Степени сравнения в русском языке — это обобщенное название трех форм прилагательных, выражающих разную степень наличия определенного признака. Можно сказать, что они представляют собой инструмент для выражения различных уровней тех или иных качеств, присущих предметам, объектам и явлениям, посредством сопоставления друг с другом.
Понимание и владение правилами образования степеней сравнения, грамотное построение слов и употребление их в текстах крайне важно для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку, так как задания на эту тему постоянно присутствуют в экзаменационных билетах.
Основные степени сравнения прилагательных
Имена прилагательные в русском языке способны образовывать три различные формы, отражающие разную интенсивность описываемого признака. Эти степени сравнения имеют следующие названия:
- положительная;
- сравнительная;
- превосходная.
Положительная степень — это исходная форма прилагательного. Она характеризует объект (явление), не акцентируя внимания на интенсивность проявления качества. Примеры: привлекательный, вкусный, чистый.
Сравнительная степень — используется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть превосходство (либо меньшую выраженность) признака у одного предмета по сравнению с другим. Образуется сравнительная степень двумя способами: простым и составным. Примеры: вкуснее, более вкусный, менее вкусный.
Превосходная степень — обозначает наивысший уровень проявления признака, которым обладает один из сравниваемых объектов (явлений). Как и сравнительная степень, превосходная также образуется двумя способами: простым и составным. Примеры: вкуснейший, наивкуснейший, самый вкусный.
Сравнительная и превосходная степени существуют только у качественных прилагательных.
Образование степеней сравнения прилагательных
Простая сравнительная степень прилагательных образуется с помощью суффиксов – ше, -ее (-ей), -е:
- большой — больше;
- кислый — кислее;
- грустный — грустней;
- вредный — вреднее;
- тяжелый — тяжелее.
В некоторых случаях наблюдается чередование согласных:
- низкий — ниже;
- резкий — резче;
- вязкий — вязче;
- звонкий — звонче;
- жаркий — жарче.
Также простая сравнительная степень может образовываться с помощью одновременного использования приставки по- и суффиксов –ее, -е. Такая форма характерна для разговорной речи:
- твердый — тверже, потверже;
- черствый — черствее, почерствее;
- полный — полнее, пополней.
Ряд качественных прилагательных при образовании простой сравнительной степени меняет корень:
- плохой — хуже;
- хороший — лучше.
Также есть группа качественных прилагательных, являющихся исключениями и не имеющими простой сравнительной степени. К ним относятся:
- некоторые слова, имеющие древнее происхождение (ветхий, гордый);
- некоторые прилагательные, обозначающие цвета (ультрамариновый, сиеновый, охристый);
- масти животных (вороной, караковый, буланый, соловый, чалый);
- слова, образованные с помощью суффиксов – ск, -ов-, -н-, -л- (вражеский, корневой, лишний, нежилой).
Следует запомнить, что прилагательные в простой сравнительной форме не изменяются по родам, числам, падежам («зеленое яблоко кислее красного», «зеленые яблоки кислее красных», «незрелый виноград кислее зрелого»).
Составная форма образуется по схеме: более (менее) + положительная степень:
- грязный — более (менее) грязный;
- талантливая — более (менее) талантливая.
Составная форма более характерна для литературной речи.
Превосходная степень
Простая превосходная степень сравнения имен прилагательных обычно образуется прибавлением к основе слова суффикса –ейш- или –айш-:
- добрый — добрейший;
- вкусный — вкуснейший;
- великий — величайший;
- сладкий — сладчайший.
Если основа слова оканчивается на такие согласные, как –г, -к, -х, то при образовании превосходной степени в корне происходит чередование согласных:
- глубокий — глубочайший;
- великий — величайший;
- близкий — ближайший.
В некоторых случаях корень изменяется еще сильнее. Эти формы необходимо запоминать: короткий — кратчайший, дорогой — дражайший, тяжелый — тягчайший.
Для максимально возможной выраженности признака простую форму можно образовывать, добавляя не только суффиксы, но и приставку наи-:
- бедный — наибеднейший;
- новый — наиновейший;
- короткий — наикратчайший.
Также простую форму можно образовывать, прибавляя приставку пре- к положительной степени:
- вкусный — превкусный;
- длинный — предлинный;
- веселый — превеселый.
Составная форма превосходной степени сравнения образуется по следующей схеме: самый/наиболее/наименее + положительная степень:
- туманный — самый туманный, наиболее/наименее туманный;
- угрюмый — самый/наиболее/наименее угрюмый;
- совестливый — самый/наиболее/наименее совестливый.
Существует еще одна схема образования сложной формы превосходной степени. Она выглядит следующим образом: сравнительная степень + «всех»:
- изобретательный — изобретательнее всех;
- тихий — тише всех;
- талантливый — талантливее всех.
Превосходная степень прилагательных может изменяться по падежам, числам, родам.
Достоевский — мой самый любимый писатель.
Книги моего самого любимого писателя я читаю каждый день.
С нетерпением жду выхода новой книги моей самой любимой писательницы.
Но если превосходная форма образована с помощью слова «всех», то изменений по падежам, родам, числам нет.
Это яблоко вкуснее всех. Эти конфеты вкуснее всех. Сенбернар добрее всех собак.
Особенности употребления степеней сравнения прилагательных
Сравнительную степень можно использовать без предлога «чем».
Груши слаще, чем яблоки. = Груши слаще яблок.
Обезьяны умнее, чем кошки. = Обезьяны умнее кошек.
Сравнительная степень обязательно требует сравнения с другим объектом.
Гостиная больше, чем спальня.
Прилагательное в простой сравнительной степени в предложении исполняет роль сказуемого.
Зимой дни короче.
Двойное употребление превосходной степени допустимо только в юмористическом контексте. В экзаменационных сочинениях его следует избегать, так как его могут посчитать ошибочным.
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Неправильно
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Правильно
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Катя — самая красивейшая девочка в классе.
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Катя — самая красивая девочка в классе.
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Рыжий котенок — самый хитрейший.
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Рыжий котенок — самый хитрый.
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Мама испекла самый наивкуснейший пирог.
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Мама испекла вкуснейший пирог.
Важно помнить, что относительные и притяжательные прилагательные не имеют степеней сравнения. Такие формы, как «более золотой», «самый вечерний», «деревяннее», «более мамин» и т. п. считаются ошибочными.
Степени сравнения прилагательных на ЕГЭ
Сдающие ЕГЭ часто сталкиваются с заданиями, направленными на проверку умения правильно выбирать форму прилагательного либо определять и исправлять намеренно допущенную грамматическую ошибку, связанную с неверным употреблением степеней сравнения. При выполнении подобных заданий особо пристальное внимание следует уделять случаям ошибочного использования форм превосходной степени, поскольку именно в этой теме чаще всего допускаются стилистические ошибки.
Вот несколько рекомендаций для подготовки к успешной сдаче экзамена.
Тщательно изучить и хорошо запомнить правила формирования простых и составных конструкций степеней сравнения.
В письменных работах избегать избыточных выражений, таких как «самый наивкуснейший», «самый добрейший». Также лучше воздержаться от нагромождения приставок. Такие слова, как «наипредлиннейший», «наипрескучнейший» допустимы в юмористических текстах, но использование их в экзаменационных сочинениях может привести к потере баллов.
Необходимо твердо выучить списки исключений — прилагательных, которые не подчиняются стандартным правилам изменения формы.
Обязательно регулярно выполняйте тренировочные упражнения, даже если они кажутся вам слишком простыми. Это позволит «набить руку» и защитит от случайных ошибок, связанных с экзаменационным стрессом.
Заключение
Правильное употребление степеней сравнения необходимо для успешной сдачи экзаменов и собеседований. Освоение правил образования и грамотного использования различных форм позволяет избежать ошибок, которые чрезвычайно распространены в разговорной речи. Эта тема осваивается легко, но все равно требует тщательной проработки.
Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей