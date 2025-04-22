Почему глаголы-исключения — это не страшно?

«Брить», «стелить», «вертеть» — эти глаголы сводят с ума даже отличников. Они не подчиняются общим правилам спряжения, а зубрёжка списков быстро надоедает. Но есть способ превратить скучную теорию в игру! Стихи, рифмы и ассоциации помогут запомнить исключения легко и надолго. Рассказываем, как это работает.

Глаголы-исключения — это глаголы, которые не подчиняются стандартным правилам спряжения. В русском языке их всего 11, но именно они вызывают ошибки в написании:

Что такое глаголы-исключения? Кратко и понятно

Как легко запомнить глаголы-исключения?

Запоминание наизусть — не самый эффективный метод. Попробуйте следующие способы:

Стихи и рифмы: Придумайте собственные стишки или найдите готовые, которые помогут запомнить глаголы и их спряжение.

Ассоциации: Свяжите каждый глагол с ярким образом или смешной картинкой. Чем необычнее ассоциация, тем лучше она запомнится.

Карточки: Напишите глаголы на карточках с одной стороны, а их спряжение – на другой. Регулярно повторяйте.