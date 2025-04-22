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Глаголы-исключения: Весёлые стихи и лайфхаки, чтобы запомнить их раз и навсегда!

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Автор

2 мин. чтения

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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Почему глаголы-исключения — это не страшно?

«Брить», «стелить», «вертеть» — эти глаголы сводят с ума даже отличников. Они не подчиняются общим правилам спряжения, а зубрёжка списков быстро надоедает. Но есть способ превратить скучную теорию в игру! Стихи, рифмы и ассоциации помогут запомнить исключения легко и надолго. Рассказываем, как это работает.

Что такое глаголы-исключения? Кратко и понятно

Глаголы-исключения — это глаголы, которые не подчиняются стандартным правилам спряжения. В русском языке их всего 11, но именно они вызывают ошибки в написании:

  • 1 спряжение: брить, зиждиться, стелить.
  • 2 спряжение: видеть, обидеть, вертеть, зависеть, терпеть, слышать, держать, дышать.
  • Глаголы с нестандартным спряжением: бежать.

    • Как легко запомнить глаголы-исключения?

    Запоминание наизусть — не самый эффективный метод. Попробуйте следующие способы:

    • Стихи и рифмы: Придумайте собственные стишки или найдите готовые, которые помогут запомнить глаголы и их спряжение.
    • Ассоциации: Свяжите каждый глагол с ярким образом или смешной картинкой. Чем необычнее ассоциация, тем лучше она запомнится.
    • Карточки: Напишите глаголы на карточках с одной стороны, а их спряжение – на другой. Регулярно повторяйте.
    • Онлайн-тренажеры: Используйте онлайн-ресурсы и приложения для тренировки написания глаголов.

      • Примеры запоминания с помощью ассоциаций:

      • Брить: Представьте очень острую бритву, которая легко бреет даже самые жесткие волосы.
      • Стелить: Визуализируйте, как вы аккуратно стелете идеально белую простынь на кровати.
      • Вертеть: Представьте, как вы весело вертите обруч или юлу.

        • Придумывайте свои собственные ассоциации!

        Запоминание глаголов-исключений может быть легким и даже увлекательным! Используйте креативные методы, и вы быстро освоите эту тему. Не бойтесь экспериментировать и находить свой собственный способ запоминания.

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        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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