Первую формулировку теоремы приписывают Пифагору. Но на самом деле связь между суммой квадратов катетов и квадратом гипотенузы была известна древним цивилизациям задолго до открытия, сделанного Пифагором.

Существует вавилонская табличка, датируемая 1900 г. до н. э., на которой записано утверждение, аналогичное теореме Пифагора. Возраст этой таблички почти на полторы тысячи лет больше, чем возраст формулировки, данной Пифагором.

В древнекитайском математико-астрономическом трактате «Чжоу би суань цзин» также содержатся примеры применения теоремы для решения задач.

Есть археологические свидетельства того, что о теореме знали в древнем Вавилоне, Китае, Индии. Но именно Пифагор впервые привел четкую формулировку и доказательство. Это зафиксировано в «Началах» — главном труде древнегреческого философа Евклида, написанном около 300 г. до н. э.

Сам великий ученый осознавал важность своего открытия и заслуженно им гордился. Древнегреческий историк Диоген Лаэртский утверждает, что Пифагор принес жертву из ста быков — гекатомбу — в благодарность богам за открытие теоремы.

Определение теоремы Пифагора

Теорема Пифагора устанавливает соотношение между сторонами прямоугольного треугольника. Она гласит: в любом прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Формула теоремы Пифагора

В виде математической формулы теорему можно записать следующим образом:

а2 + b2 = с2,

где:

а и b — длины катетов треугольника;

с — длина гипотенузы.

Доказательство теоремы Пифагора

Пусть дан треугольник АВС, у которого угол ∠С является прямым (∠С равен 90°), а и b — длины катетов, с — гипотенуза.

Докажем, что а2 + b2 = с2.