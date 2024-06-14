В последнее время в нашей стране произошли изменения в подходах к воспитанию детей. В образовании, включая дошкольное, теперь больше внимания уделяется индивидуальности ребёнка, его уникальным чертам, интересам и способностям: кто-то более одарен, кто-то быстрее остальных устает от занятий, а еще есть дети с ограничениями. И все это необходимо учитывать при выборе учебной программы. Но как это сделать? Составить индивидуальный образовательный маршрут.

В сегодняшней статье поговорим о том, что представляет собой индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). Расскажем о его основных видах, а также поговорим о составлении плана, чтобы учесть все особенности детей.

Что такое ИОМ

Когда говорят об индивидуальном образовательном маршруте, то подразумевают особый учебный план, построенный с учетом целей и нужд ребенка. Он включает несколько различных обучающих курсов только по тем предметам, которые интересуют ребенка.

Неважно, где учится ваши сын или дочь, ведь применять ИОМ можно в любом учебном заведении и при любом формате образования, образовательный маршрут будет доступен каждому. Конечно, вне школьных стен гибкости больше, но в ФГОС допустима разработка ИОМ.

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается после консультаций с тьютором, который поможет выбрать подходящие занятия, исходя из сильных и слабых сторон учащегося. К примеру, в начальных школах предпочтение отдается каллиграфии, мнемотехникам и эмоциональному интеллекту. В старших классах упор делают уже на изучение языков программирования, астрономии и финансовой грамотности.

В каких случаях понадобится ИОМ

Как говорится, ребенок ребенку рознь. Одни дети хорошо развиты физически, у других имеются проблемы со скоростью роста и взросления. Особенно различия проявляются в раннем возрасте. Разница в развитии может сгладиться в будущем, но при условии, что ребята проходят соответствующие учебные программы.

Необходимость составления индивидуального учебного плана определяется исходя из состояния ребенка. И, как понятно из названия, составляется он в каждом случае выборочно. Есть ребята, для которых индивидуальный образовательный маршрут является необходимостью:

дети с ограниченными возможностями – сюда относятся ребята с серьезными соматическими заболеваниями, с проблемами со слухом, опорно-двигательной системой, с расстройствами психики;

одаренные ученики – за счет ИОМ можно еще сильнее раскрыть потенциал ребенка и все его способности;

школьники, поступающие в высшие учебные заведения – наличие ИОМ поможет таким ученикам расширить знания в нужной области и лучше подготовиться к поступлению.

Также индивидуальные образовательные маршруты принесут пользу, если ребенок по тем или иным причинам не справляется со стандартной скоростью обучения.

Маршрут в школе и на «удаленке»

На семейном обучении разработать ИОМ значительно проще. Ведь за весь учебный процесс отвечают родители, знающие наверняка все особенности развития своего чада и, конечно же, его возможности. Вместе с мамой и папой они определяют, какие именно потребуются ресурсы и в каком объеме.

С традиционными школами в плане построения образовательного маршрута все немного сложнее. Главная проблема – это малые возможности учебного заведения. Порой школам попросту не хватает ресурсов, чтобы определить индивидуальные потребности ученика и воплотить их в жизнь. Поэтому в таких заведениях используется лишь то, что имеется, и не более.

Особенности построения ИОМ

Как было упомянуто выше, разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут для ребенка, необходимо в первую очередь опираться на его сильные стороны и работать над устранением слабых. При составлении ИОМ важно учесть все интересы детей. Иногда родители просят преподавателей делать упор на более сложные учебные программы, которые просто-напросто не подходят ни под возраст, ни под возможности ребят. В таких случаях воспитателям следует объяснить родителям, почему делать этого не стоит и чем вообще подобное обернется.

В индивидуальный образовательный маршрут обычно входят задания, с которыми школьники способны справиться с помощью педагогов. Также в них указывают, как с ребёнком должны работать конкретные специалисты.

После составления срок индивидуального маршрута составляет двенадцать месяцев, но если у преподавателя имеются какие-то сомнения, то время действия ИОМ могут сократить до трех месяцев. После чего будет проведена коррекция и выбран новый срок.

При разработке индивидуального маршрута обязательно проводится наблюдение и беседа с ребенком. Главная цель ИОМ – проверить его память, оценить, как он ведет себя в естественной среде, получается ли у него находить общий язык с ровесниками и взрослыми. Ну а составлением будет уже заниматься профессионал.

Что учесть при переходе на ИОМ

Чтобы индивидуальные маршруты сработал, требуется учесть несколько важных нюансов:

1. Цель. Правильная постановка цели непосредственно влияет на то, насколько эффективным будет маршрут. А чтобы определить цель, необходимо знать устремления ребенка, иметь точное понятие о том, чего именно он хочет добиться. Даже наличие такой простой цели, как «нужно подтянуть знания по русскому», станут неплохим началом.

2. Выбор профессии. Больше относится к ученикам старшей школы, которым пора определиться с тем, кем они хотят быть в жизни. Выбор профессии осуществляется посредством тестов. Также в ходе профориентации могут подключаться специалисты. Они определят направление, разделят предметы по степени важности для ученика.

3. Консультации с педагогами. В ходе консультаций учителя разработают индивидуальный план занятий, куда войдут выбранные учебные программы, а также указанные цели.

Составление индивидуального образовательного маршрута происходит после договоренности с родителями. Имеющийся ИОМ в значительной степени расширяет возможности детей. Ребенок получает больше знаний, чем может дать ему стандартная программа. Занятия проходят в более интересном ключе, при этом всегда есть возможность попробовать что-то новое.

Составить индивидуальный маршрут можно в «Дом знаний». В онлайн-школе работают квалифицированные специалисты, которые помогут с выбором и подготовкой программы, учитывающей особенности ребенка. Они проконсультируют по любому интересующему вопросу, выберут подходящую цель и проведут мониторинг успеваемости детей.

Основные разновидности программ

Индивидуальный образовательный маршрут бывает нескольких видов. Каждый из них обладает рядом особенностей, которые и влияют на последующий выбор ИОМ.

Предметные маршруты

Сюда включены четыре основные разновидности индивидуального образовательного маршрута:

1. Технические;

2. Математические;

3. Гуманитарные;

4. Научные.

К первой категории относятся программы с техническим уклоном. Ученики на более продвинутом уровне изучают физику и информатику. Например, они учатся писать код, разбираться в тонкостях файловых систем, разрабатывать программное обеспечение.

Если возможностей учебного заведения хватает, то могут появляться предметы по робототехнике и инженерии. Хотя не все учреждения имеют все необходимое, чтобы обучать школьникам подобным дисциплинам.

Ребята, у которых есть склонность к математике, выбирают математические ИОМ. Они более плотно изучаю алгебру и геометрию. Гуманитарии выбирают литературу, русский и иностранный язык. Также в программу включаются правоведение и экономика. В ходе обучения идет активное ознакомление с различными языковыми явлениями, лексикой, уделяется особое внимание борьбе с речевыми ошибками. Те же, кто любит естественные науки, будь то химию или биологию, выбирают четвертый вариант.

Подходящие варианты при частых переездах

Переезды – дело не такое уж и редко. Достаточно много людей переезжает с места на место. Однако ситуация осложняется, если в семье есть ребенок, который ходит в школу, да еще и проявляет талант в той или иной сфере. В таких случаях без индивидуального образовательного маршрута обойтись не получится, а заодно и без перехода на удаленное обучение.

С подобранными программами осуществляется гибкий подход к образованию детей, непрерывность учебы и удовлетворение всех их учебных потребностей.

Программы для аттестации и олимпиад

На первый взгляд эти программы схожи. Однако данные маршруты имеют несколько отличительных черт.

ИОМ для экзаменации сосредоточены на одном конкретном предмете. Допустим, будущий выпускник хочет сдать математику на высокий балл, и ему нужна подготовка, которая дополнит обычные уроки и факультативы. В таких случаях переход на ИОМ позволит разработать специализированный учебный план, ориентированный на достижение конкретных целей. Обычно экзаменационные программы сконцентрированные, и выбираются на короткий срок.

Для тех, кто участвует в олимпиадах, ИОМ рассчитаны на интенсивную подготовку по 1-2 предметам. Нередко олимпиадникам приходится пропускать школьные занятия, которые попросту отвлекают их от подготовительной работы. Составленный план с учетом особенностей предмета оптимизирует учебный процесс и освобождает учеников от «лишних» занятий.

ИОМ для тех, кто не прошел аттестацию

Ученик получает академическую задолженность, если он плохо сдал промежуточные экзамены по одному или нескольким предметам. При наличии двоек школьника переводят в другой класс, но условно и с одним важным требованием – он должен в течение учебного года пересдать.

Ребятам, не прошедшим аттестацию, ИОМ станет полезным подспорьем. За счет программы они наверстают упущенное, вернутся к нормальной скорости обучения.

Программы для школьников с ограниченными возможностями

Различные физические болезни, психологические проблемы, социальные барьеры – все эти проблемы негативно сказываются на качестве обучения школьников, значительно ограничивают их возможности.

ИОМ для таких детей, помимо стандартных программ, включают обязательную работу с различными специалистами. Например, работая с психологом, ребенок сможет не только настроиться на учебу, но и научится правильно взаимодействовать с людьми, не бояться и не стыдиться своих особенностей.

Разработка ИОМ осуществляется в соответствии с диагнозом ребенка и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, которые и определяют особые качества того или иного ребенка.

Вместо заключения

Закрепим прочитанное. Индивидуальные учебные программы разрабатываются с учетом потребностей школьника. Причем ученик в любой момент может перейти на выбранный план, главное – найти подходящую цель.

ИОМ составляет преподаватель или иной специалист, затем программа согласуется непосредственно с родителями ребенка. Делается это для того, чтобы подбирать интересные для детей учебные планы, помочь им пройти аттестацию и эффективно решить поставленные задач вне зависимости от их сложности.