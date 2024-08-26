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Литературе принадлежит значительная роль в нашей жизни. Талантливо написанные повести, романы, рассказы, стихи вдохновляют, очаровывают, заставляют задуматься. И все это воплощается с помощью различных форм словесного выражения.
Литература — это не просто красивый или интересный текст. Она помогает людям открывать для себя новые горизонты, становится катализатором личностного роста, вносит большой вклад в формирование общества.
Типы средств художественной выразительности
Литературные произведения используют множество разнообразных художественных приемов для создания выразительных, запоминающихся образов. В зависимости от их применения авторы могут вызывать сочувствие или смех, решать или обострять социальные и политические проблемы, укреплять или разрушать сложившиеся нормы поведения.
Литераторы используют большое разнообразие типов средств. К самым основным относятся: тропы, стилистические фигуры, лексические и синтаксические средства. Каждый из этих типов объединяет множество понятий. Классификация нередко вызывает сложности и неоднозначности.
Знание основных типов способствует более глубокому постижению творческого процесса и замысла, который авторы вкладывают в свои произведения. Понимание структуры литературных инструментов обеспечивает более глубокое взаимодействие с этим видом искусства.
Тропы
Это одно из наиболее часто используемых художественных средств выразительности. С помощью тропа можно легко обогатить образность языка литературного произведения, но некоторые писатели и ораторы сильно перебарщивают с применением подобных средств выразительности.
Существует множество разновидностей такого средства художественной выразительности, как троп. Наиболее часто используются следующие:
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Метафора — описание одного объекта с помощью другого, использование переносного смысла. Например: «Пучина горя».
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Метонимия — замена одного слова другим, имеющим с ним смысловую связь; замена атрибута объекта на имя собственное. «исполнительная власть США = Белый дом», «я прочитала все стихи Лермонтова = прочитала всех Лермонтовых».
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Антономасия (антономазия) — разновидность метонимии, когда происходит использование имени собственного в значении нарицательного и наоборот. При этом делается своеобразное переименование: сильного человека называют Геркулесом, хвастливого — Хлестаковым, красивого — Аполлоном, скупого — Плюшкиным.
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Синекдоха — разновидность метонимии, при которой часть чего-либо заменяют целым или наоборот. «Весь зоопарк проголодался — вместо все звери зоопарка проголодались», «Наконец-то она обзавелась своим углом — вместо домом (угол — это часть дома)».
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Гипербола — явное преувеличение для создания нужного эффекта в речи. «Отличный фильм! Я его тысячу раз смотрел и еще тысячу посмотрю!»
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Литота — нарочитое преуменьшение признака с целью сделать речь более выразительной. «Очаровательный мопсик! Настоящий пес с ноготок!»
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Ирония — иносказательное выражение насмешки. Часто в иронических средствах используются слова, буквальное значение которых противоречит вкладываемому в них смыслу. Это подходящее для эмоциональной речи средство позволяет выразить свое недовольство, не используя бранных слов. Ученик получает двойку за диктант. Родители иронизируют: «Молодчина! Просто гордость для всей семьи!»
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Антанакласис (антанаклазис) — повторение одного и того же слова, но в разных значениях или смысловых оттенках. Часто используется для создания в речи комического эффекта. «Некоторые товарищи совсем не годятся в товарищи. От таких товарищей нам, товарищи, нужно держаться подальше!»
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Перифраз — использование различных образных оборотов вместо конкретного слова. Помогает разнообразить речь. «Автор «Последнего из могикан» — вместо того, чтобы назвать писателя Фенимора Купера».
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Сравнение — уподобление одного объекта другому. Это одно из наиболее часто употребляемых средств художественной выразительности. «Руки, как грабли».
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Олицетворение — наделение человеческими чувствами неживых предметов, явлений природы, животных. Используется в литературе с древнейших времен. «Пришла мрачная туча, заплакал дождь».
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Эпитет — определение, усиливающее выразительность характеризуемого слова. (Интересно отметить, что теория литературы не дает однозначного определения и классификации эпитета). «Рубиновое вино. Золотая нива».
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Плеоназм — избыточное повторение, дублирование смыслов с использованием разных слов. «Минута времени, памятный сувенир».
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Аллегория — яркое, необычное определение описываемого лица или события. Подобные средства выразительности часто используются в баснях.
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Катахреза — намеренно или случайно допущенная ошибка в применении слова; необычное употребление сочетаний слов, которые плохо согласуются друг с другом по смыслу, из-за чего возникает комический эффект. «Он меня просто ест глазами».
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Металепсис — троп, который строится, основываясь на другом тропе. «Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить». (А. Ахматова). В данном случае осень олицетворяется, что позволяет ей построить купол, который на самом деле является осенним небом.
Умелое применение тропов обогащает речь. Но чрезмерное увлечение тропами (особенно распространенными, хорошо известными) является признаком плохой литературы и бедности фантазии.
Стилистические фигуры
Речевые обороты — это выразительные средства, предназначенные для усиления образности и эмоциональности текста. К наиболее употребительным средствам художественной выразительности этого типа относятся следующие:
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Анафора — намеренное повторение слов, выражений в начале идущих подряд предложений. «Жди, когда снега метут. Жди, когда жара».
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Эпифора — своеобразный аналог анафоры. Повторение слов или звуковых сочетаний происходит в конце фраз. Этими средствами выразительности часто пользуются поэты.
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Аллитерация — для этого средства художественной выразительности характерно повторение похожих или одинаковых согласных звуков в начале слов. «Задрожали звезды золотые, задрожало зеркало затона» — все слова начинаются на «з».
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Ассонанс — еще один способ придать выразительное звучание, заключающийся в том, что повторяются похожие гласные звуки. Это один из основных инструментов для создания неточных рифм, таких как «город — молот».
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Антитеза — для этих художественных средств характерно противопоставление, упор на контраст между словами, понятиями. «Ученье — свет, неученье — тьма».
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Катафора — слово, смысл которого можно понять только из следующего контекста. «Как его ни бросай, но бумеранг все равно вернется».
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Гипербатон — в этом случае основной смысл выносится либо в самое начало фразы, либо в ее конец. Ярчайшим примером использования этого приема являются высказывания магистра Йоды из «Звездных войн».
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Градация — это средство художественной выразительности основывается на перечислении элементов, в которых признак постепенно сгущается или ослабевает. «Не жалею, не зову, не плачу».
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Риторический вопрос — представляет собой вопрос, ответ на который уже давно известен, либо отвечать не требуется, либо сам автор собирается дать ответ. Также это может быть утверждение, облеченное в вопросительную форму. «Какой же русский не любит быстрой езды?»
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Риторическое восклицание — это средство художественной выразительности передает сильные эмоции. «Поистине сказочная удача!»
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Риторическое обращение — имеет условный характер, упор делается на интонацию. Обращение может быть направлено на неодушевленный предмет, несуществующее лицо, отвлеченное понятие. «Ах, мечты, вы опять вскружили мне голову».
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Оксюморон — описание объекта, при котором используются противоречащие друг другу понятия. «Кровожадный ягненок», «тяжкая забава».
Следует подчеркнуть, что разделение на тропы и фигуры нельзя назвать однозначным. Поэтому у разных авторов имеются некоторые разночтения в определении типов художественных приемов.
Лексические средства выразительности
Каждый язык имеет в своем составе массу средств, позволяющих сделать текст ярким, с максимальной точностью передающим замысел автора, привлекающим читателей и слушателей. Эти средства художественной выразительности охватывают огромные пласты слов, относящихся к самым разным стилям. Перечислим несколько самых основных средств.
Антонимы — слова, имеющие противоположный смысл. Могут использоваться для создания подчеркнутого контраста. «Я работаю дни и ночи, не переставая».
Синонимы — очень близкие по смыслу слова. Помогают избегать повторений и усилить эмоциональность текста. «С самого утра у больного было грустное, печальное настроение». Синонимы требуют очень аккуратного обращения. Несмотря на близость и даже тождественность значений, они не всегда взаимозаменяемы. Например, «дорога» и «стезя» являются синонимами. Но следующий текст выглядит нелепо: «До аэропорта планируется проложить еще одну дорогу. Эта стезя значительно сократит количество транспортных пробок».
Архаизмы — устаревшие, вышедшие из обычного употребления слова. Эти средства художественной выразительности очень яркие, так как создают атмосферу мудрости, придают тексту значительности либо вносят юмористический оттенок. «Ну, гость дорогой, садись одесную меня!»
Неологизмы — слова, которые недавно появились в языке либо были изобретены самим автором. «Завтрак мы проспали, а до обеда еще далеко. Давай съедим по бутерброду — это будет легкий обедавтрак!»
Профессионализмы — специальные слова, которыми в своей речи пользуются представители определенных профессий. «Геном человека включает в себя всю генетическую информацию, в том числе и митохондриальную ДНК». Нередко профессионализмы покидают профессиональную сферу и начинают использоваться в повседневном языке. «Он густопсовый хам!» («Густопсовый» в собаководстве означает «обладающий густой шерстью в области шеи».)
Жаргонизмы — специфические слова, используемые представителями узких социальных групп. Иногда обычным, общепринятым словам приписывается жаргонное значение. «После вчерашнего меня плющит».
Эвфемизмы — слова и целые выражения, которыми заменяются те слова, которые в данной ситуации по каким-то причинам кажутся неприемлемыми. «Оптимизация кадров» — используется вместо «увольнение лишних сотрудников».
Следует помнить, что многие средства художественной выразительности образуют стандартные, стереотипные, надоевшие обороты. При их использовании красота и оригинальность речи сильно страдает.
Синтаксические средства выразительности
Такие средства в речи делают ее более эмоциональной и помогают расставить нужные смысловые акценты. При этом они изменяют структуру предложений. Рассмотрим несколько типичных примеров.
Инверсия — изменение привычного порядка следования слов в речи. «Идет волк, все по кустам прячется». (Вместо «волк идет»).
Парцелляция — предложение разбивается на несколько отрезков, каждый из которых выделяется в самостоятельное предложение на письме, а также с помощью интонации. «Она заболела. Тяжело. Практически неизлечимо».
Параллелизм — практически идентичная синтаксическая структура идущих подряд фраз. «Мне не хватает бабушкиного деревенского дома. Мне не хватает бабушкиных пирожков. Мне не хватает бабушкиной ласки. Мне не хватает бабушки даже после всех этих лет».
Асиндетон (бессоюзие) — намеренно убираются союзы, соединяющие слова во фразе. Это придает жесткость, динамичность, решительность. «Пришел, увидел, победил».
Эллипсис — пропуск слов без потери смысла, так как его легко можно восстановить из окружающего контекста. «Куда ты идешь? Я — в кафе».
Цепочка однородных членов предложения — при правильном использовании усиливают динамику повествования.
Восклицательные предложения — передают сильные эмоции. «Какой восторг! Какая бездна чувств!»
Современная литература обладает огромным разнообразием средств, позволяющих создавать выразительные конструкции. И она продолжает развиваться и формировать новые изобразительные приемы, помогающие преодолевать языковые и культурные барьеры и вызывать глубокий эмоциональный отклик у читателей.