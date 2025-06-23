Глагол одного или другого вида помогает описать действие двумя способами — как завершенное дело с итоговым результатом («сделал») или как сам процесс, протяженный во времени («делал»). Это похоже на фотографию, фиксирующую конечный момент события, и видеоролик, показывающий все происходящее от начала до завершения. Благодаря этому наша речь становится точной и живой. Давайте подробно разберемся в особенностях данной части речи.
Основные понятия
Глагол — это слово, которое описывает действие, состояние или проявление признака. Он отвечает на такие вопросы, как «что делать?», «что сделать?», «что делает?», «что сделает?».
Вид глагола — это его неизменяемый признак. Он показывает, как действие протекает во времени, то есть действие завершилось и имеет результат или оно все еще длится, повторяется, происходит в процессе.
Всего есть два вида глаголов:
- совершенный;
- несовершенный.
Глаголы совершенного вида
Такие глаголы фокусируются на результате или завершении действия. Определить их можно, если задать вопрос «что сделать?» в начальной форме. Используя совершенный вид, мы подчеркиваем, что действие дошло до своего логического конца.
Примеры:
- прочитать (закончить чтение);
- нарисовать (завершить рисунок);
- купить (совершить покупку).
Важная черта: у таких глаголов нет форм настоящего времени. Действие либо уже завершилось, либо завершится в будущем.
Глаголы несовершенного вида
Глаголы несовершенного вида описывают действие как процесс, его длительность или повторяемость. Они отвечают на вопрос «что делать?» в начальной форме. Когда мы используем несовершенный вид, внимание сосредоточено на самом ходе действия, а не на его итоге.
Примеры:
- читать (находиться в процессе чтения);
- рисовать (быть занятым рисованием);
- покупать (совершать покупку многократно или в данный момент).
У глаголов несовершенного вида есть все три временные формы: настоящее, прошедшее и будущее.
Как образуются видовые пары
Часто глаголы совершенного и несовершенного вида образуют видовые пары. Это глаголы с одинаковым лексическим значением, но разным грамматическим значением вида. Как они становятся парой? Есть несколько способов.
Приставочный
К глаголу несовершенного вида добавляется приставка. Например:
- писать (что делать?) → написать (что сделать?);
- строить (что делать?) → построить (что сделать?).
Суффиксальный
Меняется суффикс глагола. К примеру:
- рассказывать (что делать?) → рассказать (что сделать?);
- решать (что делать?) → решить (что сделать?).
Изменение основы
В редких случаях вся основа может быть разной или меняется только ударение. Пример:
- брать (что делать?) → взять (что сделать?);
- ловить (что делать?) → поймать (что сделать?);
- засыпа́ть (что делать?) → засы́пать (что сделать?).
Как определить вид глагола: простой алгоритм
Определить, к какому виду относится часть речи, не так сложно. Особых проблем это вызвать не должно, если знать способы определения.
Спрашиваем
Самый простой способ — задать вопрос. Поставьте глагол в начальную форму (инфинитив) и спросите:
- «что делать?» → несовершенный вид;
- «что сделать?» → совершенный вид.
Определяем смысл действия
Подумайте, на что сделан акцент:
- на завершенность, результат → совершенный вид;
- на процесс, длительность, повторение → несовершенный вид.
Меняем приставку
В большинстве случаев у глаголов несовершенного вида отсутствует приставка. К примеру, «играть» — это несовершенный вид, а «поиграть» — совершенный вид.
Проводим тест будущего времени
Этот способ хорошо работает для глаголов несовершенного вида. Попробуйте образовать его будущее время с помощью слова «буду».
- если можно сказать «буду + инфинитив» (буду читать), то это несовершенный вид;
- если такое сочетание звучит нелепо (буду прочитать) и будущее время образуется от другой основы, то это совершенный вид.
Примеры видовых пар глаголов
Вот еще несколько примеров, показывающих, как одно и то же действие может быть представлено с разной перспективой:
- говорить (что делать?) — сказать (что сделать?)
- открывать (что делать?) — открыть (что сделать?)
- помогать (что делать?) — помочь (что сделать?)
- искать (что делать?) — найти (что сделать?)
Есть небольшая группа глаголов, которые не образуют видовых пар в обычном смысле. Один и тот же глагол может выступать и в совершенном, и в несовершенном виде. Их называют двувидовыми.
Примеры: обещать, миновать, атаковать, ночевать, ранить, женить, казнить, велеть, исследовать, крестить и другие.
Как понять их вид? Только по контексту предложения и временной форме.
Сравните:
- он часто обещает и не выполняет (что делает? — процесс, повторение → несовершенный вид);
- он обещает прийти завтра (что сделает? — однократное действие, результат обещания → совершенный вид);
- солдаты долго атаковали врага (что делали? — процесс, длительность → несовершенный вид);
- солдаты успешно атаковали высоту (что сделали? — результат, завершение → совершенный вид).
Таблица спряжения по видам
Эта таблица наглядно показывает, как вид влияет на возможность образования тех или иных временных форм.
|
Категория
|
Несовершенный вид (что делать?)
|
Совершенный вид (что сделать?)
|
Инфинитив
|
играть
|
поиграть
|
Прошедшее время
|
играл
|
поиграл
|
Настоящее время
|
играю
|
(форма отсутствует)
|
Будущее время
|
буду играть
|
поиграю
Понимание разницы между совершенным и несовершенным видом помогает не только строить правильные предложения, но и точнее передавать свои мысли, описывая действия именно так, как вы их воспринимаете — как процесс или как законченное событие.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей