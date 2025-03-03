Соцветие — это особая структура, которая бывает только у цветковых (покрытосеменных) растений. Она представляет собой группу собранных вместе цветов, побегов и некоторых других частей растения. В состав могут входить цветки, прицветники (видоизмененные листья), главная ось, боковые оси.

Классификация соцветий

Разнообразие соцветий настолько велико, что с трудом поддается описанию. Для их классификации в ботанике создано несколько систем, основывающихся на разных признаках, таких как: форма и расположение цветков; степень разветвленности; характер прицветных листьев и апикальных (верхушечных) меристем (особые клетки); тип нарастания и направление раскрывания цветков и другие.

Типы простых соцветий