Прилагательные в английском языке играют очень важную роль. Исследования показывают, что в среднем в текстах и в разговорной речи они составляют 15–20% от общего числа слов. Таким образом, каждое пятое или шестое слово в предложении обычно оказывается прилагательным. Особенно часто прилагательные используются в художественных и рекламных текстах.

Одной из ключевых особенностей прилагательных является система степеней сравнения, позволяющая сравнивать объекты по различным признакам — размеру, цвету, качеству и другим. Правильное использование сравнительной и превосходной степеней помогает точнее передать смысл высказывания.

Определение прилагательного

Имя прилагательное (adjective, или сокращенно adj) в английском языке — это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета, лица или явления. Используется для характеристики существительного и определяет его качество, свойство или состояние.

Прилагательные отвечают на вопросы what kind of? («какой?»), which one? («который?»). Например: a beautiful flower (красивый цветок), an interesting book (интересная книга), a warm day (теплый день).

Для прилагательных в английском характерно отсутствие склонения (то есть они не изменяются по родам, числам, падежам). Но у них есть три степени сравнения:

положительная (Positive Degree) — исходная форма;

сравнительная (Comparative Degree, или компаратив) — описывает признак, который более выражен, чем у другого объекта, обладающего тем же признаком;

превосходная (Superlative Degree, или суперлатив) — констатирует наивысшую степень выраженности признака.

Degrees of Comparison of Adjectives (Степени сравнения прилагательных) Positive Degree (Степень положительная) Comparative Degree (Степень сравнительная) Superlative Degree (Степень превосходная) Green (зеленый) Greener (зеленее) The greenest (самый зеленый) Greedy (жадный) Greedier (жаднее) The greediest (самый жадный) Lazy (ленивый) Lazier (ленивее) The laziest (самый ленивый) Generous (щедрый) More generous (щедрее) The most generous (щедрейший, самый щедрый)

В словарях все прилагательные приводятся в положительной форме, которая используется для сообщения, что объект обладает некоторым признаком.

Какие прилагательные образуют степени сравнения