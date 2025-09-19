Разделительные вопросы (tag questions) состоят из двух частей: основного утверждения и короткого вопросительного «хвостика». Первая часть — это обычное предложение, сообщающее какую-то информацию, а вторая (tag) предназначена для проверки согласия собеседника. Структура довольно проста, но есть некоторые нюансы — их мы и разберем в этой статье.
Что такое tag questions в английском языке
Разделительный вопрос также называют дизъюнктивным вопросом (disjunctive question), теговым или вопросом с «хвостиком» (tail question). Все эти названия отражают главную особенность его конструкции: он состоит из основной части, в которой формулируется некоторое утверждение, и лаконичной теговой части («хвостик», question tag), предлагающей подтвердить либо опровергнуть это сообщение. Аналогичные конструкции существуют и в русском языке. Они выражаются такими оборотами, как «не так ли», «ведь так», «не правда ли», «ведь верно».
Как образуются tag questions
В английском языке разделительные вопросы состоят из двух элементов: основного и «хвостика» (tag). Если главный элемент представляет собой утвердительное предложение, то «хвостик» обязательно приобретает форму отрицания. И наоборот: при отрицании в главной части «хвостик» становится утвердительным.
Jane knows how to take care of chickens, doesn't she? — Джейн знает, как ухаживать за цыплятами, не так ли?
Jane doesn't know how to take care of chickens, does she? — Джейн не знает, как ухаживать за цыплятами, не так ли?
Разделительные вопросы делятся на две категории:
- Если основное утверждение включает в себя вспомогательные или модальные глаголы, то в «хвостике» эти же глаголы используются в противоположной форме.
You haven't read this book, have you? — Ты не читал эту книгу, не так ли?
You mustn't enter this room without permission, must you? — Вы не должны входить в эту комнату без разрешения, не так ли?
Jane can skateboard, can't she? — Джейн может кататься на скейтборде, не так ли?
- Если в основном высказывании содержится обычный смысловой глагол, то в хвостовой части появляется универсальный вспомогательный глагол to do, согласованный по времени с первой частью вопроса. Форма do меняется на отрицательную, если первая часть утвердительная, и наоборот:
George lives in Liverpool, doesn't he? — Джордж живет в Ливерпуле, не так ли?
Mary didn't pick mushrooms last summer, did she? — Мэри не собирала грибы прошлым летом, не так ли?
Эти несложные правила помогают правильно строить разделительные вопросы, сохраняя выразительность речи.
Исключения в построении tag questions: особые случаи
В некоторых случаях описанный выше способ построения tag questions нарушается.
Особенности употребления глагола to have. Если он выступает в роли основного смыслового глагола со значением «иметь», «обладать», то в хвостике можно использовать либо тот же глагол to have, либо вспомогательный глагол to do, согласованный соответствующим образом.
Mary has a beautiful necklace, doesn't she? — У Мэри есть прекрасное ожерелье, не так ли?
Your friend had a huge shepherd, hadn't he? — У твоего друга была огромная овчарка, не так ли?
Если же have используется в значении модального глагола («должен», «следует»), то в хвостике можно использовать только вспомогательный глагол to do в соответствующей форме.
They had to give up their plans, didn't they? — Им пришлось отказаться от своих планов, не так ли?
He has to catch up with himself, doesn't he? — Он должен взять себя в руки, не так ли?
Особенности tag questions с местоимением I (я). Если в первой части используется отрицание, то во второй стоит am I. Но при использовании утверждения «хвостик» принимает необычную форму aren’t I (заметьте, здесь нет ошибки).
I am a great rider, aren't I? — Я отличный наездник, не так ли?
I am not a very good writer, am I? — Я не очень хороший писатель, не так ли?
Особенности tag questions с конструкцией there is / there are, this is / that is в первой части. В «хвостике» стоит та же конструкция, только в противоположной форме.
There are a lot of apple trees in the garden, aren't there? — В саду много яблонь, не так ли?
There is aloe in this flower pot, isn't there? — В этом цветочном горшке алоэ, не так ли?
This is your brother, isn't it? — Это твой брат, не так ли?
Если в первой части используются слова everyone, anyone, no one, someone, nobody, everybody, anybody (все, кто-нибудь, никто, кто-то, никто, все, кто-нибудь), то в «хвостике» они замещаются на местоимение they.
Anyone could make a mistake, couldn’t they? — Кто угодно мог сделать ошибку, не так ли?
Ошибки в tag questions
При построении разделительного вопроса необходимо помнить, что нельзя допускать двойного отрицания. Поэтому, если в основной части вопроса используется отрицание, то в «хвостовой» части предложения должно обязательно быть утверждение.
Отрицательное значение придают не только глаголы в отрицательной форме, но и такие слова, как never (никогда), rarely (редко), nothing (ничего), nobody (никто). Их наличие указывает на необходимость использования в «хвостике» вопроса утвердительной формы, несмотря на то, что в основной части отсутствует частица «not».
|
Неправильно
|
Правильно
|
Charlie has never been to the zoo, hasn’t he?
|
Charlie has never been to the zoo, has he? — Чарли никогда не был в зоопарке, не так ли?
|
You can nowhere find your phone, cannot you?
|
You can nowhere find your phone, can you? — Ты нигде не можешь найти свой телефон, да?
|
No one saw anything, didn’t they?
|
No one saw anything, did they? — Никто ничего не видел, да?
|
There are no chocolates left in the box, aren’t there?
|
There are no chocolates left in the box, are there? — В коробке не осталось шоколадок, да?
Также следует помнить, что такие слова, как everyone, anyone, no one, someone, nobody, everybody, anybody (все, кто-нибудь, никто, кто-то, никто, все, кто-нибудь) в tag question требуют использования в конструкции вспомогательного (или модального) глагола + they.
|
Неправильно
|
Правильно
|
Anyone can write this, cannot he?
|
Anyone can write this, cannot they? —Кто угодно может написать это, не так ли?
|
Everybody is here, isn't it?
|
Everybody is here, aren't they? — Все здесь, не так ли?
|
Nobody is sick, isn't it?
|
Nobody is sick, aren't they? — Никто не болен, не так ли?
Если в состав разделительного вопроса входит вводное предложение, например I believe (я верю) и тому подобные, то на tag это не влияет.
|
Неправильно
|
Правильно
|
I think Nelly is a great dancer, don't I?
|
I think Nelly is a great dancer, isn't she? — Я думаю, Нелли отличная танцовщица, не так ли?
|
I guess John doesn't use a neural network, don't I?
|
I guess John doesn't use a neural network, does he? — Я полагаю, Джон не пользуется нейросетью, не так ли?
Таблица tag questions в разных временных конструкциях
Основная часть вопросительного предложения определяет вид разделительного вопроса. В следующей таблице собраны tag questions в разных временах.
|
Время / вид tag questions
|
Пример
|
Present Simple / to be
|
John is so knowledgeable, isn't he? —Джон такой эрудированный, не так ли?
The teacher is not here, is he? — Учителя здесь нет, не так ли?
|
Present Simple / to do
|
John doesn't use his Twitter account anymore, does he? — Джон больше не пользуется своим аккаунтом в Twitter, не так ли?
John looks good, doesn't he? — Джон хорошо выглядит, правда?
|
Past Simple / did
|
She came to visit you last year, didn't she? — Она приезжала к вам в гости в прошлом году, не так ли?
|
Present Perfect / to have или to do
|
He has become a highly skilled surgeon, didn't he? — Он стал высококвалифицированным хирургом, не так ли?
Father hasn't forbidden us to go to the cinema, has he? — Отец ведь не запретил нам идти в кино, правда?
|
Future Simple / will
|
They'll take care of the kitten, won't they? — Они позаботятся о котенке, не так ли?
Your parents won't come in here, will they? — Твои родители сюда не придут, не так ли?
|
Future Continuous / will
|
They will be watching cartoons, won't they? — Они ведь будут смотреть мультики, да?
He won't be doing dishes, will he? — Он не будет мыть посуду, не так ли?
|
Future Perfect / will
|
He will have shut the door, won’t he? — Он ведь закроет дверь, не так ли?
She won’t have gone shopping, will she? — Она ведь не пойдет по магазинам, правда?
|
Modal Verbs
|
He can change his mind, can't he? — Он ведь может передумать, правда?
She can't swim very well, can she? — Она не очень хорошо плавает, не так ли?
You mustn't be afraid of exams, must you? — Ты ведь не должен бояться экзаменов, не так ли?
|
Местоимение + used to / didn’t + местоимение
|
You used to play piano, didn't you? — Ты ведь раньше играл на пианино, да?
|
Imperatives (повелительное наклонение)
|
Bake your signature strawberry pie, will you? — Испеки свой фирменный клубничный пирог, ладно?
Let's have lunch, shall we? — Давайте пообедаем, ладно?
Don't tease the dog, will you? — Не дразни собаку, ладно?
Let Jane help you, will you? — Позвольте Джейн помочь вам, хорошо?
Как отвечать на разделительные вопросы
На разделительные вопросы обычно дают краткие ответы, используя соответствующую форму «хвостика».
— You made your bed, didn't you? — Ты заправила постель, не так ли?
— Yes, I did / No, I didn't. — Да / Нет.
— Peter passed his exam successfully, didn't he? — Питер успешно сдал экзамен, не так ли?
— Yes, he did / No, he didn't. — Да / Нет.
Упражнение на закрепление
Выберите правильный вариант:
You've never watched Star Wars, have you / haven’t you?
Jane always wears ridiculous skirts, doesn't she / does she?
Let's throw a grand party to celebrate passing the exams, let not we / shall we?
Help me do the dishes, will you/don’t you?
When Mom comes home from work, she'll help us solve the math problem, will she/won’t she?
They could have made a more elegant dress, couldn’t they/ could they?
John is a student now, isn’t he/ is he?
Clara is not an actress, isn’t she/ is she?
He could have drawn it, couldn’t he/could he?
We could go out for a dance sometime, couldn’t we/could we?
Заключение
Разделительные вопросы tag questions в английском языке очень часто используются в разговорной речи. Структура этих вопросов довольно проста, но все же для правильного построения фразы требуется аккуратность.
Главная особенность разделительных вопросов состоит в том, что существует четкая связь между их формой и контекстом. Вопросительная часть смягчает утверждение в основной части и приглашает собеседника подтвердить или опровергнуть высказывание. Особого внимания требуют ситуации, когда исходное предложение является отрицательным — в этом случае начинающие изучать английский язык нередко делают ошибку, допуская двойное отрицание.
При изучении этой темы большую пользу приносит анализ типичных ошибок, таких как неправильное согласование временных форм и неверное использование частиц.
Понимание особенностей построения tag questions существенно обогащает речевые возможности изучающих английский язык и помогает успешно сдавать тесты.
Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам