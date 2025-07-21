Прилагательные в английском языке играют очень важную роль. Исследования показывают, что в среднем в текстах и в разговорной речи они составляют 15–20% от общего числа слов. Таким образом, каждое пятое или шестое слово в предложении обычно оказывается прилагательным. Особенно часто прилагательные используются в художественных и рекламных текстах.
Одной из ключевых особенностей прилагательных является система степеней сравнения, позволяющая сравнивать объекты по различным признакам — размеру, цвету, качеству и другим. Правильное использование сравнительной и превосходной степеней помогает точнее передать смысл высказывания.
Определение прилагательного
Имя прилагательное (adjective, или сокращенно adj) в английском языке — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета, лица или явления. Используется для характеристики существительного и определяет его качество, свойство или состояние.
Прилагательные отвечают на вопросы what kind of? («какой?»), which one? («который?»). Например: a beautiful flower (красивый цветок), an interesting book (интересная книга), a warm day (теплый день).
Для прилагательных в английском характерно отсутствие склонения (то есть они не изменяются по родам, числам, падежам). Но у них есть три степени сравнения:
- положительная (Positive Degree) — исходная форма;
- сравнительная (Comparative Degree, или компаратив) — описывает признак, который более выражен, чем у другого объекта, обладающего тем же признаком;
- превосходная (Superlative Degree, или суперлатив) — констатирует наивысшую степень выраженности признака.
|
Degrees of Comparison of Adjectives
(Степени сравнения прилагательных)
|
Positive Degree
(Степень положительная)
|
Comparative Degree (Степень сравнительная)
|
Superlative Degree (Степень превосходная)
|
Green (зеленый)
|
Greener (зеленее)
|
The greenest (самый зеленый)
|
Greedy (жадный)
|
Greedier (жаднее)
|
The greediest (самый жадный)
|
Lazy (ленивый)
|
Lazier (ленивее)
|
The laziest (самый ленивый)
|
Generous (щедрый)
|
More generous (щедрее)
|
The most generous (щедрейший, самый щедрый)
В словарях все прилагательные приводятся в положительной форме, которая используется для сообщения, что объект обладает некоторым признаком.
Какие прилагательные образуют степени сравнения
Положительная степень (Positive) имеется у всех прилагательных, а вот превосходную и сравнительную степень имеют не все.
В английском языке существует два типа прилагательных:
- качественные (Qualitative Adjectives) — описывают качества, передают субъективные впечатления, например: big (большой), versatile (разносторонний), meticulous (дотошный), empathetic (чуткий), inquisitive (любознательный), exuberant (буйный), eloquent (красноречивый);
- относительные (Relative Adjectives) — указывают на связь объекта с характеристикой, обычно обозначают принадлежность, происхождение, материал, назначение: Chinese silk (китайский шелк), wooden toy (деревянная игрушка), diamond brooch (бриллиантовая брошь).
Очевидно, что все три степени сравнения возможны только для качественных прилагательных.
Cherries are sourer than oranges, and lemons are the sourest fruits. — Вишни кислее апельсинов, а лимоны — самые кислые фрукты.
The cabbage pie was tasty, but the apricot roll was tastier, and the pineapple cake was the tastiest. — Пирог с капустой был вкусным, но рулет с абрикосами оказался вкуснее, а самым вкусным был ананасный торт.
Формы степеней сравнения прилагательных
Относительные прилагательные имеют только одну степень — положительную (Positive). Качественные обладают всеми тремя. Образование степеней сравнения происходит по стандартным правилам. При этом и сравнительная, и превосходная степени прилагательных в английском имеют по две формы: простую и составную.
Образование простой сравнительной степени
Эта грамматическая категория служит для сравнения выраженности признаков двух объектов: red — redder (красный — краснее), kind — kinder (добрый — добрее), soft — softer (мягкий — мягче).
Простая сравнительная степень состоит всего из одного слова. Образуется прибавлением суффикса -(e)r к положительной степени односложного или двусложного прилагательного. Но нужно помнить, что некоторые двусложные прилагательные не имеют простой формы.
Особенности правописания следующие: если односложное прилагательное оканчивается на согласную, то простая сравнительная степень образуется прибавлением суффикса –er:
- cold (холодный) — colder (холоднее);
- high (высокий) — higher (выше);
- dark (темный) — darker (темнее);
- slow (медленный) — slower (медленнее);
- new (новый) — newer (новее);
- old (старый) — older (старее).
Для тех односложных прилагательных, которые оканчиваются на –e, простая сравнительная степень образуется прибавлением только –r:
- safe (безопасный) — safer (безопаснее);
- small (маленький) — smaller (меньше);
- wide (широкий) — wider (шире);
- nice (милый) — nicer (милее);
- cute (забавный) — cuter (забавнее);
- large (крупный) — larger (крупнее).
The black puppy is smaller than the white one. — Черный щенок меньше, чем белый.
Using seat belts makes driving a car much safer. — Использование ремней безопасности делает поездку на автомобиле гораздо безопаснее.
Если же состоящее из одного слога прилагательное оканчивается на сочетание краткой гласной и согласной, тогда конечная согласная удваивается и добавляется –er:
- hot (горячий) — hotter (горячее);
- big (большой) — bigger (больше).
My doll is bigger than yours. — Моя кукла больше, чем твоя.
The kettle is hotter than the saucepan. — Чайник горячее, чем кастрюля.
Удвоения не происходит, если перед конечной согласной в односложном прилагательном находится долгая гласная:
- cheap (дешевый) — cheaper (дешевле);
- slow (медленный) — slower (медленнее);
- loud (громкий) — louder (громче);
- high (высокий) — higher (выше).
Make the music louder. — Сделай музыку громче.
Strawberries are cheaper in summer than in winter. — Летом клубника дешевле, чем зимой.
К двусложным прилагательным применяются следующие правила: если слово оканчивается на безударный гласный либо на r или l, то сравнительные степени образуются прибавлением -(e)r:
- humble (скромный) — humbler (скромнее);
- clever (умный) — cleverer (умнее);
- noble (благородный) — nobler (благороднее);
- narrow (узкий) — narrower (уже).
The luxurious villa was surrounded by humbler houses. — Роскошная вилла была окружена более скромными домами.
Exercise can make you faster and cleverer and stronger. — Упражнения могут сделать вас быстрее, умнее и сильнее.
What could be more noble than helping those in need? — Что может быть благороднее, чем помогать нуждающимся?
Outside the city the road becomes narrower. — За городом дорога становится уже.
В случае, когда двусложные прилагательные оканчиваются на –y, происходит замена «y» на «i», и затем прибавляется -er:
- cloudy (пасмурный, облачный) — cloudier (более пасмурный, облачнее);
- curly (кудрявый) — curlier (кудрявее);
- steady (устойчивый, стабильный) — steadier (устойчивее, стабильнее).
In the afternoon it became noticeably cloudier and cooler. — Во второй половине дня стало заметно облачнее и прохладнее.
My sister has curlier hair than me. — У моей сестры волосы кудрявее, чем у меня.
The patient's breath grew steadier. — Дыхание пациента стало стабильнее.
Во всех остальных случаях сравнительная степень прилагательных, состоящих из двух слогов, имеет составную форму.
Образование составной сравнительной степени
Составная форма образуется значительно проще, чем простая — такой вот парадокс. Чтобы ее получить, нужно использовать конструкцию «more + положительная степень». В соответствии с этим правилом образуется сравнительная степень прилагательных, оканчивающихся на -ing, -ed, -ful и –less, а также имеющих три и более слогов. (Кстати, самым длинным английским прилагательным является слово supercalifragilisticexpialidocious. Оно было придумано для фильма «Мэри Поппинс» и означает «превосходный». Таким образом, оно является качественным прилагательным и может иметь сравнительную степень, став при этом еще «превосходнее» — more supercalifragilisticexpialidocious.)
Примеры:
- cheerful (жизнерадостный) — more cheerful (более жизнерадостный);
- grateful (благодарный) — more grateful (более благодарный);
- amusing (забавный) — more amusing (более забавный);
- expensive (дорогой) — more expensive (более дорогой).
After eating his fill, the kitten became more cheerful. — Наевшись досыта, котенок стал более жизнерадостным.
After what I went through, I became more grateful for every day spent with my loved ones. — После пережитого я стал более благодарный за каждый день, проведенный с близкими.
This clown turned out to be more amusing than I expected. — Этот клоун оказался более забавным, чем я ожидал.
This car is more expensive than the previous model. — Этот автомобиль дороже, чем предыдущая модель.
Также в английском языке есть немало прилагательных, состоящих из двух слогов, которые не образуют простую форму сравнительной степени. Для них возможна только составная форма. Эти случаи нужно запоминать:
- modern (современный) — more modern (более современный);
- famous (известный) — more famous (более известный);
- honest (честный) — more honest (более честный).
This academic year, the school has introduced more modern teaching methods to increase student interest.
This actor became more famous after the release of his first blockbuster. — Этот актер стал более известен после выхода его первого блокбастера.
After this incident, I started looking for more honest business partners. — После этого случая я начал искать более честных партнеров для бизнеса.
Кроме того, у некоторых двусложных прилагательных существуют обе формы:
- polite (вежливый) — politer / more polite (более вежливый);
- angry (злой) — angrier / more angry (более злой).
He became more polite after he started working for this company. — Он стал более вежливым после того, как начал работать в этой компании.
He is polite to his friends and politer to his enemies. — Он вежлив со своими друзьями и еще вежливее со своими врагами.
Every day he became more angry and irritable. — С каждым днем он становился более злым и раздражительным.
The more she thought about what happened, the angrier she became. — Чем больше она думала о произошедшем, тем злее становилась.
Следует подчеркнуть, что для сравнительной степени прилагательных, имеющих три и более слогов, используется только составная форма. В знаменитой фразе «Curiouser and curiouser!» из «Алисы в стране чудес» это правило намеренно нарушается, что создает комический эффект. На русский эту фразу переводят, стараясь сохранить забавное искажение слов (Чудесатее и чудесатее).
Образование простой превосходной степени
Превосходная степень используется, когда сравнить нужно три и более объектов, а также для обозначения наивысшей выраженности признака.
Простая форма образуется по схеме: определенный артикль the + положительная степень прилагательного с прибавлением суффикса -(e)st. Но если во фразе непосредственно перед прилагательным находится притяжательное местоимение, тогда артикль the не ставится.
В соответствии с этим правилом происходит образование превосходной степени односложных и некоторых двусложных прилагательных:
- safe (безопасный) — the safest (самый безопасный);
- cold (холодный) — the coldest (самый холодный);
- large (крупный) — the largest (самый крупный).
This car is the safest. — Этот автомобиль самый безопасный.
On the coldest day of winter, we really wanted to go skiing. — В самый холодный день зимы нам очень захотелось покататься на лыжах.
The largest amusement park in the region attracts thousands of tourists every year. — Самый крупный парк аттракционов в регионе привлекает тысячи туристов каждый год.
Особенности правописания очень похожи на правила, использующиеся для сравнительной степени прилагательных, имеющих один или два слога. Так, если прилагательное заканчивается на комбинацию «краткая гласная + согласная», то согласная удваивается:
- fat (толстый, жирный) — the fattest (самый толстый, самый жирный);
- big (большой) — the biggest (самый большой).
This is the fattest pig in the pigsty. — Это самая жирная свинья в свинарнике.
This is the biggest mushroom I have ever seen. — Это самый большой гриб, который я когда-либо видел.
Но если предшествующий гласный является долгим, то удваивать согласную нельзя:
- deep (глубокий) — the deepest (самый глубокий);
- new (новый) — the newest (самый новый).
Scientists have discovered the deepest underwater canyon off the coast of Antarctica. — Ученые обнаружили самый глубокий подводный каньон у побережья Антарктиды.
All employees liked the newest interior design of our office. — Самый новый дизайн интерьера нашего офиса понравился всем сотрудникам.
Если прилагательное заканчивается на –y, то делается замена –y на –i и добавляется -(e)st:
- trendy (модный) — the trendiest (самый модный).
She chose the trendiest outfit for the party to make an impression. — Она выбрала самый модный наряд для вечеринки, чтобы произвести впечатление.
Составная форма превосходной степени прилагательных
Если прилагательное заканчивается на -ing, -ed, -ful и -less, либо является многосложным, то у него существует только составная форма, которая образуется на схеме «the most + положительная степень»:
- boring (скучный) — the most boring (самый скучный);
- popular (популярный) — the most popular (самый популярный).
Reading this book turned out to be the most boring activity. — Чтение этой книги оказалось самым скучным занятием.
This restaurant is the most popular in town. — Этот ресторан — самый популярный в городе.
Если у двусложного прилагательного отсутствует простая и есть только составная сравнительная степень, то превосходная степень тоже будет только составной:
- famous (известный) — the most famous (самый известный);
- honest (честный) — the most honest (самый честный).
The most famous actor in Hollywood received another prestigious award. — Самый известный актер Голливуда получил очередную престижную награду.
В нашем коллективе Алексей считался самым честным сотрудником. — In our team, Alexey was considered the most honest employee.
Для некоторых двусложных прилагательных в английском характерно наличие обеих форм превосходной степени:
- common (обычный) — the commonest / the most common (самый обычный);
- simple (простой) — the simplest / the most simple (самый простой).
It was the most common day, no different from any other. — Это был самый обычный день, ничем не отличающийся от других.
In this region, the most common tree species is oak, which can be found in almost every forest. — В этом регионе самым распространенным видом деревьев является дуб, его можно встретить практически в каждом лесу.
This car is cheap and the simplest one. — Эта машина дешевая и самая простая.
This model is the most simple. — Эта модель самая простая.
Исключения
Некоторые прилагательные не подчиняются общим правилам. Таких слов довольно много, и их нужно запоминать:
- bad (плохой) — worse (хуже) — the worst (самый худший);
- good (хороший) — better (лучше) — the best (самый лучший);
- little (маленький) — less (меньше) — the least (наименьший);
- far (дальний) — farther/further (дальше) — the farthest / the furthest (самый дальний).
Сравнение в меньшую сторону
В ситуациях, когда необходимо указать на меньшую выраженность признака, перед положительной степенью ставятся слова less (менее), far less / a lot less / much less (гораздо меньше; намного меньше).
This car is much less beautiful than that one. — Этот автомобиль гораздо менее красив, чем тот.
This piglet is less voracious than that one. — Этот поросенок менее прожорлив, чем тот.
Морфологические ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных
К распространенным относятся следующие ошибки.
|
Описание ошибки
|
Неправильно
|
Правильно
|
Одновременное использование more/most и -er/-est
|
Elvis Presley is the most greatest rock singer
|
Elvis Presley is the greatest rock singer.
(Элвис Пресли — величайший рок-исполнитель.)
|
Использование much вместо more/most
|
The red dress is much beautiful than the blue one
|
The red dress is more beautiful than the blue one.
(Красное платье красивее, чем голубое.)
|
Неправильное использование артикля the
|
Here is most beautiful dog. (пропущен артикль)
This black dog is the more beautiful than that red one. (лишний артикль)
|
Here is the most beautiful dog. (Вот самая красивая собака.)
This black dog is more beautiful than that red one. (Эта черная собака красивее, чем та рыжая.)
|
Несоблюдение правил орфографии
|
fater, sader, deepper.
|
fatter, sadder, deeper.
|
Неправильное использование исключений
|
gooder, badder
|
better, worse
Подобные ошибки встречаются особенно часто.
Заключение
Изучение степеней сравнения прилагательных — это необходимый этап освоения английского языка. Особую важность оно имеет для тех, кому английский необходим для профессиональной деятельности.
Правила образования степеней сравнения прилагательных в английском проще, чем в русском, и эту тему изучающие язык обычно осваивают без особых затруднений.
Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам