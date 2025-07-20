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Степени сравнения прилагательных в русском языке

Белослудцева Алёна

6 мин. чтения
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Степени сравнения в русском языке — это обобщенное название трех форм прилагательных, выражающих разную степень наличия определенного признака. Можно сказать, что они представляют собой инструмент для выражения различных уровней тех или иных качеств, присущих предметам, объектам и явлениям, посредством сопоставления друг с другом.

Понимание и владение правилами образования степеней сравнения, грамотное построение слов и употребление их в текстах крайне важно для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку, так как задания на эту тему постоянно присутствуют в экзаменационных билетах.

Основные степени сравнения прилагательных

Имена прилагательные в русском языке способны образовывать три различные формы, отражающие разную интенсивность описываемого признака. Эти степени сравнения имеют следующие названия:

  • положительная;
  • сравнительная;
  • превосходная.

Положительная степень — это исходная форма прилагательного. Она характеризует объект (явление), не акцентируя внимания на интенсивность проявления качества. Примеры: привлекательный, вкусный, чистый.

Сравнительная степень — используется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть превосходство (либо меньшую выраженность) признака у одного предмета по сравнению с другим. Образуется сравнительная степень двумя способами: простым и составным. Примеры: вкуснее, более вкусный, менее вкусный.

Превосходная степень — обозначает наивысший уровень проявления признака, которым обладает один из сравниваемых объектов (явлений). Как и сравнительная степень, превосходная также образуется двумя способами: простым и составным. Примеры: вкуснейший, наивкуснейший, самый вкусный.

Сравнительная и превосходная степени существуют только у качественных прилагательных.

Образование степеней сравнения прилагательных

Простая сравнительная степень прилагательных образуется с помощью суффиксов – ше, -ее (-ей), -е:

  • большой — больше;
  • кислый — кислее;
  • грустный — грустней;
  • вредный — вреднее;
  • тяжелый — тяжелее.

В некоторых случаях наблюдается чередование согласных:

  • низкий — ниже;
  • резкий — резче;
  • вязкий — вязче;
  • звонкий — звонче;
  • жаркий — жарче.

Также простая сравнительная степень может образовываться с помощью одновременного использования приставки по- и суффиксов –ее, -е. Такая форма характерна для разговорной речи:

  • твердый — тверже, потверже;
  • черствый — черствее, почерствее;
  • полный — полнее, пополней.

Ряд качественных прилагательных при образовании простой сравнительной степени меняет корень:

  • плохой — хуже;
  • хороший — лучше.

Также есть группа качественных прилагательных, являющихся исключениями и не имеющими простой сравнительной степени. К ним относятся:

  • некоторые слова, имеющие древнее происхождение (ветхий, гордый);
  • некоторые прилагательные, обозначающие цвета (ультрамариновый, сиеновый, охристый);
  • масти животных (вороной, караковый, буланый, соловый, чалый);
  • слова, образованные с помощью суффиксов – ск, -ов-, -н-, -л- (вражеский, корневой, лишний, нежилой).

Следует запомнить, что прилагательные в простой сравнительной форме не изменяются по родам, числам, падежам («зеленое яблоко кислее красного», «зеленые яблоки кислее красных», «незрелый виноград кислее зрелого»).

Составная форма образуется по схеме: более (менее) + положительная степень:

  • грязный — более (менее) грязный;
  • талантливая — более (менее) талантливая.

Составная форма более характерна для литературной речи.

Превосходная степень

Степени сравнения прилагательных в русском языке

Простая превосходная степень сравнения имен прилагательных обычно образуется прибавлением к основе слова суффикса –ейш- или –айш-:

  • добрый — добрейший;
  • вкусный — вкуснейший;
  • великий — величайший;
  • сладкий — сладчайший.

Если основа слова оканчивается на такие согласные, как –г, -к, -х, то при образовании превосходной степени в корне происходит чередование согласных:

  • глубокий — глубочайший;
  • великий — величайший;
  • близкий — ближайший.

В некоторых случаях корень изменяется еще сильнее. Эти формы необходимо запоминать: короткий — кратчайший, дорогой — дражайший, тяжелый — тягчайший.

Для максимально возможной выраженности признака простую форму можно образовывать, добавляя не только суффиксы, но и приставку наи-:

  • бедный — наибеднейший;
  • новый — наиновейший;
  • короткий — наикратчайший.

Также простую форму можно образовывать, прибавляя приставку пре- к положительной степени:

  • вкусный — превкусный;
  • длинный — предлинный;
  • веселый — превеселый.

Составная форма превосходной степени сравнения образуется по следующей схеме: самый/наиболее/наименее + положительная степень:

  • туманный — самый туманный, наиболее/наименее туманный;
  • угрюмый — самый/наиболее/наименее угрюмый;
  • совестливый — самый/наиболее/наименее совестливый.

Существует еще одна схема образования сложной формы превосходной степени. Она выглядит следующим образом: сравнительная степень + «всех»:

  • изобретательный — изобретательнее всех;
  • тихий — тише всех;
  • талантливый — талантливее всех.

Превосходная степень прилагательных может изменяться по падежам, числам, родам.

Достоевский — мой самый любимый писатель.

Книги моего самого любимого писателя я читаю каждый день.

С нетерпением жду выхода новой книги моей самой любимой писательницы.

Но если превосходная форма образована с помощью слова «всех», то изменений по падежам, родам, числам нет.

Это яблоко вкуснее всех. Эти конфеты вкуснее всех. Сенбернар добрее всех собак.

Особенности употребления степеней сравнения прилагательных

Степени сравнения прилагательных в русском языке

Сравнительную степень можно использовать без предлога «чем».

Груши слаще, чем яблоки. = Груши слаще яблок.

Обезьяны умнее, чем кошки. = Обезьяны умнее кошек.

Сравнительная степень обязательно требует сравнения с другим объектом.

Гостиная больше, чем спальня.

Прилагательное в простой сравнительной степени в предложении исполняет роль сказуемого.

Зимой дни короче.

Двойное употребление превосходной степени допустимо только в юмористическом контексте. В экзаменационных сочинениях его следует избегать, так как его могут посчитать ошибочным.

Неправильно

Правильно

Катя — самая красивейшая девочка в классе.

Катя — самая красивая девочка в классе.

Рыжий котенок — самый хитрейший.

Рыжий котенок — самый хитрый.

Мама испекла самый наивкуснейший пирог.

Мама испекла вкуснейший пирог.

Важно помнить, что относительные и притяжательные прилагательные не имеют степеней сравнения. Такие формы, как «более золотой», «самый вечерний», «деревяннее», «более мамин» и т. п. считаются ошибочными.

Степени сравнения прилагательных на ЕГЭ

Степени сравнения прилагательных в русском языке

Сдающие ЕГЭ часто сталкиваются с заданиями, направленными на проверку умения правильно выбирать форму прилагательного либо определять и исправлять намеренно допущенную грамматическую ошибку, связанную с неверным употреблением степеней сравнения. При выполнении подобных заданий особо пристальное внимание следует уделять случаям ошибочного использования форм превосходной степени, поскольку именно в этой теме чаще всего допускаются стилистические ошибки.

Вот несколько рекомендаций для подготовки к успешной сдаче экзамена.

Тщательно изучить и хорошо запомнить правила формирования простых и составных конструкций степеней сравнения.

В письменных работах избегать избыточных выражений, таких как «самый наивкуснейший», «самый добрейший». Также лучше воздержаться от нагромождения приставок. Такие слова, как «наипредлиннейший», «наипрескучнейший» допустимы в юмористических текстах, но использование их в экзаменационных сочинениях может привести к потере баллов.

Необходимо твердо выучить списки исключений — прилагательных, которые не подчиняются стандартным правилам изменения формы.

Обязательно регулярно выполняйте тренировочные упражнения, даже если они кажутся вам слишком простыми. Это позволит «набить руку» и защитит от случайных ошибок, связанных с экзаменационным стрессом.

Заключение

Правильное употребление степеней сравнения необходимо для успешной сдачи экзаменов и собеседований. Освоение правил образования и грамотного использования различных форм позволяет избежать ошибок, которые чрезвычайно распространены в разговорной речи. Эта тема осваивается легко, но все равно требует тщательной проработки.

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Белослудцева Алёна

Преподаватель русского языка и литературы, занимается подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. Любит разбирать сложные тексты и анализировать стиль известных писателей

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