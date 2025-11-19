В английском языке, как и в русском, существуют аффиксы (приставки) и суффиксы — мощные инструменты словообразования. Они позволяют из одного корня создать множество новых слов. Зная корень и значение аффикса, легко догадаться о смысле нового слова. Это упрощает изучение языка.

Например, в тексте встречается незнакомое английское слово prejudgment. Чтобы понять его значение, вовсе не нужно рыться в словарях. Достаточно внимательно посмотреть на его состав. Значение judge хорошо известно — это судья. Суффикс -ment указывает на процесс. Вспоминаем, что judgement означает «суждение». Приставка pre- указывает на предшествование чему-либо, придает оттенок значения «до». И вот значение prejudgment становится понятным само собой — оно означает «предвзятое мнение».

Словообразование в английском языке напоминает игру с конструктором LEGO. Существует два основных метода формирования слов:

словосложение — несколько слов объединяются в одно;

словопроизводство — основывается на использовании аффиксов (к ним относятся суффиксы, окончания и приставки), конверсии, чередования звуков и ударений, аббревиатур и сокращений.

Давайте рассмотрим эти способы детальнее.