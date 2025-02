Задаются, чтобы получить общую информацию. На общий вопрос можно дать краткий ответ: «да» или «нет». Такая ситуация очень распространена в английском языке.

Схема общего вопроса в Present Simple или другом времени выглядит следующим образом:

Вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол + дополнение + остальные члены предложения?

Структура, которую имеет общий вопрос, очень жесткая, нарушать ее нельзя.

Рассмотрим общий вопрос на простых примерах.

Does she use a smartphone? (Present Simple) — Она пользуется смартфоном?

Will she watch a movie? (Future Simple) — Она будет смотреть кино?

Did she like to play sports? (Past Simple) — Она любила заниматься спортом?

Has she been working for more than ten years? (Present Perfect Continuous) — Она работает уже больше десяти лет?

Что надо запомнить

Общие вопросы можно образовать из утвердительных предложений, изменив порядок слов в предложении и использовав соответствующие вспомогательные или модальные глаголы.

В предложениях с модальным глаголом «have to», когда строятся общие вопросы, «have to» образует прочную связку с соответствующим вспомогательным глаголом.

Does she have to go to the concert? — Ей обязательно идти на концерт?

Если сказуемое выражено глаголом «to be», то никакие вспомогательные глаголы не требуются:

Are they programmers? — Они программисты?

Если сказуемым является модальный глагол, то для построения общих вопросов он просто выносится на первое место.

Can they dance? — Они умеют танцевать?

Специальные вопросы

В отличие от общих вопросов, у этого вида вопросительного предложения на первом месте стоят слова, начинающиеся на «WH». Поэтому этот тип часто называют WH-questions. При этом порядок слов в них такой же, как в общих вопросах, и также требуются вспомогательные глаголы.

Структура специального вопроса следующая:

Вопросительное WH-слово (либо how) + вспомогательный глагол + подлежащее + сказуемое + остальные члены?

Приведем примеры:

Where have they been working for two months? — Где они работали два месяца?

What have they been working on? — Над чем они работали?

When will we meet at the cafe? — Когда мы встретимся в кафе?

Что надо запомнить

Для построения вопросительных предложений этого типа нужны вспомогательные глаголы соответствующего вида.

Обычно для конструирования специального WH-question достаточно добавить соответствующее вопросительное слово к форме общих вопросов:

Общий: Have you seen her? — Вы ее видели?

Специальный: Where have you seen her? — Где вы ее видели?

Если нужно спросить о характере человека, то используется схема:

What + to be ….. + like?

What is Mary like? — Какая она, Мэри?

Если же нужно узнать, как выглядит человек, то используется схема:

What + do/does ….. look like?

What does she look like? — Как она выглядит?

Вопрос к подлежащему