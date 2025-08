Составная форма образуется значительно проще, чем простая — такой вот парадокс. Чтобы ее получить, нужно использовать конструкцию «more + положительная степень». В соответствии с этим правилом образуется сравнительная степень прилагательных, оканчивающихся на -ing, -ed, -ful и –less, а также имеющих три и более слогов. (Кстати, самым длинным английским прилагательным является слово supercalifragilisticexpialidocious. Оно было придумано для фильма «Мэри Поппинс» и означает «превосходный». Таким образом, оно является качественным прилагательным и может иметь сравнительную степень, став при этом еще «превосходнее» — more supercalifragilisticexpialidocious.)

Примеры:

cheerful (жизнерадостный) — more cheerful (более жизнерадостный);

grateful (благодарный) — more grateful (более благодарный);

amusing (забавный) — more amusing (более забавный);

expensive (дорогой) — more expensive (более дорогой).

After eating his fill, the kitten became more cheerful. — Наевшись досыта, котенок стал более жизнерадостным.

After what I went through, I became more grateful for every day spent with my loved ones. — После пережитого я стал более благодарный за каждый день, проведенный с близкими.

This clown turned out to be more amusing than I expected. — Этот клоун оказался более забавным, чем я ожидал.

This car is more expensive than the previous model. — Этот автомобиль дороже, чем предыдущая модель.

Также в английском языке есть немало прилагательных, состоящих из двух слогов, которые не образуют простую форму сравнительной степени. Для них возможна только составная форма. Эти случаи нужно запоминать:

modern (современный) — more modern (более современный);

famous (известный) — more famous (более известный);

honest (честный) — more honest (более честный).

This academic year, the school has introduced more modern teaching methods to increase student interest.

This actor became more famous after the release of his first blockbuster. — Этот актер стал более известен после выхода его первого блокбастера.

After this incident, I started looking for more honest business partners. — После этого случая я начал искать более честных партнеров для бизнеса.

Кроме того, у некоторых двусложных прилагательных существуют обе формы:

polite (вежливый) — politer / more polite (более вежливый);

angry (злой) — angrier / more angry (более злой).

He became more polite after he started working for this company. — Он стал более вежливым после того, как начал работать в этой компании.

He is polite to his friends and politer to his enemies. — Он вежлив со своими друзьями и еще вежливее со своими врагами.

Every day he became more angry and irritable. — С каждым днем он становился более злым и раздражительным.

The more she thought about what happened, the angrier she became. — Чем больше она думала о произошедшем, тем злее становилась.



Следует подчеркнуть, что для сравнительной степени прилагательных, имеющих три и более слогов, используется только составная форма. В знаменитой фразе «Curiouser and curiouser!» из «Алисы в стране чудес» это правило намеренно нарушается, что создает комический эффект. На русский эту фразу переводят, стараясь сохранить забавное искажение слов (Чудесатее и чудесатее).

Образование простой превосходной степени