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Совершенный и несовершенный вид глагола

Белослудцева Алёна

5 мин. чтения
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Глагол одного или другого вида помогает описать действие двумя способами — как завершенное дело с итоговым результатом («сделал») или как сам процесс, протяженный во времени («делал»). Это похоже на фотографию, фиксирующую конечный момент события, и видеоролик, показывающий все происходящее от начала до завершения. Благодаря этому наша речь становится точной и живой. Давайте подробно разберемся в особенностях данной части речи.

Основные понятия

Глагол — это слово, которое описывает действие, состояние или проявление признака. Он отвечает на такие вопросы, как «что делать?», «что сделать?», «что делает?», «что сделает?».

Вид глагола — это его неизменяемый признак. Он показывает, как действие протекает во времени, то есть действие завершилось и имеет результат или оно все еще длится, повторяется, происходит в процессе.

Всего есть два вида глаголов:

  • совершенный;
  • несовершенный.

Глаголы совершенного вида

Совершенный и несовершенный вид глагола

Такие глаголы фокусируются на результате или завершении действия. Определить их можно, если задать вопрос «что сделать?» в начальной форме. Используя совершенный вид, мы подчеркиваем, что действие дошло до своего логического конца.

Примеры:

  • прочитать (закончить чтение);
  • нарисовать (завершить рисунок);
  • купить (совершить покупку).

Важная черта: у таких глаголов нет форм настоящего времени. Действие либо уже завершилось, либо завершится в будущем.

Глаголы несовершенного вида

Совершенный и несовершенный вид глагола

Глаголы несовершенного вида описывают действие как процесс, его длительность или повторяемость. Они отвечают на вопрос «что делать?» в начальной форме. Когда мы используем несовершенный вид, внимание сосредоточено на самом ходе действия, а не на его итоге.

Примеры:

  • читать (находиться в процессе чтения);
  • рисовать (быть занятым рисованием);
  • покупать (совершать покупку многократно или в данный момент).

У глаголов несовершенного вида есть все три временные формы: настоящее, прошедшее и будущее.

Как образуются видовые пары

Часто глаголы совершенного и несовершенного вида образуют видовые пары. Это глаголы с одинаковым лексическим значением, но разным грамматическим значением вида. Как они становятся парой? Есть несколько способов.

Приставочный

К глаголу несовершенного вида добавляется приставка. Например:

  • писать (что делать?) → написать (что сделать?);
  • строить (что делать?) → построить (что сделать?).

Суффиксальный

Меняется суффикс глагола. К примеру:

  • рассказывать (что делать?) → рассказать (что сделать?);
  • решать (что делать?) → решить (что сделать?).

Изменение основы

В редких случаях вся основа может быть разной или меняется только ударение. Пример:

  • брать (что делать?) → взять (что сделать?);
  • ловить (что делать?) → поймать (что сделать?);
  • засыпа́ть (что делать?) → засы́пать (что сделать?).

Как определить вид глагола: простой алгоритм

Совершенный и несовершенный вид глагола

Определить, к какому виду относится часть речи, не так сложно. Особых проблем это вызвать не должно, если знать способы определения.

Спрашиваем

Самый простой способ — задать вопрос. Поставьте глагол в начальную форму (инфинитив) и спросите:

  • «что делать?» → несовершенный вид;
  • «что сделать?» → совершенный вид.

Определяем смысл действия

Подумайте, на что сделан акцент:

  • на завершенность, результат → совершенный вид;
  • на процесс, длительность, повторение → несовершенный вид.

Меняем приставку

В большинстве случаев у глаголов несовершенного вида отсутствует приставка. К примеру, «играть» — это несовершенный вид, а «поиграть» — совершенный вид.

Проводим тест будущего времени

Этот способ хорошо работает для глаголов несовершенного вида. Попробуйте образовать его будущее время с помощью слова «буду».

  • если можно сказать «буду + инфинитив» (буду читать), то это несовершенный вид;
  • если такое сочетание звучит нелепо (буду прочитать) и будущее время образуется от другой основы, то это совершенный вид.

Примеры видовых пар глаголов

Совершенный и несовершенный вид глагола

Вот еще несколько примеров, показывающих, как одно и то же действие может быть представлено с разной перспективой:

  • говорить (что делать?) — сказать (что сделать?)
  • открывать (что делать?) — открыть (что сделать?)
  • помогать (что делать?) — помочь (что сделать?)
  • искать (что делать?) — найти (что сделать?)

Есть небольшая группа глаголов, которые не образуют видовых пар в обычном смысле. Один и тот же глагол может выступать и в совершенном, и в несовершенном виде. Их называют двувидовыми.

Примеры: обещать, миновать, атаковать, ночевать, ранить, женить, казнить, велеть, исследовать, крестить и другие.

Как понять их вид? Только по контексту предложения и временной форме.

Сравните:

  • он часто обещает и не выполняет (что делает? — процесс, повторение → несовершенный вид);
  • он обещает прийти завтра (что сделает? — однократное действие, результат обещания → совершенный вид);
  • солдаты долго атаковали врага (что делали? — процесс, длительность → несовершенный вид);
  • солдаты успешно атаковали высоту (что сделали? — результат, завершение → совершенный вид).

Таблица спряжения по видам

Эта таблица наглядно показывает, как вид влияет на возможность образования тех или иных временных форм.

Категория

Несовершенный вид (что делать?)

Совершенный вид (что сделать?)

Инфинитив

играть

поиграть

Прошедшее время

играл

поиграл

Настоящее время

играю

(форма отсутствует)

Будущее время

буду играть

поиграю

Понимание разницы между совершенным и несовершенным видом помогает не только строить правильные предложения, но и точнее передавать свои мысли, описывая действия именно так, как вы их воспринимаете — как процесс или как законченное событие.

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Белослудцева Алёна

Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей

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