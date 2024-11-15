Сложносочиненное предложение

ССП — это союзное сложное предложение, объединяющее в своем составе несколько независимых простых предложений. Части ССП могут связываться друг с другом союзами, союзными словами либо бессоюзным способом. Для связи частей сложного предложения используются соединительные, противительные и разделительные союзы.

Выбранные для связи союзы способны сильно изменить общий смысл ССП. Например:

Хотелось есть, и каша варилась. (Кашу стали варить, потому что хотели есть.)

Хотелось есть, но каша варилась. (Каша еще не сварилась, поэтому есть ее было нельзя.)

При бессоюзной связи составные части ССП объединяются общим смыслом.

Зима подходила к концу, дни становились длиннее, солнце светило ярче.

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях

Перед союзами, соединяющими части ССП, ставится запятая. Из этого правила существует ряд исключений.

Запятая перед союзами не ставится Правило Пример предложения При наличии у частей общего второстепенного члена. Исключение: части соединяются повторяющимся союзом В такой ледяной дождь волки на охоту не выходят и зайцы стараются спрятаться. Исключение: На рыночной площади шумела толпа, и торговцы зазывали покупателей, и играла музыка Части ССП являются назывными предложениями Экскурсия по фабрике и дегустация шоколада! Части ССП являются вопросительными предложениями Когда же это все закончится и сможем ли мы вернуться к нормальной жизни? При наличии у частей общего придаточного предложения Когда началась гроза, загремел гром и дети сильно испугались Если части ССП являются безличными предложениями, а сказуемые этих частей — синонимы Нужно переписать текст и скопировать все цитаты

Кроме запятых, в бессоюзных ССП могут использоваться двоеточие, точка с запятой, тире.

Сложноподчиненное предложение

СПП — сложное предложение, части которого соединяются подчинительной связью. При этом в ССП выделяется главная (независимая) часть и подчиненная ей придаточная (зависимая).

Мама хочет, чтобы мы поехали на море.

Я не могла понять, как кошке удается так быстро открывать замок на двери.

Виды связи в сложноподчиненном предложении

Связь между главной и придаточной частью устанавливается с помощью подчинительных союзов.

Не успела я заснуть, как зазвенел будильник.

В бессоюзных СПП между соединенными интонацией главной и придаточной частями можно по смыслу вставить подчинительный союз.

Внезапно он догадался: (что) мать все это время помогала ему.

Значения придаточных предложений в СПП

Придаточные бывают именными и обстоятельственными. В свою очередь, эти типы разделяются на подтипы с характерными вопросами.

Именные Определительные (какой?) Изъяснительные (кто? что?) Обстоятельственные Условные (при каком условии?) Сравнительные (как? насколько?) Уступительные (несмотря на что? вопреки чему?) Присоединительные (где? куда? откуда? когда? зачем?) Образа, степени действия (как? каким образом?) Места (где? куда? откуда?) Времени (когда?) Причины (почему? зачем?) Следствия (вследствие чего?)

Типы подчинения в сложноподчиненном предложении

СПП может включать в себя несколько придаточных. Такие СПП называются многочленными. Типы подчинения могут быть следующими.

Тип подчинения Пример Однородное — придаточные зависят либо от одного слова из главной части, либо от всей главной части Мы хотим, чтобы вы пришли к нам в гости и чтобы мы все вместе повеселились Последовательное — первое придаточное подчиняется главной части, второе придаточное — первому и т. д. Я хочу, чтобы ты зашел ко мне в кабинет, чтобы мы могли обсудить план дальнейших действий Параллельное — придаточные подчиняются главному, но отвечают на разные вопросы Я знаю, что ты хочешь сказать, потому что в курсе ситуации

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях

Придаточные отделяются от главной части запятой или запятыми, если стоят внутри главной.

Когда мы приехали в деревню, все заботы были забыты.

Летом, когда мы приехали в деревню, все заботы были забыты.

Если перед союзом «потому что» стоит усилительное или ограничительное слово (лишь, только и т.д.), то запятая ставится не перед «потому», а перед «что».

Я купила хомяка лишь потому, что дочка очень просила об этом.

Если изъявительные или условные придаточные стоят перед главным предложением, то после них ставится тире.

Кто ищет — тот найдет.

Если придаточное поясняет главное, то перед ним ставится двоеточие.

Наконец она поняла: дальше состояние будет только ухудшаться.

Отличия сложносочиненного предложения (ССП) от сложноподчинённого предложения (СПП)

В ССП все части равноправны. В СПП зависимые части подчинены главной, и к ним можно задать соответствующий вопрос.

ССП: У меня сегодня день рождения, мама испекла вкусный пирог.

СПП: У меня сегодня день рождения, поэтому мама испекла вкусный пирог.

Заключение

Сложное предложение — это универсальный инструмент, с помощью которого высказывания объединяются в логически связанную структуру. Эти предложения позволяют четко и кратко выражать взаимосвязь между сообщениями, улучшают стиль речи, делают ее более понятной и выразительной.