Суммой двух событий А 1 и А 2 называется такое событие В, которое состоит в том, что происходит хотя бы одно из этих событий. Аналогично определяется сумма любого количества событий.

Рассмотрим несколько характерных примеров.

№1. А 1 = «первый стрелок попал в мишень», А 2 = «второй стрелок попал в мишень». А 1 + А 2 = «в мишень попал хотя бы один из стрелков».

№2. А 1 = «включена первая лампа», А 2 = «включена вторая лампа», А 3 = «включена третья лампа». А 1 + А 2 + А 3 = «включена хотя бы одна из трех ламп» (это значит, что событие А 1 + А 2 + А 3 состоит в том, что горит любая из трех ламп, а также любая из их комбинаций).

№3. В урне три шара: красный, белый, черный. Пусть А 1 = «вытащили красный шар», А 2 = «вытащили белый шар». Тогда А 1 + А 2 = «вытащили не черный шар».

Умножение событий

Произведением событий А 1 и А 2 называется такое событие В, которое состоит в том, что происходят оба события.

Произведением произвольного числа событий называется событие, состоящее в наступлении всех этих событий.

Проиллюстрируем это определение несколькими примерами.

№1. В урне находятся карточки с написанными на них целыми числами. Пусть А 1 = «вытащили карточку с четным числом», А 2 = «вытащили карточку с числом, которое кратно 3». Тогда А 1 • А 2 = «вытащили карточку с числом, которое кратно 6».

№2. Наблюдение погоды. Пусть А 1 = «идет дождь», А 2 = «идет град». Тогда А 1 • А 2 = «идет дождь с градом».

Рассмотрим чуть более сложные примеры.

№3. Дана таблица целых чисел. Из нее случайным образом выбирают числа. Пусть А 1 = «выбрано простое число», А 2 = «выбрано четное число». Тогда А 1 • А 2 = «одно из выбранных чисел оказалось простым, а другое — четным».

№4. Пусть А — это некоторое событие. Только события А + А и А•А состоят в наступлении события А.

Классическое определение и формула вероятности

В математике вероятностью называют меру возможности наступления некоторого случайного события. Классическое определение этой численной величины основывается на рассмотрении равновозможных исходов эксперимента. При этом считается, что все исходы равновозможны. Такой подход к рассмотрению проблемы развивали в своих работах Блез Паскаль, Пьер Ферма, Христиан Гюйгенс, Пьер-Симон Лаплас и другие математики.

Понятие равновозможности не имеет строгого математического определения. С помощью «равновозможности» описываются ситуации, когда, исходя из интуитивных соображений, любой из возможных исходов некоторого испытания имеет равные шансы на реализацию. То есть ни один из исходов не обладает преимуществами перед другими исходами.

Самым ярким примером равновозможных событий считаются подбрасывание идеальной монеты в идеальных условиях. Монета считается абсолютно симметричной (таких монет в природе не бывает), полностью отсутствует ветер, все броски производятся с одинаковой силой. Если в таких идеальных условиях сделать очень много бросков, то окажется, что на долю выпадения герба и решки приходится по 50% случаев. Реальные монеты при очень длинных сериях бросков тоже показывают примерно такие же результаты.

Классическая формула вероятности наступления случайного события А выглядит следующим образом:

Р = m / N,

где m — количество исходов испытаний, при которых событие А наступает (благоприятные исходы), N — общее число равновозможных исходов.

Из этого определения вытекают очевидные свойства.

Невозможное событие имеет нулевую вероятность.

Вероятность достоверного события равна 1.

Вероятность любого случайного события не может быть больше единицы и не может быть меньше нуля: 0 ≤ Р(А) ≤ 1.

Как решать задачи по теории вероятностей

Когда мы решаем задачи на применение классического определения вероятности, то анализируем условия, подсчитываем количество благоприятных исходов и общее количество исходов опыта, затем вычисляем их частное.