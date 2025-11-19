Английский язык

Словообразование в английском языке

Османова Беата

Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам

В английском языке, как и в русском, существуют аффиксы (приставки) и суффиксы — мощные инструменты словообразования. Они позволяют из одного корня создать множество новых слов. Зная корень и значение аффикса, легко догадаться о смысле нового слова. Это упрощает изучение языка.

Например, в тексте встречается незнакомое английское слово prejudgment. Чтобы понять его значение, вовсе не нужно рыться в словарях. Достаточно внимательно посмотреть на его состав. Значение judge хорошо известно — это судья. Суффикс -ment указывает на процесс. Вспоминаем, что judgement означает «суждение». Приставка pre- указывает на предшествование чему-либо, придает оттенок значения «до». И вот значение prejudgment становится понятным само собой — оно означает «предвзятое мнение».

Словообразование в английском языке напоминает игру с конструктором LEGO. Существует два основных метода формирования слов:

  • словосложение — несколько слов объединяются в одно;
  • словопроизводство — основывается на использовании аффиксов (к ним относятся суффиксы, окончания и приставки), конверсии, чередования звуков и ударений, аббревиатур и сокращений.

Давайте рассмотрим эти способы детальнее.

Словообразование в английском языке

Словосложение

Этот прием наиболее прост и понятен. Само его название наглядно демонстрирует суть этого метода: мы объединяем основы или корни двух слов, чтобы создать новое.

В русском языке этот метод тоже применяется очень широко, например, инсулинорезистентность (сущ.), руководить (гл.), белоснежный (прил.), мимоходом (нареч.).

В английском языке этот способ чаще всего используется для образования существительных: bookshop (книжный магазин) = book (книга) + shop (магазин); bedroom (спальня) = bed (кровать) + room (комната); keyboard (клавиатура) = key (клавиша) + board (панель); handmade (сделанный вручную) = hand (рука) + made (сделанный).

Для образования других частей речи он применяется несколько реже: to babysit (нянчить, присматривать за ребенком) = baby (ребенок) + sit (сидеть); world-famous (всемирно известный) = world (мир) + famous (известный); everywhere (везде) = every (каждый) + where (где); everybody (все) = every (каждый) + body (тело).

Словопроизводство (word formation)

Процесс формирования новых слов можно разделить на несколько основных направлений. В английском выделяют три основных способа:

  1. Использование аффиксов — то есть присоединение к основе слова различных морфем, таких как приставки (prefixes — префиксы) и суффиксы (suffixes).
  2. Конверсия — способ, при котором слово переходит в другую часть речи без добавления аффиксов.
  3. Чередование звуков и изменение ударения — образование новых слов за счет изменения звукового состава или места ударения.

Word formation — важный механизм развития языка, делающий его приспособленным к меняющимся условиям общения. Знание основных методов помогает быстрее расширять словарный запас и успешно осваивать английский.

Приставки как способ словообразования в английском

Словообразование в английском языке

Приставки — это элементы, которые ставятся впереди корня слова. В английском с их помощью обычно изменяют значение слова. Несколько реже приставки используются для превращения одной части речи в другую.

В следующую большую группу собраны самые употребительные отрицательные приставки, которые придают слову противоположный смысл.

1. un-. Помогает выразить противоположное значение:

  • unemployment — безработица;
  • unwrap — распаковывать;
  • unspoken — несказанный.

2. im-, in-, il-, ir-. Эти отрицательные приставки аналогичны русской «не-»:

  • imbalance — дисбаланс;
  • independent — независимый;
  • ilogical — нелогичный;
  • irrelevant — неуместный, нерелевантный.

3. dis-. С помощью этой приставки выражается отрицание, разрушение, отсутствие, противодействие:

  • disloyal — нелояльный;
  • disrespect — неуважение;
  • disassemble — разбирать.

4. mis-. Указывает на ошибочность или плохое выполнение действия:

  • misbehave — плохо себя вести;
  • mispronounce — неправильно произносить;
  • misuse — неправильно использовать.

Чтобы правильно выбирать приставки im-, in-, il-, ir-, нужно анализировать первую букву корня слова:

  • im- используется перед согласными b, p, m (и только перед ними);
  • il- — только перед l;
  • ir- — только перед r;
  • in- — во всех остальных случаях (перед гласными, кроме i или u, и согласными).

Обратите внимание, что иногда in- является частью корня слова, например insist (настаивать).

Приставки с другим приставочным значением: существительные

В отличие от un-, in-, dis-, эти приставки не несут в себе смысла отрицания или противоположности — они придают слову новый смысловой оттенок.

1. anti‑ — указывает на противодействие или оппозицию чему‑-либо:

  • antibiotic — антибиотик;
  • antivirus — антивирус;
  • antigravity — антигравитация.

2. auto‑ — обозначает самостоятельность действия или автоматизацию процесса:

  • autofocus — автоматическая фокусировка;
  • autostart — автозапуск;
  • autoresponder — автоответчик.

3. mid‑ — используется для указания на центральную часть или середину объекта/периода:

  • midsummer — середина лета;
  • mid-town — центральная часть города;
  • midpoint — средняя точка.

4. post‑ — показывает, что что-‑то происходит после определенного события или эпохи:

  • postgraduate — аспирант, выпускник;
  • postscript — постскриптум;
  • postproduction — постпродакшн (обработка после съемки).

5. super‑ — придает слову значение превосходства, высокой степени качества или «сверх‑» характеристики:

  • supercomputer — сверхмощный компьютер;
  • supervisor — руководитель;
  • superstar — суперзвезда.

Все эти приставки — систематические морфемы с устойчивыми значениями. Зная их, можно «расшифровывать» незнакомые слова без словаря.

Приставки с другим приставочным значением: глаголы

Для глаголов чаще всего используются следующие приставки:

1. de‑ — меняет значение на противоположное или обозначает отмену:

  • decode — декодировать;
  • deconstruct — разбирать;
  • deform — деформировать.

2. over‑ — подчеркивает чрезмерность, избыток:

  • overeat — переедать;
  • oversleep — проспать;
  • overpay — переплачивать.

3. under‑ — указывает на недовыполнение, недостаточность:

  • undercook — недоготовить;
  • underline — подчеркивать;
  • underpay — недоплачивать.

4. re‑ — означает повторное действие или возврат к исходному состоянию:

  • rearrange — перестраивать;
  • reread — перечитывать;
  • rename — переименовать.

5. en‑/em‑ — используется для обозначения наделения качеством или приведения в определенное состояние:

  • encircle — окружать;
  • enrich — обогащать;
  • embrown — придавать коричневый оттенок.

Выбирая между em‑ и en,‑ учитывают следующий момент: если после приставки следуют звуки [b], [p], [m], то используют em‑. В других ситуациях следует писать en‑.

Приставки с другим приставочным значением: прилагательные

Для прилагательных обычно используются следующие приставки:

1. extra‑ — обозначает выход за рамки, пределы чего‑либо:

  • extracurricular — внеучебная деятельность;
  • extrasensory — сверхчувствительный;
  • extraordinary — экстраординарный, необыкновенный.

2. inter‑ — используется для выражения идеи взаимодействия, взаимного влияния или связи между разными элементами:

  • interatomic — межатомный;
  • intercontinental — межконтинентальный;
  • interdepartmental — междуведомственный.

Таким образом, приставочный способ образования слов — это широко употребительный инструмент. Его изучение помогает лучше понимать и свободней пользоваться английским языком.

Суффиксы как способ словообразования в английском

Словообразование в английском языке

Суффиксы — это морфемы, которые добавляются после корня перед окончанием. С их помощью можно менять часть речи, значение или грамматическую категорию.

Суффиксация — это процесс добавления соответствующего аффикса для образования нового слова. Этот способ позволяет:

  • создавать новые лексические единицы;
  • изменять часть речи исходного слова;
  • придавать словам новые оттенки значения.

В английском языке суффиксы используются для образования существительных, прилагательных, глаголов и наречий.

Словообразование существительных в английском языке с помощью суффикса

В случае существительного суффиксация позволяет обозначить действующее лицо, выразить качество или состояние, сформировать абстрактные понятия, создавать названия профессий и т. д.

Суффиксы, которые добавляются к основам существительных, допустимо классифицировать на две основные категории. В первую категорию войдут суффиксы, указывающие на субъект деятельности (то есть обозначающие лиц, выполняющих какое-либо действие, или характеризующие род занятий). Во вторую — суффиксы существительных, служащие для образования существительных, обозначающих абстрактные понятия (чувства, состояния, качества и т. д.).

Субъект деятельности

Суффиксы существительных «-er» и «-or» — помогают обозначить род занятий или роль, которую выполняет человек. С их помощью формируются слова, указывающие на профессию или деятельность.

Employer — работодатель.

Lecturer — лектор.

Collector — коллекционер.

Суффиксы «-an» и «-ian» — применяются для обозначения профессиональной принадлежности, происхождения из определенной страны или региона.

Mexican — мексиканец.

Librarian — библиотекарь.

Politician — политик.

Суффикс «-ist» — указывает на принадлежность к определенному социальному течению, направлению или идеологии, профессиональную деятельность.

Pianist — пианист.

Journalist— журналист.

Violinist — скрипач.

Pacifist — пацифист.

Суффиксы «-ant» и «-ent» — служат для образования существительных на основе глаголов. С их помощью можно выразить результат действия или характеристику, связанную с действием.

Assistant — ассистент.

Informant — информатор.

Resident — житель, резидент.

Суффикс «-ee» — используется для создания отглагольных существительных, которые часто обозначают лицо, на которое направлено действие.

Refugee — беженец.

Interviewee — респондент, человек, которого интервьюируют.

Payee —- получатель платежа.

Суффикс «-ess» — применяется для образования существительных женского рода.

Stewardess — стюардесса.

Goddess — богиня.

Poetess — поэтесса.

Абстрактные существительные

Словообразование в английском языке

Абстрактные существительные обозначают понятия, чувства, состояния или качества, которые не имеют физического воплощения. Для образования этих слов обычно используются следующие суффиксы.

1. «-ity» — служит для обозначения абстрактных понятий, таких как качества или состояния. Например:

  • curiosity — любопытство;
  • brevity — краткость;
  • activity — активность.

2. Суффиксы «-ance», «-ence», «-ancy», «-ency» — указывают на то, что объект или субъект находится в определенном состоянии или обладает каким-то качеством. С их помощью выражают характеристики или условия, в которых пребывает лицо или предмет. Например:

  • performance — исполнение, представление;
  • difference — разница;
  • vacancy — пустота, вакансия;
  • frequency — частота.

3. Суффиксы «-ion», «-tion», «-sion» — обозначают абстрактные понятия, часто связанные с процессами, действиями или результатами. Эти суффиксы нередко используются для образования существительных от глаголов. Например:

  • production — производство;
  • situation — ситуация;
  • explosion — взрыв.

4. «-ism» — применяется для указания на определенные социальные течения, идеологии или учения. С его помощью формируют названия направлений, характеризующих мировоззрение, политические или философские концепции. Например:

  • alcoholism — алкоголизм;
  • bureaucratism — бюрократизм;
  • heroism — героизм.

5. «-hood» — используется для обозначения объединения, сообщества или определенного этапа в жизни. Выражает понятия, связанные с состоянием или периодом, характеризующим группу лиц или индивидуума. Например:

  • manhood — мужественность, зрелость;
  • knighthood — рыцарство;
  • sainthood — святость.

6. «-ure» — помогает образовать существительные от глаголов, часто обозначая результат действия или процесс. Например:

  • culture — культура;
  • nature — природа;
  • mixture — смесь.

7. «-dom» — указывает на какое-либо объединение, состояние или сферу деятельности. С его помощью создают слова, обозначающие области, характеризующиеся определенными условиями или отношениями. Например:

  • wisdom — мудрость;
  • dukedom — герцогство;
  • officialdom — чиновничество.

8. «-ment» — обозначает результат действия, процесс или состояние, возникшее вследствие какого-либо действия. Используется для образования существительных, которые отражают итог или эффект от выполнения действия. Например:

  • government — правительство;
  • movement — движение;
  • payment — оплата.

9. «-ness» — служит для выражения абстрактных понятий, качеств или состояний. Применяется для образования существительных от прилагательных, подчеркивая наличие определенного свойства или характеристики. Например:

  • kindness — доброта;
  • darkness — темнота;
  • sadness — грусть.

10. «-ship» — используется для образования существительных от других существительных и обозначает отношения, состояния или объединения. Выражает понятия, связанные с определенными видами взаимодействий, статусами или сообществами. Например:

  • leadership — лидерство;
  • citizenship — гражданство;
  • partnership — партнерство.

Словообразование прилагательных в английском языке с помощью суффикса

Словообразование в английском языке

В английском суффиксы прилагательных довольно разнообразны. К основным относятся следующие:

1. Cуффиксы «-able» / «-ible» — указывают на то, что объект или действие допускает определенную возможность, чаще всего возможность использования или совершения какого-либо действия. Выражают способность чего-либо быть сделанным или пригодным для чего-то. Например:

  • movable — подвижный;
  • edible — съедобный;
  • flexible — гибкий.

2. «-ful» — свидетельствует о наличии какого-либо качества или свойства у объекта. Подразумевает, что предмет или явление характеризуется определенным положительным или значимым свойством. Например:

  • delightful — восхитительный;
  • grateful — благодарный;
  • painful — болезненный.

3. «-en» — обозначает качество или материал, из которого изготовлен предмет. Может также выражать преобразование или изменение состояния. Например:

  • silken — шелковый;
  • wheaten — пшеничный;
  • woolen — шерстяной.

4. «-ive» — указывает на наличие у объекта или явления определенного качества, свойства или способности. Часто используется для образования прилагательных, которые характеризуют особенности или функции чего-либо. Например:

  • creative — творческий;
  • destructive — разрушительный, деструктивный;
  • effective — эффективный.

5. «-less» — выражает отсутствие какого-либо качества, свойства или характеристики. Придает слову отрицательное значение, подчеркивая недостаток или отсутствие чего-то важного. Например:

  • careless — неосторожный;
  • endless — бесконечный;
  • restless — беспокойный.

6. «-ous» — указывает на то, что объект или субъект обладает каким-то качеством в значительной степени или полон чего-то. Выражает насыщенность определенным свойством. Например:

  • nervous — нервный;
  • generous — щедрый;
  • glorious — славный.

6. «-y» — применяется для описания состояния, признака или качества чего-либо. Передает особенности или характеристики предмета, явления или ситуации. Например:

  • tasty — вкусный;
  • silky — шелковистый;
  • snowy — снежный.

Как образуются глаголы

Наиболее употребительные суффиксы глаголов следующие:

1, -ate часто присоединяется к существительным для образования глаголов. Например:

  • vaccinate — вакцинировать;
  • abbreviate — сокращать;
  • educate — обучать.

2. Суффиксы -ify / -fy используются для обозначения процесса придания какого-либо качества или достижения определенного состояния. Обычно они присоединяются к прилагательным, но иногда и к существительным. Например:

  • certify — удостоверять;
  • intensify — усиливать;
  • satisfy — удовлетворять.

3. Суффиксы -ise (в британском английском) / -ize (в американском английском) служат указаниями на осуществление определенного действия. Например:

  • advertise — рекламировать;
  • improvise — импровизировать;
  • organize — организовать.

4. -en передает значение «становиться» или «оказывать действие». Например:

  • weaken — слабеть;
  • threaten — запугивать;
  • widen — расширять.

Как образуются наречия

1. -ly по своей функции он похож на русское окончание «-о», которое имеют наречия. Например:

  • beautifully — красиво;
  • weekly — еженедельно.

2. -wise обозначает способ действия, движения, позиции или направления. Передает, как именно совершается действие, с какой точки зрения что-то рассматривается.

  • likewise — аналогично;
  • otherwise — иначе.

3. -ward(s) указывает на направление движения. Он помогает выразить, в какую сторону направлено действие или куда стремится объект.

  • forward — вперед;
  • inward(s) — внутрь.

Суффиксы: таблица словообразования по частям речи

Словообразование в английском языке

Объединение суффиксов и приставок: преобразование слов в английском языке

Такие морфемы, как суффиксы и префиксы (приставки), открывают возможность создать целый ряд слов из одного корня. Благодаря этому один корень может порождать множество разных слов. Например:

  • connection — соединение;
  • disconnect — разъединять;
  • reconnect — повторно соединять;
  • connective — соединительный;
  • interconnect — взаимно соединять;
  • connectively — соединительно;
  • connectee — сторона, с которой устанавливается связь или соединение;
  • unconnected — несвязанный;
  • misconnect — неправильное соединение;
  • connectable — соединяемый.

Эти слова широко применяются в различных контекстах — от повседневной речи до технических и научных текстов.

Конверсия: новые слова без внешних изменений

При конверсии слово переходит из одной части речи в другую без изменения написания и произношения. Метод широко распространен.

Наиболее часто с его помощью существительные превращаются в глаголы:

  • to text (отправлять SMS) от text (текст);
  • to man (укомплектовать штат) от man (человек).

Следует подчеркнуть, что в данном случае, переходя из одной части речи в другую, слово не получает никаких аффиксов.

Изменение места ударения

При изменении места ударения меняется акцент с одного слога на другой, что может превратить существительное в глагол (или наоборот) и придать слову новое значение.

record

существительное RECord — «запись»

глагол reCORD — «записывать»

increase

существительное INcrease — «увеличение»

глагол inCREASE) — «увеличивать»

address

существительное ADDress — адрес

глагол addRES — адресовать

Обычно у глаголов ударным оказывается второй слог, а у существительных — первый.

Чередование звуков

Еще один необычный метод образования новых слов основывается на чередовании последнего согласного звука, в результате чего происходит изменение части речи. Например, to advise ([ədˈvaɪz], советовать) — advice ([ədˈvaɪs], совет); to believe ([bɪˈliːv], верить) — belief ( [bɪˈliːf], вера).

Аббревиатуры и сокращения слов

Словообразование в английском языке

Суть метода проста: длинные словосочетания или слова «сжимаются» до краткой формы. В бизнесе и науке сокращения давно стали нормой. Такие аббревиатуры, как CEO (Chief Executive Officer — генеральный директор), CFO ( Chief Financial Officer — финансовый директор), VAT (Value Added Tax— налог на добавленную стоимость), LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — усиление света посредством вынужденного излучения — лазер) стали общепринятыми.

С наступлением цифровой эпохи мессенджеры и соцсети создали свой набор сокращений: LOL (Laughing Out Loud — громко смеюсь), BRB (BRB (Be Right Back — Сейчас вернусь), IDK (I Don’t Know — я не знаю).

Любопытен и процесс усечения слов: telephone превращается в phone, refrigerator (холодильник) — в fridge, advertisement (рекламное объявление) — в ad, influenza (грипп) — в Flu. Такие формы становятся полноценными словами и закрепляются в словарях.

Судьба аббревиатуры зависит от ее узнаваемости. В профессиональной среде сложные сокращения воспринимаются легко, а в общем употреблении могут вызывать затруднения, например, SOB (shortness of breath — затрудненное дыхание).

Заключение

Образование слов в английском, как и в любом другом языке, — динамичный и многоаспектный процесс, включающий множество разных механизмов. Оно обогащает лексику, позволяет языку быстро адаптироваться к требованиям времени. Понимание этих процессов облегчает изучение языка, развивает способность человека выражать мысли и понимать других.

