
- reread — перечитывать;
- rename — переименовать.
5. en‑/em‑ — используется для обозначения наделения качеством или приведения в определенное состояние:
- encircle — окружать;
- enrich — обогащать;
- embrown — придавать коричневый оттенок.
Выбирая между em‑ и en,‑ учитывают следующий момент: если после приставки следуют звуки [b], [p], [m], то используют em‑. В других ситуациях следует писать en‑.
Приставки с другим приставочным значением: прилагательные
Для прилагательных обычно используются следующие приставки:
1. extra‑ — обозначает выход за рамки, пределы чего‑либо:
- extracurricular — внеучебная деятельность;
- extrasensory — сверхчувствительный;
- extraordinary — экстраординарный, необыкновенный.
2. inter‑ — используется для выражения идеи взаимодействия, взаимного влияния или связи между разными элементами:
- interatomic — межатомный;
- intercontinental — межконтинентальный;
- interdepartmental — междуведомственный.
Таким образом, приставочный способ образования слов — это широко употребительный инструмент. Его изучение помогает лучше понимать и свободней пользоваться английским языком.
Суффиксы как способ словообразования в английском
Суффиксы — это морфемы, которые добавляются после корня перед окончанием. С их помощью можно менять часть речи, значение или грамматическую категорию.
Суффиксация — это процесс добавления соответствующего аффикса для образования нового слова. Этот способ позволяет:
- создавать новые лексические единицы;
- изменять часть речи исходного слова;
- придавать словам новые оттенки значения.
В английском языке суффиксы используются для образования существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
Словообразование существительных в английском языке с помощью суффикса
В случае существительного суффиксация позволяет обозначить действующее лицо, выразить качество или состояние, сформировать абстрактные понятия, создавать названия профессий и т. д.
Суффиксы, которые добавляются к основам существительных, допустимо классифицировать на две основные категории. В первую категорию войдут суффиксы, указывающие на субъект деятельности (то есть обозначающие лиц, выполняющих какое-либо действие, или характеризующие род занятий). Во вторую — суффиксы существительных, служащие для образования существительных, обозначающих абстрактные понятия (чувства, состояния, качества и т. д.).
Субъект деятельности
Суффиксы существительных «-er» и «-or» — помогают обозначить род занятий или роль, которую выполняет человек. С их помощью формируются слова, указывающие на профессию или деятельность.
Employer — работодатель.
Lecturer — лектор.
Collector — коллекционер.
Суффиксы «-an» и «-ian» — применяются для обозначения профессиональной принадлежности, происхождения из определенной страны или региона.
Mexican — мексиканец.
Librarian — библиотекарь.
Politician — политик.
Суффикс «-ist» — указывает на принадлежность к определенному социальному течению, направлению или идеологии, профессиональную деятельность.
Pianist — пианист.
Journalist— журналист.
Violinist — скрипач.
Pacifist — пацифист.
Суффиксы «-ant» и «-ent» — служат для образования существительных на основе глаголов. С их помощью можно выразить результат действия или характеристику, связанную с действием.
Assistant — ассистент.
Informant — информатор.
Resident — житель, резидент.
Суффикс «-ee» — используется для создания отглагольных существительных, которые часто обозначают лицо, на которое направлено действие.
Refugee — беженец.
Interviewee — респондент, человек, которого интервьюируют.
Payee —- получатель платежа.
Суффикс «-ess» — применяется для образования существительных женского рода.
Stewardess — стюардесса.
Goddess — богиня.
Poetess — поэтесса.
Абстрактные существительные
Абстрактные существительные обозначают понятия, чувства, состояния или качества, которые не имеют физического воплощения. Для образования этих слов обычно используются следующие суффиксы.
1. «-ity» — служит для обозначения абстрактных понятий, таких как качества или состояния. Например:
- curiosity — любопытство;
- brevity — краткость;
- activity — активность.
2. Суффиксы «-ance», «-ence», «-ancy», «-ency» — указывают на то, что объект или субъект находится в определенном состоянии или обладает каким-то качеством. С их помощью выражают характеристики или условия, в которых пребывает лицо или предмет. Например:
- performance — исполнение, представление;
- difference — разница;
- vacancy — пустота, вакансия;
- frequency — частота.
3. Суффиксы «-ion», «-tion», «-sion» — обозначают абстрактные понятия, часто связанные с процессами, действиями или результатами. Эти суффиксы нередко используются для образования существительных от глаголов. Например:
- production — производство;
- situation — ситуация;
- explosion — взрыв.
4. «-ism» — применяется для указания на определенные социальные течения, идеологии или учения. С его помощью формируют названия направлений, характеризующих мировоззрение, политические или философские концепции. Например:
- alcoholism — алкоголизм;
- bureaucratism — бюрократизм;
- heroism — героизм.
5. «-hood» — используется для обозначения объединения, сообщества или определенного этапа в жизни. Выражает понятия, связанные с состоянием или периодом, характеризующим группу лиц или индивидуума. Например:
- manhood — мужественность, зрелость;
- knighthood — рыцарство;
- sainthood — святость.
6. «-ure» — помогает образовать существительные от глаголов, часто обозначая результат действия или процесс. Например:
- culture — культура;
- nature — природа;
- mixture — смесь.
7. «-dom» — указывает на какое-либо объединение, состояние или сферу деятельности. С его помощью создают слова, обозначающие области, характеризующиеся определенными условиями или отношениями. Например:
- wisdom — мудрость;
- dukedom — герцогство;
- officialdom — чиновничество.
8. «-ment» — обозначает результат действия, процесс или состояние, возникшее вследствие какого-либо действия. Используется для образования существительных, которые отражают итог или эффект от выполнения действия. Например:
- government — правительство;
- movement — движение;
- payment — оплата.
9. «-ness» — служит для выражения абстрактных понятий, качеств или состояний. Применяется для образования существительных от прилагательных, подчеркивая наличие определенного свойства или характеристики. Например:
- kindness — доброта;
- darkness — темнота;
- sadness — грусть.
10. «-ship» — используется для образования существительных от других существительных и обозначает отношения, состояния или объединения. Выражает понятия, связанные с определенными видами взаимодействий, статусами или сообществами. Например:
- leadership — лидерство;
- citizenship — гражданство;
- partnership — партнерство.
Словообразование прилагательных в английском языке с помощью суффикса
В английском суффиксы прилагательных довольно разнообразны. К основным относятся следующие:
1. Cуффиксы «-able» / «-ible» — указывают на то, что объект или действие допускает определенную возможность, чаще всего возможность использования или совершения какого-либо действия. Выражают способность чего-либо быть сделанным или пригодным для чего-то. Например:
- movable — подвижный;
- edible — съедобный;
- flexible — гибкий.
2. «-ful» — свидетельствует о наличии какого-либо качества или свойства у объекта. Подразумевает, что предмет или явление характеризуется определенным положительным или значимым свойством. Например:
- delightful — восхитительный;
- grateful — благодарный;
- painful — болезненный.
3. «-en» — обозначает качество или материал, из которого изготовлен предмет. Может также выражать преобразование или изменение состояния. Например:
- silken — шелковый;
- wheaten — пшеничный;
- woolen — шерстяной.
4. «-ive» — указывает на наличие у объекта или явления определенного качества, свойства или способности. Часто используется для образования прилагательных, которые характеризуют особенности или функции чего-либо. Например:
- creative — творческий;
- destructive — разрушительный, деструктивный;
- effective — эффективный.
5. «-less» — выражает отсутствие какого-либо качества, свойства или характеристики. Придает слову отрицательное значение, подчеркивая недостаток или отсутствие чего-то важного. Например:
- careless — неосторожный;
- endless — бесконечный;
- restless — беспокойный.
6. «-ous» — указывает на то, что объект или субъект обладает каким-то качеством в значительной степени или полон чего-то. Выражает насыщенность определенным свойством. Например:
- nervous — нервный;
- generous — щедрый;
- glorious — славный.
6. «-y» — применяется для описания состояния, признака или качества чего-либо. Передает особенности или характеристики предмета, явления или ситуации. Например:
- tasty — вкусный;
- silky — шелковистый;
- snowy — снежный.
Как образуются глаголы
Наиболее употребительные суффиксы глаголов следующие:
1, -ate часто присоединяется к существительным для образования глаголов. Например:
- vaccinate — вакцинировать;
- abbreviate — сокращать;
- educate — обучать.
2. Суффиксы -ify / -fy используются для обозначения процесса придания какого-либо качества или достижения определенного состояния. Обычно они присоединяются к прилагательным, но иногда и к существительным. Например:
- certify — удостоверять;
- intensify — усиливать;
- satisfy — удовлетворять.
3. Суффиксы -ise (в британском английском) / -ize (в американском английском) служат указаниями на осуществление определенного действия. Например:
- advertise — рекламировать;
- improvise — импровизировать;
- organize — организовать.
4. -en передает значение «становиться» или «оказывать действие». Например:
- weaken — слабеть;
- threaten — запугивать;
- widen — расширять.
Как образуются наречия
1. -ly по своей функции он похож на русское окончание «-о», которое имеют наречия. Например:
- beautifully — красиво;
- weekly — еженедельно.
2. -wise обозначает способ действия, движения, позиции или направления. Передает, как именно совершается действие, с какой точки зрения что-то рассматривается.
- likewise — аналогично;
- otherwise — иначе.
3. -ward(s) указывает на направление движения. Он помогает выразить, в какую сторону направлено действие или куда стремится объект.
- forward — вперед;
- inward(s) — внутрь.
Суффиксы: таблица словообразования по частям речи
Объединение суффиксов и приставок: преобразование слов в английском языке
Такие морфемы, как суффиксы и префиксы (приставки), открывают возможность создать целый ряд слов из одного корня. Благодаря этому один корень может порождать множество разных слов. Например:
- connection — соединение;
- disconnect — разъединять;
- reconnect — повторно соединять;
- connective — соединительный;
- interconnect — взаимно соединять;
- connectively — соединительно;
- connectee — сторона, с которой устанавливается связь или соединение;
- unconnected — несвязанный;
- misconnect — неправильное соединение;
- connectable — соединяемый.
Эти слова широко применяются в различных контекстах — от повседневной речи до технических и научных текстов.
Конверсия: новые слова без внешних изменений
При конверсии слово переходит из одной части речи в другую без изменения написания и произношения. Метод широко распространен.
Наиболее часто с его помощью существительные превращаются в глаголы:
- to text (отправлять SMS) от text (текст);
- to man (укомплектовать штат) от man (человек).
Следует подчеркнуть, что в данном случае, переходя из одной части речи в другую, слово не получает никаких аффиксов.
Изменение места ударения
При изменении места ударения меняется акцент с одного слога на другой, что может превратить существительное в глагол (или наоборот) и придать слову новое значение.
|
record
|
существительное RECord — «запись»
|
глагол reCORD — «записывать»
|
increase
|
существительное INcrease — «увеличение»
|
глагол inCREASE) — «увеличивать»
|
address
|
существительное ADDress — адрес
|
глагол addRES — адресовать
Обычно у глаголов ударным оказывается второй слог, а у существительных — первый.
Чередование звуков
Еще один необычный метод образования новых слов основывается на чередовании последнего согласного звука, в результате чего происходит изменение части речи. Например, to advise ([ədˈvaɪz], советовать) — advice ([ədˈvaɪs], совет); to believe ([bɪˈliːv], верить) — belief ( [bɪˈliːf], вера).
Аббревиатуры и сокращения слов
Суть метода проста: длинные словосочетания или слова «сжимаются» до краткой формы. В бизнесе и науке сокращения давно стали нормой. Такие аббревиатуры, как CEO (Chief Executive Officer — генеральный директор), CFO ( Chief Financial Officer — финансовый директор), VAT (Value Added Tax— налог на добавленную стоимость), LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — усиление света посредством вынужденного излучения — лазер) стали общепринятыми.
С наступлением цифровой эпохи мессенджеры и соцсети создали свой набор сокращений: LOL (Laughing Out Loud — громко смеюсь), BRB (BRB (Be Right Back — Сейчас вернусь), IDK (I Don’t Know — я не знаю).
Любопытен и процесс усечения слов: telephone превращается в phone, refrigerator (холодильник) — в fridge, advertisement (рекламное объявление) — в ad, influenza (грипп) — в Flu. Такие формы становятся полноценными словами и закрепляются в словарях.
Судьба аббревиатуры зависит от ее узнаваемости. В профессиональной среде сложные сокращения воспринимаются легко, а в общем употреблении могут вызывать затруднения, например, SOB (shortness of breath — затрудненное дыхание).
Заключение
Образование слов в английском, как и в любом другом языке, — динамичный и многоаспектный процесс, включающий множество разных механизмов. Оно обогащает лексику, позволяет языку быстро адаптироваться к требованиям времени. Понимание этих процессов облегчает изучение языка, развивает способность человека выражать мысли и понимать других.