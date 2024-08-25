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Вопросы в английском языке — одна из самых важных тем для изучающих. Структура вопросительных предложений обладает своей спецификой. Каждый тип вопроса строится по своим правилам. Чтобы переводить вопросы на английский язык, эти правила следует знать.
5 типов вопросов / 5 types of questions
Для формулировки вопросов английский язык имеет пять основных типов. В отличие от русского языка, структура этих вопросительных предложений строгая: за каждым членом закреплено определенное место, изменить которое нельзя. Эти 5 типов вопросов следующие:
- общий (general type — yes/no);
- специальный (special — wh‒question);
- к подлежащему (subject — who/what);
- альтернативный (alternative);
- разделительный (disjunctive или tag).
Общие вопросы
Задаются, чтобы получить общую информацию. На общий вопрос можно дать краткий ответ: «да» или «нет». Такая ситуация очень распространена в английском языке.
Схема общего вопроса в Present Simple или другом времени выглядит следующим образом:
Вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол + дополнение + остальные члены предложения?
Структура, которую имеет общий вопрос, очень жесткая, нарушать ее нельзя.
Рассмотрим общий вопрос на простых примерах.
Does she use a smartphone? (Present Simple) — Она пользуется смартфоном?
Will she watch a movie? (Future Simple) — Она будет смотреть кино?
Did she like to play sports? (Past Simple) — Она любила заниматься спортом?
Has she been working for more than ten years? (Present Perfect Continuous) — Она работает уже больше десяти лет?
Что надо запомнить
Общие вопросы можно образовать из утвердительных предложений, изменив порядок слов в предложении и использовав соответствующие вспомогательные или модальные глаголы.
В предложениях с модальным глаголом «have to», когда строятся общие вопросы, «have to» образует прочную связку с соответствующим вспомогательным глаголом.
Does she have to go to the concert? — Ей обязательно идти на концерт?
Если сказуемое выражено глаголом «to be», то никакие вспомогательные глаголы не требуются:
Are they programmers? — Они программисты?
Если сказуемым является модальный глагол, то для построения общих вопросов он просто выносится на первое место.
Can they dance? — Они умеют танцевать?
Специальные вопросы
В отличие от общих вопросов, у этого вида вопросительного предложения на первом месте стоят слова, начинающиеся на «WH». Поэтому этот тип часто называют WH-questions. При этом порядок слов в них такой же, как в общих вопросах, и также требуются вспомогательные глаголы.
Структура специального вопроса следующая:
Вопросительное WH-слово (либо how) + вспомогательный глагол + подлежащее + сказуемое + остальные члены?
Приведем примеры:
Where have they been working for two months? — Где они работали два месяца?
What have they been working on? — Над чем они работали?
When will we meet at the cafe? — Когда мы встретимся в кафе?
Что надо запомнить
Для построения вопросительных предложений этого типа нужны вспомогательные глаголы соответствующего вида.
Обычно для конструирования специального WH-question достаточно добавить соответствующее вопросительное слово к форме общих вопросов:
Общий: Have you seen her? — Вы ее видели?
Специальный: Where have you seen her? — Где вы ее видели?
Если нужно спросить о характере человека, то используется схема:
What + to be ….. + like?
What is Mary like? — Какая она, Мэри?
Если же нужно узнать, как выглядит человек, то используется схема:
What + do/does ….. look like?
What does she look like? — Как она выглядит?
Вопрос к подлежащему
Для такого вопросительного предложения характерно сохранение прямого порядка слов. Поэтому subject question считается одним из самых простых. Чтобы его задать, достаточно вместо стоящего на первом месте подлежащего поставить нужное вопросительное слово: who (кто) или what (что).
Схема subject question следующая:
Вопросительное слово + сказуемое + остальные члены предложения?
Приведем примеры:
Who is sitting at the table? — Кто сидит за столом?
Who will go to The Hague? — Кто поедет в Гаагу?
What was in the big box? — Что было в большой коробке?
Дополнительный вспомогательный глагол или модальный глагол для subject question не нужны.
Альтернативные
Вопросительные предложения типа alternative question содержат в себе возможность сделать выбор. Это делается с помощью союза or (или). В остальном структура практически совпадает с general question:
Вспомогательный глагол (или модальный глагол) + подлежащее + сказуемое + вариант 1 + or + вариант 2?
Вот несколько типичных примеров:
Does she prefer coffee or tea? — Она предпочитает кофе или чай?
Has she just been to London or Paris? — Она только что побывала в Лондоне или в Париже?
Разделительные вопросы
Вопрос в английском языке, относящийся к этому типу, задается, чтобы уточнить что-либо уже известное.
Схема следующая:
Утвердительное предложение + краткий «хвостик» (tag)?
«Хвостики» образуются по следующей схеме:
Вспомогательный/модальный глагол + местоимение, соответствующее по смыслу первой части?
Примеры:
They will go to the most expensive hotel, won’t they? — Они поедут в самый дорогой отель, не так ли?
They won’t go to an expensive hotel, will they? — Они не поедут в дорогой отель, не так ли?
He visited Moscow last year, didn’t he? — В прошлом году он побывал в Москве, не так ли?
Интересную особенность имеет случай, когда в первой части присутствует словосочетание «I am». Тогда в «хвостике» нужно использовать «aren’t I».
I’m older than you, aren’t I? — Я старше тебя, не так ли?
I’m smarter than everyone else, aren’t I? — Я ведь умнее всех, не так ли?
Если же в первой части присутствуют местоимения everyone / everybody / nobody / somebody / someone / anyone / no one, тогда в «хвостике» используется they.
Nobody is sick, are they? — Никто ведь не болен, правда?
Anyone can do this, can’t they? — Это может сделать каждый, не так ли?
Everybody is here, aren’t they? — Все здесь, не так ли?
Обратите внимание на то, что в данных случаях в «хвостике» всегда используется множественное число.
Как составить вопрос на английском
Правило для формирования disjunctive question довольно простое: если в первой части содержится утверждение, то во второй (tag) нужно делать отрицание. И наоборот: если в первой части имеется отрицание, то во второй оно отсутствует.
Продемонстрируем на примере:
He can play chess, can’t he?— Он умеет играть в шахматы, не так ли?
He can’t play chess, can he? — Он не умеет играть в шахматы, не так ли?
Что в итоге
Перечисленные пять типов вопросов — основные. Для всех, кто изучает язык, умение правильно задавать вопросы является чрезвычайно важным. Освоив эти 5 типов, вы сможете свободно поддерживать разговор и без труда выполнять школьные контрольные работы.
5 типов вопросов в английском языке: таблица
Сведем все 5 типов в таблицу
|
Тип
|
Пример
|
Общий вопрос (да/нет)
|
Is this your dog? — Это твоя собака?
Will she go to the movies with us? — Она пойдет с нами в кино?
|
Специальный (wh-?)
|
What does she have in her bag? — Что у нее в сумке?
What does she look at? — На что она смотрит?
|
Альтернативный (or)
|
Will she wear a dress or jeans? — Она наденет платье или джинсы?
Will she go to Turkey or China? — Она поедет в Турцию или в Китай?
|
К подлежащему (who / what)
|
Who read this book? — Кто читал эту книгу?
What is lying on the floor? — Что лежит на полу?
|
Разделительный (tag)
|
Her name is Jane, isn’t it? — Ее зовут Джейн, не так ли?
She won’t go to London, will she? — Она не поедет в Лондон, не так ли?