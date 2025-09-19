В некоторых случаях описанный выше способ построения tag questions нарушается.

Особенности употребления глагола to have. Если он выступает в роли основного смыслового глагола со значением «иметь», «обладать», то в хвостике можно использовать либо тот же глагол to have, либо вспомогательный глагол to do, согласованный соответствующим образом.

Mary has a beautiful necklace, doesn't she? — У Мэри есть прекрасное ожерелье, не так ли?

Your friend had a huge shepherd, hadn't he? — У твоего друга была огромная овчарка, не так ли?

Если же have используется в значении модального глагола («должен», «следует»), то в хвостике можно использовать только вспомогательный глагол to do в соответствующей форме.

They had to give up their plans, didn't they? — Им пришлось отказаться от своих планов, не так ли?

He has to catch up with himself, doesn't he? — Он должен взять себя в руки, не так ли?

Особенности tag questions с местоимением I (я). Если в первой части используется отрицание, то во второй стоит am I. Но при использовании утверждения «хвостик» принимает необычную форму aren’t I (заметьте, здесь нет ошибки).

I am a great rider, aren't I? — Я отличный наездник, не так ли?

I am not a very good writer, am I? — Я не очень хороший писатель, не так ли?

Особенности tag questions с конструкцией there is / there are, this is / that is в первой части. В «хвостике» стоит та же конструкция, только в противоположной форме.

There are a lot of apple trees in the garden, aren't there? — В саду много яблонь, не так ли?

There is aloe in this flower pot, isn't there? — В этом цветочном горшке алоэ, не так ли?

This is your brother, isn't it? — Это твой брат, не так ли?

Если в первой части используются слова everyone, anyone, no one, someone, nobody, everybody, anybody (все, кто-нибудь, никто, кто-то, никто, все, кто-нибудь), то в «хвостике» они замещаются на местоимение they.

Anyone could make a mistake, couldn’t they? — Кто угодно мог сделать ошибку, не так ли?

Ошибки в tag questions