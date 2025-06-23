Глагол одного или другого вида помогает описать действие двумя способами — как завершенное дело с итоговым результатом («сделал») или как сам процесс, протяженный во времени («делал»). Это похоже на фотографию, фиксирующую конечный момент события, и видеоролик, показывающий все происходящее от начала до завершения. Благодаря этому наша речь становится точной и живой. Давайте подробно разберемся в особенностях данной части речи.

Основные понятия

Глагол — это слово, которое описывает действие, состояние или проявление признака. Он отвечает на такие вопросы, как «что делать?», «что сделать?», «что делает?», «что сделает?».

Вид глагола — это его неизменяемый признак. Он показывает, как действие протекает во времени, то есть действие завершилось и имеет результат или оно все еще длится, повторяется, происходит в процессе.

Всего есть два вида глаголов:

совершенный;

несовершенный.

Глаголы совершенного вида