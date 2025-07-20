Степени сравнения в русском языке — это обобщенное название трех форм прилагательных, выражающих разную степень наличия определенного признака. Можно сказать, что они представляют собой инструмент для выражения различных уровней тех или иных качеств, присущих предметам, объектам и явлениям, посредством сопоставления друг с другом.

Понимание и владение правилами образования степеней сравнения, грамотное построение слов и употребление их в текстах крайне важно для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку, так как задания на эту тему постоянно присутствуют в экзаменационных билетах.

Основные степени сравнения прилагательных

Имена прилагательные в русском языке способны образовывать три различные формы, отражающие разную интенсивность описываемого признака. Эти степени сравнения имеют следующие названия:

положительная;

сравнительная;

превосходная.

Положительная степень — это исходная форма прилагательного. Она характеризует объект (явление), не акцентируя внимания на интенсивность проявления качества. Примеры: привлекательный, вкусный, чистый.

Сравнительная степень — используется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть превосходство (либо меньшую выраженность) признака у одного предмета по сравнению с другим. Образуется сравнительная степень двумя способами: простым и составным. Примеры: вкуснее, более вкусный, менее вкусный.

Превосходная степень — обозначает наивысший уровень проявления признака, которым обладает один из сравниваемых объектов (явлений). Как и сравнительная степень, превосходная также образуется двумя способами: простым и составным. Примеры: вкуснейший, наивкуснейший, самый вкусный.

Сравнительная и превосходная степени существуют только у качественных прилагательных.

Образование степеней сравнения прилагательных

Простая сравнительная степень прилагательных образуется с помощью суффиксов – ше, -ее (-ей), -е:

большой — больше;

кислый — кислее;

грустный — грустней;

вредный — вреднее;

тяжелый — тяжелее.

В некоторых случаях наблюдается чередование согласных:

низкий — ниже;

резкий — резче;

вязкий — вязче;

звонкий — звонче;

жаркий — жарче.

Также простая сравнительная степень может образовываться с помощью одновременного использования приставки по- и суффиксов –ее, -е. Такая форма характерна для разговорной речи:

твердый — тверже, потверже;

черствый — черствее, почерствее;

полный — полнее, пополней.

Ряд качественных прилагательных при образовании простой сравнительной степени меняет корень:

плохой — хуже;

хороший — лучше.

Также есть группа качественных прилагательных, являющихся исключениями и не имеющими простой сравнительной степени. К ним относятся:

некоторые слова, имеющие древнее происхождение (ветхий, гордый);

некоторые прилагательные, обозначающие цвета (ультрамариновый, сиеновый, охристый);

масти животных (вороной, караковый, буланый, соловый, чалый);

слова, образованные с помощью суффиксов – ск, -ов-, -н-, -л- (вражеский, корневой, лишний, нежилой).

Следует запомнить, что прилагательные в простой сравнительной форме не изменяются по родам, числам, падежам («зеленое яблоко кислее красного», «зеленые яблоки кислее красных», «незрелый виноград кислее зрелого»).

Составная форма образуется по схеме: более (менее) + положительная степень:

грязный — более (менее) грязный;

талантливая — более (менее) талантливая.

Составная форма более характерна для литературной речи.

Превосходная степень