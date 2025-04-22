Почему глаголы-исключения — это не страшно?
«Брить», «стелить», «вертеть» — эти глаголы сводят с ума даже отличников. Они не подчиняются общим правилам спряжения, а зубрёжка списков быстро надоедает. Но есть способ превратить скучную теорию в игру! Стихи, рифмы и ассоциации помогут запомнить исключения легко и надолго. Рассказываем, как это работает.
Что такое глаголы-исключения? Кратко и понятно
Глаголы-исключения — это глаголы, которые не подчиняются стандартным правилам спряжения. В русском языке их всего 11, но именно они вызывают ошибки в написании:
Как легко запомнить глаголы-исключения?
Запоминание наизусть — не самый эффективный метод. Попробуйте следующие способы:
Примеры запоминания с помощью ассоциаций:
Придумывайте свои собственные ассоциации!
Запоминание глаголов-исключений может быть легким и даже увлекательным! Используйте креативные методы, и вы быстро освоите эту тему. Не бойтесь экспериментировать и находить свой собственный способ запоминания.
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