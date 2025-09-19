Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Английский язык

Разделительные вопросы в английском языке

Османова Беата

11 мин. чтения
eye8
preview_image

Разделительные вопросы (tag questions) состоят из двух частей: основного утверждения и короткого вопросительного «хвостика». Первая часть — это обычное предложение, сообщающее какую-то информацию, а вторая (tag) предназначена для проверки согласия собеседника. Структура довольно проста, но есть некоторые нюансы — их мы и разберем в этой статье.

Что такое tag questions в английском языке

Разделительный вопрос также называют дизъюнктивным вопросом (disjunctive question), теговым или вопросом с «хвостиком» (tail question). Все эти названия отражают главную особенность его конструкции: он состоит из основной части, в которой формулируется некоторое утверждение, и лаконичной теговой части («хвостик», question tag), предлагающей подтвердить либо опровергнуть это сообщение. Аналогичные конструкции существуют и в русском языке. Они выражаются такими оборотами, как «не так ли», «ведь так», «не правда ли», «ведь верно».

Как образуются tag questions

Разделительные вопросы в английском языке

В английском языке разделительные вопросы состоят из двух элементов: основного и «хвостика» (tag). Если главный элемент представляет собой утвердительное предложение, то «хвостик» обязательно приобретает форму отрицания. И наоборот: при отрицании в главной части «хвостик» становится утвердительным.

Jane knows how to take care of chickens, doesn't she? — Джейн знает, как ухаживать за цыплятами, не так ли?

Jane doesn't know how to take care of chickens, does she? — Джейн не знает, как ухаживать за цыплятами, не так ли?

Разделительные вопросы делятся на две категории:

  1. Если основное утверждение включает в себя вспомогательные или модальные глаголы, то в «хвостике» эти же глаголы используются в противоположной форме.

You haven't read this book, have you? — Ты не читал эту книгу, не так ли?
You mustn't enter this room without permission, must you? — Вы не должны входить в эту комнату без разрешения, не так ли?
Jane can skateboard, can't she? — Джейн может кататься на скейтборде, не так ли?

  1. Если в основном высказывании содержится обычный смысловой глагол, то в хвостовой части появляется универсальный вспомогательный глагол to do, согласованный по времени с первой частью вопроса. Форма do меняется на отрицательную, если первая часть утвердительная, и наоборот:

George lives in Liverpool, doesn't he? — Джордж живет в Ливерпуле, не так ли?
Mary didn't pick mushrooms last summer, did she? — Мэри не собирала грибы прошлым летом, не так ли?

Эти несложные правила помогают правильно строить разделительные вопросы, сохраняя выразительность речи.

Исключения в построении tag questions: особые случаи

Разделительные вопросы в английском языке

В некоторых случаях описанный выше способ построения tag questions нарушается.

Особенности употребления глагола to have. Если он выступает в роли основного смыслового глагола со значением «иметь», «обладать», то в хвостике можно использовать либо тот же глагол to have, либо вспомогательный глагол to do, согласованный соответствующим образом.

Mary has a beautiful necklace, doesn't she? — У Мэри есть прекрасное ожерелье, не так ли?

Your friend had a huge shepherd, hadn't he? — У твоего друга была огромная овчарка, не так ли?

Если же have используется в значении модального глагола («должен», «следует»), то в хвостике можно использовать только вспомогательный глагол to do в соответствующей форме.

They had to give up their plans, didn't they? — Им пришлось отказаться от своих планов, не так ли?

He has to catch up with himself, doesn't he? — Он должен взять себя в руки, не так ли?

Особенности tag questions с местоимением I (я). Если в первой части используется отрицание, то во второй стоит am I. Но при использовании утверждения «хвостик» принимает необычную форму aren’t I (заметьте, здесь нет ошибки).

I am a great rider, aren't I? — Я отличный наездник, не так ли?

I am not a very good writer, am I? — Я не очень хороший писатель, не так ли?

Особенности tag questions с конструкцией there is / there are, this is / that is в первой части. В «хвостике» стоит та же конструкция, только в противоположной форме.

There are a lot of apple trees in the garden, aren't there? — В саду много яблонь, не так ли?

There is aloe in this flower pot, isn't there? — В этом цветочном горшке алоэ, не так ли?

This is your brother, isn't it? — Это твой брат, не так ли?

Если в первой части используются слова everyone, anyone, no one, someone, nobody, everybody, anybody (все, кто-нибудь, никто, кто-то, никто, все, кто-нибудь), то в «хвостике» они замещаются на местоимение they.

Anyone could make a mistake, couldn’t they? — Кто угодно мог сделать ошибку, не так ли?

Ошибки в tag questions

Разделительные вопросы в английском языке

При построении разделительного вопроса необходимо помнить, что нельзя допускать двойного отрицания. Поэтому, если в основной части вопроса используется отрицание, то в «хвостовой» части предложения должно обязательно быть утверждение.

Отрицательное значение придают не только глаголы в отрицательной форме, но и такие слова, как never (никогда), rarely (редко), nothing (ничего), nobody (никто). Их наличие указывает на необходимость использования в «хвостике» вопроса утвердительной формы, несмотря на то, что в основной части отсутствует частица «not».

Неправильно

Правильно

Charlie has never been to the zoo, hasn’t he?

Charlie has never been to the zoo, has he? — Чарли никогда не был в зоопарке, не так ли?

You can nowhere find your phone, cannot you?

You can nowhere find your phone, can you? — Ты нигде не можешь найти свой телефон, да?

No one saw anything, didn’t they?

No one saw anything, did they? — Никто ничего не видел, да?

There are no chocolates left in the box, aren’t there?

There are no chocolates left in the box, are there? — В коробке не осталось шоколадок, да?

Также следует помнить, что такие слова, как everyone, anyone, no one, someone, nobody, everybody, anybody (все, кто-нибудь, никто, кто-то, никто, все, кто-нибудь) в tag question требуют использования в конструкции вспомогательного (или модального) глагола + they.

Неправильно

Правильно

Anyone can write this, cannot he?

Anyone can write this, cannot they? —Кто угодно может написать это, не так ли?

Everybody is here, isn't it?

Everybody is here, aren't they? — Все здесь, не так ли?

Nobody is sick, isn't it?

Nobody is sick, aren't they? — Никто не болен, не так ли?

Если в состав разделительного вопроса входит вводное предложение, например I believe (я верю) и тому подобные, то на tag это не влияет.

Неправильно

Правильно

I think Nelly is a great dancer, don't I?

I think Nelly is a great dancer, isn't she? — Я думаю, Нелли отличная танцовщица, не так ли?

I guess John doesn't use a neural network, don't I?

I guess John doesn't use a neural network, does he? — Я полагаю, Джон не пользуется нейросетью, не так ли?

Таблица tag questions в разных временных конструкциях

Основная часть вопросительного предложения определяет вид разделительного вопроса. В следующей таблице собраны tag questions в разных временах.

Время / вид tag questions

Пример

Present Simple / to be

John is so knowledgeable, isn't he? —Джон такой эрудированный, не так ли?

The teacher is not here, is he? — Учителя здесь нет, не так ли?

Present Simple / to do

John doesn't use his Twitter account anymore, does he? — Джон больше не пользуется своим аккаунтом в Twitter, не так ли?

John looks good, doesn't he? — Джон хорошо выглядит, правда?

Past Simple / did

She came to visit you last year, didn't she? — Она приезжала к вам в гости в прошлом году, не так ли?

Present Perfect / to have или to do

He has become a highly skilled surgeon, didn't he? — Он стал высококвалифицированным хирургом, не так ли?

Father hasn't forbidden us to go to the cinema, has he? — Отец ведь не запретил нам идти в кино, правда?

Future Simple / will

They'll take care of the kitten, won't they? — Они позаботятся о котенке, не так ли?

Your parents won't come in here, will they? — Твои родители сюда не придут, не так ли?

Future Continuous / will

They will be watching cartoons, won't they? — Они ведь будут смотреть мультики, да?

He won't be doing dishes, will he? — Он не будет мыть посуду, не так ли?

Future Perfect / will

He will have shut the door, won’t he? — Он ведь закроет дверь, не так ли?

She won’t have gone shopping, will she? — Она ведь не пойдет по магазинам, правда?

Modal Verbs

He can change his mind, can't he? — Он ведь может передумать, правда?

She can't swim very well, can she? — Она не очень хорошо плавает, не так ли?

You mustn't be afraid of exams, must you? — Ты ведь не должен бояться экзаменов, не так ли?

Местоимение + used to / didn’t + местоимение

You used to play piano, didn't you? — Ты ведь раньше играл на пианино, да?

Imperatives (повелительное наклонение)

Bake your signature strawberry pie, will you? — Испеки свой фирменный клубничный пирог, ладно?

Let's have lunch, shall we? — Давайте пообедаем, ладно?

Don't tease the dog, will you? — Не дразни собаку, ладно?

Let Jane help you, will you? — Позвольте Джейн помочь вам, хорошо?

Как отвечать на разделительные вопросы

Разделительные вопросы в английском языке

На разделительные вопросы обычно дают краткие ответы, используя соответствующую форму «хвостика».

— You made your bed, didn't you? — Ты заправила постель, не так ли?

— Yes, I did / No, I didn't. — Да / Нет.

— Peter passed his exam successfully, didn't he? — Питер успешно сдал экзамен, не так ли?

— Yes, he did / No, he didn't. — Да / Нет.

Упражнение на закрепление

Выберите правильный вариант:

You've never watched Star Wars, have you / haven’t you?

Jane always wears ridiculous skirts, doesn't she / does she?

Let's throw a grand party to celebrate passing the exams, let not we / shall we?

Help me do the dishes, will you/don’t you?

When Mom comes home from work, she'll help us solve the math problem, will she/won’t she?

They could have made a more elegant dress, couldn’t they/ could they?

John is a student now, isn’t he/ is he?

Clara is not an actress, isn’t she/ is she?

He could have drawn it, couldn’t he/could he?

We could go out for a dance sometime, couldn’t we/could we?

Заключение

Разделительные вопросы tag questions в английском языке очень часто используются в разговорной речи. Структура этих вопросов довольно проста, но все же для правильного построения фразы требуется аккуратность.

Главная особенность разделительных вопросов состоит в том, что существует четкая связь между их формой и контекстом. Вопросительная часть смягчает утверждение в основной части и приглашает собеседника подтвердить или опровергнуть высказывание. Особого внимания требуют ситуации, когда исходное предложение является отрицательным — в этом случае начинающие изучать английский язык нередко делают ошибку, допуская двойное отрицание.

При изучении этой темы большую пользу приносит анализ типичных ошибок, таких как неправильное согласование временных форм и неверное использование частиц.

Понимание особенностей построения tag questions существенно обогащает речевые возможности изучающих английский язык и помогает успешно сдавать тесты.

author_avatar
Османова Беата

Преподаватель английского языка, автор учебных материалов и статей по освоению грамматики, лексики и разговорной речи. Делится лайфхаками по изучению языка и подготовке к международным экзаменам

Перейти в профиль автора

Начните учиться бесплатно!

Попробуйте любую программу — бесплатно! Узнайте, что подойдёт именно вашему ребёнку.

Живые уроки с учителями в формате онлайн

Доступ к учебным материалам до конца учебного года*

Интерактивные тесты и курсы для вашего обучения

Расписание уроков в пробный период, адаптированное под вас

*Уточняйте у менеджера

Right Icon
check
Я даю согласие на получение рекламных материалов
Нажимая кнопку «Начать учиться!», вы принимаете пользовательское соглашение и согласие на обработку персональных данных.
Написать нам:
WhatsApp
Telegram
;