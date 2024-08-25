Для такого вопросительного предложения характерно сохранение прямого порядка слов. Поэтому subject question считается одним из самых простых. Чтобы его задать, достаточно вместо стоящего на первом месте подлежащего поставить нужное вопросительное слово: who (кто) или what (что).

Схема subject question следующая:

Вопросительное слово + сказуемое + остальные члены предложения?

Приведем примеры:

Who is sitting at the table? — Кто сидит за столом?

Who will go to The Hague? — Кто поедет в Гаагу?

What was in the big box? — Что было в большой коробке?

Дополнительный вспомогательный глагол или модальный глагол для subject question не нужны.

Альтернативные

Вопросительные предложения типа alternative question содержат в себе возможность сделать выбор. Это делается с помощью союза or (или). В остальном структура практически совпадает с general question:

Вспомогательный глагол (или модальный глагол) + подлежащее + сказуемое + вариант 1 + or + вариант 2?

Вот несколько типичных примеров:

Does she prefer coffee or tea? — Она предпочитает кофе или чай?

Has she just been to London or Paris? — Она только что побывала в Лондоне или в Париже?

Разделительные вопросы

Вопрос в английском языке, относящийся к этому типу, задается, чтобы уточнить что-либо уже известное.

Схема следующая:

Утвердительное предложение + краткий «хвостик» (tag)?

«Хвостики» образуются по следующей схеме:

Вспомогательный/модальный глагол + местоимение, соответствующее по смыслу первой части?

Примеры:

They will go to the most expensive hotel, won’t they? — Они поедут в самый дорогой отель, не так ли?

They won’t go to an expensive hotel, will they? — Они не поедут в дорогой отель, не так ли?

He visited Moscow last year, didn’t he? — В прошлом году он побывал в Москве, не так ли?

Интересную особенность имеет случай, когда в первой части присутствует словосочетание «I am». Тогда в «хвостике» нужно использовать «aren’t I».

I’m older than you, aren’t I? — Я старше тебя, не так ли?

I’m smarter than everyone else, aren’t I? — Я ведь умнее всех, не так ли?

Если же в первой части присутствуют местоимения everyone / everybody / nobody / somebody / someone / anyone / no one, тогда в «хвостике» используется they.

Nobody is sick, are they? — Никто ведь не болен, правда?

Anyone can do this, can’t they? — Это может сделать каждый, не так ли?

Everybody is here, aren’t they? — Все здесь, не так ли?

Обратите внимание на то, что в данных случаях в «хвостике» всегда используется множественное число.

Как составить вопрос на английском

Правило для формирования disjunctive question довольно простое: если в первой части содержится утверждение, то во второй (tag) нужно делать отрицание. И наоборот: если в первой части имеется отрицание, то во второй оно отсутствует.

Продемонстрируем на примере:

He can play chess, can’t he?— Он умеет играть в шахматы, не так ли?

He can’t play chess, can he? — Он не умеет играть в шахматы, не так ли?

Что в итоге

Перечисленные пять типов вопросов — основные. Для всех, кто изучает язык, умение правильно задавать вопросы является чрезвычайно важным. Освоив эти 5 типов, вы сможете свободно поддерживать разговор и без труда выполнять школьные контрольные работы.

5 типов вопросов в английском языке: таблица

Сведем все 5 типов в таблицу